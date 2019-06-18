Шелк в интерьере: особенности и примеры использования

Шелк — материал, который издавна используют для украшения интерьеров. Если вы хотите добавить в декор квартиры благородных элементов, используйте именно шелк. А мы расскажем, как оформить интерьер с помощью этого материала.
Шелк — изысканный материал, производство которого — трудоемкий процесс. Именно поэтому шелк и стоит так дорого. Это почти невесомая натуральная ткань, одновременно с этим легкий и плотный материал. Его главная черта — благородный блеск, переливающийся в лучах солнца разнообразными оттенками. Дизайнеры любят использовать такую ткань в оформлении интерьеров и часто выбирают шелк в качестве текстиля, штор, чехлов на мебель и других предметов декора.
Особенности материала— изысканный материал, производство которого — трудоемкий процесс. Именно поэтому шелк и стоит так дорого. Это почти невесомая натуральная ткань, одновременно с этим легкий и плотный материал. Его главная черта — благородный блеск, переливающийся в лучах солнца разнообразными оттенками. Дизайнеры любят использовать такую ткань в оформлении интерьеров и часто выбирают шелк в качестве текстиля, штор, чехлов на мебель и других предметов декора.
Особенности материала
Наше портфолио более 10 000 проектов
Как и у всех тканей, у шелка есть и плюсы, и минусы. Рассмотрим их подробно.
Плюсы
- Шелк прочный, поэтому порвать его сложно.
- Это гладкая и приятная ткань, но не скользящая, как ее синтетические собратья.
- Шелк высоко ценится, так как летом он создает прохладу, а зимой способен согреть.
- Легко впитывает воду, быстро сохнет, при этом не изменяя форму.
- На ткани не образуются грибок и плесень, а насекомые, такие как моль и клещи, ее не любят.
- Шелк гипоаллергенен, поэтому годится для людей, страдающих даже сильной аллергией.
- Очень красивая и легкая материя, которая своим блеском способна украсить любой интерьер.
Минусы
- Несмотря на то что шелк — крепкий материал, износостойкость у него высокая. При частом использовании шелковой мебели и других предметов ткань начинает истираться.
- Если шелк долго находится под прямыми солнечными лучами, изделие выцветает. Поэтому для изделий из шелка, которые находятся под солнцем, часто используют дополнительные подкладки. Например, для штор.
- Шелк — требовательная ткань, поэтому лучше использовать сухую чистку или аккуратную ручную стирку. От воды на шелке остаются разводы и пятна. Поэтому не стоит использовать его на кухне и в других комнатах, где он легко может попасть под воду или испачкаться.
- Еще один недостаток — высокая цена натурального шелка. Соответственно, изделия из него тоже стоят дорого.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Однако многие готовы простить шелку недостатки за его красоту, благородство и дороговизну, которые он привносит в интерьер.
Как можно использовать шелк в интерьере
Декор окон
Простой способ добавить уюта комнате — украсить ее шелковыми шторами. Помните, что такие шторы нужно делать с подкладкой, которая будет уберегать их от выцветания. Для этого можно использовать батист или сатин.
Если боитесь испортить нежный материал, повесьте на окна шелковые жалюзи. Они тоже смотрятся дорого и стильно.
Декорируют шелком не только окно, но и дверные проемы. Вариаций для такого оформления существует очень много: можно использовать различные портьеры, многослойные шторы, японские панели или другие виды.
Мебель и чехлы
Натуральный шелк эксперты не рекомендуют применять при оформлении предметов ежедневного использования. Например, шелковая обивка стульев быстро сотрется и потеряет первоначальный вид. Однако если вы решили добавить в интерьер декоративный экспонат, можно выбрать именно шелк для его оформления.
Часто дизайнеры выбирают в качестве замены натуральному материалу искусственный шелк.
Драпировка стен и потолка
Шелк издавна используют для оформления стен и потолков. Такая отделка придает помещению роскошный вид. Недаром она всегда была популярна в оформлении дворцов и богатых дворянских домов.
Шелковое полотно не электризуется, хорошо поглощает звук, обладает теплоизоляцией, не накапливает пыль и не воспламеняется. Однако в таком оформлении есть своя особенность: из-за усадки материала чистый шелк в отделке не используют, его миксуют с другим волокном.
Обои
Шелковое полотно для обивки стен — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Более бюджетный вариант отделки — шелковые обои, которые точно так же переливаются и блестят на свету.
Ковры
Шелковые ковры — изысканный и дорогой декор, который отличается яркостью красок и изысканностью идей. Из недостатков — дороговизна изделия и сильное выгорание на солнце. Поэтому не стоит стелить такие ковры в помещениях, где часто светит яркое солнце.
Более дешевые варианты — ковры с добавлением шелка в ворс. Например, часто шелк добавляют в персидские и шерстяные изделия, чтобы они были более блестящими.
Текстиль
Текстиль из шелка — отличное украшение, которое выполняет в интерьере исключительно декоративную функцию. Из шелка делают чехлы на подушки, покрывала, панно, ткань абажуров и другие вещи.
В каких стилях уместно использовать шелк
Знаменитый Великий шелковый путь познакомил многие народы с этим материалом. Изделия из шелка уместны в разных стилях интерьеров. Благородный и роскошный шелк можно увидеть в барокко, рококо, ампире, классицизме.
Шелковые стены и разнообразные панно часто используют в оформлении интерьеров в восточном, китайском и японском направлении.
Мягкий текстиль из шелка популярен в стилях хай-тек, ар-деко, шебб-шик и эко.
Строгие жалюзи и римские шторы из шелка дизайнеры любят использовать при оформлении современных интерьеров.
А какое изделие из шелка вы хотели бы видеть у себя дома? Делитесь с нами своими идеями!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники