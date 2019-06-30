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Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжн


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Объединить все со всем, чтобы получилось легко, изящно и гармонично. Можно ли? Дизайнеры ReRooms отвечают: да! И доказывают на примере дизайна реальной квартиры.

Стиль фьюжн появился в дизайне интерьеров в конце 1980-х и быстро нашел поклонников как среди профессионалов, так и среди любителей нестандартного оформления домов и квартир. Особенностью этого стиля стало соединение в одном пространстве цветов, материалов, фактур, предметов, характерных для разных дизайнерских направлений. Можно комбинировать классику и авангард, хай-тек и поп-арт. Главное — не хаотичное, а целесообразное и согласованное сочетание разных элементов. И это во многом зависит от чувства стиля дизайнера, от его способности создавать из разнородных деталей гармоничное единство. 

Упорядоченность и утонченность — основные черты стиля фьюжн. Он не ориентирован на максимальную функциональность пространства, впрочем, как и на избыточную декоративность. Мебель сочных цветов, броские элементы декора уравновешиваются нейтральными стенами, например белыми, светло-серыми, молочными. В таком дизайне нет убаюкивающего спокойствия, умиротворения, а есть постоянный поиск идей, творческое бурление. Стиль фьюжн - для креативных людей с яркой индивидуальностью. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Вот такой интересный стиль выбрали дизайнеры ReRooms для оформления однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Чтобы реализовать все задуманное, потребовалась перепланировка помещений. Большая часть перегородок была демонтирована. Возведены новые, значительно изменившие пространство квартиры: совмещенная ванная увеличена за счет прихожей, кухня присоединена к комнате. 

Прихожая площадью четыре с половиной квадратных метра выглядит просторной по двум причинам: здесь мало мебели, отделка выполнена из разных материалов светлых тонов. Справа от входной двери, сделанной из светлого матового стекла на заказ, стоит элегантная металлическая обувница. Над ней — тонкая белая полоска с крючками, она служит вешалкой. Возле двери в комнату красуется высокое, около двух метров, зеркало в красной раме. Стена, к которой прикреплена вешалка, отделана натуральным мраморным слэбом, остальные окрашены в бледно-серый цвет. Пол выложен светло-серым керамогранитом российского производства.

Фото № 1: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

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Слева от входа стоит травянисто-зеленая банкетка, над ней — оригинальное зеркало в форме семи капель. Привлекает внимание круглая подвесная люстра, словно белым коконом оборачивающая и оберегающая свет.  

Фото № 2: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Ванная расположена за белой дверью с прозрачной полосой из матового стекла. Ее площади можно только позавидовать: шесть с половиной квадратных метров! Стены, как и пол, выложены керамической плиткой: простыми зелеными квадратами на две трети сверху и белыми кирпичиками снизу. На полу — белые квадратики с зелеными вставками. По левую руку эффектно смотрятся вертикально встроенные стеклянные полки с подсветкой. Дальше — белый подвесной унитаз и полотенцесушитель. По правую руку — столешница для раковины и стиральной машины.

Фото № 3: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Столешница в ванной необычна, похожа на нетесанный спил дерева. Не менее интересно и зеркало, висящее над накладной раковиной из белого фаянса: словно солнечный круг с множеством лучей-ликов.

Фото № 4: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Законный вопрос: где же ванна в таком просторном помещении? И снова неожиданность: она заменена душевой кабиной с термостатом. Стеклянный прямоугольник — явно из стиля модерн. Рядом же висит зеркало в белой резной раме, что-то из классики или барокко. Бледно-сиреневый пуф — из минимализма. А ведь как смотрятся вместе!

Фото № 5: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Конечно же, больше всего впечатляет комната. За счет объединения с кухней она получила площадь более 26 метров и поделена на три части: гостиная-столовая, кухонная зона и спальное место. Эти части выделены разными материалами как в покрытии пола, так и в отделке стен. Пол гостиной площадью 17,5 метров выложен паркетной доской «французская елка», а территория кухни и спальное место — серым керамогранитом. Стены в гостиной окрашены в белый цвет, на кухне — в нежно-бирюзовый. Два окна, в гостиной и спальной зоне, задрапированы светло-серыми шторами.  

Кухонный гарнитур занимает две стены по левую сторону от двери. Он нейтрального серого цвета с бежевой столешницей. На таком нейтральном фоне, конечно же, выгодно выделяется красный холодильник Smeg. Обеденный стол цвета венге и четыре голубых стула-кресла стоят на границе двух зон, гостиной и кухни, и формируют собственное пространство. Оригинальная спиралевидная люстра подчеркивает обособленность столовой группы.

Фото № 6: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Спальное место прекрасно оформлено. Оно отделено от кухонной зоны перегородкой высотой 120 сантиметров из оштукатуренного кирпича, остальная часть до самого потолка — декоративная, выполнена из реек. Внутри высокого подиума, на котором лежит широкий кроватный матрас, есть встроенная система хранения. Стена оклеена бирюзово-зелеными флизелиновыми обоями «павлиньи перья». Здесь подвешены два изящных и лаконичных бра. От гостиной спальное место отделено белой прозрачной шторой.

Фото № 7: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

В гостиной доминирует полукруглый белый диван. Над ним склонился металлический торшер на длинной гибкой ножке. На стене напротив дивана висит плоский жидкокристаллический телевизор, слева от него — большая разноцветная картина-палитра, справа — шесть звездообразных зеркал и два бра в форме вытянутых капель. И тут вдруг замечаешь, что дверной проем отделан белыми, под цвет стен, высокими шкафами. Вот и ответ на вопрос, где же хранятся вещи хозяев. Поистине все со всем и все во всем рождает гармонию.  

Фото № 8: Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжнФото: rerooms.ru

Создание дизайн-проекта для этой однокомнатной квартиры стоило 29 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#Дизайн-проект#Фьюжн#однокомнатная квартира
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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