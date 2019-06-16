Такого вы еще не видели: пятикомнатная квартира в Санкт-Петербурге со спортивным залом!

Несколько кабинетов, три ванных комнаты и даже собственный спортзал — может ли это все поместиться в одной квартире? Отвечаем: может! Особенно если она пятикомнатная и оформлена профессиональными дизайнерами из ReRooms. Подробно рассказываем про дизайн-проект огромной квартиры в Питере.
Основных комнат в просторной 185-метровой квартире пять: это спальня (22,3 метра), совмещенные кухня и гостиная (53,3 метра), два отдельных кабинета по 15,9 и 22,2 метра, а также личный спортивный зал площадью 15,6 метра. Помимо этого, здесь уместились еще и целых три ванных комнаты.
Хотите увидеть такое необычное жилище своими глазами? Специально для вас мы заглянем в каждую комнату огромной квартиры на юго-западе Санкт-Петербурга и насладимся ее современным дизайнерским интерьером в стиле лофт.
Прихожая и коридор
Прихожая оформлена в контрастном сочетании белого и черного цветов, которые разбавляются светлым деревом разных оттенков в виде входной двери и элементов мебели. Пространство не занято ничем лишним, на полу установлена только компактная безручечная тумбочка.
Все остальные предметы мебели — вешалка для одежды, место для сидения, зеркало — практично располагаются в углубленной нише. Для хранения используется гардеробный шкаф с полностью зеркальными дверцами, визуально расширяющими пространство.
Коридор оформлен в такой же черно-белой палитре, с добавлением дерева темного и светлого оттенка. Он зонирован от прихожей при помощи напольного покрытия: белой плитки и деревянного ламината. В обеих зонах на потолке установлены светильники направленного света, которые делают интерьер еще более свободным благодаря своему небольшому размеру.
Кухня-гостиная
В самой большой комнате квартиры находится сразу четыре зоны: гостиная, кухня, столовая и зона отдыха.
На первом плане расположены гостиная и кухня. В их отделке преобладает контрастное сочетание белого и черного цветов: в гостиной — в виде черного дивана с белыми подлокотниками и спинкой, а на кухне — в виде комбинации черного гарнитура и белой отделки. Зоны разделены кухонным островом, а также серой напольной плиткой на кухне — во всей остальной комнате уложен светлый ламинат. ltr">Основных комнат в просторной 185-метровой квартире пять: это спальня (22,3 метра), совмещенные кухня и гостиная (53,3 метра), два отдельных кабинета по 15,9 и 22,2 метра, а также личный спортивный зал площадью 15,6 метра. Помимо этого, здесь уместились еще и целых три ванных комнаты.
Хотите увидеть такое необычное жилище своими глазами? Специально для вас мы заглянем в каждую комнату огромной квартиры на юго-западе Санкт-Петербурга и насладимся ее современным дизайнерским интерьером в стиле лофт.
Прихожая и коридор
Прихожая оформлена в контрастном сочетании белого и черного цветов, которые разбавляются светлым деревом разных оттенков в виде входной двери и элементов мебели. Пространство не занято ничем лишним, на полу установлена только компактная безручечная тумбочка.
Все остальные предметы мебели — вешалка для одежды, место для сидения, зеркало — практично располагаются в углубленной нише. Для хранения используется гардеробный шкаф с полностью зеркальными дверцами, визуально расширяющими пространство.
Коридор оформлен в такой же черно-белой палитре, с добавлением дерева темного и светлого оттенка. Он зонирован от прихожей при помощи напольного покрытия: белой плитки и деревянного ламината. В обеих зонах на потолке установлены светильники направленного света, которые делают интерьер еще более свободным благодаря своему небольшому размеру.
Кухня-гостиная
В самой большой комнате квартиры находится сразу четыре зоны: гостиная, кухня, столовая и зона отдыха.
На первом плане расположены гостиная и кухня. В их отделке преобладает контрастное сочетание белого и черного цветов: в гостиной — в виде черного дивана с белыми подлокотниками и спинкой, а на кухне — в виде комбинации черного гарнитура и белой отделки. Зоны разделены кухонным островом, а также серой напольной плиткой на кухне — во всей остальной комнате уложен светлый ламинат.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Вся мебель имеет стильный современный облик. В гостиной установлен минималистичный журнальный столик, а кухонный гарнитур состоит из безручечных шкафов со светодиодной подсветкой и оснащен встроенной бытовой техникой.
Зона столовой расположена за диваном, который также играет роль перегородки. Здесь мы видим нейтральную отделку в бежевых тонах и декор в виде зеленых растений и картин. Благодаря такому оформлению в столовой создается более спокойная и домашняя обстановка, лишенная резких контрастов. Ярким акцентом выступает только камин с внешней отделкой под каменные породы.
Дополнительная зона отдыха расположена на балконе с панорамными окнами — он утеплен и присоединен к комнате. Внутри установлены два компактных дивана и еще один журнальный столик. В каждой зоне имеются собственные источники света, чаще всего компактные или встроенные в потолок, чтобы оставить комнату максимально свободной и просторной.
Кабинет № 1
Планировка жилища предусматривает целых два кабинета. Первый оформлен в благородном сочетании изумрудно-зеленого оттенка и светлого дерева. Дополнительно интерьер разбавляется приглушенным серо-зеленым цветом, присутствующим в отделке стен.
Внутри нашлось место для рабочего стола, двух застекленных стеллажей и тумбы под ТВ. Сам телевизор расположен на стене напротив стола и стоящего рядом кресла, которое предоставляет место для отдыха.
На большом окне, которое занимает почти всю стену напротив входа, повешена широкая рулонная штора. Она компактнее классических занавесок, не занимает много места и органично вписывается в современный стиль кабинета.
Кабинет № 2
Второй кабинет — «женственный». Он выполнен в сочетании бледно-розового и серого цветов, с добавлением светлого дерева в виде мебели. А в зоне входной двери и зеркального шкафа-купе оформлена акцентная черная стена с покрытием из декоративной блестящей штукатурки. Комната украшена пестрыми картинами и живыми цветами, которые делают строгий интерьер ярче и привлекательнее.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Кабинет грамотно поделен на зоны. По одной стене располагается длинный рабочий стол с удобными навесными полками и сеткой — для крепления заметок, документов и фотографий. У противоположной стены размещена косметическая зона с отдельным столиком и органайзером для косметики.
Третья зона расположена на утепленном балконе, который присоединен к пространству кабинета. Она предназначена для отдыха и потому оформлена в более спокойных розово-голубых тонах.
Спальня
Центральный цвет интерьера спальни — зеленый в различных оттенках: он присутствует в отделке, текстиле, мебели и дополняется живыми зелеными растениями и картинами. Помимо зеленого, на стенах можно увидеть темную блестящую штукатурку — как во втором кабинете.
Вся мебель выполнена из темного натурального дерева, которое органично сочетается с зеленым цветом. Кровать имеет широкое изголовье с подсветкой, позволяющей организовать в спальне приглушенное уютное освещение.
Из других источников света установлены потолочные светильники на реях, подвесные лампы над тумбочками и стильный прожектор, подчеркивающий стиль лофт. Выбранная стилистика также проявляется в использовании металлических сеток за кроватью и на окнах.
Спортзал
Главная диковинка квартиры — просторный спортивный зал с тренажерами.
Он оформлен в традиционной для остального интерьера черно-белой палитре с серыми элементами. Комната оснащена спортивным инвентарем, а также оборудована полноразмерным зеркалом на всю стену и телевизором.
Спортзал расширен благодаря присоединенному балкону с панорамными окнами — там установлена беговая дорожка. Все доступное пространство использовано функционально и максимально практично.
Ванная, душевая и санузел
В квартире не только раздельный санузел и ванная — есть даже обособленная душевая. Она присоединена к хозяйской спальне, и вход есть только оттуда.
В отделке душевой преобладают светлые оттенки: серый, бежевый, белый. Темным цветом оформлен только душ, чтобы визуально выделить его на фоне интерьера. Внутри установлена современная подвесная сантехника и отдельная подсветка для зеркала.
Вход во вторую комнату, полноценную ванную, находится в коридоре. Она также оборудована унитазом, а место душевой кабины занимает большая ванна со стеклянным бортом. Для отделки выбрано стильное сочетание розового и черного цветов. Зеркало и встроенные полки для хранения имеют собственную подсветку.
Маленький санузел расположен у самой входной двери — он позиционируется как гостевой. Внутри установлен только унитаз и компактная раковина для мытья рук. Чтобы сделать интерьер визуально больше, санузел оформлен в светлых бежевых тонах и оборудован встроенными шкафами и полками.
Этот дизайн-проект для просторной пятикомнатной квартиры в стиле лофт стоил 134 910 рублей. Ознакомиться с ценами на отделочные материалы и мебель вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники