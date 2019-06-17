Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьере

Омбре, или градиент, — это переход от темных оттенков к светлым и наоборот, а также перелив одного цвета в другой. Этот переход может быть мягким, плавным, почти незаметным, а может выделяться четкими контурами. Чаще всего рисунка здесь нет — это просто цветовые разводы, мазки, пятна. Иногда градиент оформляется геометрическими фигурами: полосами, зигзагами, многогранниками.

Игра с цветом — одна из эффективных техник в дизайне интерьеров. На цветовых сочетаниях, контрастах, переходах создаются и воплощаются декоративные концепции. Сегодня ReRooms рассказывает о новом тренде в мире интерьерных красок — искусстве омбре.

Эта техника пришла в дизайн интерьеров домов и квартир несколько лет назад из модной индустрии. Заслуга ее изобретения принадлежит парикмахерам, откуда эта техника перекочевала в дизайн ногтей и уверенно обосновалась в тканях как для высокой моды, так и для прет-а-порте. В дизайне интерьеров омбре находит все больше поклонников благодаря богатым декоративным возможностям, которые помогут сделать комнату или квартиру поистине неповторимой и блистательной.

Фото: deringhall.com

Стены

Это самая распространенная и хорошо зарекомендовавшая себя площадка для применения омбре. Цветовые переливы можно нанести на все стены комнаты или только на одну. И то, и другое смотрится бесподобно. С распределением цвета — где нанести темнее, а где светлее — есть одна хитрость: если потолки невысокие, до 3 метров, то темный оттенок внизу придает стенам основательность, а его постепенное высветление кверху, переход к молочному или белому, визуально увеличивает высоту потолка. Если же потолки больше 3,5 метров, можно смело экспериментировать — идти от темного к светлому сверху вниз.

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Фото: jcacena.com

Фото: sotano5.com

Фото: societyaberdeen.co.uk

Шторы

Это вторая по популярности зона использования градиента. Легкие ткани — шелк, хлопок, лен, органза, окрашенные в технике омбре, — становятся еще более невесомыми и элегантными. Они лаконичны и потому прекрасно сочетаются со шторами с крупным рисунком, в первую очередь с цветочным принтом. Мягкие переходы цвета на шторах могут как продолжать цветовое оформление стен, пола или мебели, так и быть совершенно самостоятельными, внося в интерьер комнаты именно то, чего ему недостает или что хочется подчеркнуть владельцам.

Фото: dekhom.blogspot.com

Пол

Техника омбре на полу в интерьере квартир пока не столь распространена, как на стенах и шторах, а зря, ведь смотрится это неизменно ярко и неординарно. Скорее всего, причина в материалах: для градиента требуются либо деревянные полы, которые можно выкрасить, либо выложенные цветной керамической плиткой, керамогранитом или мозаикой. Все это более хлопотно и затратно, чем паркет, ламинат или линолеум.

Фото: tatumcompany.com

Фото: paolalenti.it

Ковры

Все же есть средство недорого и эффектно украсить полы в технике омбре: ковры. Это значительно дешевле, чем выкладывать весь пол цветной мозаикой, и теплее. Пока ассортимент ковров с градиентом невелик: производители осторожничают и ориентируются больше на индивидуальные заказы. И форма таких ковров только одна: прямоугольная. Они сдержанны, их присутствие наполняет комнату спокойным благородством, но не заметить их невозможно. Они «переговариваются» с мебелью или элементами декора, поддерживают их и вносят в интерьер нотку аристократизма.

Фото: homedecomalaysia.com

Фото: wemp.app

Фото: bluebellgray.com

Лестницы

Еще один интересный вариант применения градиента. Лестницы довольно редко украшаются, несмотря на их весомый декоративный потенциал. Техника омбре вполне может изменить немного равнодушное отношение к ним дизайнеров. Лестницы можно разрисовать разноцветными полосами по всей длине с поперечным переходом одной в другую или выбрать один цвет и поиграть с его тонами и полутонами. Тогда каждая ступень окрашивается в свой тон: темные внизу, светлые вверху.

Фото: omega-pure.com

Фото: aeropaca.org

Мебель

Завораживает омбре и на мебели. Обращаются к нему как для оформления мягкой мебели, так и деревянной, каркасной, стеклянной, пластиковой. Важно учитывать мощный декоративный эффект градиента и не собирать в одном помещении несколько вариантов. Например, если мебель выполнена в этой технике, то не надо вешать на окна такие же шторы или окрашивать стены в те же цветовые переливы. Предметы не должны конкурировать друг с другом.

Фото: designintervention.com.sg

Фото: dallasnativeblog.com



Светильники

Омбре может применяться во всех видах светильников: люстрах, торшерах, бра, настольных лампах. Где-то, например в настольных лампах, будет выразительнее задекорировать градиентом колонну, где-то — абажур. Для стеклянных плафонов характерны монохромные переливы, для текстильных — разноцветные.

Фото: obsigen.ru

Фото: cutoutandkeep.net

Фото: decoracion.trendencias.com

Декор

Градиент настолько универсален, что его можно добавлять в интерьер любого стиля. Чтобы получилось свежо и ненавязчиво, лучше остановиться на декоративных «безделушках»: картинах, статуэтках, диванных подушках. Их легко убрать, когда захочется обновить интерьер, например, добавить яркого орнамента или «животного» декора. А потом вернуть на прежние места. Или найти им новые.

Фото: desenio.com

Фото: quiltingcompany.com

Фото: watercolor-muse.com

Текстиль

Рынок домашнего текстиля регулярно пополняется новыми оригинальными рисунками и цветовыми решениями, и омбре — один из них. Возможно, участие постельного белья в интерьере спальни пока непривычно, и все же оно вносит свой вклад в ее оформление. Подчас существенный.

Фото: theinteriorsaddict.com



Фото: jimenezphoto.com



Фото: melaninmedia.co