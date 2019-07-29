10 актуальных стилей для дизайна детской комнаты

Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние.

Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего оформить интерьер детской ? Мы покажем десять современных и классических стилей для домашнего интерьера, которые идеально подойдут комнате ребенка любого возраста. Берите на заметку!

1. Скандинавский стиль

Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.

Фото: kuhni.if.ua

Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.

2. Лофт

Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.

Фото: casaydiseno.com

Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.

3. Хай-тек

Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.ltr">Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние.

Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего оформить интерьер детской ? Мы покажем десять современных и классических стилей для домашнего интерьера, которые идеально подойдут комнате ребенка любого возраста. Берите на заметку!

1. Скандинавский стиль

Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.

Фото: kuhni.if.ua

Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.

2. Лофт

Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.

Фото: casaydiseno.com

Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.

3. Хай-тек

Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.