Обои для прихожей: лайфхаки по выбору и 10 универсальных решений

Даже самую неказистую и крохотную прихожую можно сделать привлекательной с помощью правильно подобранного цвета обоев. Классический бежевый поможет маленькой комнате визуально увеличиться, а черный, наоборот, уменьшит большое и пустое пространство. Синие обои хорошо сочетаются с деревянной мебелью. Главное — не забывать, что пол должен быть темнее стен. Если в прихожей есть окна, выходящие на солнечную сторону, можно использовать темные оттенки обоев, которые к тому же не так быстро пачкаются, как светлые. В этом случае шторы не должны совпадать по цвету со стеной.

Даже самую неказистую и крохотную прихожую можно сделать привлекательной с помощью правильно подобранного цвета обоев. Классический бежевый поможет маленькой комнате визуально увеличиться, а черный, наоборот, уменьшит большое и пустое пространство. Синие обои хорошо сочетаются с деревянной мебелью. Главное — не забывать, что пол должен быть темнее стен. Если в прихожей есть окна, выходящие на солнечную сторону, можно использовать темные оттенки обоев, которые к тому же не так быстро пачкаются, как светлые. В этом случае шторы не должны совпадать по цвету со стеной.остаются популярным отделочным материалом по ряду причин. Во-первых, они помогают отвлечь внимание от неудачной планировки или обыграть ее. Во-вторых, обои могут визуально уменьшить или увеличить объем помещения. В-третьих, обои легко клеить и менять на новые. Есть и другие достоинства у этого вида отделки, но окончательно на его выбор влияют личные вкусы и предпочтения потребителей. Мы собрали некоторые советы, которые помогут сориентироваться при покупке обоев .

Обои остаются популярным отделочным материалом по ряду причин. Во-первых, они помогают отвлечь внимание от неудачной планировки или обыграть ее. Во-вторых, обои могут визуально уменьшить или увеличить объем помещения. В-третьих, обои легко клеить и менять на новые. Есть и другие достоинства у этого вида отделки, но окончательно на его выбор влияют личные вкусы и предпочтения потребителей. Мы собрали некоторые советы, которые помогут сориентироваться при покупке обоев .

Фото: behance.net

Откажитесь от тонких бумажных обоев

Тонкие однослойные обои подчеркивают неровности и кривизну стен, обнаруживают недостатки ремонта. Если вы не уверены в идеальной ровности стен в прихожей, используйте здесь рельефные фактурные обои. Подойдут пробковые, виниловые и жидкие, металлизированные, на акриловой основе или стеклообои.

Фото: doma.sk

Используйте линии и полосы

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Если коридор узкий, лучше остановиться на рисунке обоев с горизонтальными линиями. Они визуально расширят комнату. Но при невысоких потолках есть риск еще больше опустить их. Для маленькой прихожей подойдут обои с широкими вертикальными полосами белого или яркого цвета. Обычные узкие полосы сделают комнату уютной и высокой. Оригинальным решением считается комбинирование горизонтальных и вертикальных линий, но если комнате не требуется визуальная корректировка, лучше избежать любых полос вообще.

Фото: janetjayonline.com

Орнамент задает тон всей комнате

Крупные узоры или большой принт подходят только для большой прихожей, так как они визуально уменьшают пространство, при этом создавая интересные акценты. Крупный цветочный узор хорошо впишется в прихожую в классическом стиле без мелких предметов интерьера. Цветочный принт чуть поменьше подойдет для стиля прованс, создаст спокойные деревенские мотивы. Для небольшого помещения лучше подходит ненавязчивый орнамент. Важно, чтобы маленьких элементов было не очень много, иначе начнет рябить в глазах. Особой оригинальностью обладают абстрактные узоры простых форм. Если очень хочется использовать сложный орнамент, можно отдать ему часть стены, а остальные сделать однотонными.

Фото: doma.sk

Игра с контрастами

Правильные сочетания холодного цвета с ярким могут придать прихожей необычный и свежий вид. На первый взгляд несочетаемые цвета могут отлично разграничить зоны в прихожей. Интересно смотрится белый и оранжевый, красный и бежевый, синий и любой светлый оттенок. Удивительно, но классическая пара из черного и белого цветов не подходят. Черный может участвовать в палитре только в качестве элементов рисунка. Если хочется не поделить комнату, а сочетать цвета вместе, то рекомендуется более темный оттенок оставлять ближе к полу, а светлый — к потолку.

Фото: kertaljosogkosyheit.blogspot.com

Универсальные решения

1. Моющиеся обои

Люди, ценящие простоту и практичность, предпочитают моющиеся обои. На самом деле это обычные бумажные обои, покрытые специальным веществом. Для того чтобы их освежить, понадобится только влажная губка. Моющиеся обои сейчас не редкость, и их можно найти в любом магазине.

Фото: stemcellglobal.org

2. Стильные фотообои

Если прихожая небольшая, удачно будут смотреться фотообои. Можно выбрать любой реалистичный рисунок, тем самым создать интересный, особенный интерьер. Но не стоит торопиться и покупать первый понравившийся вариант. Лучше доверить выбор фотообоев дизайнерам. Профессионал сможет не только подобрать действительно стильные варианты, но и понять, какие фотообои подойдут для конкретной планировки, чтобы подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки.

Фото: medadvicees.com

3. Жидкие обои

Жидкие обои по виду напоминают декоративную штукатурку, их даже наносят тоже шпателем. В состав жидких обоев входит смесь волокон из хлопка, шелка или целлюлозы и специальный клей. В отличие от обычных обоев в такой отделке нет стыков. Если у стен есть неровности, жидкие обои отлично их скроют. Очищать их от пыли можно мягкой щеткой или губкой. Жидкие обои совмещают практичность и привлекательный внешний вид.

Фото: zamonam.ru

4. Оригинальное комбинирование стилей

Дизайнеры нередко комбинируют не только стили декора, но и виды обоев. Правильное сочетание создаст интересный интерьер. Большую прихожую можно таким образом разделить на две функциональные зоны. Игра контрастов сработает, если использовать однотонные цвета, желательно без рисунков. Главное — не выбирать похожие оттенки, чтобы они не сливались. Более насыщенные цвета лучше смотрятся на фоне мебели, светлые подчеркивают простор. Разные текстуры сочетаются плохо, поэтому нельзя без особенного дизайнерского замысла совмещать, например, мокрые обои и фотообои.

Фото: medadvicees.com

5. Прованс для тех, кто ищет уют

Романтический и легкий стиль коридора задаст настроение всей квартире, поэтому прованс стоит выбирать, если остальные комнаты не выпадают из общей концепции. Натуральность материалов и светлые, мягкие, будто выгоревшие на солнце оттенки — основные признаки прованса. Для обоев характерны цветы, клеточка, полоска. Стиль прованс можно удачно совместить со старой деревянной мебелью, тем самым придав особенную атмосферу недорогой обстановке. Единственный минус — светлые обои быстро пачкаются.

Фото: episcopalassembly.org

6. Естественность пробковых обоев

Приятный природный интерьер могут создать экологичные пробковые обои. Этот материал легко чистить, он обладает влагоотталкивающими и пылеотталкивающими свойствами. Большим плюсом для многоквартирного дома будет хорошая звукоизоляция. При правильном уходе пробковые обои могут прослужить больше 30 лет. Единственный минус: за все эти достоинства придется выложить немаленькую сумму.

Фото: gowallpaper.co.uk

7. Универсальность и простота скандинавского стиля

Скандинавы — приверженцы сдержанности и практичности. Оформление в белых или серых оттенках отлично вписывается в любую планировку, сочетается с любой мебелью. Рисунки и узоры на обоях исключены. Нельзя сказать, что скандинавский стиль слишком простой или скучный, — можно добавлять яркие акценты, оживлять обстановку другими элементами интерьера. Модные и универсальные обои в скандинавском стиле хорошо сочетаются с картинами, зеркалами, окнами и деревянными или металлическими элементами декора.

Фото: home-designing.com

8. Крепкие виниловые обои

Виниловые обои, в отличие от тех же бумажных, отличаются плотностью и долговечностью. Два слоя, флизелин и винил, обеспечивают обоям жизнь до 10 лет. Ассортимент отличается разнообразием. Для прихожей лучше всего подойдет так называемый тяжелый или компакт-винил. Тяжелый имеет самое крепкое полотно, благодаря чему хорошо скрывает неровности стен. Компакт чаще всего имитирует кирпич, штукатурку или плитку, что очень подходит для прихожей. Если в комнате есть окна, лучше остановиться на обоях горячего тиснения — они не выцветают. Вспененный винил не подходит для прихожей, так как выпуклые узоры можно легко повредить.

Фото: medadvicees.com

9. Обои с панелями — изящная классика

Сочетание однотонных обоев с деревянными или пластиковыми панелями часто встречается в прихожих. Расположение панелей внизу, под обоями, — решение для практичных. Панели не так быстро пачкаются, как обои, и легко поддаются влажной уборке. Разделение стены горизонтальной линией, где сверху желательно располагать светлые обои, а снизу — более темные панели, визуально делает комнату выше. Если в этом нет необходимости, можно выбирать светлые панели и узорные обои над ними.

Фото: stemcellglobal.org

10. Роскошный модерн

Модерн отличается спокойными тонами, плавными округлыми линиями и общей лаконичностью. В модерне нет ничего лишнего, он не перегружает интерьер. В то же время стиль отличается роскошным оформлением. Чаще всего для прихожей в стиле модерн выбирают обои под окраску из стеклоткани с необычным рельефом. Главное — помнить, что модерн любит большие пространства и в маленькой прихожей будет выглядеть слишком претенциозно.

Фото: idealhome.co.uk



