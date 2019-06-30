Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле фьюжн

Объединить все со всем, чтобы получилось легко, изящно и гармонично. Можно ли? Дизайнеры ReRooms отвечают: да! И доказывают на примере дизайна реальной квартиры.
Стиль фьюжн появился в дизайне интерьеров в конце 1980-х и быстро нашел поклонников как среди профессионалов, так и среди любителей нестандартного оформления домов и квартир. Особенностью этого стиля стало соединение в одном пространстве цветов, материалов, фактур, предметов, характерных для разных дизайнерских направлений. Можно комбинировать классику и авангард, хай-тек и поп-арт. Главное — не хаотичное, а целесообразное и согласованное сочетание разных элементов. И это во многом зависит от чувства стиля дизайнера, от его способности создавать из разнородных деталей гармоничное единство.
Упорядоченность и утонченность — основные черты стиля фьюжн. Он не ориентирован на максимальную функциональность пространства, впрочем, как и на избыточную декоративность. Мебель сочных цветов, броские элементы декора уравновешиваются нейтральными стенами, например белыми, светло-серыми, молочными. В таком дизайне нет убаюкивающего спокойствия, умиротворения, а есть постоянный поиск идей, творческое бурление. Стиль фьюжн - для креативных людей с яркой индивидуальностью.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Вот такой интересный стиль выбрали дизайнеры ReRooms для оформления однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге. Чтобы реализовать все задуманное, потребовалась перепланировка помещений. Большая часть перегородок была демонтирована. Возведены новые, значительно изменившие пространство квартиры: совмещенная ванная увеличена за счет прихожей, кухня присоединена к комнате.
Прихожая площадью четыре с половиной квадратных метра выглядит просторной по двум причинам: здесь мало мебели, отделка выполнена из разных материалов светлых тонов. Справа от входной двери, сделанной из светлого матового стекла на заказ, стоит элегантная металлическая обувница. Над ней — тонкая белая полоска с крючками, она служит вешалкой. Возле двери в комнату красуется высокое, около двух метров, зеркало в красной раме. Стена, к которой прикреплена вешалка, отделана натуральным мраморным слэбом, остальные окрашены в бледно-серый цвет. Пол выложен светло-серым
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Слева от входа стоит травянисто-зеленая банкетка, над ней — оригинальное зеркало в форме семи капель. Привлекает внимание круглая подвесная люстра, словно белым коконом оборачивающая и оберегающая свет.
Ванная расположена за белой дверью с прозрачной полосой из матового стекла. Ее площади можно только позавидовать: шесть с половиной квадратных метров! Стены, как и пол, выложены керамической плиткой: простыми зелеными квадратами на две трети сверху и
Столешница в ванной необычна, похожа на нетесанный спил дерева. Не менее интересно и зеркало, висящее над накладной раковиной из белого фаянса: словно солнечный круг с множеством лучей-ликов.
Законный вопрос: где же ванна в таком просторном помещении? И снова неожиданность: она заменена душевой кабиной с термостатом. Стеклянный прямоугольник — явно из стиля модерн. Рядом же висит зеркало в белой резной раме, что-то из классики или барокко. Бледно-сиреневый пуф — из минимализма. А ведь как смотрятся вместе!
Конечно же, больше всего впечатляет комната. За счет объединения с кухней она получила площадь более 26 метров и поделена на три части: гостиная-столовая, кухонная зона и спальное место. Эти части выделены разными материалами как в покрытии пола, так и в отделке стен. Пол гостиной площадью 17,5 метров выложен паркетной доской «французская елка», а территория кухни и спальное место — серым керамогранитом. Стены в гостиной окрашены в белый цвет, на кухне — в нежно-бирюзовый. Два окна, в гостиной и спальной зоне, задрапированы светло-серыми шторами.
Кухонный гарнитур занимает две стены по левую сторону от двери. Он нейтрального серого цвета с бежевой столешницей. На таком нейтральном фоне, конечно же, выгодно выделяется красный холодильник Smeg. Обеденный стол цвета венге и четыре голубых стула-кресла стоят на границе двух зон, гостиной и кухни, и формируют собственное пространство. Оригинальная спиралевидная люстра подчеркивает обособленность столовой группы.
Спальное место прекрасно оформлено. Оно отделено от кухонной зоны перегородкой высотой 120 сантиметров из оштукатуренного кирпича, остальная часть до самого потолка — декоративная, выполнена из реек. Внутри высокого подиума, на котором лежит широкий кроватный матрас, есть встроенная система хранения. Стена оклеена бирюзово-зелеными флизелиновыми обоями «павлиньи перья». Здесь подвешены два изящных и лаконичных бра. От гостиной спальное место отделено белой прозрачной шторой.
В гостиной доминирует полукруглый белый диван. Над ним склонился
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники