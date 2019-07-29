10 актуальных стилей для дизайна детской комнаты

Показываем подборку самых актуальных и популярных стилей интерьера для оформления детской комнаты.
Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние.
Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего
1. Скандинавский стиль
Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.
Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.
2. Лофт
Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.
Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.
3. Хай-тек
Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.ltr">Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние.
Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего
1. Скандинавский стиль
Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.
Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.
2. Лофт
Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.
Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.
3. Хай-тек
Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.
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Стилю не присущи бесполезные украшения — роль функционального декора выполняет техника. Мебель должна быть компактной и без излишеств. А палитра — строгой и максимально контрастной, но для детской можно сделать исключение и использовать более привлекательные, насыщенные цвета, например сочетание белого и разных оттенков синего, как на фото выше.
4. Минимализм
Детская в стиле минимализм, как и в случае с хай-теком, идеально подойдет подросткам старшего возраста. В такой комнате нет места ярким пятнам и большому количеству сундуков и ящиков с игрушками — в ней, наоборот, нужно сохранить максимум свободного пространства, а отделку сделать очень светлой.
Минимализм любит строгую угловатую мебель с практичным характером: например кровать со встроенными выдвижными ящиками в корпусе, прозрачные стулья или компактный стол, в котором полки для хранения расположены прямо в столешнице. Лишней мебели в комнате быть не должно, зато можно включить в нее немногочисленные яркие акценты, например в виде цветных подушек.
5. Экостиль
Экостиль чем-то похож на скандинавский, однако в нем больше натуральных материалов и, главное, живых зеленых растений. Они не только украсят дизайн интерьера детской комнаты и создадут очень уютную атмосферу, но и сделают воздух более свежим и чистым — для маленького ребенка это очень важно.
Палитра экологического стиля состоит из натуральных цветов и оттенков, которые можно увидеть в природе: зеленого, бежевого, синего и других. В качестве декора помимо цветов и растений можно использовать натуральный текстиль и стилизованные под деревья полки и стеллажи.
6. Американская классика
Американская классика — это нейтральное оформление, занимающее среднее положение между современными и классическими интерьерами. Ему присуща спокойная палитра без контрастов и ярких пятен, традиционная мебель без изысков, а также наличие высоких плинтусов и красивых молдингов на стенах.
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Атмосфера в такой детской всегда будет спокойной и положительно повлияет на психику ребенка. Палитра должна быть светлой и гармоничной, с большим количеством бежевых и белых деталей. Еще американский стиль пропагандирует практичность, поэтому гардеробный шкаф лучше сделать встроенным, а на окна повесить компактные рулонные занавески.
7. Средиземноморский стиль
Средиземноморский стиль в дизайне детской комнаты поможет оформить красивую и интересную для ребенка морскую тематику. Интерьер в таком направлении включает в себя светлые теплые тона, которые гармонично сочетаются с разными оттенками синего и голубого.
Стены лучше всего отделать светлым деревом, а потолок дополнить балками — это традиционные черты стиля. Как и деревянные подвижные ставни на окнах вместо традиционных занавесок. В такую детскую можно добавить много разноцветного яркого текстиля: в виде подушек, ковра, постельного белья.
8. Кантри
Хотите создать наиболее спокойную и умиротворенную атмосферу? Тогда выбирайте в качестве стиля детской комнаты деревенский кантри. В таком интерьере нет современных материалов и ярких сочетаний, здесь главенствует традиционная деревянная мебель и большое количество самого разнообразного текстиля.
В оформлении очень распространены клетчатые и полосатые узоры — их можно увидеть на подушках, постельном белье или обоях. Главным цветом в палитре выступает теплый деревянный оттенок, а также бежевый и коричневый тона. Стиль кантри любит высокие открытые стеллажи и громоздкие гардеробные шкафы.
9. Прованс
Прованс — это тоже деревенский стиль, но с географической привязкой: он берет свое начало из провинциальной Франции XVII-XVIII веков. Оформление детской в стиле прованс тоже носит «деревенский» характер, однако оно более изящное и романтичное — иными словами, идеальное для комнаты девочки.
Детская спальня в провансе обязательно должна включать в себя приглушенные и нежные оттенки бежевого, кремового, розового цветов. А еще — многочисленные цветочные узоры на текстиле или стенах. Мебель используется визуально состаренная, при этом ее внешний вид должен быть изящным и по-деревенски богатым.
10. Классический стиль
Можно оформить дизайн детской комнаты в классическом стиле: английском или французском. Так она станет больше походить на взрослую спальню, приобретет роскошный вид: с пышной люстрой, резной мебелью, молдингами и лепниной.
Такой стиль требует большого пространства и крупных высоких окон, так что лучше всего оформлять классическую детскую в частном загородном доме. Главное — не переборщить с богатым декором и оставить больше свободного пространства для игр.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники