Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжн

Упорядоченность и утонченность — основные черты стиля фьюжн. Он не ориентирован на максимальную функциональность пространства, впрочем, как и на избыточную декоративность. Мебель сочных цветов, броские элементы декора уравновешиваются нейтральными стенами, например белыми, светло-серыми, молочными. В таком дизайне нет убаюкивающего спокойствия, умиротворения, а есть постоянный поиск идей, творческое бурление. Стиль фьюжн - для креативных людей с яркой индивидуальностью.

Стиль фьюжн появился в дизайне интерьеров в конце 1980-х и быстро нашел поклонников как среди профессионалов, так и среди любителей нестандартного оформления домов и квартир. Особенностью этого стиля стало соединение в одном пространстве цветов, материалов, фактур, предметов, характерных для разных дизайнерских направлений. Можно комбинировать классику и авангард, хай-тек и поп-арт. Главное — не хаотичное, а целесообразное и согласованное сочетание разных элементов. И это во многом зависит от чувства стиля дизайнера, от его способности создавать из разнородных деталей гармоничное единство.

Вот такой интересный стиль выбрали дизайнеры ReRooms для оформления однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Чтобы реализовать все задуманное, потребовалась перепланировка помещений. Большая часть перегородок была демонтирована. Возведены новые, значительно изменившие пространство квартиры: совмещенная ванная увеличена за счет прихожей, кухня присоединена к комнате.

Прихожая площадью четыре с половиной квадратных метра выглядит просторной по двум причинам: здесь мало мебели, отделка выполнена из разных материалов светлых тонов. Справа от входной двери, сделанной из светлого матового стекла на заказ, стоит элегантная металлическая обувница. Над ней — тонкая белая полоска с крючками, она служит вешалкой. Возле двери в комнату красуется высокое, около двух метров, зеркало в красной раме. Стена, к которой прикреплена вешалка, отделана натуральным мраморным слэбом, остальные окрашены в бледно-серый цвет. Пол выложен светло-серым керамогранитом российского производства.

Фото: rerooms.ru



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Слева от входа стоит травянисто-зеленая банкетка, над ней — оригинальное зеркало в форме семи капель. Привлекает внимание круглая подвесная люстра, словно белым коконом оборачивающая и оберегающая свет.

Фото: rerooms.ru



Ванная расположена за белой дверью с прозрачной полосой из матового стекла. Ее площади можно только позавидовать: шесть с половиной квадратных метров! Стены, как и пол, выложены керамической плиткой: простыми зелеными квадратами на две трети сверху и белыми кирпичиками снизу. На полу — белые квадратики с зелеными вставками. По левую руку эффектно смотрятся вертикально встроенные стеклянные полки с подсветкой. Дальше — белый подвесной унитаз и полотенцесушитель . По правую руку — столешница для раковины и стиральной машины.

Фото: rerooms.ru



Столешница в ванной необычна, похожа на нетесанный спил дерева. Не менее интересно и зеркало, висящее над накладной раковиной из белого фаянса: словно солнечный круг с множеством лучей-ликов.

Фото: rerooms.ru



Законный вопрос: где же ванна в таком просторном помещении? И снова неожиданность: она заменена душевой кабиной с термостатом. Стеклянный прямоугольник — явно из стиля модерн. Рядом же висит зеркало в белой резной раме, что-то из классики или барокко. Бледно-сиреневый пуф — из минимализма. А ведь как смотрятся вместе!

Фото: rerooms.ru



Конечно же, больше всего впечатляет комната. За счет объединения с кухней она получила площадь более 26 метров и поделена на три части: гостиная-столовая, кухонная зона и спальное место. Эти части выделены разными материалами как в покрытии пола, так и в отделке стен. Пол гостиной площадью 17,5 метров выложен паркетной доской «французская елка», а территория кухни и спальное место — серым керамогранитом. Стены в гостиной окрашены в белый цвет, на кухне — в нежно-бирюзовый. Два окна, в гостиной и спальной зоне, задрапированы светло-серыми шторами.

Кухонный гарнитур занимает две стены по левую сторону от двери. Он нейтрального серого цвета с бежевой столешницей. На таком нейтральном фоне, конечно же, выгодно выделяется красный холодильник Smeg. Обеденный стол цвета венге и четыре голубых стула-кресла стоят на границе двух зон, гостиной и кухни, и формируют собственное пространство. Оригинальная спиралевидная люстра подчеркивает обособленность столовой группы.

Фото: rerooms.ru



Спальное место прекрасно оформлено. Оно отделено от кухонной зоны перегородкой высотой 120 сантиметров из оштукатуренного кирпича, остальная часть до самого потолка — декоративная, выполнена из реек. Внутри высокого подиума, на котором лежит широкий кроватный матрас, есть встроенная система хранения. Стена оклеена бирюзово-зелеными флизелиновыми обоями «павлиньи перья». Здесь подвешены два изящных и лаконичных бра. От гостиной спальное место отделено белой прозрачной шторой.

Фото: rerooms.ru



В гостиной доминирует полукруглый белый диван. Над ним склонился металлический торшер на длинной гибкой ножке . На стене напротив дивана висит плоский жидкокристаллический телевизор, слева от него — большая разноцветная картина-палитра, справа — шесть звездообразных зеркал и два бра в форме вытянутых капель. И тут вдруг замечаешь, что дверной проем отделан белыми, под цвет стен, высокими шкафами. Вот и ответ на вопрос, где же хранятся вещи хозяев. Поистине все со всем и все во всем рождает гармонию.