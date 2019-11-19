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Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеров


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Нежный, спокойный и приятный глазу – все это стиль шебби-шик. Давайте познакомимся с ним поближе.

Шебби-шик как самостоятельное направление оформления интерьеров зародился в Британии в конце ХХ века и очень быстро обрел множество поклонников. Само название отражает его суть – «потертый блеск», своеобразный антипод стремлению к чрезмерной роскоши. В этом стиле главенствуют пастельные тона, аутентичные старинные предметы и мебель, легкие и нежные цветочные мотивы, натуральный текстиль и разнообразные декоративные элементы. Несомненные фавориты здесь – изделия ручной работы. Это и заботливо отреставрированные вещи-долгожители, и недавно появившиеся на свет, но уже как будто чуть выцветшие и потертые.

Недорого, но утонченно и элегантно, с любовью и уважением к пусть и слегка утратившим свой прежний лоск вещам из прошлых времен – вот, пожалуй, основной принцип стиля шебби-шик.

1. Веранда

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Ностальгически трогательно выглядит светлая открытая веранда с возвращенной к жизни мебелью, словно собранной из остатков от разных старых гарнитуров. Зеркало в винтажной раме, деревянные крашеные двери и рамы с небольшими стеклами, видавший виды торшер… Все это напоминает о любимом дачном домике из далекого детства.

Фото № 1: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: applelopez.wordpress.com
 

2. Прихожая

В этом небольшом помещении тоже есть, где разгуляться фантазии. Светлые однотонные стены, «простецкий» пол из разнокалиберных, грубой выделки каменных плит с небрежно затертыми стыками, примитивная, словно сделанная из старого комода и выкрашенная в белый цвет консоль с выдвижными ящиками, светильники и торшер с ткаными абажурами, несколько аксессуаров hand-made – вот и получился интерьер в стиле шебби-шик.

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Фото № 2: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: carpetrunners.info
 

3. Гостиная

Гостиная в стиле шебби-шик – это прежде всего мягкие удобные кресла, диваны и обитые тканью стулья, разных размеров подушки с воланами и бахромой, винтажные люстры, светильники, торшеры, обилие уникальных дизайнерских аксессуаров и, конечно же, цветов – крупных и мелких, живых, искусственных, на фарфоре, текстиле или настенных полотнах. Непременная центральная деталь – чайный или журнальный столик под старину.

Фото № 3: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: wirindiagrampedia.com
 

4. Спальня

Утонченный, нежный, расслабляющий шебби-шик особенно хорош для спальных комнат. Классическую для этого стиля бело-розовую палитру можно дополнить или изменить вовсе: отлично подойдут приглушенные светлые оттенки фиалкового, лилового, салатового, бирюзового, жемчужно-серого или песочного. Стилизованная кровать с резными деревянными или витыми металлическими спинками еще уютнее будет смотреться под пологом. А вместо прикроватной тумбы можно использовать освеженный краской и декором старый бабушкин сундук.

Фото № 4: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: smartsrl.net
 

5. Детская

Размышляете, как оформить детскую комнату для девочки? Шебби-шик – беспроигрышное решение! Ласковые светлые тона, много текстиля, мягких игрушек и аксессуаров, цветочные узоры, пионы и розочки из шелка, веселые постеры, оригинальная деревянная кроватка, имитация маленького камина со старинными подсвечниками – и сказочные «хоромы» для вашей маленькой принцессы готовы.

Фото № 5: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: etsy.com
 

6. Кухня

Кухня в стиле шебби-шик напоминает о чаепитии Алисы в Стране чудес. Старинные, кое-где потертые буфеты и серванты с открытым верхом, резные комоды, шкафчики и полочки, пузатые чайники и чайнички, фактурные расписанные цветами фарфоровые чашки и чашечки, тарелки и блюдечки, затейливые пирожницы и подставки для торта, сами похожие на кондитерские изделия, ажурные салфеточки, цветастые полотенчики, занавесочки и скатерочки с кружавчиками, причудливые винтажные люстры, как будто чуть перекосившиеся от времени, и прочие миловидные аксессуары – все вместе они создают некий веселый творческий беспорядок, улучшающий настроение. На такой кухне хочется задержаться подольше.

Фото № 6: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: chainimage.com
 

7. Туалет

Представленный на фото почти полностью белый санузел в стиле шебби-шик походит на старинную европейскую уборную. Украшенные резными деталями деревянные тумбочки, ящички и зеркальная рама, побитые временем и со слегка облезшей краской, все равно выглядят нарядно. Их гармонично дополняют аксессуары, местами с патиной, копотью и сколами. Шторка, закрывающая нишу под раковиной, оконный ламбрекен и винтажная многорожковая люстра со стеклянными подвесками подчеркивают присущий этому стилю скромный шик. Приятно лишний раз зайти.

Фото № 7: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: homebnc.com
 

8. Пол

Полы должны подчеркивать особенности стиля, поэтому в шебби-шик их делают, как правило, светлыми, неброскими, но добротными. Обычно их покрывают наборным паркетом, ламинатом, добавляя видимость потертости, или цельной натуральной доской, зачастую нарочито плохо прокрашенной. В ванной комнате и кухне можно положить сдержанных оттенков плитку с имитацией сколов и трещин.

Фото № 8: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: hgsphere.com
 

9. Текстиль

Текстиль в интерьере шебби-шик – один из основополагающих элементов. Он создает атмосферу уюта, теплоты и мягкости. Предпочтение отдается натуральным материалам, таким как шелк, лен или тонкая шерсть. Приветствуются кружева, воланы, рюши, бахрома, гобелены для стен, вязанные спицами или крючком салфетки, скатерки и накидки.

Фото № 9: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: daydream-believer.org
 

10. Мебель

В шебби-шик она играет одну из ключевых ролей. И вовсе не обязательно ходить по дорогим антикварным магазинам или суетным блошиным рынкам в поисках старинной мебели. Доставшийся по наследству от бабушки потрескавшийся деревянный стол, выцветший от времени шкаф, обшарпанный и уже многие годы пылящийся где-нибудь в кладовке комод можно превратить в новомодные предметы интерьера, причем своими руками. Ну, или хотя бы попытаться. Уверяем вас, это чрезвычайно увлекательное занятие.

Фото № 10: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: essenziale-hd.com
 

11. Дизайн

Опытные специалисты, без сомнения, сделают любой интерьер в вашем доме шебби-шикарным. Нужно лишь правильно сформулировать свое видение. Однако, при желании, оформить комнату в таком стиле можно и своими собственными усилиями. Для этого, помимо отреставрированной мебели, вам понадобятся краски пастельных тонов для стен, пола и потолков, несколько видов светлой ткани с цветочным рисунком (подойдут и чуть заметные полоска или клетка) для покрывал, подушек, накидок и гардин, а также вышивки, гербарии, шкатулки, плетеные корзины и другие аксессуары, сделанные своими руками. Даже плафон или абажур для люстры можно смастерить самостоятельно. Стильным акцентом станут живые цветы, посаженные в состаренные горшки или простые ящики.

Фото № 11: Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеровФото: khabars.net
 

#Шебби-шик#аксессуары
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03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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