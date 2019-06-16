Такого вы еще не видели: пятикомнатная квартира в Санкт-Петербурге со спортивным залом!

Основных комнат в просторной 185-метровой квартире пять: это спальня (22,3 метра), совмещенные кухня и гостиная (53,3 метра), два отдельных кабинета по 15,9 и 22,2 метра, а также личный спортивный зал площадью 15,6 метра. Помимо этого, здесь уместились еще и целых три ванных комнаты.

Хотите увидеть такое необычное жилище своими глазами? Специально для вас мы заглянем в каждую комнату огромной квартиры на юго-западе Санкт-Петербурга и насладимся ее современным дизайнерским интерьером в стиле лофт.

Прихожая и коридор

Прихожая оформлена в контрастном сочетании белого и черного цветов, которые разбавляются светлым деревом разных оттенков в виде входной двери и элементов мебели. Пространство не занято ничем лишним, на полу установлена только компактная безручечная тумбочка.

Фото: rerooms.ru

Все остальные предметы мебели — вешалка для одежды, место для сидения, зеркало — практично располагаются в углубленной нише. Для хранения используется гардеробный шкаф с полностью зеркальными дверцами, визуально расширяющими пространство.

Коридор оформлен в такой же черно-белой палитре, с добавлением дерева темного и светлого оттенка. Он зонирован от прихожей при помощи напольного покрытия: белой плитки и деревянного ламината. В обеих зонах на потолке установлены светильники направленного света, которые делают интерьер еще более свободным благодаря своему небольшому размеру.

Кухня-гостиная

В самой большой комнате квартиры находится сразу четыре зоны: гостиная, кухня, столовая и зона отдыха.

Фото: rerooms.ru

На первом плане расположены гостиная и кухня. В их отделке преобладает контрастное сочетание белого и черного цветов: в гостиной — в виде черного дивана с белыми подлокотниками и спинкой, а на кухне — в виде комбинации черного гарнитура и белой отделки. Зоны разделены кухонным островом, а также серой напольной плиткой на кухне — во всей остальной комнате уложен светлый ламинат. ltr">Основных комнат в просторной 185-метровой квартире пять: это спальня (22,3 метра), совмещенные кухня и гостиная (53,3 метра), два отдельных кабинета по 15,9 и 22,2 метра, а также личный спортивный зал площадью 15,6 метра. Помимо этого, здесь уместились еще и целых три ванных комнаты.

Хотите увидеть такое необычное жилище своими глазами? Специально для вас мы заглянем в каждую комнату огромной квартиры на юго-западе Санкт-Петербурга и насладимся ее современным дизайнерским интерьером в стиле лофт.

Прихожая и коридор

Прихожая оформлена в контрастном сочетании белого и черного цветов, которые разбавляются светлым деревом разных оттенков в виде входной двери и элементов мебели. Пространство не занято ничем лишним, на полу установлена только компактная безручечная тумбочка.

Фото: rerooms.ru

Все остальные предметы мебели — вешалка для одежды, место для сидения, зеркало — практично располагаются в углубленной нише. Для хранения используется гардеробный шкаф с полностью зеркальными дверцами, визуально расширяющими пространство.

Коридор оформлен в такой же черно-белой палитре, с добавлением дерева темного и светлого оттенка. Он зонирован от прихожей при помощи напольного покрытия: белой плитки и деревянного ламината. В обеих зонах на потолке установлены светильники направленного света, которые делают интерьер еще более свободным благодаря своему небольшому размеру.

Кухня-гостиная

В самой большой комнате квартиры находится сразу четыре зоны: гостиная, кухня, столовая и зона отдыха.

Фото: rerooms.ru

На первом плане расположены гостиная и кухня. В их отделке преобладает контрастное сочетание белого и черного цветов: в гостиной — в виде черного дивана с белыми подлокотниками и спинкой, а на кухне — в виде комбинации черного гарнитура и белой отделки. Зоны разделены кухонным островом, а также серой напольной плиткой на кухне — во всей остальной комнате уложен светлый ламинат.