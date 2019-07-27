Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформления

Расскажем и покажем, как с помощью штор на люверсах можно преобразить интерьер и даже изменить геометрию комнаты.
Существует много вариантов крепления штор к карнизу: завязки, кольца, магниты, тесьма, петли... Как же выбрать то, что понравится всем членам семьи? Возможно, это окажутся люверсы. С их помощью шторы обретают красивые и ровные складки, ниспадающие до самого пола и способные зрительно изменить высоту потолков в комнате. Давайте же познакомимся с люверсами поближе!
Что такое люверсы
Люверсы — это способ крепления штор с помощью специальных колец. В полотне проделываются отверстия, вставляются кольца, через которые уже продевается карниз или штанга. Существуют различные виды люверсов: из металла, пластмассы, дерева, нержавеющей стали. Что касается формы, классической считается круглая, однако есть и другие: квадратные, треугольные и даже фигурные, например в виде звезд.
Плюсы и минусы
У каждого способа крепления есть свои достоинства и недостатки.
Плюсы
- с помощью люверсов получаются ровные и красивые складки-волны;
- шторы легко передвигаются по карнизу, поэтому всегда можно выстроить красивую композицию;
- если шторы нужно постирать, их можно легко снять и повесить обратно;
- люверсы универсальны, так как подходят как для плотных тканей, так и для легких занавесок;
- ткань не провисает и очень долго не теряет свой первоначальный вид.
Минусы
- если вы любите традиционный стиль оформления окна (плотные шторы и тюль), про люверсы придется забыть. С их помощью у вас не получится создать многослойные занавески, используя один лишь карниз. Если вам нужны занавески для дня и ночи, предлагаем выбрать римские затемненные шторы с прозрачными занавесками;
- для установки люверсов подходят не все ткани, так как некоторые дают усадку после стирки и сильно деформируются. Чтобы избежать такой беды, при шитье штор нужно использовать как минимум два материала. ltr">Существует много вариантов крепления штор к карнизу: завязки, кольца, магниты, тесьма, петли... Как же выбрать то, что понравится всем членам семьи? Возможно, это окажутся люверсы. С их помощью шторы обретают красивые и ровные складки, ниспадающие до самого пола и способные зрительно изменить высоту потолков в комнате. Давайте же познакомимся с люверсами поближе!
- с помощью люверсов получаются ровные и красивые складки-волны;
- шторы легко передвигаются по карнизу, поэтому всегда можно выстроить красивую композицию;
- если шторы нужно постирать, их можно легко снять и повесить обратно;
- люверсы универсальны, так как подходят как для плотных тканей, так и для легких занавесок;
- ткань не провисает и очень долго не теряет свой первоначальный вид.
- если вы любите традиционный стиль оформления окна (плотные шторы и тюль), про люверсы придется забыть. С их помощью у вас не получится создать многослойные занавески, используя один лишь карниз. Если вам нужны занавески для дня и ночи, предлагаем выбрать римские затемненные шторы с прозрачными занавесками;
- для установки люверсов подходят не все ткани, так как некоторые дают усадку после стирки и сильно деформируются. Чтобы избежать такой беды, при шитье штор нужно использовать как минимум два материала.
Что такое люверсы
Люверсы — это способ крепления штор с помощью специальных колец. В полотне проделываются отверстия, вставляются кольца, через которые уже продевается карниз или штанга. Существуют различные виды люверсов: из металла, пластмассы, дерева, нержавеющей стали. Что касается формы, классической считается круглая, однако есть и другие: квадратные, треугольные и даже фигурные, например в виде звезд.
Плюсы и минусы
У каждого способа крепления есть свои достоинства и недостатки.
Плюсы
Минусы
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Виды штор
1. Портьеры
Портьеры — это шторы из плотной или непрозрачной ткани с подкладкой. То есть их используют для того, чтобы ограничить доступ света в комнату, потому они могут выглядеть довольно массивно и объемно. Портьеры изготавливают как из тяжелых тканей, например из гобелена или жаккарда, так и из легких, например из шелка или льна. Благодаря использованию люверсов они смотрятся не так громоздко, ниспадая красивыми складками-волнами.
2. Гардины
Очень часто понятия «портьеры» и «гардины» путают. Если портьеры — это шторы из плотной ткани, которые призваны затемнить комнату, то гардины — с точностью да наоборот. Их изготавливают из полупрозрачного или прозрачного материала: тюль, органза, вуаль. Гардины не спасут вас от яркого солнечного света, а лишь немного рассеют его.
3. Шторы-кисея
Универсальные шторы, которые украсят не только оконные проемы, но и дверные, подойдут для зонирования помещения. Такие шторы похожи на вермишель, поэтому вы ни с чем их не спутаете. Их украшают бусинами, перьями или бисером, красиво драпируют с помощью прихватов.
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Разновидности материалов для люверсов
Выбирая люверсы, обращайте внимание не только на их внешний вид, но и на эксплуатационные характеристики. Перечислим основные материалы, из которых изготавливают люверсы.
1. Металл
Металлические люверсы долговечны, однако имеют один существенный минус: во время стирки металл (латунь или сталь) может окислиться, что приведет к потере привлекательного вида не только люверсов, но и ткани, которая испачкается ржавчиной. Чтобы избежать этого, обязательно перед стиркой снимайте металлические крепежи.
2. Нержавейка
Отличная альтернатива классическим металлическим люверсам, так как нержавеющая сталь устойчива к коррозии. Подойдет для дизайн проектов таунхаусов или коттеджей таких стилей, как минимализм, лофт или хай-тек, где приветствуется наличие хромированных деталей. Минус таких люверсов — высокая стоимость по сравнению с другими видами креплений.
3. Пластмасса
Самый удачный вариант по соотношению «цена — качество». В отличие от железных люверсов, эти не подвержены коррозии, поэтому шторы можно стирать вместе с ними, не беспокоясь за состояние крепления и ткани. Легко снимаются и надеваются обратно, имеют доступную цену и большое количество цветов, благодаря чему вы всегда сможете подобрать подходящее крепление под ваши шторы и общий стиль комнаты. Лучше всего подойдут под тонкие ткани.
4. Дерево
Деревянные люверсы используют очень редко, так как натуральное дерево имеет не очень хорошие характеристики по сравнению с уже перечисленными вариантами. Они не такие прочные и деформируются во время стирки и сушки. Берите их только в том случае, когда того требует выбранное направление, например сканди или эко.
Какая ткань подойдет для штор на люверсах
1. Блэкаут
Многослойные шторы блэкаут изготавливаются по специальной технологии, благодаря которой получается плотный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Отлично задерживают солнечный свет, имеют звукоизоляционные свойства, хорошо держат форму, износостойкие, гипоаллергенны, устойчивы к загрязнениям.
2. Лен
Шторы из льна имеют красивую фактуру, которая станет отличным дополнением к природным стилистическим направлениям: сканди, кантри, прованс, эко. Главные достоинства материала: гипоаллергенность, прочность, немаркость. Обладает также терморегулирующими и дезинфицирующими свойствами.
3. Жаккард
Жаккардовые шторы напоминают нам гобелены по своей красоте и необычности. Узнать эти шторы очень просто благодаря крупному фактурному рисунку.
4. Шелк
Шелковые портьеры, красиво переливающиеся на свету и будто окруженные жемчужным ореолом, никого не оставят равнодушным. Такие шторы любят в основном за декоративные качества.
5. Бархат
Бархатные шторы лучше всего использовать в просторных помещениях, так как смотрятся портьеры массивно и зрительно могут уменьшить комнату на несколько сантиметров. Мягкая и приятная на ощупь ткань будет отлично смотреться в классических стилях, подчеркивая статусность интерьера.
6. Рогожка
Рогожка по своим характеристикам почти ничем не отличается от блэкаута, разве что только по составу. Ткань напоминает мешковину и не мнется. Шторы прочные, плотные, но при этом легкие. Настоящая находка для стиля кантри, а также сканди и эко.
7. Тюль
Может показаться, что тюль не лучший вариант для подобного типа крепления, но это совершенно не так. Легкая и прозрачная ткань смотрится очень оригинально и стильно с использованием люверсов.
Люверсы в интерьере разных комнат
1. Гостиная
Для гостиной выбор ткани зависит от расположения окон по сторонам света. Если они выходят на южную сторону и солнце постоянно заглядывает к вам в гости, выбор лучше остановить на портьерах. Если же на северную и вам хочется наслаждаться естественным освещением — на гардинах. Люверсы подбирайте в цвет ткани или карниза.
2. Спальня
В спальне будут хорошо смотреться льняные шторы с металлическими люверсами, выполненными под дерево. Отличный вариант для стиля кантри. Что касается цветов, предпочтение лучше отдать нейтральным оттенкам. Хотя можно повесить что-то веселенькое, например красные портьеры, но только в том случае, если того требует выбранная стилистика, допустим, поп-арт.
3. Кухня
Шторы на люверсах с растительными, цветочными мотивами или рисунком в клетку — хороший помощник в создании уютной и красивой кухни. Если помещение большое и соединено со столовой, советуем выбирать ткань в пол, которая поможет зрительно вытянуть помещение. Для создания наиболее интересной композиции повторите цвет штор в элементах декора, например в посуде или барных стульях.
4. Детская
Детская комната — то место, где нет предела необычным и ярким задумкам. Чтобы ребенок был в восторге от своей комнаты, приобретайте шторы с необычными рисунками, например с изображением космоса. Люверсы в таком случае подбирайте металлические, с серебряным или золотым покрытием — в зависимости от преобладающих цветов на ткани.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники