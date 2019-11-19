Красивый дизайн интерьера в стиле шебби-шик: 11 лучших примеров

Нежный, спокойный и приятный глазу – все это стиль шебби-шик. Давайте познакомимся с ним поближе.
Шебби-шик как самостоятельное направление оформления интерьеров зародился в Британии в конце ХХ века и очень быстро обрел множество поклонников. Само название отражает его суть – «потертый блеск», своеобразный антипод стремлению к чрезмерной роскоши. В этом стиле главенствуют пастельные тона, аутентичные старинные предметы и мебель, легкие и нежные цветочные мотивы, натуральный текстиль и разнообразные декоративные элементы. Несомненные фавориты здесь – изделия ручной работы. Это и заботливо отреставрированные вещи-долгожители, и недавно появившиеся на свет, но уже как будто чуть выцветшие и потертые.
Недорого, но утонченно и элегантно, с любовью и уважением к пусть и слегка утратившим свой прежний лоск вещам из прошлых времен – вот, пожалуй, основной принцип стиля шебби-шик.
1. Веранда
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Ностальгически трогательно выглядит светлая открытая веранда с возвращенной к жизни мебелью, словно собранной из остатков от разных старых гарнитуров. Зеркало в винтажной раме, деревянные крашеные двери и рамы с небольшими стеклами, видавший виды торшер… Все это напоминает о любимом дачном домике из далекого детства.
2. Прихожая
В этом небольшом помещении тоже есть, где разгуляться фантазии. Светлые однотонные стены, «простецкий» пол из разнокалиберных, грубой выделки каменных плит с небрежно затертыми стыками, примитивная, словно сделанная из старого комода и выкрашенная в белый цвет консоль с выдвижными ящиками, светильники и торшер с ткаными абажурами, несколько аксессуаров hand-made – вот и получился интерьер в стиле шебби-шик.
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3. Гостиная
Гостиная в стиле шебби-шик – это прежде всего мягкие удобные кресла, диваны и обитые тканью стулья, разных размеров подушки с воланами и бахромой, винтажные люстры, светильники, торшеры, обилие уникальных дизайнерских аксессуаров и, конечно же, цветов – крупных и мелких, живых, искусственных, на фарфоре, текстиле или настенных полотнах. Непременная центральная деталь – чайный или журнальный столик под старину.
4. Спальня
Утонченный, нежный, расслабляющий шебби-шик особенно хорош для спальных комнат. Классическую для этого стиля бело-розовую палитру можно дополнить или изменить вовсе: отлично подойдут приглушенные светлые оттенки фиалкового, лилового, салатового, бирюзового, жемчужно-серого или песочного. Стилизованная кровать с резными деревянными или витыми металлическими спинками еще уютнее будет смотреться под пологом. А вместо прикроватной тумбы можно использовать освеженный краской и декором старый бабушкин сундук.
5. Детская
Размышляете, как оформить детскую комнату для девочки? Шебби-шик – беспроигрышное решение! Ласковые светлые тона, много текстиля, мягких игрушек и аксессуаров, цветочные узоры, пионы и розочки из шелка, веселые постеры, оригинальная деревянная кроватка, имитация маленького камина со старинными подсвечниками – и сказочные «хоромы» для вашей маленькой принцессы готовы.
6. Кухня
Кухня в стиле шебби-шик напоминает о чаепитии Алисы в Стране чудес. Старинные, кое-где потертые буфеты и серванты с открытым верхом, резные комоды, шкафчики и полочки, пузатые чайники и чайнички, фактурные расписанные цветами фарфоровые чашки и чашечки, тарелки и блюдечки, затейливые пирожницы и подставки для торта, сами похожие на кондитерские изделия, ажурные салфеточки, цветастые полотенчики, занавесочки и скатерочки с кружавчиками, причудливые винтажные люстры, как будто чуть перекосившиеся от времени, и прочие миловидные аксессуары – все вместе они создают некий веселый творческий беспорядок, улучшающий настроение. На такой кухне хочется задержаться подольше.
7. Туалет
Представленный на фото почти полностью белый санузел в стиле шебби-шик походит на старинную европейскую уборную. Украшенные резными деталями деревянные тумбочки, ящички и зеркальная рама, побитые временем и со слегка облезшей краской, все равно выглядят нарядно. Их гармонично дополняют аксессуары, местами с патиной, копотью и сколами. Шторка, закрывающая нишу под раковиной, оконный ламбрекен и винтажная многорожковая люстра со стеклянными подвесками подчеркивают присущий этому стилю скромный шик. Приятно лишний раз зайти.
8. Пол
Полы должны подчеркивать особенности стиля, поэтому в шебби-шик их делают, как правило, светлыми, неброскими, но добротными. Обычно их покрывают наборным паркетом, ламинатом, добавляя видимость потертости, или цельной натуральной доской, зачастую нарочито плохо прокрашенной. В ванной комнате и кухне можно положить сдержанных оттенков плитку с имитацией сколов и трещин.
9. Текстиль
Текстиль в интерьере шебби-шик – один из основополагающих элементов. Он создает атмосферу уюта, теплоты и мягкости. Предпочтение отдается натуральным материалам, таким как шелк, лен или тонкая шерсть. Приветствуются кружева, воланы, рюши, бахрома, гобелены для стен, вязанные спицами или крючком салфетки, скатерки и накидки.
10. Мебель
В шебби-шик она играет одну из ключевых ролей. И вовсе не обязательно ходить по дорогим антикварным магазинам или суетным блошиным рынкам в поисках старинной мебели. Доставшийся по наследству от бабушки потрескавшийся деревянный стол, выцветший от времени шкаф, обшарпанный и уже многие годы пылящийся где-нибудь в кладовке комод можно превратить в новомодные предметы интерьера, причем своими руками. Ну, или хотя бы попытаться. Уверяем вас, это чрезвычайно увлекательное занятие.
11. Дизайн
Опытные специалисты, без сомнения, сделают любой интерьер в вашем доме шебби-шикарным. Нужно лишь правильно сформулировать свое видение. Однако, при желании, оформить комнату в таком стиле можно и своими собственными усилиями. Для этого, помимо отреставрированной мебели, вам понадобятся краски пастельных тонов для стен, пола и потолков, несколько видов светлой ткани с цветочным рисунком (подойдут и чуть заметные полоска или клетка) для покрывал, подушек, накидок и гардин, а также вышивки, гербарии, шкатулки, плетеные корзины и другие аксессуары, сделанные своими руками. Даже плафон или абажур для люстры можно смастерить самостоятельно. Стильным акцентом станут живые цветы, посаженные в состаренные горшки или простые ящики.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники