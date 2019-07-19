Как создать оригинальный дизайн интерьера с бамбуковыми шторами

Само название «бамбуковые шторы» указывает на материал, из которого они изготовлены, в отличие, например, от японских штор , где акцент делается на механизме крепления и движения. Бамбук — гигантское травянистое растение, отличающееся узелковой структурой стебля, быстрым ростом, гибкостью и легкостью в обработке. Благодаря этим качествам он многие века применялся в дизайне интерьеров домов жителей Восточной Азии, а за последние десятилетия полюбился и горожанам, и селянам западных стран. Его используют для производства мебели, паркета, ковров, посуды, ткани, аксессуаров в ванную и на кухню, предметов декора. И конечно, штор.

Бамбуковые шторы обладают многими достоинствами. В первую очередь — это природность, экологичность, гипоаллергенность. При обработке сырья и производстве полотен не используются токсичные вещества, сохраняются природные свойства бамбуковых стеблей, особенно при отсутствии искусственного окрашивания. За бамбуковыми шторами требуется минимальный уход. Они лишены статического электричества, поэтому пыли и грязи на них скапливается мало. На это стоит обратить внимание тем, у кого повышенная чувствительность к домашней пыли.

Бамбуковые шторы имеют небольшой вес, что значительно облегчает их установку и управление ими. У них плотная структура, которая хорошо защищает как от лучей палящего солнца, так и от дуновений прохладного ветра. Шторы не выгорают и не деформируются. Поскольку материал этих штор пористый, они дают помещению «дышать» и при этом обладают высокой влагостойкостью.

Фото: taliankodesigngroup.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Широкие декоративные возможности — еще одно преимущество бамбуковых штор. Здесь они могут поспорить даже с льняными шторами. Не будет преувеличением сказать, что любое полотно из бамбука уникально, поскольку имеет только ему присущую фактуру. Даже в одном и том же цвете каждые бамбуковые шторы оригинальны и неповторимы. И все эти достоинства дополняются низкой стоимостью.

Из недостатков, а они, оказывается, есть, можно назвать ограничения бамбуковых полотен по ширине и длине и способность впитывать запахи. Наверное, это просто стоит учитывать, выбирая место, куда их повесить.

Фото: arando.co

Виды бамбуковых штор

Бамбуковые шторы делятся по двум признакам: по форме материала и по типу подъемного механизма.

В первом случае речь идет о полотнах, собранных из тонкой соломки, стеблевых палочек или пластинок. Множество соломин в нескольких местах переплетается однотонными или разноцветными нитями, образуя красивые узоры и создавая оригинальный дизайн полотна. Палочки и пластины также крепятся друг к другу нитями, но без декоративного акцента.

Фото: nightwishcroatia.com

Во втором случае бамбуковые шторы делятся на горизонтальные и вертикальные. К горизонтальным вариантам относятся рулонные и римские шторы, а также горизонтальные жалюзи. К вертикальным — вертикальные жалюзи, занавеси и японские панели.

Для изготовления римских и рулонных штор используется бамбуковая соломка. Механизм подъема «вверх-вниз» одинаков, только у римских полотно собирается складками, а у рулонных, или рольштор, скатывается в рулон.

Фото: deavita.net

Жалюзи, как горизонтальные, так и вертикальные, состоят из бамбуковых ламелей вместо привычных деревянных или пластиковых.

Японские панели шириной от 40 до 80 сантиметров могут быть выполнены как из соломки, так и из пластин. Они занимают всю высоту от потолка до пола и двигаются из стороны в сторону, подобно двери-купе.

Фото: abstinencedu.com

Из бамбуковой соломки «шьются» и классические шторы с разноцветной окантовкой по краям. Или собираются длинные занавески из крупных, непереплетенных соломин со свободным, ничем не скрепленным низом. Фиксация соломин происходит только вверху.

Фото: birperde.com

Расцветки и дизайн бамбуковых штор

Натуральные цвета бамбуковых штор — желтовато-коричневая палитра. Такими их чаще всего и оставляют. Эта расцветка приятна для глаз, неназойлива, не вызывает раздражения и усталости. Наоборот — успокаивает, помогает эмоционально расслабиться и полноценно отдохнуть. При сохранении натуральных оттенков соломин большое внимание уделяется нитевому плетению. Ведь именно оно становится главным украшением желто-бежевых или зеленовато-коричневых штор.

Фото: collegeeducation.online

Впрочем, бамбуковые шторы могут похвастаться разнообразием своего цветового оформления. Бамбуковые соломины и пластины хорошо поддаются окраске, и полотну можно не только придать любой, даже самый «ядовитый» цвет, но и изобразить на нем рисунок любой сложности, а не только простые геометрические узоры. Такие шторы можно декорировать аппликациями из ткани.

Фото: gagegobusiness.online

Бамбуковые шторы в интерьере: советы по оформлению

Бамбуковые шторы можно повесить не только на окна, но и на дверной проем перед дверью или вместо нее. Для этого чаще всего применяются японские панели из бамбука и занавески из бамбуковых палочек с незакрепленным низом.

Фото: abstinencedu.com

Бамбуковые шторы лучше всего использовать на окнах с солнечной стороны. Они прекрасно справляются с солнцезащитной ролью и при этом пропускают в комнату много смягченного света.

Фото: kalonspeak.me

Бамбуковые шторы прекрасно сочетаются с классическими занавесками, как с тюлем, так и с портьерами. Поэтому шторы из бамбука можно смело вешать тогда, когда надо уберечь красоту текстиля от солнца и при этом не нарушить декор окна.

Фото: revhr.net

Бамбуковые шторы подходят для всех комнат: гостиной, спальни, детской, кабинета, кухни, ванной. Особенно хороши они для детской благодаря своей экологичности и гипоаллергенности. А вот на кухне придется поставить сильную вытяжку, чтобы шторы не стали источником зловония.

Фото: 3blindmiceusa.com

Бамбуковые шторы подчеркнут природность интерьера в таких стилях, как шале, экостиль, кантри, модерн, колониальный, средиземноморский, этнический. Шторы из бамбука замечательно поддерживают мебель как из натуральной древесины, так и из ротанга и, конечно же, из того же материала, что и они сами.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: findimg.me

Бамбуковые шторы подходят и для интерьерных стилей, не ориентированных на натуральность. Например, такими шторами можно задекорировать окно гостиной в стиле ар-деко, классики и неоклассики. Где-то они заменят тюль или портьеры, где-то выступят самостоятельным элементом декора, ведь их можно выкрасить в разные цвета и не акцентировать внимание на их природности.