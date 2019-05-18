Как преобразить съемную квартиру: 15 идей от ReRooms

Если вам повезло и квартира не требует глобального ремонта, но обустроить интерьер иначе все же хочется, наши советы вам пригодятся. Давайте разбираться, что можно сделать в съемной квартире с минимальным ремонтом или вообще без него.

Бывает так, что съемная квартира находится в отличном районе и цена вполне приемлема. Только ремонт в ней не делали сто лет, а на мебель страшно взглянуть. Не поверите, но и такую квартиру можно облагородить и сделать уютной, даже если хозяева категорически против ремонта.

Для начала постарайтесь не относиться к съемному жилью как к временному. Неизвестно, сколько придется прожить в такой квартире, поэтому экономить на комфорте не стоит. Нужно создать такую атмосферу, в которую захочется возвращаться после работы.

Фото: rengusuk.com

Сделайте уборку

Первое, что нужно сделать, заехав в квартиру, — это полная уборка. Отмойте окна, полы, плиту, наведите лоск в санузле. Даже если квартира была приведена в относительный порядок до вашего появления, навести чистоту и порядок не помешает.

Фото: thefoxbuilding.com

Спрячьте старые вещи

От старых жильцов и хозяев квартиры могут остаться вещи, которые нельзя выкинуть. Их лучше убрать подальше, чтобы они не мешали. Проще всего упаковать их в коробки и спрятать на антресоль, на шкаф или под кровать. Неплохой вариант — отодвинуть диван и поставить их за него, а сверху положить широкую доску. Получится подставка, на которую можно ставить декор, органайзеры и даже еду при просмотре телевизора.

Фото: moodecor.co

Сделайте перестановку

Если позволяет площадь квартиры, сделайте в ней перестановку. Этот способ поможет обустроить квартиру максимально функционально. Вы даже можете сделать зонирование, поставив диван или стеллаж посредине комнаты.

Фото: trendhmdcr.com

Замените текстиль

Новый текстиль — самый бюджетный вариант изменения интерьера комнаты. Купите новые шторы. Выбирайте хорошие и плотные, так как они останутся с вами после переезда. К тому же плотные занавески избавят вас от возможных сквозняков.

Фото: deliasphotos.com

Можно заменить пледы, подушки, скатерти и ковры, чтобы полностью поменять облик комнаты.

Фото: potterybarn.com

Добавьте аксессуары

Для того чтобы придать квартире обжитой вид, используйте функциональные аксессуары. Они помогут обустроиться в квартире, а потом их легко будет забрать с собой в новое жилье.

Фото: balancingbucks.com

Закройте некрасивые стены

Если вас раздражают обои или устаревшие элементы декора на стенах, можно решить эту проблему без ремонта. Нишу в стене или неудачный рисунок можно закрыть постером или большой картиной. Если хозяева запрещают сверлить стены, приобретите в специализированных магазинах галерейную систему креплений. Если постер легкий и, например, распечатан на пенокартоне, можно попробовать повесить его на самоклеющиеся крючки и ленты. Вместо постера на них можно повесить легкий текстиль.

Фото: harptimes.com

Модернизируйте ванную

В ванной комнате тоже можно попытаться навести уют. Замените лейку для душа. Это процесс легкий и не требует вызова сантехника. Можно добавить в интерьер детали на присосках и клеевой основе: полочки, крючки и держатели полотенец. Если в ванной нет шторки, установите телескопическую штангу и купите шторку. Аксессуары для ванной подбирайте в одном стиле, чтобы создать единую концепцию дизайна.

Фото: ikea.com

Избавьтесь от запахов

В старых квартирах может быть запах сырости или плесени. Перебить его вряд ли смогут обычные освежители воздуха. Вооружитесь более серьезными средствами: аромадиффузорами с палочками или ароматизаторами для дома. Аромасвечи тоже могут выручить. Они не только уберут ненужные запахи, но и создадут атмосферу уюта.

Фото: elleinterieur.nl

Добавьте света

Обычно владельцы квартир экономят на светильниках и делают одну лампу посередине комнаты. Это противоречит всем правилам светодизайна и делает помещение мрачным и некомфортным. Но выход есть: купите светильники, которые не требуют крепления на стены. Например настольную лампу или торшер.

Фото: elledecor.com

Еще один вариант: повесьте на окно или стену гирлянду. Огоньки привнесут в помещение уют и тепло.

Фото: trenddecor.info

Преображение квартиры с помощью ремонта

Если вам повезло и хозяева дают добро на глобальные изменения, возможностей для преображения жилья открывается намного больше.

Перекрасьте стены

Полностью обновить интерьер можно с помощью окраски стен. В этом случае вы получаете простор для творчества: можно сделать однотонную стену, нарисовать узоры или даже зонировать комнату разными оттенками.

Фото: sunset.com

Если у вас на стенах наклеены обои, с разрешения хозяев квартиры их тоже можно выкрасить, даже если это не специальные обои под покраску.

Фото: featheringnest.blogspot.com

Поменяйте обои

Как и краска, новые обои способны полностью поменять облик квартиры. Для съемных квартир отлично подойдут временные обои. Их особенность в том, что клейкая основа на них уже нанесена и остается лишь аккуратно приклеить их к стене. Такие обои можно наклеивать несколько раз, а при отклеивании они не оставляют следов. К тому же при переезде их можно просто забрать с собой и использовать в новой квартире.

Фото: stylebyemilyhenderson.com

Если вы решили использовать обычные обои, профессионалы советуют не клеить их вторым слоем, так как оба слоя от тяжести могут быстро отвалиться. Придется снять первый слой обоев, чтобы наклеить те, что вам нравятся.

Фото: simple-shapes.myshopify.com

Задекорируйте плитку на кухне и в ванной

Плитку в ванной тоже можно выкрасить. Для это существуют специальные краски, продающиеся в специализированных магазинах. Если подойти к делу серьезно, можно получить из старой ванной стильный шедевр.

Фото: instagram.com

Отреставрируйте мебель

Все старые деревянные предметы (кухонный гарнитур, двери, столы и стулья) можно отреставрировать, если хозяева квартиры на это согласны. После нанесения слоя лака дерево заиграет новыми красками.

Фото: treehugger.com

Если такие перемены — не ваш вариант, начните с мелочей: поменяйте фурнитуру и подтяните петли у дверок мебели. Вы увидите — даже такие небольшие шаги изменят облик квартиры.

Фото: lushome.com

Переделайте систему освещения

Если вам разрешили сверлить стены и менять все под себя, вам повезло! Вы можете полностью переделать систему освещения во всей квартире. Например, на кухне подсветить зону готовки светодиодными лентами, а над столом повесить светильник для дополнительного комфорта.

Фото: homify.ru

В комнате можно повесить светильники над кроватью или над диваном, чтобы создать уютные места для отдыха.

Фото: rejuvenation.com

Какие идеи вы воплотили бы в съемной квартире? Расскажите нам об этом в комментариях!