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Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформления


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Расскажем и покажем, как с помощью штор на люверсах можно преобразить интерьер и даже изменить геометрию комнаты.

Содержание

Существует много вариантов крепления штор к карнизу: завязки, кольца, магниты, тесьма, петли... Как же выбрать то, что понравится всем членам семьи? Возможно, это окажутся люверсы. С их помощью шторы обретают красивые и ровные складки, ниспадающие до самого пола и способные зрительно изменить высоту потолков в комнате. Давайте же познакомимся с люверсами поближе!

Что такое люверсы

Люверсы — это способ крепления штор с помощью специальных колец. В полотне проделываются отверстия, вставляются кольца, через которые уже продевается карниз или штанга. Существуют различные виды люверсов: из металла, пластмассы, дерева, нержавеющей стали. Что касается формы, классической считается круглая, однако есть и другие: квадратные, треугольные и даже фигурные, например в виде звезд.

Фото № 1: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: brabbu.com

Плюсы и минусы 

У каждого способа крепления есть свои достоинства и недостатки.

Плюсы

  • с помощью люверсов получаются ровные и красивые складки-волны;
  • шторы легко передвигаются по карнизу, поэтому всегда можно выстроить красивую композицию;
  • если шторы нужно постирать, их можно легко снять и повесить обратно;
  • люверсы универсальны, так как подходят как для плотных тканей, так и для легких занавесок;
  • ткань не провисает и очень долго не теряет свой первоначальный вид.

Фото № 2: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: thecurtainguru.com

Минусы

  • если вы любите традиционный стиль оформления окна (плотные шторы и тюль), про люверсы придется забыть. С их помощью у вас не получится создать многослойные занавески, используя один лишь карниз. Если вам нужны занавески для дня и ночи, предлагаем выбрать римские затемненные шторы с прозрачными занавесками;
  • для установки люверсов подходят не все ткани, так как некоторые дают усадку после стирки и сильно деформируются. Чтобы избежать такой беды, при шитье штор нужно использовать как минимум два материала.
    • ltr">Существует много вариантов крепления штор к карнизу: завязки, кольца, магниты, тесьма, петли... Как же выбрать то, что понравится всем членам семьи? Возможно, это окажутся люверсы. С их помощью шторы обретают красивые и ровные складки, ниспадающие до самого пола и способные зрительно изменить высоту потолков в комнате. Давайте же познакомимся с люверсами поближе!

    Что такое люверсы

    Люверсы — это способ крепления штор с помощью специальных колец. В полотне проделываются отверстия, вставляются кольца, через которые уже продевается карниз или штанга. Существуют различные виды люверсов: из металла, пластмассы, дерева, нержавеющей стали. Что касается формы, классической считается круглая, однако есть и другие: квадратные, треугольные и даже фигурные, например в виде звезд.

    Фото № 1: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: brabbu.com

    Плюсы и минусы 

    У каждого способа крепления есть свои достоинства и недостатки.

    Плюсы

    • с помощью люверсов получаются ровные и красивые складки-волны;
    • шторы легко передвигаются по карнизу, поэтому всегда можно выстроить красивую композицию;
    • если шторы нужно постирать, их можно легко снять и повесить обратно;
    • люверсы универсальны, так как подходят как для плотных тканей, так и для легких занавесок;
    • ткань не провисает и очень долго не теряет свой первоначальный вид.

    Фото № 2: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: thecurtainguru.com

    Минусы

    • если вы любите традиционный стиль оформления окна (плотные шторы и тюль), про люверсы придется забыть. С их помощью у вас не получится создать многослойные занавески, используя один лишь карниз. Если вам нужны занавески для дня и ночи, предлагаем выбрать римские затемненные шторы с прозрачными занавесками;
    • для установки люверсов подходят не все ткани, так как некоторые дают усадку после стирки и сильно деформируются. Чтобы избежать такой беды, при шитье штор нужно использовать как минимум два материала.

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Фото № 3: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: elledecor.com

Виды штор

1. Портьеры

Портьеры — это шторы из плотной или непрозрачной ткани с подкладкой. То есть их используют для того, чтобы ограничить доступ света в комнату, потому они могут выглядеть довольно массивно и объемно. Портьеры изготавливают как из тяжелых тканей, например из гобелена или жаккарда, так и из легких, например из шелка или льна. Благодаря использованию люверсов они смотрятся не так громоздко, ниспадая красивыми складками-волнами. 

Фото № 4: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: hi.aviarydecor.com

2. Гардины

Очень часто понятия «портьеры» и «гардины» путают. Если портьеры — это шторы из плотной ткани, которые призваны затемнить комнату, то гардины — с точностью да наоборот. Их изготавливают из полупрозрачного или прозрачного материала: тюль, органза, вуаль. Гардины не спасут вас от яркого солнечного света, а лишь немного рассеют его.

Фото № 5: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: shepardfong.com

3. Шторы-кисея

Универсальные шторы, которые украсят не только оконные проемы, но и дверные, подойдут для зонирования помещения. Такие шторы похожи на вермишель, поэтому вы ни с чем их не спутаете. Их украшают бусинами, перьями или бисером, красиво драпируют с помощью прихватов.

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Фото № 6: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: casaimagenes.info

Разновидности материалов для люверсов

Выбирая люверсы, обращайте внимание не только на их внешний вид, но и на эксплуатационные характеристики. Перечислим основные материалы, из которых изготавливают люверсы.

1. Металл

Металлические люверсы долговечны, однако имеют один существенный минус: во время стирки металл (латунь или сталь) может окислиться, что приведет к потере привлекательного вида не только люверсов, но и ткани, которая испачкается ржавчиной. Чтобы избежать этого, обязательно перед стиркой снимайте металлические крепежи.

Фото № 7: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: norcalalliance.com

2. Нержавейка

Отличная альтернатива классическим металлическим люверсам, так как нержавеющая сталь устойчива к коррозии. Подойдет для дизайн проектов таунхаусов или коттеджей таких стилей, как минимализм, лофт или хай-тек, где приветствуется наличие хромированных деталей. Минус таких люверсов — высокая стоимость по сравнению с другими видами креплений.

Фото № 8: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: thegolfclub.info

3. Пластмасса

Самый удачный вариант по соотношению «цена — качество». В отличие от железных люверсов, эти не подвержены коррозии, поэтому шторы можно стирать вместе с ними, не беспокоясь за состояние крепления и ткани. Легко снимаются и надеваются обратно, имеют доступную цену и большое количество цветов, благодаря чему вы всегда сможете подобрать подходящее крепление под ваши шторы и общий стиль комнаты. Лучше всего подойдут под тонкие ткани.

Фото № 9: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: confettissimo.com

4. Дерево 

Деревянные люверсы используют очень редко, так как натуральное дерево имеет не очень хорошие характеристики по сравнению с уже перечисленными вариантами. Они не такие прочные и деформируются во время стирки и сушки. Берите их только в том случае, когда того требует выбранное направление, например сканди или эко.

Фото № 10: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: brabbu.com

Какая ткань подойдет для штор на люверсах

1. Блэкаут

Многослойные шторы блэкаут изготавливаются по специальной технологии, благодаря которой получается плотный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Отлично задерживают солнечный свет, имеют звукоизоляционные свойства, хорошо держат форму, износостойкие, гипоаллергенны, устойчивы к загрязнениям. 

Фото № 11: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: enviro-elements.com

2. Лен

Шторы из льна имеют красивую фактуру, которая станет отличным дополнением к природным стилистическим направлениям: сканди, кантри, прованс, эко. Главные достоинства материала: гипоаллергенность, прочность, немаркость. Обладает также терморегулирующими и дезинфицирующими свойствами. 

Фото № 12: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: tl.designluxpro.com

3. Жаккард

Жаккардовые шторы напоминают нам гобелены по своей красоте и необычности. Узнать эти шторы очень просто благодаря крупному фактурному рисунку. 

Фото № 13: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: thegolfclub.info

4. Шелк

Шелковые портьеры, красиво переливающиеся на свету и будто окруженные жемчужным ореолом, никого не оставят равнодушным. Такие шторы любят в основном за декоративные качества.

Фото № 14: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: vb.3dlat.com

 5. Бархат

Бархатные шторы лучше всего использовать в просторных помещениях, так как смотрятся портьеры массивно и зрительно могут уменьшить комнату на несколько сантиметров. Мягкая и приятная на ощупь ткань будет отлично смотреться в классических стилях, подчеркивая статусность интерьера.

Фото № 15: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: amazon.co.uk

6. Рогожка

Рогожка по своим характеристикам почти ничем не отличается от блэкаута, разве что только по составу. Ткань напоминает мешковину и не мнется. Шторы прочные, плотные, но при этом легкие. Настоящая находка для стиля кантри, а также сканди и эко.

Фото № 16: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: hi.aviarydecor.com

7. Тюль

Может показаться, что тюль не лучший вариант для подобного типа крепления, но это совершенно не так. Легкая и прозрачная ткань смотрится очень оригинально и стильно с использованием люверсов.

Фото № 17: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: recollection.fr

Люверсы в интерьере разных комнат

1. Гостиная

Для гостиной выбор ткани зависит от расположения окон по сторонам света. Если они выходят на южную сторону и солнце постоянно заглядывает к вам в гости, выбор лучше остановить на портьерах. Если же на северную и вам хочется наслаждаться естественным освещением — на гардинах. Люверсы подбирайте в цвет ткани или карниза.

Фото № 18: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: elledecor.com

2. Спальня

В спальне будут хорошо смотреться льняные шторы с металлическими люверсами, выполненными под дерево. Отличный вариант для стиля кантри. Что касается цветов, предпочтение лучше отдать нейтральным оттенкам. Хотя можно повесить что-то веселенькое, например красные портьеры, но только в том случае, если того требует выбранная стилистика, допустим, поп-арт.

Фото № 19: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: housebeautiful.com

3. Кухня

Шторы на люверсах с растительными, цветочными мотивами или рисунком в клетку — хороший помощник в создании уютной и красивой кухни. Если помещение большое и соединено со столовой, советуем выбирать ткань в пол, которая поможет зрительно вытянуть помещение. Для создания наиболее интересной композиции повторите цвет штор в элементах декора, например в посуде или барных стульях.

Фото № 20: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: hi.aviarydecor.com

4. Детская

Детская комната — то место, где нет предела необычным и ярким задумкам. Чтобы ребенок был в восторге от своей комнаты, приобретайте шторы с необычными рисунками, например с изображением космоса. Люверсы в таком случае подбирайте металлические, с серебряным или золотым покрытием — в зависимости от преобладающих цветов на ткани.

Фото № 21: Шторы на люверсах в интерьере: 30 фото красивого оформленияФото: hautecuisineimports.com

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