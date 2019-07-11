Как выбрать шторы для кухни: 10 важных лайфхаков

Кухня — особое место в доме. Здесь не только готовят еду, но и собираются по вечерам всей семьей, пьют чай с подружками и обсуждают глобальные проблемы с друзьями. А потому и требования к кухне особые: она должна быть не просто уютной — душевной. И именно такие «мелочи», как шторы, эту душевность и создают. А еще они должны быть практичными и функциональными. Лайфхаками по выбору штор для кухни с вами делится ReRooms.

Выбор штор на кухню начинается с ответа на вопрос: зачем мне на кухне шторы? Они выполняют здесь две основные функции: защитную и декоративную. В зависимости от того, куда выходят окна кухни — на солнечную или затененную сторону, тихий дворик или шумную улицу, — определяются защитные свойства штор. Если квартира расположена на первом этаже, плотные шторы будут оберегать не только от света и шума, но и от любопытных глаз. Если этаж высокий и солнце с утра и до вечера не заливает кухню, на первое место выходит декоративная функция. Тогда выбор штор будет зависеть только от интерьерных характеристик кухни.

Фото: homeklondike.site

2. Думаем над стилистическим оформлением кухни

Следующий вопрос при выборе штор на кухню: в каком стиле оформлено помещение? Если дизайнерское направление четко выражено, например кухня выполнена в стиле прованс или в строго классическом стиле, это сразу же продиктует модель штор, материал, из которого они изготовлены, цвет, рисунок, длину. В этом случае они становятся завершающим штрихом в оформлении кухни. Если же стиль кухни эклектичен или его трудно сразу определить, шторы берут на себя роль стилистического опознавателя. Именно они подчеркивают тот стиль, на котором хотелось бы сделать акцент хозяевам.

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Фото: tutorialhijabmu.com



3. Рассматриваем модели штор для кухни

В мире современных кухонь существует шесть моделей штор: классические, римские, рулонные, японские, шторы-кафе и жалюзи.

Классические шторы

Эти шторы хорошо известны и универсальны. Они подходят для большинства интерьерных стилей, используя их, сложно «прогадать», они украсят любую кухню и везде создадут уютную атмосферу. Они объемны. На них требуется много ткани, поскольку они чаще всего многослойны и состоят из тюля и портьер.

Фото: hgtv.com

Римские шторы

Эта модель завоевывает все большую популярность. Она проста в эксплуатации, функциональна, для нее требуется немного ткани. Римские шторы можно комбинировать с тюлем или портьерами.

Фото: feasthome.com

Рулонные шторы

Эта модель близка к римским шторам, только ткань складывается не «гармошкой», а скручивается в рулон. Такие шторы лаконичны, практичны, удобны, функциональны и недороги. Прекрасно комбинируются с тюлем и портьерами.

Фото: france-annuaire-blogs.com

Японские шторы

Японские, или панельные, шторы — это раздвижные тканевые панели шириной от 40 до 80 сантиметров и высотой от потолка до пола. Двигаются панели не сверху вниз, а из стороны в сторону. Можно устанавливать не один, а два ряда панелей и играть с цветом и фактурой. Эта модель штор сейчас на пике популярности.

Фото: estoresbaratos.com

Шторы-кафе

Это короткие занавески, которые крепятся на мини-штанге посередине — реже сверху — оконного проема. Как в поезде. Очень просты, лаконичны, уютны. Хорошо сочетаются с ламбрекенами.

Фото: wikiecloud.us



Жалюзи

Жалюзи могут состоять как из тканых, так и нетканых материалов, например бамбука, пластика, дерева, алюминия. Они складываются сверху вниз (горизонтальные) или из стороны в сторону (вертикальные). Ламели подвижны, вращаются на 180 градусов, тем самым регулируя степень естественного освещения помещения.

Фото: stortblinds.co.uk

4. Подбираем модель штор

Главные критерии выбора модели штор для кухонь — интерьерный стиль, площадь помещения, размер и форма окна, близость к плите. Классические шторы подходят ко многим стилям, но предпочтительны для больших кухонь и окон с балконами. Они закрывают трубы и радиаторы. Нежелательны рядом с плитой, особенно газовой. Рулонные и римские шторы прекрасно смотрятся в интерьерах кухонь, оформленных в современных стилях: минимализме, авангарде, модернизме, эклектике, хай-теке, скандинавском. Хорошо подходят для маленьких кухонь. Японские шторы современны и замечательно смотрятся в этнических и минималистичных интерьерах. Ориентированы на большие окна и требуют свободного пространства под подоконником. Шторы-кафе — для стилей прованс, шебби-шик, кантри, шале. Подчас они слишком просто смотрятся, по-деревенски. Жалюзи удобны в современных интерьерах, хотя придают им несколько офисный вид.

Фото: staceyalickman.com

5. Ищем материал для штор

Чтобы выбрать материал для кухонных штор, надо учесть два фактора: устойчивость материала к загрязнениям и качество окраски ткани. Сейчас производятся ткани со специальной пыле- и грязеотталкивающей пропиткой. Текстиль обрабатывается составом для предотвращения быстрого возгорания и выгорания на солнце. Лучшими тканями для кухонных штор считаются хлопковые и льняные с добавлением синтетических волокон. Широко используются ткани из вискозы, полиэстера и смесовые. Не рекомендуются шелковые и шерстяные ткани: они слишком капризны для активной кухонной жизни.

Фото: homeklondike.site

Фото: bhg.com

6. Выбираем цвет и рисунок на шторах

В выборе цвета и рисунка на кухонных шторах есть свои правила. Если кухня маленькая — никаких темных тонов и крупных рисунков. Здесь подойдут только светлые шторы. А вот будут ли шторы совпадать с цветом обоев и мебели или контрастировать с ними, решать только вам. Для классических интерьеров замечательны шторы в крупную полоску, клетку или с орнаментом. Белый цвет штор лучше заменить на мягкие оттенки, например слоновой кости, молочный, сливочный. Или разбавлять его розовым, кофейным, желтым. Если шторы не должны привлекать к себе внимания, лучше выбрать однотонные и без складок, например светлые рулонные. Для кухонь с яркими стенами или мебелью подойдут только однотонные шторы, чтобы уравновесить цветовой фон. И наоборот, в кухне с нейтральным оформлением обязательны шторы с выразительным узором.

Фото: usualhouse.com



Фото: sainsponsel.com

7. Сочетаем разные ткани и фактуры

На кухне рекомендуется экспериментировать. И не только в кулинарии, но и со шторами. Нельзя забывать, что шторы — это декор, и он должен привлекать внимание, интриговать. Для этого надо применять необычные сочетания материала и фактур. Например легкие капроновые занавески и плотные льняные ламбрекены. Приветствуются вышивки, аппликации, мережки, оригинальное плетение ткани.

Фото: usualhouse.com

Фото: da.ladyland98.com

8. Определяем длину штор

Кухонные шторы бывают короткими, средними и длинными. Короткие шторы, до подоконника и чуть выше, выбирают для маленьких кухонь или в том случае, когда место возле подоконника занято мебелью. Для больших кухонь желательны длинные шторы, классические или японские — это придаст интерьеру кухни утонченное благородство. Можно сочетать короткие и длинные шторы, например жалюзи и классические. Или на окно повесить римскую штору, а на балконную дверь рядом — портьеры. Если окно небольшое, его лучше не утяжелять текстильной драпировкой и ограничиться простыми занавесками или полупрозрачными гардинами чуть ниже подоконника.

Фото: impressiveinteriordesign.com



Фото: tokomuslimku.com

9. Устанавливаем карнизы

Обязательная деталь штор для кухни — карниз. По способу крепления карнизы делятся на потолочные и настенные. По материалу — на деревянные, кованые, бронзовые, латунные, алюминиевые, пластиковые. Выбор карниза зависит от технических характеристик потолка и стен, интерьерного стиля и веса штор. Для классического дизайна и объемных тяжелых портьер желательны бронзовые или латунные карнизы с фигурными наконечниками — дополнительным декором. Для стилей прованс, кантри, шале прекрасно подойдут кованые и деревянные карнизы. А легкие шторы-кафе замечательно разместятся на мини-штанге в оконном проеме.

Фото: homedit.com

Фото: sainsponsel.com

10. Подбираем аксессуары для штор на кухню

У кухонных штор есть свои аксессуары. Их много. Это подвязки, держатели, кольца, канзаши, подвесы, ламбрекены, бахрома, кисти, помпоны, аппликации. Подбор аксессуаров зависит не только от модели, материала и цвета штор, но и от интерьерного стиля кухня, и от вашей готовности к уходу за этими аксессуарами. Нужно помнить, что тканевые драпировки быстро пылятся и их придется часто стирать и чистить.

Фото: balancedfoodandfuel.org



Фото: portal.domid.pl

