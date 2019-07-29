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10 актуальных стилей для дизайна детской комнаты


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Показываем подборку самых актуальных и популярных стилей интерьера для оформления детской комнаты.

Содержание

Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние. 

Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего оформить интерьер детской? Мы покажем десять современных и классических стилей для домашнего интерьера, которые идеально подойдут комнате ребенка любого возраста. Берите на заметку!

1. Скандинавский стиль

Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.

Фото № 1: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: kuhni.if.ua

Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.

2. Лофт

Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.

Фото № 2: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: casaydiseno.com

Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.

3. Хай-тек

Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.ltr">Стиль интерьера детской комнаты нужно подбирать с особой тщательностью и внимательностью. Ведь важно не только оформить красивый дизайн, но и создать для малыша максимально комфортные и приятные условия. Оформление комнаты и ее палитра будут напрямую влиять на его настроение и психологическое состояние. 

Поэтому часто возникает сложный вопрос: в каком стиле лучше всего оформить интерьер детской? Мы покажем десять современных и классических стилей для домашнего интерьера, которые идеально подойдут комнате ребенка любого возраста. Берите на заметку!

1. Скандинавский стиль

Начнем с современных оформлений, и первый на очереди — скандинавский стиль. Комната получится очень светлой и просторной: стилю присущи белые, серые, бежевые тона, а еще он требует много естественного света из окон. В такой обстановке ребенку будет приятно находиться, так как вокруг нет утомляющих темных оттенков и раздражающих психику пестрых акцентов.

Фото № 1: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: kuhni.if.ua

Для детской комнаты в скандинавском стиле лучше подобрать светлую мебель, пол сделать из натурального дерева и уделить внимание декору: лучше всего в интерьер впишутся картины с изображениями животных и пейзажей. Вся мебель должна быть практичной и компактной, в идеале — с колесиками для удобного перемещения.

2. Лофт

Очень молодежно и стильно будет выглядеть современный интерьер детской комнаты в стиле лофт — такое оформление отлично подойдет для комнаты подростка. Интерьер приобретет контрастный эксцентричный облик, в котором яркая отделка и мебель будут сочетаться с голыми кирпичными или бетонными поверхностями и деревом.

Фото № 2: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: casaydiseno.com

Для придания стилю наибольшей выразительности детская должна быть просторной, с высокими потолками, на которых можно будет разместить ряды светильников-прожекторов. Окна украшайте не громоздкими портьерами, а компактными рулонными или римскими шторами — лофт любит практичные современные решения. На пол положите большой ковер, который сделает интерьер более уютным и домашним.

3. Хай-тек

Хай-тек — самый инновационный стиль из всех существующих. Его главная изюминка — наличие в интерьере множества современной техники: компьютера, телевизора, игровой приставки и так далее. Поэтому для молодежной детской комнаты стиль придется очень кстати.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 3: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: crystal-design.com.ua

Стилю не присущи бесполезные украшения — роль функционального декора выполняет техника. Мебель должна быть компактной и без излишеств. А палитра — строгой и максимально контрастной, но для детской можно сделать исключение и использовать более привлекательные, насыщенные цвета, например сочетание белого и разных оттенков синего, как на фото выше.

4. Минимализм

Детская в стиле минимализм, как и в случае с хай-теком, идеально подойдет подросткам старшего возраста. В такой комнате нет места ярким пятнам и большому количеству сундуков и ящиков с игрушками — в ней, наоборот, нужно сохранить максимум свободного пространства, а отделку сделать очень светлой.

Фото № 4: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: architectureartdesigns.com

Минимализм любит строгую угловатую мебель с практичным характером: например кровать со встроенными выдвижными ящиками в корпусе, прозрачные стулья или компактный стол, в котором полки для хранения расположены прямо в столешнице. Лишней мебели в комнате быть не должно, зато можно включить в нее немногочисленные яркие акценты, например в виде цветных подушек. 

5. Экостиль

Экостиль чем-то похож на скандинавский, однако в нем больше натуральных материалов и, главное, живых зеленых растений. Они не только украсят дизайн интерьера детской комнаты и создадут очень уютную атмосферу, но и сделают воздух более свежим и чистым — для маленького ребенка это очень важно.

Фото № 5: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: allerlei-haus.com

Палитра экологического стиля состоит из натуральных цветов и оттенков, которые можно увидеть в природе: зеленого, бежевого, синего и других. В качестве декора помимо цветов и растений можно использовать натуральный текстиль и стилизованные под деревья полки и стеллажи. 

6. Американская классика

Американская классика — это нейтральное оформление, занимающее среднее положение между современными и классическими интерьерами. Ему присуща спокойная палитра без контрастов и ярких пятен, традиционная мебель без изысков, а также наличие высоких плинтусов и красивых молдингов на стенах. 

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Фото № 6: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: nteriordesign.net

Атмосфера в такой детской всегда будет спокойной и положительно повлияет на психику ребенка. Палитра должна быть светлой и гармоничной, с большим количеством бежевых и белых деталей. Еще американский стиль пропагандирует практичность, поэтому гардеробный шкаф лучше сделать встроенным, а на окна повесить компактные рулонные занавески.

7. Средиземноморский стиль

Средиземноморский стиль в дизайне детской комнаты поможет оформить красивую и интересную для ребенка морскую тематику. Интерьер в таком направлении включает в себя светлые теплые тона, которые гармонично сочетаются с разными оттенками синего и голубого.

Фото № 7: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: des-in.ru

Стены лучше всего отделать светлым деревом, а потолок дополнить балками — это традиционные черты стиля. Как и деревянные подвижные ставни на окнах вместо традиционных занавесок. В такую детскую можно добавить много разноцветного яркого текстиля: в виде подушек, ковра, постельного белья. 

8. Кантри

Хотите создать наиболее спокойную и умиротворенную атмосферу? Тогда выбирайте в качестве стиля детской комнаты деревенский кантри. В таком интерьере нет современных материалов и ярких сочетаний, здесь главенствует традиционная деревянная мебель и большое количество самого разнообразного текстиля.

Фото № 8: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: archidea.com.ua

В оформлении очень распространены клетчатые и полосатые узоры — их можно увидеть на подушках, постельном белье или обоях. Главным цветом в палитре выступает теплый деревянный оттенок, а также бежевый и коричневый тона. Стиль кантри любит высокие открытые стеллажи и громоздкие гардеробные шкафы.

9. Прованс 

Прованс — это тоже деревенский стиль, но с географической привязкой: он берет свое начало из провинциальной Франции XVII-XVIII веков. Оформление детской в стиле прованс тоже носит «деревенский» характер, однако оно более изящное и романтичное — иными словами, идеальное для комнаты девочки.  

Фото № 9: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: interiorsherpa.com

Детская спальня в провансе обязательно должна включать в себя приглушенные и нежные оттенки бежевого, кремового, розового цветов. А еще — многочисленные цветочные узоры на текстиле или стенах. Мебель используется визуально состаренная, при этом ее внешний вид должен быть изящным и по-деревенски богатым.

10. Классический стиль

Можно оформить дизайн детской комнаты в классическом стиле: английском или французском. Так она станет больше походить на взрослую спальню, приобретет роскошный вид: с пышной люстрой, резной мебелью, молдингами и лепниной.

Фото № 10: 10 актуальных стилей для дизайна детской комнатыФото: www.buvbaze.lv

Такой стиль требует большого пространства и крупных высоких окон, так что лучше всего оформлять классическую детскую в частном загородном доме. Главное — не переборщить с богатым декором и оставить больше свободного пространства для игр.

#скандинавский стиль#идеи для дома#детская комната
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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