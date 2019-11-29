Оригинальные дизайнерские решения для интерьера с аквариумом

Вы любите море и часто вспоминаете, как проводили там отпуск? Привнесите в свой дом частичку вечного лета. Сегодня существует большое количество аквариумов разных форм и конфигураций, которые подойдут для квартир любого размера и стилистического направления. Аквариумы могут стать даже вашим личным психотерапевтом — наблюдение за рыбками оказывают успокаивающий эффект. ReRooms расскажет о самых красивых и оригинальных идеях размещения аквариума в интерьере. Вы готовы к погружению?

Виды аквариумов и способы их размещения

Раньше, как правило, аквариумы с рыбками покупали те, кто при всей любви к животным не мог позволить себе завести собаку или кошку из-за нехватки жилой площади или по другим причинам. Сегодня же отношение к аквариумам сильно изменилось: их выбирают не только любители животных, но и те, кто ценит прекрасное. С помощью аквариумов можно преобразить интерьер квартиры даже в тех случаях, когда рыбок там вовсе нет.

Различают два вида декорирования аквариумов:

речной — в этом случае емкость заполняется зелеными водорослями и не изобилует разнообразием растительного и животного мира;

морской — здесь предпочтение отдается более ярким цветам, например красным кораллам. Такие композиции напоминают коралловые рифы или морское дно с необычными растениями и даже морскими звездами.

Теперь давайте рассмотрим основные виды аквариумов в интерьере:

1. Угловые конструкции

Угловые аквариумы отлично подойдут для небольших помещений — они не занимают много места (хотя это зависит от формы и модели конкретного аквариума) и украшают интерьер, привнося в него свежесть. Угловой аквариум можно вмонтировать в стену, поместить на подставку или же поставить на предметы мебели, например на тумбочку. К выбору модели подходите с учетом размеров комнаты и наличия свободных квадратных метров.

2. Встроенные конструкции

Такие модели пользуются наибольшей популярностью у хозяев частных домов и даже квартир, хотя раньше подобные аквариумы украшали исключительно деловые центры, рестораны и офисы. Благодаря разнообразию размеров и моделей каждый найдет подходящий для себя вариант, который привнесет в помещение морское настроение.

Однако установка такого аквариума сложна технически. Поэтому еще на этапе ремонта квартиры определитесь с местом и моделью емкости. Почему стоит обращать внимание на такие детали? Потому что из-за большого веса аквариума с водой его дно должно быть рассчитано на значительные нагрузки. Если вы хотите вмонтировать аквариум в стену, нужно соблюсти два главных правила:

1. основание должно быть идеально ровным;

2. придется усилить конструкцию сварным стальным каркасом, если главный отделочный материал стены — гипсокартон. Если же стена кирпичная, усиление не потребуется.

3. Внутри мебели или других элементов декора

Сегодня рынок настолько богат многофункциональными предметами мебели, что очень сложно пройти мимо таких оригинальных и роскошных моделей. Как вам идея аквариума внутри тумбочки или обеденного стола? При покупке такой мебели обязательно обращайте внимание на качество стекла, места стыков, днище.

Только представьте, как утром вы будете пить кофе и наблюдать за подводным миром, мысленно погружаясь в прохладную морскую водичку... И все это не выходя из дома. И даже не снимая халата. Чудеса же!

4. Аквариум-колонна

Этот вариант один из самых дорогих из-за размера, объема воды и количества оборудования. Такие колонны подойдут только для частных домов и коттеджей — в квартире разместить такой аквариум будет невозможно из-за огромного веса и высоты конструкции.

Аквариум может как располагаться от пола до потолка, то есть быть полностью стеклянным, так и быть вмонтированным в готовую колонну. Какой выбрать вариант — решать только вам. Оба смотрятся очень эффектно.

5. Необычные формы и модели

Найти такие аквариумы в магазинах очень сложно, так как в основном они изготавливаются на заказ. Емкости в форме музыкальной установки или в виде арки с большим количеством отделов — варианты не из дешевых. Однако удовольствие, получаемое от такого аквариума, и психологическое спокойствие однозначно того стоят.

Чем украсить аквариум? Кораллы, керамическая имитация обломков кораблей, кусочки натурального мрамора и кварца, ракушки, морские звезды... Вариантов настолько много, что всего и не перечислить. Поэтому вдохновляйтесь видами морского дна и создавайте настоящие шедевры!

Аквариум как способ зонирования

Зонирование помещения при помощи аквариума — идея очень оригинальная. Особенно интересно такой вариант будет смотреться в помещениях с открытой планировкой. За счет прозрачности стекла пространство будет выглядеть светлее и объемнее.

Существует два способа зонирования помещения:

1. Отдельный аквариум в качестве перегородки

Разделение комнаты осуществляется с помощью аквариума, вмонтированного в тумбу, — это самый простой и доступный вариант. Он сравним с зонированием помещения при помощи мебели, так как фактически такой аквариум и есть предмет меблировки. Есть и полностью состоящие из стекла перегородки.

Перед тем как выбрать такой вариант, взвесьте все за и против. Подобный аквариум сложно обслуживать из-за его конструкции, поэтому полная чистка под силу только профессионалам. Однако существует очень достойная и оригинальная альтернатива: сухой аквариум. Это все тот же аквариум, но только без рыбок и воды. В качестве декора выбираются искусственные растения, декоративные камни и имитация затонувшего корабля. Так вы получаете все тот же прекрасный подводный мир, но он при этом не требует сложного и дорогостоящего обслуживания.

2. Аквариум на низкой перегородке

Для этого способа нужно возвести стену высотой не более полутора метров. Она нужна для того, чтобы подчеркнуть функциональное деление пространства на несколько зон. Например, так можно разграничить кухню и гостиную в студии.

Аквариум на низкой перегородке не будет выглядеть громоздко и даже поможет смягчить условно очерченную границу между зонами.

Саму перегородку можно декорировать кирпичной кладкой или красивыми резными элементами. Так в помещении появится дополнительный декоративный элемент, который будет радовать взор.

Выбор места для аквариума: что нужно учитывать

В первую очередь нужно учитывать характеристики помещения, в котором планируется поместить аквариум: площадь, высоту потолков, расположение, место, куда вы планируете поставить емкость. Почему это так важно? Потому что, например, аквариум нельзя размещать в помещении, которое выходит на южную сторону, так как из-за прямого попадания солнечных лучей вода начнет цвести.

Фото: timesofisrael.com

Заранее придется определиться с количеством рыбок и их размерами, так как от этого будет зависеть выбор модели аквариума. Нецелесообразно запускать маленьких обитателей в огромные емкости, которые требуют тщательного и дорогостоящего ухода.