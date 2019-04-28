Установка арочных проемов: 22 идеи

Арки — один из самых интересных способов украшения любого интерьера. Их используют как в маленьких помещениях для визуального увеличения пространства, так в больших — для зонирования. Межкомнатные арки популярны благодаря не только своей красоте и оригинальности, но и функциональности (часто в маленьких квартирах к ним добавляют полочки). ReRooms расскажет об основных материалах, из которых изготавливают арки, о формах, вариантах оформления и декорирования.

Материалы изготовления

1. Пластик

Пластик — один из самых доступных и дешевых материалов, из которого можно довольно легко создать межкомнатную арку. Чтобы повысить ее прочность, используйте специальную сетку. За небольшие деньги вы получите прочный, износостойкий, устойчивый к влаге и внешним воздействиям предмет декора. Тем более при каких-то повреждениях арку легко починить, так как материал отлично держится на клее.

Фото: curvemakers.com

2. Гипсокартон

Как и в случае с пластиком, за небольшие деньги можно получить качественную и симпатичную арку. Конструкции из гипсокартона довольно просты в установке, в отличие от арок из камня или кирпича.

Чтобы установить такую арку, потребуется металлический каркас и листы гипсокартона. Когда конструкция будет готова, необходимо зашпаклевать ее и отшлифовать для более презентабельного вида. Только после всех этих манипуляций можно приступать к декорированию арки в задуманном стиле.

Гипсокартон подходит для создания округлых форм. Как правило, вес такой конструкции очень маленький, поэтому он не даст дополнительной нагрузки на стены.

Фото: smalldesignideas.com

3. Кирпич или камень

Такой отделочный материал подойдет не для всех помещений и не для всех стилистических направлений. В маленьких помещениях кирпичная арка будет смотреться слишком массивно и неуместно. Лучше всего использовать такие арки в загородных домах или в квартирах с большим метражом и высокими потолками. Тем более монтаж такой арки очень трудоемкий, а готовая конструкция получается очень тяжелой. Поэтому проще всего нанять строительную бригаду, а проследить за ходом работ и выполнением строительных норм поможет технический надзор за ремонтом.

Однако если вы хотите создать стиль лофт в маленькой квартире, можно воспользоваться винирами или обоями, имитирующими кирпич или натуральный камень. ltr">Арки — один из самых интересных способов украшения любого интерьера. Их используют как в маленьких помещениях для визуального увеличения пространства, так в больших — для зонирования. Межкомнатные арки популярны благодаря не только своей красоте и оригинальности, но и функциональности (часто в маленьких квартирах к ним добавляют полочки). ReRooms расскажет об основных материалах, из которых изготавливают арки, о формах, вариантах оформления и декорирования.

Материалы изготовления

1. Пластик

Пластик — один из самых доступных и дешевых материалов, из которого можно довольно легко создать межкомнатную арку. Чтобы повысить ее прочность, используйте специальную сетку. За небольшие деньги вы получите прочный, износостойкий, устойчивый к влаге и внешним воздействиям предмет декора. Тем более при каких-то повреждениях арку легко починить, так как материал отлично держится на клее.

Фото: curvemakers.com

2. Гипсокартон

Как и в случае с пластиком, за небольшие деньги можно получить качественную и симпатичную арку. Конструкции из гипсокартона довольно просты в установке, в отличие от арок из камня или кирпича.

Чтобы установить такую арку, потребуется металлический каркас и листы гипсокартона. Когда конструкция будет готова, необходимо зашпаклевать ее и отшлифовать для более презентабельного вида. Только после всех этих манипуляций можно приступать к декорированию арки в задуманном стиле.

Гипсокартон подходит для создания округлых форм. Как правило, вес такой конструкции очень маленький, поэтому он не даст дополнительной нагрузки на стены.

Фото: smalldesignideas.com

3. Кирпич или камень

Такой отделочный материал подойдет не для всех помещений и не для всех стилистических направлений. В маленьких помещениях кирпичная арка будет смотреться слишком массивно и неуместно. Лучше всего использовать такие арки в загородных домах или в квартирах с большим метражом и высокими потолками. Тем более монтаж такой арки очень трудоемкий, а готовая конструкция получается очень тяжелой. Поэтому проще всего нанять строительную бригаду, а проследить за ходом работ и выполнением строительных норм поможет технический надзор за ремонтом.

Однако если вы хотите создать стиль лофт в маленькой квартире, можно воспользоваться винирами или обоями, имитирующими кирпич или натуральный камень.