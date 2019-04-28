Установка арочных проемов: 22 идеи

Создайте интерьер дворца античных времен прямо у себя дома, используя арочные проемы.
Арки — один из самых интересных способов украшения любого интерьера. Их используют как в маленьких помещениях для визуального увеличения пространства, так в больших — для зонирования. Межкомнатные арки популярны благодаря не только своей красоте и оригинальности, но и функциональности (часто в маленьких квартирах к ним добавляют полочки). ReRooms расскажет об основных материалах, из которых изготавливают арки, о формах, вариантах оформления и декорирования.
Материалы изготовления
1. Пластик
Пластик — один из самых доступных и дешевых материалов, из которого можно довольно легко создать межкомнатную арку. Чтобы повысить ее прочность, используйте специальную сетку. За небольшие деньги вы получите прочный, износостойкий, устойчивый к влаге и внешним воздействиям предмет декора. Тем более при каких-то повреждениях арку легко починить, так как материал отлично держится на клее.
2. Гипсокартон
Как и в случае с пластиком, за небольшие деньги можно получить качественную и симпатичную арку. Конструкции из гипсокартона довольно просты в установке, в отличие от арок из камня или кирпича.
Чтобы установить такую арку, потребуется металлический каркас и листы гипсокартона. Когда конструкция будет готова, необходимо зашпаклевать ее и отшлифовать для более презентабельного вида. Только после всех этих манипуляций можно приступать к декорированию арки в задуманном стиле.
Гипсокартон подходит для создания округлых форм. Как правило, вес такой конструкции очень маленький, поэтому он не даст дополнительной нагрузки на стены.
3. Кирпич или камень
Такой отделочный материал подойдет не для всех помещений и не для всех стилистических направлений. В маленьких помещениях кирпичная арка будет смотреться слишком массивно и неуместно. Лучше всего использовать такие арки в загородных домах или в квартирах с большим метражом и высокими потолками. Тем более монтаж такой арки очень трудоемкий, а готовая конструкция получается очень тяжелой. Поэтому проще всего нанять строительную бригаду, а проследить за ходом работ и выполнением строительных норм поможет технический надзор за ремонтом.
Однако если вы хотите создать стиль лофт в маленькой квартире, можно воспользоваться винирами или обоями, имитирующими кирпич или натуральный камень. ltr">Арки — один из самых интересных способов украшения любого интерьера. Их используют как в маленьких помещениях для визуального увеличения пространства, так в больших — для зонирования. Межкомнатные арки популярны благодаря не только своей красоте и оригинальности, но и функциональности (часто в маленьких квартирах к ним добавляют полочки). ReRooms расскажет об основных материалах, из которых изготавливают арки, о формах, вариантах оформления и декорирования.
Материалы изготовления
1. Пластик
Пластик — один из самых доступных и дешевых материалов, из которого можно довольно легко создать межкомнатную арку. Чтобы повысить ее прочность, используйте специальную сетку. За небольшие деньги вы получите прочный, износостойкий, устойчивый к влаге и внешним воздействиям предмет декора. Тем более при каких-то повреждениях арку легко починить, так как материал отлично держится на клее.
2. Гипсокартон
Как и в случае с пластиком, за небольшие деньги можно получить качественную и симпатичную арку. Конструкции из гипсокартона довольно просты в установке, в отличие от арок из камня или кирпича.
Чтобы установить такую арку, потребуется металлический каркас и листы гипсокартона. Когда конструкция будет готова, необходимо зашпаклевать ее и отшлифовать для более презентабельного вида. Только после всех этих манипуляций можно приступать к декорированию арки в задуманном стиле.
Гипсокартон подходит для создания округлых форм. Как правило, вес такой конструкции очень маленький, поэтому он не даст дополнительной нагрузки на стены.
3. Кирпич или камень
Такой отделочный материал подойдет не для всех помещений и не для всех стилистических направлений. В маленьких помещениях кирпичная арка будет смотреться слишком массивно и неуместно. Лучше всего использовать такие арки в загородных домах или в квартирах с большим метражом и высокими потолками. Тем более монтаж такой арки очень трудоемкий, а готовая конструкция получается очень тяжелой. Поэтому проще всего нанять строительную бригаду, а проследить за ходом работ и выполнением строительных норм поможет технический надзор за ремонтом.
Однако если вы хотите создать стиль лофт в маленькой квартире, можно воспользоваться винирами или обоями, имитирующими кирпич или натуральный камень.
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4. Дерево
Довольно капризный материал, который требует грамотного монтажа и правильного ухода. Чтобы деревянная арка прослужила вам долго, не устанавливайте ее в помещениях с высокой влажностью. Обработайте дерево специальным раствором, чтобы оно не потрескалось и не покрылось грибком.
Если выполните несложные рекомендации, вы получите благородную арку, которая станет настоящим украшением помещения.
Формы арок
1. Классическая
Классическая арка выполняется в виде дуги и подходит для любого помещения, независимо от его планировки, размера и стиля. Дизайнеры любят эту форму за ее универсальность. Классическая арка представляет собой ровный полукруг в виде подковы.
2. Прямоугольная и квадратная
Такие арки имеют прямые углы и также подойдут для любого типа помещений. Выбор ширины и высоты зависит от метража комнаты и высоты потолков. Чтобы визуально сделать комнату выше, мы советуем использовать вытянутые прямоугольные межкомнатные арки.
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3. Эллипсовидная
Эллипсовидная арка, в отличие от классической, имеет форму овала с более закругленными краями. Такие конструкции подойдут для больших комнат, например зала с широким дверным проемом.
4. Трапециевидная
Трапециевидная арка в своей конструкции имеет четыре тупых угла. Подойдет как для широких проемов, так и для узких. В последнем случае за счет вытянутой формы поможет визуально приподнять потолок.
5. Полуарка
Такую арку еще называют тайской — она совмещает классическую форму и квадратную, так как с одной стороны она имеет прямой угол, а с другой — круглую форму различного радиуса. В маленьких квартирах такая арка может стать полноценным предметом мебели: встройте в нее сквозные ниши и полки и получите дополнительное место для хранения нужных домашних вещиц.
6. Фигурная
Фигурная арка может быть такой формы, какую только подскажет ваше воображение: в форме стрелы, купола или вообще непонятной абстракции с резными элементами. Такая арка станет полноценным декоративным элементом, который привнесет в помещение оригинальность.
От чего зависит форма арки:
от размера дверного проема,
от высоты потолков,
от площади комнаты,
от назначения помещения,
от стилистического направления.
Декорирование арочных проемов
1. Колонны
Арки, декорированные колоннами, лучше всего будут смотреться в квартирах с большой площадью или загородных домах. Дополнительно колонны можно украсить лепниной или молдингами. Подобный вид декорирования подойдет для помещений в классическом стиле или в стиле барокко.
2. Молдинги
Мы любим этот вид декорирования не только за его красоту, но и за функциональность. С помощью молдингов можно скрыть неровности и защитить углы от повреждений.
3. Подсветка
Арки необычных форм или с большим количеством резных и фактурных элементов обязательно нужно подчеркнуть с помощью грамотно подобранной подсветки: это могут быть точечные светильники, поворотные лампы. Если помещение выдержано, например, в стиле хай-тек, арку можно украсить светодиодной лентой.
4. Фигурный дизайн
Один из самых элегантных и оригинальных способов декорирования межкомнатных арок. Такие конструкции могут иметь сложные геометрические формы или кованые элементы с витражом, стилизованные, например, под животных или растения.
5. Полочки
Они могут быть как частью арочного проема, так и располагаться в нишах рядом с аркой. Благодаря железным перегородкам и полкам можно создать невероятные по форме конструкции, которые не только подарят большое количество полезного места для хранения, но и станут изюминкой помещения.
Оформление арок разными материалами
1. Оклейка обоями
Чтобы стены и арка сочетались между собой, оклейте конструкцию обоями: они могут быть с интересной фактурой или рисунком. Можно также выбрать обои под окраску, тогда вы сможете самостоятельно придумать, каким цветом оформить конструкцию. Это один из самых дешевых и простых вариантов, который имеет существенный минус: в углах арки обои могут порваться или затереться. Поэтому лучше всегда иметь запасной рулон.
2. Декоративная штукатурка
При помощи штукатурки можно создать очень интересную и необычную текстуру. Дополнительно такую арку можно украсить декоративными резными элементами, установив при этом точечное освещение, которое выгодно подчеркнет рельеф конструкции.
3. Декоративный камень
Такой вид оформления намного дешевле, чем оформление арки натуральным камнем, тем более с декоративным проще работать. Для городских квартир с нехваткой свободного места такой вариант подойдет отлично. Декоративный камень имеет большое разнообразие цветов и форм, поэтому вы обязательно найдете что-то для себя.
4. Отделка лаком
Этот способ лучше скомбинировать с каким-нибудь другим, например с декоративной штукатуркой. Покройте рельефную поверхность глянцевым лаком — и она станет намного привлекательнее. Если лак будет оттеночным, вы получите рельефную глянцевую поверхность определенного цвета.
5. Окраска
Это, наверное, самый простой способ оформления межкомнатных арок. Все, что вам нужно — это купить понравившуюся краску и оформить ею арку. Причем краска может быть не обычной глянцевой или матовой, а с интересным эффектом, например металлик. Арку можно окрасить как в цвет основного интерьера, так и, наоборот, в акцентный оттенок, который будет привлекать к себе внимание.
6. Мозаика
С помощью мозаики можно создать интересные визуальные эффекты: если использовать материал с отражающей поверхностью и дополнительно установить точечные светильники, в комнате будет настоящее светопреставление. Используйте также мозаику из керамики, стекла, камня и других материалов.
7. Оформление лепниной
Хотите создать интерьер, напоминающий роскошные дворцы античных времен? Тогда этот способ — то, что вам нужно. Можно купить готовые элементы из гипса или пенопласта и самостоятельно придумать композицию, а можно купить гипс и своими руками вылепить интересные декоративные элементы.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники