Современные модели оттоманок — универсальность и простота

Оттоманка быстро получила широкое распространение благодаря своей красоте и универсальности. Изначально она представляла собой обычный диванчик на маленьких ножках без спинки, который покрывали ковром или плотной тканью. На ней располагалось много подушек . Внешний вид оттоманки претерпел много изменений: появились спинки и подлокотники, большой выбор размеров, форм и расцветок.

Оттоманка быстро получила широкое распространение благодаря своей красоте и универсальности. Изначально она представляла собой обычный диванчик на маленьких ножках без спинки, который покрывали ковром или плотной тканью. На ней располагалось много подушек . Внешний вид оттоманки претерпел много изменений: появились спинки и подлокотники, большой выбор размеров, форм и расцветок.е упоминания об оттоманке появились во Франции в 1729 году. Как гласит легенда, они были принесены в дар жителями турецкой империи — отсюда и название, происходящее от слова ottoman, которым французы называли самих турок.

Первые упоминания об оттоманке появились во Франции в 1729 году. Как гласит легенда, они были принесены в дар жителями турецкой империи — отсюда и название, происходящее от слова ottoman, которым французы называли самих турок.

Фото: wayfair.com

Оттоманки изначально имели прямоугольную форму, теперь в моду вошли и круглые, и квадратные, и многоугольные модели. Большую роль играет выбор обивки: сейчас используют кожу, велюр, бархат, лен и даже коротко стриженный мех. Выбор материала зависит только от ваших предпочтений. Важно помнить, что кожа — дорогой и износостойкий материал, а текстильная обивка требует бережного отношения.

Фото: cs-licence.club

Примеры использования

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Оттоманка — многофункциональный предмет мягкой мебели. Его используют как в практических целях, так и в декоративных.

Подставка для ног

Вам, наверное, знакомо чувство, когда после длинного дня ужасно устают ноги, хочется их вытянуть и расслабиться. Для такой ситуации как раз и подходит этот вид оттоманки. В большинстве случаев она небольшого размера и сделана в том же стиле, что кресло или диван, около которых она находится. Для оформления таких оттоманок лучше выбрать покрытие из кожи, чтобы этот предмет мебели прослужил вам дольше.

А еще здесь можно удобно расположиться с книжкой или журналом, почитать новости в ноутбуке, поговорить по телефону с друзьями, устроившись со всеми удобствами.

Фото: apartmenttherapy.com

Столик

Оттоманки большого размера и с устойчивой поверхностью прекрасно справятся с ролью журнального столика в вашей гостиной. За таким мини-столом можно будет выпить по чашечке горячего кофе или сыграть партию в шахматы. Особенность такого стола — отсутствие острых углов. Для семей с маленькими детьми это большой плюс. На оттоманку можно поставить вазу с фруктами или орешками.

Фото: allsortsof.com

Арт-объект

Можно использовать оттоманку исключительно в декоративных целях. Есть много очень красивых экземпляров, необычной формы и расцветки, которые уже сами по себе смотрятся как отдельное произведение искусства. Для украшения такой тахты существует большое количество декоративных подносов и подставок для аксессуаров. Аксессуары, в свою очередь, могут быть разнообразными: цветы в вазе или горшке, книги в красивых переплетах, статуэтки и прочие безделушки — выбор довольно велик.

Фото: briconou.com

Замена креслу

Наверное, самое распространенное использование оттоманки — в качестве стула или кресла. Такой элемент мебели можно поместить в прихожей, чтобы удобно было обуваться, или в гостиной для увеличения количества сидячих мест, а еще в спальне перед зеркалом. Оттоманки небольшого размера можно использовать сразу по несколько штук в помещении для того, чтобы можно было разместить большую компанию.

Фото: wayfair.com

Место для хранения

Используйте место внутри оттоманки для хранения вещей. В прихожей здесь можно хранить обувь и обувные принадлежности, в спальне — чистое постельное белье, пледы и одеяло, в детской — игрушки. Это может быть как отдельная деталь интерьера, которая выполняет функцию сундука и даже чем-то на него похожа, так и многофункциональный предмет мебели. Для обивки лучше использовать прочные материалы, чтобы избежать быстрого износа при частом открывании и закрывании крышки.

Фото: homelegancefurnitureonline.com

Мини-диван

Современные оттоманки получили спинки и стали больше похожи на диваны. Такую тахту уже можно использовать в качестве спального места. Но в интерьере их чаще рассматривают как элегантный декор. Они оформлены изящно закругленными спинками и красивыми резными ножками. Дорогой текстиль сделает этот элемент декора еще более шикарным и презентабельным.

Фото: simoneguarracino.de

Дополнение к мебели

Сейчас изготавливают оттоманки как дополнение к определенной мебели. В основном к дивану или кровати. Оттоманка по сути становится их частью. Такой комплект придает помещению комфорта, а если использовать яркие цвета, то и яркости.