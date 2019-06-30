Спальня в скандинавском стиле: идеи и примеры

Делимся свежими идеями по оформлению спальни в скандинавском стиле — оформите привычный интерьер по-новому!
Интерьеры спален в скандинавском стиле обычно создают из стандартных ингредиентов: светлого фона, древесных текстур, красочных акцентов, простой мебели и незначительного количества декора. Такие интерьеры многим кажутся похожими друг на друга и скучноватыми, однако это не так. Скандинавский стиль многогранен и пластичен, он свободно подстраивается под наши реалии и новые интерьерные тенденции. Сегодня скандинавский стиль раскрывает простор для экспериментов — он приветствует и яркие акценты, и миксы текстур, и цветную мебель, и новые материалы. Хотя по-прежнему нордические интерьеры придерживаются своих принципов: остаются светлыми, естественными, невычурными, а главное — легкими в исполнении даже на самых скромных площадях.
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Сегодня ReRooms рассказывает, как оформить современную спальню в скандинавском стиле на новый лад. Соберите свой интерьер вне времени, который будет оставаться актуальным долгие годы.
Освобождаем пространство
Скандинавский интерьерный дизайн зародился в северных широтах, жители которых, как и россияне, страдают от дефицита тепла и солнечного света. Поэтому главный принцип оформления заключается в максимальной компенсации нехватки солнечного света открытым пространством и свободной планировкой. Загроможденность и заставленность — табу в скандинавских спальнях. Так что в первую очередь комнату нужно освободить от всего лишнего: громоздкие шкафы для одежды замените на открытую гардеробную или вместительный комод, избавьтесь от давящего декора и тяжелых драпировок на окнах.
Внимание на цвет
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Главный цвет скандинавских интерьеров — белый. Он отлично отражает солнечный свет и прекрасно сочетается и с пастельными, и с яркими оттенками. Но это не значит, что скандинавскую спальню нужно от пола до потолка выкрасить в белый цвет, хотя скандинавов это не удивило бы. Если душа не лежит к белой палитре, остановитесь на голубых или серых оттенках — они смотрятся более выразительно, чем бежевая основа, да и мебель на их фоне кажется намного интереснее и ярче.
Учитывайте несколько нюансов. Если в окна вашей спальни почти никогда не заглядывает солнце, выбирайте теплые тона желтой цветовой гаммы. Для комнаты, расположенной на южной стороне, больше подойдут холодные оттенки зеленого и синего цвета — они освежат жаркое помещение, наполнят его воздухом, но не лишат света.
Невесомый пол
В скандинавских интерьерах нет строгих требований к оформлению пола, но есть тенденция отделывать его деревянным покрытием светлого цвета. Например, пол можно выбелить под цвет оконных рам — так даже крохотная спальня будет казаться невесомой. Подойдет также светлый паркет или качественный ламинат с выраженным природным рисунком древесины — они компенсируют прохладу светлой отделки стен и наполнят спальню уютом.
Ламинат в небольших спальнях лучше укладывать вдоль комнаты или под углом, паркет — елочкой. Так удастся и пропорции комнаты сохранить, и визуально расширить помещение, и неровности стен скрыть.
Приятная тактильность
Интерьер вне времени и веяний моды не получится без приятных на ощупь текстур. Поэтому ориентируйтесь на тактильность и те материалы, к которым вам хотелось бы прикасаться. Скандинавский стиль, например, не против мягкой кожи. Этот натуральный материал прост в уходе и прекрасно соседствует со всеми составляющими основной отделки в нордических интерьерах. Кожаным элементом в просторной спальне может быть удобное кресло или кровать. Для малогабаритных комнат выбирайте более мелкие кожаные предметы — отлично подойдет пуф или абажур светильника.
Легкая мебель
Скандинавская мебель популярна во всем мире. Ее любят за простые формы, лаконичный дизайн и функциональность. Если выбираете кровать, отдавайте предпочтение моделям с выдвижными ящиками для хранения. Не можете выбрать дизайн прикроватной тумбы? Замените ее на подставку-лестницу, табурет или навесную полочку — они прекрасно впишутся в нордическую концепцию.
Что касается цветового оформления мебели для скандинавской спальни, то модели не обязательно должны быть серыми или белыми. Кровать с зеленым изголовьем, желтое кресло или банкетка брусничного цвета — выбирайте для акцентов оттенки, которые есть в природе, и тогда точно не выйдете за рамки интерьерной тематики.
Мягкий текстиль
Текстиль — главный игрок в сценарии отделки скандинавского интерьера спальни. Яркие декоративные подушки, оригинально выложенные на кровати, вязаный или меховой плед, постельное белье с интересным геометрическим принтом — и интерьер вашей спальни мгновенно преобразится. Кстати, текстильные элементы всегда можно заменить на варианты других цветов и оттенков — с их помощью вы сможете под настроение менять облик комнаты хоть каждый день.
Поскольку речь идет о скандинавской атмосфере спальни, то от тяжелых драпированных штор лучше отказаться в пользу легких занавесок, не препятствующих проникновению света в комнату. А роль утеплителя лучше возложить на напольный ковер — в моде однотонные модели с длинным ворсом и эффектом омбре. Органично будут смотреться половики крупной вязки или лоскутные варианты — скандинавы очень любят хендмейд, поэтому такое украшение пола будет стопроцентным попаданием в тему интерьера.
Оригинальные светильники
Люстры с белыми однотонными плафонами в центре спальни — прошлый век. Сегодня в тренде декоративные модели, которые прекрасно смотрятся в воздушных скандинавских интерьерах. Светильники футуристического дизайна со множеством светодиодных лампочек — то, что нужно для интерьера уютной спальни, в которой освещение должно быть рассеянным и неярким.
Дополните световой сценарий в спальне бра или напольными торшерами — они не перегрузят интерьер и дадут нужную игру света. Или же украсьте стену над кроватью гирляндами из маленьких фонариков — они запустят в вашу спальню позитивное и праздничное настроение.
Атмосферный декор
Мы привыкли к тому, что скандинавский стиль в интерьере спальни — это минимализм во всем. Но он не против заполнения комнаты милыми сердцу декоративными предметами, которые смягчают строгость лаконичной отделки и обустройства. Используйте картины — они не только украсят помещение, но и объединят в нем все краски. Подсвечники, рамки для фото, статуэтки, вазы — смело вводите их в интерьер, не отказывая себе в удовольствии наполнить спальню любимыми мелочами.
Частица природы
И напоследок еще один небольшой совет. В скандинавских интерьерах все пропитано любовью к природе, поэтому не забывайте о комнатных растениях. Цветок в горшке, дерево в напольном кашпо, свежий букет или засушенный гербарий в вазе — любой из этих вариантов подойдет для того, чтобы сделать интерьер скандинавской спальни завершенным.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники