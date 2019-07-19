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Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторами


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В жаркий полдень бамбуковые шторы могут заменить кондиционер. Не верите? Тогда прочитайте статью от ReRooms об удивительных свойствах штор из бамбука.

Само название «бамбуковые шторы» указывает на материал, из которого они изготовлены, в отличие, например, от японских штор, где акцент делается на механизме крепления и движения. Бамбук — гигантское травянистое растение, отличающееся узелковой структурой стебля, быстрым ростом, гибкостью и легкостью в обработке. Благодаря этим качествам он многие века применялся в дизайне интерьеров домов жителей Восточной Азии, а за последние десятилетия полюбился и горожанам, и селянам западных стран. Его используют для производства мебели, паркета, ковров, посуды, ткани, аксессуаров в ванную и на кухню, предметов декора. И конечно, штор. 

Фото № 1: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: mydecorative.com

Особенности бамбуковых шторназвание «бамбуковые шторы» указывает на материал, из которого они изготовлены, в отличие, например, от японских штор, где акцент делается на механизме крепления и движения. Бамбук — гигантское травянистое растение, отличающееся узелковой структурой стебля, быстрым ростом, гибкостью и легкостью в обработке. Благодаря этим качествам он многие века применялся в дизайне интерьеров домов жителей Восточной Азии, а за последние десятилетия полюбился и горожанам, и селянам западных стран. Его используют для производства мебели, паркета, ковров, посуды, ткани, аксессуаров в ванную и на кухню, предметов декора. И конечно, штор. 

Фото № 1: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: mydecorative.com

Особенности бамбуковых штор

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Бамбуковые шторы обладают многими достоинствами. В первую очередь — это природность, экологичность, гипоаллергенность. При обработке сырья и производстве полотен не используются токсичные вещества, сохраняются природные свойства бамбуковых стеблей, особенно при отсутствии искусственного окрашивания. За бамбуковыми шторами требуется минимальный уход. Они лишены статического электричества, поэтому пыли и грязи на них скапливается мало. На это стоит обратить внимание тем, у кого повышенная чувствительность к домашней пыли. 

Бамбуковые шторы имеют небольшой вес, что значительно облегчает их установку и управление ими. У них плотная структура, которая хорошо защищает как от лучей палящего солнца, так и от дуновений прохладного ветра. Шторы не выгорают и не деформируются. Поскольку материал этих штор пористый, они дают помещению «дышать» и при этом обладают высокой влагостойкостью.

Фото № 2: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: taliankodesigngroup.com

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Широкие декоративные возможности — еще одно преимущество бамбуковых штор. Здесь они могут поспорить даже с льняными шторами. Не будет преувеличением сказать, что любое полотно из бамбука уникально, поскольку имеет только ему присущую фактуру. Даже в одном и том же цвете каждые бамбуковые шторы оригинальны и неповторимы. И все эти достоинства дополняются низкой стоимостью.

Из недостатков, а они, оказывается, есть, можно назвать ограничения бамбуковых полотен по ширине и длине и способность впитывать запахи. Наверное, это просто стоит учитывать, выбирая место, куда их повесить.

Фото № 3: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: arando.co

Виды бамбуковых штор

Бамбуковые шторы делятся по двум признакам: по форме материала и по типу подъемного механизма.

В первом случае речь идет о полотнах, собранных из тонкой соломки, стеблевых палочек или пластинок. Множество соломин в нескольких местах переплетается однотонными или разноцветными нитями, образуя красивые узоры и создавая оригинальный дизайн полотна. Палочки и пластины также крепятся друг к другу нитями, но без декоративного акцента.

Фото № 4: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: nightwishcroatia.com

Во втором случае бамбуковые шторы делятся на горизонтальные и вертикальные. К горизонтальным вариантам относятся рулонные и римские шторы, а также горизонтальные жалюзи. К вертикальным — вертикальные жалюзи, занавеси и японские панели.

Для изготовления римских и рулонных штор используется бамбуковая соломка. Механизм подъема «вверх-вниз» одинаков, только у римских полотно собирается складками, а у рулонных, или рольштор, скатывается в рулон.

Фото № 5: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: deavita.net

Жалюзи, как горизонтальные, так и вертикальные, состоят из бамбуковых ламелей вместо привычных деревянных или пластиковых.

Японские панели шириной от 40 до 80 сантиметров могут быть выполнены как из соломки, так и из пластин. Они занимают всю высоту от потолка до пола и двигаются из стороны в сторону, подобно двери-купе.

Фото № 6: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: abstinencedu.com

Из бамбуковой соломки «шьются» и классические шторы с разноцветной окантовкой по краям. Или собираются длинные занавески из крупных, непереплетенных соломин со свободным, ничем не скрепленным низом. Фиксация соломин происходит только вверху.

Фото № 7: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: birperde.com

Расцветки и дизайн бамбуковых штор

Натуральные цвета бамбуковых штор — желтовато-коричневая палитра. Такими их чаще всего и оставляют. Эта расцветка приятна для глаз, неназойлива, не вызывает раздражения и усталости. Наоборот — успокаивает, помогает эмоционально расслабиться и полноценно отдохнуть. При сохранении натуральных оттенков соломин большое внимание уделяется нитевому плетению. Ведь именно оно становится главным украшением желто-бежевых или зеленовато-коричневых штор.

Фото № 8: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: collegeeducation.online

Впрочем, бамбуковые шторы могут похвастаться разнообразием своего цветового оформления. Бамбуковые соломины и пластины хорошо поддаются окраске, и полотну можно не только придать любой, даже самый «ядовитый» цвет, но и изобразить на нем рисунок любой сложности, а не только простые геометрические узоры. Такие шторы можно декорировать аппликациями из ткани.  

Фото № 9: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: gagegobusiness.online

Бамбуковые шторы в интерьере: советы по оформлению

  • Бамбуковые шторы можно повесить не только на окна, но и на дверной проем перед дверью или вместо нее. Для этого чаще всего применяются японские панели из бамбука и занавески из бамбуковых палочек с незакрепленным низом.

Фото № 10: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: abstinencedu.com

  • Бамбуковые шторы лучше всего использовать на окнах с солнечной стороны. Они прекрасно справляются с солнцезащитной ролью и при этом пропускают в комнату много смягченного света.

Фото № 11: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: kalonspeak.me

  • Бамбуковые шторы прекрасно сочетаются с классическими занавесками, как с тюлем, так и с портьерами. Поэтому шторы из бамбука можно смело вешать тогда, когда надо уберечь красоту текстиля от солнца и при этом не нарушить декор окна.

Фото № 12: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: revhr.net

  • Бамбуковые шторы подходят для всех комнат: гостиной, спальни, детской, кабинета, кухни, ванной. Особенно хороши они для детской благодаря своей экологичности и гипоаллергенности. А вот на кухне придется поставить сильную вытяжку, чтобы шторы не стали источником зловония. 

Фото № 13: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: 3blindmiceusa.com

  • Бамбуковые шторы подчеркнут природность интерьера в таких стилях, как шале, экостиль, кантри, модерн, колониальный, средиземноморский, этнический. Шторы из бамбука замечательно поддерживают мебель как из натуральной древесины, так и из ротанга и, конечно же, из того же материала, что и они сами.

Фото № 14: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: impressiveinteriordesign.com

Фото № 15: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: findimg.me

  • Бамбуковые шторы подходят и для интерьерных стилей, не ориентированных на натуральность. Например, такими шторами можно задекорировать окно гостиной в стиле ар-деко, классики и неоклассики. Где-то они заменят тюль или портьеры, где-то выступят самостоятельным элементом декора, ведь их можно выкрасить в разные цвета и не акцентировать внимание на их природности.  

Фото № 16: Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторамиФото: decoist.com

#дом#Квартира#Бамбуковые шторы#советы дизайнеров#декор и аксессуары
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04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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