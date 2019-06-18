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Шелк в интерьере: особенности и примеры использования


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Шелк — материал, который издавна используют для украшения интерьеров. Если вы хотите добавить в декор квартиры благородных элементов, используйте именно шелк. А мы расскажем, как оформить интерьер с помощью этого материала.

Шелк — изысканный материал, производство которого — трудоемкий процесс. Именно поэтому шелк и стоит так дорого. Это почти невесомая натуральная ткань, одновременно с этим легкий и плотный материал. Его главная черта — благородный блеск, переливающийся в лучах солнца разнообразными оттенками. Дизайнеры любят использовать такую ткань в оформлении интерьеров и часто выбирают шелк в качестве текстиля, штор, чехлов на мебель и других предметов декора. 

Фото № 1: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: inkxlenses.tumblr.com

Особенности материала— изысканный материал, производство которого — трудоемкий процесс. Именно поэтому шелк и стоит так дорого. Это почти невесомая натуральная ткань, одновременно с этим легкий и плотный материал. Его главная черта — благородный блеск, переливающийся в лучах солнца разнообразными оттенками. Дизайнеры любят использовать такую ткань в оформлении интерьеров и часто выбирают шелк в качестве текстиля, штор, чехлов на мебель и других предметов декора. 

Фото № 1: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: inkxlenses.tumblr.com

Особенности материала

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Как и у всех тканей, у шелка есть и плюсы, и минусы. Рассмотрим их подробно.

Плюсы

  • Шелк прочный, поэтому порвать его сложно.
  • Это гладкая и приятная ткань, но не скользящая, как ее синтетические собратья.
  • Шелк высоко ценится, так как летом он создает прохладу, а зимой способен согреть.
  • Легко впитывает воду, быстро сохнет, при этом не изменяя форму.
  • На ткани не образуются грибок и плесень, а насекомые, такие как моль и клещи, ее не любят.
  • Шелк гипоаллергенен, поэтому годится для людей, страдающих даже сильной аллергией.
  • Очень красивая и легкая материя, которая своим блеском способна украсить любой интерьер.

Фото № 2: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: juliettesinteriors.co.uk

Минусы

  • Несмотря на то что шелк — крепкий материал, износостойкость у него высокая. При частом использовании шелковой мебели и других предметов ткань начинает истираться.
  • Если шелк долго находится под прямыми солнечными лучами, изделие выцветает. Поэтому для изделий из шелка, которые находятся под солнцем, часто используют дополнительные подкладки. Например, для штор.
  • Шелк — требовательная ткань, поэтому лучше использовать сухую чистку или аккуратную ручную стирку. От воды на шелке остаются разводы и пятна. Поэтому не стоит использовать его на кухне и в других комнатах, где он легко может попасть под воду или испачкаться.
  • Еще один недостаток — высокая цена натурального шелка. Соответственно, изделия из него тоже стоят дорого.

Фото № 3: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: juliettesinteriors.co.uk

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Однако многие готовы простить шелку недостатки за его красоту, благородство и дороговизну, которые он привносит в интерьер.

Как можно использовать шелк в интерьере

Декор окон

Простой способ добавить уюта комнате — украсить ее шелковыми шторами. Помните, что такие шторы нужно делать с подкладкой, которая будет уберегать их от выцветания. Для этого можно использовать батист или сатин.

Фото № 4: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: silktrading.com

Если боитесь испортить нежный материал, повесьте на окна шелковые жалюзи. Они тоже смотрятся дорого и стильно.

Фото № 5: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: etsy.com

Декорируют шелком не только окно, но и дверные проемы. Вариаций для такого оформления существует очень много: можно использовать различные портьеры, многослойные шторы, японские панели или другие виды.

Фото № 6: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: etsy.com

Мебель и чехлы

Натуральный шелк эксперты не рекомендуют применять при оформлении предметов ежедневного использования. Например, шелковая обивка стульев быстро сотрется и потеряет первоначальный вид. Однако если вы решили добавить в интерьер декоративный экспонат, можно выбрать именно шелк для его оформления.

Фото № 7: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: wendymorrisondesign.com

Часто дизайнеры выбирают в качестве замены натуральному материалу искусственный шелк.

Драпировка стен и потолка

Шелк издавна используют для оформления стен и потолков. Такая отделка придает помещению роскошный вид. Недаром она всегда была популярна в оформлении дворцов и богатых дворянских домов.

Фото № 8: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: thelist.houseandgarden.com

Шелковое полотно не электризуется, хорошо поглощает звук, обладает теплоизоляцией, не накапливает пыль и не воспламеняется. Однако в таком оформлении есть своя особенность: из-за усадки материала чистый шелк в отделке не используют, его миксуют с другим волокном.

Фото № 9: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: amazonaws.com

Обои

Шелковое полотно для обивки стен — дорогое удовольствие, которое не каждый может себе позволить. Более бюджетный вариант отделки — шелковые обои, которые точно так же переливаются и блестят на свету.

Фото № 10: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: degournay.com

Ковры

Шелковые ковры — изысканный и дорогой декор, который отличается яркостью красок и изысканностью идей. Из недостатков — дороговизна изделия и сильное выгорание на солнце. Поэтому не стоит стелить такие ковры в помещениях, где часто светит яркое солнце.

Фото № 11: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: hmdcarpet.com

Более дешевые варианты — ковры с добавлением шелка в ворс. Например, часто шелк добавляют в персидские и шерстяные изделия, чтобы они были более блестящими.

Фото № 12: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: target.com

Текстиль

Текстиль из шелка — отличное украшение, которое выполняет в интерьере исключительно декоративную функцию. Из шелка делают чехлы на подушки, покрывала, панно, ткань абажуров и другие вещи.

Фото № 13: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: slipintosoft.com

В каких стилях уместно использовать шелк

Знаменитый Великий шелковый путь познакомил многие народы с этим материалом. Изделия из шелка уместны в разных стилях интерьеров. Благородный и роскошный шелк можно увидеть в барокко, рококо, ампире, классицизме.

Фото № 14: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: shopavenue.store

Шелковые стены и разнообразные панно часто используют в оформлении интерьеров в восточном, китайском и японском направлении.

Фото № 15: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: yrmural.com

Мягкий текстиль из шелка популярен в стилях хай-тек, ар-деко, шебб-шик и эко.

Фото № 16: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: ellesilk.com

Строгие жалюзи и римские шторы из шелка дизайнеры любят использовать при оформлении современных интерьеров.

Фото № 17: Шелк в интерьере: особенности и примеры использованияФото: blinds-2go.co.uk

А какое изделие из шелка вы хотели бы видеть у себя дома? Делитесь с нами своими идеями!

#аксессуары#идеи для дома#Декор
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04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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