Освещение в спальне: 5 дизайнерских лайфхаков

Как ни парадоксально, мы стараемся тщательно продумывать дизайн спальни и ее планировку, но забываем о такой «мелочи», как организация света: чаще всего система освещения состоит из одной только люстры, что существенно ограничивает наши возможности. В 2019-м целесообразно использовать и другие источники света. Современные дизайн-проекты часто предусматривают многоуровневую систему освещения спальни, и это неспроста.

Как ни парадоксально, мы стараемся тщательно продумывать дизайн спальни и ее планировку, но забываем о такой «мелочи», как организация света: чаще всего система освещения состоит из одной только люстры, что существенно ограничивает наши возможности. В 2019-м целесообразно использовать и другие источники света. Современные дизайн-проекты часто предусматривают многоуровневую систему освещения спальни, и это неспроста.овременного человека спальня не служит исключительно «сонным царством» — в этом помещении мы читаем перед сном, приводим себя в порядок после пробуждения и перед отходом ко сну. В конце концов, в ней мы просто отдыхаем или, лежа на удобной кровати, смотрим любимый сериал... Но все это лирика в сравнении с тем фактом, что в спальне мы проводим треть своей жизни.

Для современного человека спальня не служит исключительно «сонным царством» — в этом помещении мы читаем перед сном, приводим себя в порядок после пробуждения и перед отходом ко сну. В конце концов, в ней мы просто отдыхаем или, лежа на удобной кровати, смотрим любимый сериал... Но все это лирика в сравнении с тем фактом, что в спальне мы проводим треть своей жизни.

ReRooms публикует пять дизайнерских приемов организации освещения в спальне и объясняет, для чего вам это нужно.

1. Поставьте лампы на прикроватные тумбы

Самым легко выполнимым решением будет поставить на тумбах у кровати настольные лампы. Вам для этого потребуются всего лишь розетки по обе стороны от изголовья или удлинитель, аккуратно спрятанный за изголовьем или за ковром. Зато польза — огромная! Например, вы сможете читать перед сном без использования центрального освещения.

К тому же настольные лампы всегда выглядят очень изысканно: они дают некоторый намек на традиционность, тем самым создавая в комнате умиротворение и покой. Особенно актуальны сейчас светлые конусообразные абажуры на стеклянных или хромированных длинных основаниях.

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Фото ReRooms



Настольные лампы в проекте ReRooms

2. Повесьте бра на стену

Если в вашей спальне сейчас полным ходом идет ремонт, у вас есть прекрасная возможность проложить провода для подключения настенных бра. Они хороши тем, что не занимают место на прикроватном столике, выгодно подсвечивают зону за изголовьем, которую довольно часто выделяют акцентными обоями, контрастным цветом или декором. Очень удобны бра на регулируемом основании — их можно плотно подвинуть к стене, а при чтении отрегулировать так, чтобы свет правильно падал на книгу.

Фото ReRooms



Бра в золотом исполнении в проекте ReRooms

3. Используйте подвесы

Наиболее популярными сейчас стали потолочные подвесы над кроватью. Если в планировке комнаты вы уверены и кровать до следующего ремонта не поменяет своего расположения, смело используйте подвесы. Выглядит это очень стильно — на длинном шнуре на расстоянии от 50 см и выше над прикроватной тумбой будет висеть небольшая люстра. С дизайном можете играть, как вам заблагорассудится. Основное условие: не выбирать люстры слишком большого диаметра, чтобы они вам не мешали и не перегружали интерьер.

Фото ReRooms



Светильники-подвесы в проекте ReRooms

4. Уделите внимание потолочному освещению

Потолочный свет — самый функциональный. Он рассеивает потоки света таким образом, чтобы осветить максимум пространства вокруг себя. Именно поэтому проектируйте расположение потолочной люстры по центру комнаты, проведя диагонали от одного угла к другому. Саму люстру выбирайте с учетом таких показателей: размер комнаты, высота потолков, стиль интерьера. Все эти критерии подскажут вам, на какой тип источников освещения смотреть: на люстру с одной лампой или с восемью рожками, на припотолочные люстры или подвесы, на кованое основание или хромированное.

Фото ReRooms



Светильник на тонких подвесах в проекте ReRooms

5. Декорируйте зону изголовья светом

Этот прием считается одним из излюбленных у архитекторов и дизайнером. Зона изголовья прорабатывается довольно тщательно, и здесь есть варианты: сделать подобие ниши и осветить ее точечными светильниками, повесить много декоративных маленьких подвесов, оформить изголовье сплошной светодиодной или люминесцентной подсветкой. Выглядит это эффектно, да и с практической точки зрения такие решения функциональны.

Фото ReRooms

