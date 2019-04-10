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Наливные полы для дома: преимущества и недостатки. Мнение эксперта ReRooms


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Делать ли такие дорогие, но очень красивые полы у себя дома? Прочитав нашу статью, вы найдете для себя ответ на этот вопрос.

Содержание

Наливные полы — красивые и практичные, но дорогие. И зачастую это все, что многие знают про популярное полимерное покрытие. Сегодня мы расширим круг ваших знаний о наливных полах, а заодно выделим все их плюсы и минусы.

Что собой представляет наливной пол? Это абсолютно гладкое бесшовное покрытие с содержанием полимерных веществ, которые помогают ему прекрасно сцепляться с бетонными поверхностями. Процесс нанесения выглядит так: пол заливается в жидком виде на заранее выровненный бетон или стяжку, после чего затвердевает. В итоге получается красивая глянцевая поверхность, без стыков и неровностей.

Но насколько наливные полы практичны и хорошо ли они подходят для домашнего интерьера? Отвечаем на эти и другие вопросы, подробно рассказывая обо всех преимуществах и недостатках покрытия.

Преимущества наливных полов

1. Многообразие цветов и стилей

На рынке можно найти наливной пол практически любого цвета, глянцевый или матовый, однотонный или под рисунок и даже с декоративными наполнителями — в виде мелких ракушек, камешков или минеральной крошки. Вы легко подберете покрытие под любой интерьер и цветовую палитру. Тот же деревянный пол или линолеум такого многообразия не имеют.


taurian.com.ua
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2. Бескомпромиссная прочность и надежность

Это покрытие задумывалось для разного рода промышленных помещений, где требуется прочная поверхность, чтобы пол не пострадал от постоянных нагрузок или случайно упавшего тяжелого предмета. Поэтому в доме наливной пол станет самым крепким и надежным из всех возможных. Ему не страшно падение предметов, от мебели на его поверхности не останется следов.

3. Возможность создания рисунка и 3D-эффекта

Сейчас 3D-полы считаются устаревшими, но это все равно не умаляет их эстетических качеств. Объемное изображение, подобранное под общий стиль, поможет сделать определенный интерьер более выраженным и характерным. Например, морскую тематику можно отлично дополнить россыпью ракушек на 3D-покрытии. Единственный минус: объемной картинка предстает только под одним углом.

Фото № 1: Наливные полы для дома: преимущества и недостатки. Мнение эксперта ReRoomsФото: decorpuzzle.com

4. Отсутствие швов и щелей

Полимерное покрытие — абсолютно цельное, поэтому выглядит аккуратно и эстетично. Оно хорошо впишется, к примеру, в минималистичный интерьер. А если на поверхности такого пола вдруг образовался дефект, его можно легко и быстро устранить при помощи специальных ремонтных составов, вновь сделав пол идеально ровным и гладким.

5. Простота ухода и уборки

В монолитный наливной пол не впитывается пыль и грязь, он быстро отмывается от любых пятен даже обычной водой. Поэтому покрытие пользуется большой популярностью в качестве отделки кухни.

Фото № 2: Наливные полы для дома: преимущества и недостатки. Мнение эксперта ReRoomsФото: p-design.com.ua

6. Безопасность и долговечность

Наливные полы не воспламеняются при пожарах, не боятся влаги и даже химических веществ. Прослужить в домашних условиях они могут 10—15 лет. 

Недостатки наливных полов

1. Сложная и долгая заливка

Процесс подготовки может затянуться на целый месяц. Нужно идеально выровнять бетон перед заливанием смеси, иначе пол повторит все неровности и дефекты. Если речь идет о полимерном поле с рисунком, перед заливкой нужно растянуть полотно с изображением по всей площади — причем идеально ровно, чтобы избежать возникновения пузырей. А твердеть после заливки пол может на протяжении нескольких недель — это зависит от скорости схватывания конкретной смеси. 

2. Чувствительность к ультрафиолету

При длительном или постоянном контакте с солнечными лучами наливные полы могут пожелтеть или изменить свою окраску. Это неприятно, если цвет покрытия нетрадиционный и подбирается строго под определенную палитру интерьера. Например, если пожелтеет белый полимерный пол, то в сочетании с зеленым он будет смотреться гораздо хуже.

Фото № 3: Наливные полы для дома: преимущества и недостатки. Мнение эксперта ReRoomsФото: rumahdesainminimalis.com

3. Некомфортная температура

А еще наливное покрытие — очень холодное и некомфортное для человека при постоянном контакте. Так что обязательно требуется дополнительный подогрев в виде системы «теплый пол». Это делает подготовку более долгой и финансово затратной.

4. Невозможность использовать в любом интерьере

Несмотря на широкий выбор цветов и стилей, наливной пол подойдет далеко не каждой квартире. Например, в классическом дизайне он будет выглядеть нелепо. И даже не во всех современных стилях будет уместным. Не универсальна его сочетаемость с другими материалами: например, с популярным в различных интерьерах деревом глянцевый наливной пол не подружится. 

Фото № 4: Наливные полы для дома: преимущества и недостатки. Мнение эксперта ReRoomsФото: thefreepatriot.org

Какой наливной пол выбрать

Российский производитель Streamline Chemicals предлагает несколько видов наливных полов в любом цвете, а также специальные эпоксидные смеси для создания 3D-покрытий.

Немецкая компания Bergauf предлагает наливные полы разной скорости затвердевания, а также финишные покрытия и выравнивающие стяжки. Все смеси позиционируются как материалы для людей с любым уровнем подготовки — то есть с их изготовлением справится даже тот, кто никогда не имел дела с наливными полами.

Еще один российский производитель, Ivsil, помимо нескольких видов наливных полов предлагает смеси-выравниватели и даже теплоизолирующие стяжки, необходимые для заливки.

Качественную продукцию предлагают компании Litokol, «Основит», «Старатели». 

#плюсы и минусы#дом#наливные полы#эксперты
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