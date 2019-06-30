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Спальня в скандинавском стиле: идеи и примеры


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Делимся свежими идеями по оформлению спальни в скандинавском стиле — оформите привычный интерьер по-новому!

Интерьеры спален в скандинавском стиле обычно создают из стандартных ингредиентов: светлого фона, древесных текстур, красочных акцентов, простой мебели и незначительного количества декора. Такие интерьеры многим кажутся похожими друг на друга и скучноватыми, однако это не так. Скандинавский стиль многогранен и пластичен, он свободно подстраивается под наши реалии и новые интерьерные тенденции. Сегодня скандинавский стиль раскрывает простор для экспериментов — он приветствует и яркие акценты, и миксы текстур, и цветную мебель, и новые материалы. Хотя по-прежнему нордические интерьеры придерживаются своих принципов: остаются светлыми, естественными, невычурными, а главное — легкими в исполнении даже на самых скромных площадях. 

Фото № 1: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: homestratosphere.com 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Сегодня ReRooms рассказывает, как оформить современную спальню в скандинавском стиле на новый лад. Соберите свой интерьер вне времени, который будет оставаться актуальным долгие годы. 

Освобождаем пространство

Скандинавский интерьерный дизайн зародился в северных широтах, жители которых, как и россияне, страдают от дефицита тепла и солнечного света. Поэтому главный принцип оформления заключается в максимальной компенсации нехватки солнечного света открытым пространством и свободной планировкой. Загроможденность и заставленность — табу в скандинавских спальнях. Так что в первую очередь комнату нужно освободить от всего лишнего: громоздкие шкафы для одежды замените на открытую гардеробную или вместительный комод, избавьтесь от давящего декора и тяжелых драпировок на окнах.

Фото № 2: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: cocolapinedesign.com 

Внимание на цвет

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Главный цвет скандинавских интерьеров — белый. Он отлично отражает солнечный свет и прекрасно сочетается и с пастельными, и с яркими оттенками. Но это не значит, что скандинавскую спальню нужно от пола до потолка выкрасить в белый цвет, хотя скандинавов это не удивило бы. Если душа не лежит к белой палитре, остановитесь на голубых или серых оттенках — они смотрятся более выразительно, чем бежевая основа, да и мебель на их фоне кажется намного интереснее и ярче.

Фото № 3: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: homestratosphere.com 

Фото № 4: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: decoist.com 

Учитывайте несколько нюансов. Если в окна вашей спальни почти никогда не заглядывает солнце, выбирайте теплые тона желтой цветовой гаммы. Для комнаты, расположенной на южной стороне, больше подойдут холодные оттенки зеленого и синего цвета — они освежат жаркое помещение, наполнят его воздухом, но не лишат света. 

Фото № 5: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: thelandsby.com 

Невесомый пол

В скандинавских интерьерах нет строгих требований к оформлению пола, но есть тенденция отделывать его деревянным покрытием светлого цвета. Например, пол можно выбелить под цвет оконных рам — так даже крохотная спальня будет казаться невесомой. Подойдет также светлый паркет или качественный ламинат с выраженным природным рисунком древесины — они компенсируют прохладу светлой отделки стен и наполнят спальню уютом.

Фото № 6: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: decopasion.com

Ламинат в небольших спальнях лучше укладывать вдоль комнаты или под углом, паркет — елочкой. Так удастся и пропорции комнаты сохранить, и визуально расширить помещение, и неровности стен скрыть.

Фото № 7: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: home-designing.com 

Приятная тактильность

Интерьер вне времени и веяний моды не получится без приятных на ощупь текстур. Поэтому ориентируйтесь на тактильность и те материалы, к которым вам хотелось бы прикасаться. Скандинавский стиль, например, не против мягкой кожи. Этот натуральный материал прост в уходе и прекрасно соседствует со всеми составляющими основной отделки в нордических интерьерах. Кожаным элементом в просторной спальне может быть удобное кресло или кровать. Для малогабаритных комнат выбирайте более мелкие кожаные предметы — отлично подойдет пуф или абажур светильника. 

Фото № 8: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: styleblueprint.com 

Легкая мебель

Скандинавская мебель популярна во всем мире. Ее любят за простые формы, лаконичный дизайн и функциональность. Если выбираете кровать, отдавайте предпочтение моделям с выдвижными ящиками для хранения. Не можете выбрать дизайн прикроватной тумбы? Замените ее на подставку-лестницу, табурет или навесную полочку — они прекрасно впишутся в нордическую концепцию.

Фото № 9: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: apartmenttherapy.com 

Фото № 10: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: bestdesignideas.com 

Что касается цветового оформления мебели для скандинавской спальни, то модели не обязательно должны быть серыми или белыми. Кровать с зеленым изголовьем, желтое кресло или банкетка брусничного цвета — выбирайте для акцентов оттенки, которые есть в природе, и тогда точно не выйдете за рамки интерьерной тематики. 

Фото № 11: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: home-designing.com 

Мягкий текстиль

Текстиль — главный игрок в сценарии отделки скандинавского интерьера спальни. Яркие декоративные подушки, оригинально выложенные на кровати, вязаный или меховой плед, постельное белье с интересным геометрическим принтом — и интерьер вашей спальни мгновенно преобразится. Кстати, текстильные элементы всегда можно заменить на варианты других цветов и оттенков — с их помощью вы сможете под настроение менять облик комнаты хоть каждый день.

Фото № 12: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: herdysleep.com 

Фото № 13: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: home-designing.com 

Поскольку речь идет о скандинавской атмосфере спальни, то от тяжелых драпированных штор лучше отказаться в пользу легких занавесок, не препятствующих проникновению света в комнату. А роль утеплителя лучше возложить на напольный ковер — в моде однотонные модели с длинным ворсом и эффектом омбре. Органично будут смотреться половики крупной вязки или лоскутные варианты — скандинавы очень любят хендмейд, поэтому такое украшение пола будет стопроцентным попаданием в тему интерьера.

Фото № 14: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: lustliving.co.uk 

Оригинальные светильники

Люстры с белыми однотонными плафонами в центре спальни — прошлый век. Сегодня в тренде декоративные модели, которые прекрасно смотрятся в воздушных скандинавских интерьерах. Светильники футуристического дизайна со множеством светодиодных лампочек — то, что нужно для интерьера уютной спальни, в которой освещение должно быть рассеянным и неярким. 

Фото № 15: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: lumens.com 

Дополните световой сценарий в спальне бра или напольными торшерами — они не перегрузят интерьер и дадут нужную игру света. Или же украсьте стену над кроватью гирляндами из маленьких фонариков — они запустят в вашу спальню позитивное и праздничное настроение.

Фото № 16: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: ikea.com 

Атмосферный декор

Мы привыкли к тому, что скандинавский стиль в интерьере спальни — это минимализм во всем. Но он не против заполнения комнаты милыми сердцу декоративными предметами, которые смягчают строгость лаконичной отделки и обустройства. Используйте картины — они не только украсят помещение, но и объединят в нем все краски. Подсвечники, рамки для фото, статуэтки, вазы — смело вводите их в интерьер, не отказывая себе в удовольствии наполнить спальню любимыми мелочами.

Фото № 17: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: onekindesign.com 

Фото № 18: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: decorilla.com 

Частица природы

И напоследок еще один небольшой совет. В скандинавских интерьерах все пропитано любовью к природе, поэтому не забывайте о комнатных растениях. Цветок в горшке, дерево в напольном кашпо, свежий букет или засушенный гербарий в вазе — любой из этих вариантов подойдет для того, чтобы сделать интерьер скандинавской спальни завершенным.

Фото № 19: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: coolchicstylefashion.com 

Фото № 20: Спальня в скандинавском стиле: идеи и примерыФото: jihanshanum.com 

#Отделочные материалы#скандинавский стиль#Спальня#Текстиль#советы дизайнеров
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