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Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьере


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Омбре… Звучит как-то по-французски. Наверное, это что-то изысканное, легкое, яркое, модное.

Игра с цветом — одна из эффективных техник в дизайне интерьеров. На цветовых сочетаниях, контрастах, переходах создаются и воплощаются декоративные концепции. Сегодня ReRooms рассказывает о новом тренде в мире интерьерных красок — искусстве омбре.

Омбре, или градиент, — это переход от темных оттенков к светлым и наоборот, а также перелив одного цвета в другой. Этот переход может быть мягким, плавным, почти незаметным, а может выделяться четкими контурами. Чаще всего рисунка здесь нет — это просто цветовые разводы, мазки, пятна. Иногда градиент оформляется геометрическими фигурами: полосами, зигзагами, многогранниками.

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Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Эта техника пришла в дизайн интерьеров домов и квартир несколько лет назад из модной индустрии. Заслуга ее изобретения принадлежит парикмахерам, откуда эта техника перекочевала в дизайн ногтей и уверенно обосновалась в тканях как для высокой моды, так и для прет-а-порте. В дизайне интерьеров омбре находит все больше поклонников благодаря богатым декоративным возможностям, которые помогут сделать комнату или квартиру поистине неповторимой и блистательной.

Фото № 1: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: deringhall.com

Стены

Это самая распространенная и хорошо зарекомендовавшая себя площадка для применения омбре. Цветовые переливы можно нанести на все стены комнаты или только на одну. И то, и другое смотрится бесподобно. С распределением цвета — где нанести темнее, а где светлее — есть одна хитрость: если потолки невысокие, до 3 метров, то темный оттенок внизу придает стенам основательность, а его постепенное высветление кверху, переход к молочному или белому, визуально увеличивает высоту потолка. Если же потолки больше 3,5 метров, можно смело экспериментировать — идти от темного к светлому сверху вниз.

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Фото № 2: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: jcacena.com

Фото № 3: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: sotano5.com

Фото № 4: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: societyaberdeen.co.uk

Фото № 5: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: imagicasa.be

Шторы

Это вторая по популярности зона использования градиента. Легкие ткани — шелк, хлопок, лен, органза, окрашенные в технике омбре, — становятся еще более невесомыми и элегантными. Они лаконичны и потому прекрасно сочетаются со шторами с крупным рисунком, в первую очередь с цветочным принтом. Мягкие переходы цвета на шторах могут как продолжать цветовое оформление стен, пола или мебели, так и быть совершенно самостоятельными, внося в интерьер комнаты именно то, чего ему недостает или что хочется подчеркнуть владельцам.

Фото № 6: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: dekhom.blogspot.com

Фото № 7: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: hupir.com

Пол

Техника омбре на полу в интерьере квартир пока не столь распространена, как на стенах и шторах, а зря, ведь смотрится это неизменно ярко и неординарно. Скорее всего, причина в материалах: для градиента требуются либо деревянные полы, которые можно выкрасить, либо выложенные цветной керамической плиткой, керамогранитом или мозаикой. Все это более хлопотно и затратно, чем паркет, ламинат или линолеум.

Фото № 8: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: tatumcompany.com

Фото № 9: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: paolalenti.it

Ковры

Все же есть средство недорого и эффектно украсить полы в технике омбре: ковры. Это значительно дешевле, чем выкладывать весь пол цветной мозаикой, и теплее. Пока ассортимент ковров с градиентом невелик: производители осторожничают и ориентируются больше на индивидуальные заказы. И форма таких ковров только одна: прямоугольная. Они сдержанны, их присутствие наполняет комнату спокойным благородством, но не заметить их невозможно. Они «переговариваются» с мебелью или элементами декора, поддерживают их и вносят в интерьер нотку аристократизма.

Фото № 10: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: homedecomalaysia.com

Фото № 11: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: wemp.app

Фото № 12: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: bluebellgray.com 

Лестницы

Еще один интересный вариант применения градиента. Лестницы довольно редко украшаются, несмотря на их весомый декоративный потенциал. Техника омбре вполне может изменить немного равнодушное отношение к ним дизайнеров. Лестницы можно разрисовать разноцветными полосами по всей длине с поперечным переходом одной в другую или выбрать один цвет и поиграть с его тонами и полутонами. Тогда каждая ступень окрашивается в свой тон: темные внизу, светлые вверху. 

Фото № 13: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: omega-pure.com

Фото № 14: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: aeropaca.org

Мебель

Завораживает омбре и на мебели. Обращаются к нему как для оформления мягкой мебели, так и деревянной, каркасной, стеклянной, пластиковой. Важно учитывать мощный декоративный эффект градиента и не собирать в одном помещении несколько вариантов. Например, если мебель выполнена в этой технике, то не надо вешать на окна такие же шторы или окрашивать стены в те же цветовые переливы. Предметы не должны конкурировать друг с другом.

Фото № 15: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: designintervention.com.sg

Фото № 16: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: dallasnativeblog.com

Светильники

Омбре может применяться во всех видах светильников: люстрах, торшерах, бра, настольных лампах. Где-то, например в настольных лампах, будет выразительнее задекорировать градиентом колонну, где-то — абажур. Для стеклянных плафонов характерны монохромные переливы, для текстильных — разноцветные.

Фото № 17: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: obsigen.ru

Фото № 18: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: cutoutandkeep.net

Фото № 19: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: decoracion.trendencias.com

Декор

Градиент настолько универсален, что его можно добавлять в интерьер любого стиля. Чтобы получилось свежо и ненавязчиво, лучше остановиться на декоративных «безделушках»: картинах, статуэтках, диванных подушках. Их легко убрать, когда захочется обновить интерьер, например, добавить яркого орнамента или «животного» декора. А потом вернуть на прежние места. Или найти им новые.

Фото № 20: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: desenio.com

Фото № 21: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: quiltingcompany.com

Фото № 22: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: watercolor-muse.com

Текстиль

Рынок домашнего текстиля регулярно пополняется новыми оригинальными рисунками и цветовыми решениями, и омбре — один из них. Возможно, участие постельного белья в интерьере спальни пока непривычно, и все же оно вносит свой вклад в ее оформление. Подчас существенный.

Фото № 23: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: theinteriorsaddict.com

Фото № 24: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: jimenezphoto.com

Фото № 25: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: melaninmedia.co

Фото № 26: Эффектный омбре: 9 интересных вариантов применения градиента в интерьереФото: spotlightstores.com

#идеи для дома#Мебель#Разные цвета#декор и аксессуары
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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