Шелк в интерьере: особенности и примеры использования

Шелк — изысканный материал, производство которого — трудоемкий процесс. Именно поэтому шелк и стоит так дорого. Это почти невесомая натуральная ткань, одновременно с этим легкий и плотный материал. Его главная черта — благородный блеск, переливающийся в лучах солнца разнообразными оттенками. Дизайнеры любят использовать такую ткань в оформлении интерьеров и часто выбирают шелк в качестве текстиля, штор, чехлов на мебель и других предметов декора.

Как и у всех тканей, у шелка есть и плюсы, и минусы. Рассмотрим их подробно.

Плюсы

Шелк прочный, поэтому порвать его сложно.

Это гладкая и приятная ткань, но не скользящая, как ее синтетические собратья.

Шелк высоко ценится, так как летом он создает прохладу, а зимой способен согреть.

Легко впитывает воду, быстро сохнет, при этом не изменяя форму.

На ткани не образуются грибок и плесень, а насекомые, такие как моль и клещи, ее не любят.

Шелк гипоаллергенен, поэтому годится для людей, страдающих даже сильной аллергией.

Очень красивая и легкая материя, которая своим блеском способна украсить любой интерьер.

Фото: juliettesinteriors.co.uk

Минусы

Несмотря на то что шелк — крепкий материал, износостойкость у него высокая. При частом использовании шелковой мебели и других предметов ткань начинает истираться.

Если шелк долго находится под прямыми солнечными лучами, изделие выцветает. Поэтому для изделий из шелка, которые находятся под солнцем, часто используют дополнительные подкладки. Например, для штор.

Шелк — требовательная ткань, поэтому лучше использовать сухую чистку или аккуратную ручную стирку. От воды на шелке остаются разводы и пятна. Поэтому не стоит использовать его на кухне и в других комнатах, где он легко может попасть под воду или испачкаться.

Еще один недостаток — высокая цена натурального шелка. Соответственно, изделия из него тоже стоят дорого.

Фото: juliettesinteriors.co.uk

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Однако многие готовы простить шелку недостатки за его красоту, благородство и дороговизну, которые он привносит в интерьер.

Как можно использовать шелк в интерьере

Декор окон

Простой способ добавить уюта комнате — украсить ее шелковыми шторами. Помните, что такие шторы нужно делать с подкладкой, которая будет уберегать их от выцветания. Для этого можно использовать батист или сатин.

Фото: silktrading.com

Если боитесь испортить нежный материал, повесьте на окна шелковые жалюзи. Они тоже смотрятся дорого и стильно.

Фото: etsy.com

Декорируют шелком не только окно, но и дверные проемы. Вариаций для такого оформления существует очень много: можно использовать различные портьеры, многослойные шторы, японские панели или другие виды.

Фото: etsy.com

Мебель и чехлы

Натуральный шелк эксперты не рекомендуют применять при оформлении предметов ежедневного использования. Например, шелковая обивка стульев быстро сотрется и потеряет первоначальный вид. Однако если вы решили добавить в интерьер декоративный экспонат, можно выбрать именно шелк для его оформления.

Фото: wendymorrisondesign.com

Часто дизайнеры выбирают в качестве замены натуральному материалу искусственный шелк.

Драпировка стен и потолка

Шелк издавна используют для оформления стен и потолков. Такая отделка придает помещению роскошный вид. Недаром она всегда была популярна в оформлении дворцов и богатых дворянских домов.

Фото: thelist.houseandgarden.com

Шелковое полотно не электризуется, хорошо поглощает звук, обладает теплоизоляцией, не накапливает пыль и не воспламеняется. Однако в таком оформлении есть своя особенность: из-за усадки материала чистый шелк в отделке не используют, его миксуют с другим волокном.

Фото: amazonaws.com

Обои

Шелковое полотно для обивки стен — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Более бюджетный вариант отделки — шелковые обои, которые точно так же переливаются и блестят на свету.

Фото: degournay.com

Ковры

Шелковые ковры — изысканный и дорогой декор, который отличается яркостью красок и изысканностью идей. Из недостатков — дороговизна изделия и сильное выгорание на солнце. Поэтому не стоит стелить такие ковры в помещениях, где часто светит яркое солнце.

Фото: hmdcarpet.com

Более дешевые варианты — ковры с добавлением шелка в ворс. Например, часто шелк добавляют в персидские и шерстяные изделия, чтобы они были более блестящими.

Фото: target.com

Текстиль

Текстиль из шелка — отличное украшение, которое выполняет в интерьере исключительно декоративную функцию. Из шелка делают чехлы на подушки, покрывала, панно, ткань абажуров и другие вещи.

Фото: slipintosoft.com

В каких стилях уместно использовать шелк

Знаменитый Великий шелковый путь познакомил многие народы с этим материалом. Изделия из шелка уместны в разных стилях интерьеров. Благородный и роскошный шелк можно увидеть в барокко, рококо, ампире, классицизме.

Фото: shopavenue.store

Шелковые стены и разнообразные панно часто используют в оформлении интерьеров в восточном, китайском и японском направлении.

Фото: yrmural.com

Мягкий текстиль из шелка популярен в стилях хай-тек, ар-деко, шебб-шик и эко.

Фото: ellesilk.com

Строгие жалюзи и римские шторы из шелка дизайнеры любят использовать при оформлении современных интерьеров.

Фото: blinds-2go.co.uk

А какое изделие из шелка вы хотели бы видеть у себя дома? Делитесь с нами своими идеями!