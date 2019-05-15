Поп-арт в интерьере гостиной: 10 классных идей

Отдельное внимание следует уделить цветовой гамме . Она, как правило, состоит из насыщенных и ярких красок, приветствуются даже кислотные оттенки. Обычно в качестве основного фона предпочтение отдается белому цвету , акценты же расставляются с помощью радужных оттенков, которые между собой никак не сочетаются. Такие интерьеры порой напоминают полотно художника, который разлил свои краски на белоснежном холсте. Только представьте, как креативно будет смотреться гостиная с белоснежными стенами, на которых красуются кислотные постеры.

Что же использовать в помещении, чтобы оно соответствовало всем канонам поп-арта?

Поп-арт подойдет как для больших помещений, так и для маленьких, в этом заключается его универсальность. Сосредоточьте свое внимание на игре ярких красок и необычных форм, тогда результат будет отличным.

Поп-арт — это реакция на массовую культуру, а еще это безудержное веселье и простота отделочных материалов. Чтобы сделать из своей квартиру конфетку, не обязательно украшать ее картинами в золоченых рамах за десятки тысяч долларов. Достаточно приобрести несколько ярких постеров с консервными банками и кислотными бананами и повесить их на стенах. Именно такие детали выражают всю экстравагантность стиля. Это направление, как правило, предпочитают творческие личности, которые не боятся экспериментов.

Поп-арт уже много лет не покидает верхних позиций в сфере дизайна благодаря своей яркости и оригинальности. Мало кто сможет устоять перед красочными постерами или необычными предметами мебели или декора.

Фото: smalldesignideas.com



Давайте подробнее рассмотрим 10 классных гостиных, выполненных в стиле поп-арт.

Мы уже рассказали вам о том, что это направление можно использовать в любом помещении, независимо от его метража. Теперь давайте посмотрим на это собственными глазами. На фотографии ниже вы можете видеть совмещенные кухню и гостиную, где расставлены ярко-желтые и розовые акценты. Они нашли свое отражение в предметах мебели. Если у вас есть любимый мультфильм, обязательно приобретите игрушки с известными персонажами и украсьте ими комнату. Чтобы интерьер смотрелся целостным, перенесите их изображения на поверхность мебели.

Фото: home-designing.com



В интерьере гостиной лучше отказаться от дорогих натуральных материалов в отделке мебели, так как поп-арт их не приемлет. Предпочтение лучше отдать пластику, отполированному до глянцевого блеска. Мебель выбирается необычных форм и яркой расцветки, как это видно на фотографии ниже. Поп-арт не очень любит острые углы, поэтому выбирайте мебель с плавными и округлыми формами.

Фото: smalldesignideas.com

Давайте рассмотрим еще один интересный прием для интерьера гостиной. Правила созданы для того, чтобы их нарушать, поэтому, чтобы разнообразить интерьер, выберите классическую мебель. Однако вместо дорогой бархатной обивки сделайте другую, с изображением комиксов. Если на мебели есть позолота, перекройте ее белоснежной краской, а сверху используйте серебряную для выделения рельефных узоров. Так вы создадите эффект мерцания, похожий на глянцевый.

Фото: smalldesignideas.com

Используйте яркие акценты не только на стенах, но и на полу. Приветствуется ковер с геометрическим или абстрактным рисунком тех цветов, которые используются в интерьере комнаты. Для большей экзотики приобретите искусственные шкуры зебры или тигра.

Фото: smalldesignideas.com

В гостиной важное место отводится освещению, поэтому ему стоит уделить пристальное внимание. Благодаря правильно подобранным осветительным приборам вы не только сделаете свою жизнь комфортной, но и сможете подчеркнуть всю красоту интерьера. Выбирайте неоновое освещение, используя для этого led-ленты или точечные светильники. В качестве торшеров используйте необычные или даже шокирующие формы, например светильник в форме пальмы.

Фото: architecturesideas.com



Такое оформление гостиной в стиле поп-арт — классика направления. Используются постеры с кислотными оттенками, на которых изображены знаменитые личности, и клонированные изображения различных предметов: машин, гитар и рук. В дополнение к этому безумию идет мебель округлых форм таких же ярких цветов: фиолетовый, желтый и красный. Ковер и освещение также выполнены по всем канонам поп-арта.

Фото: architecturesideas.com

Как вы уже поняли, к оформлению стен в стиле поп-арт подходят с особым трепетом и вниманием. Про классические белые стены мы уже рассказали, давайте рассмотрим другой, не менее интересный вариант. Чтобы помещение выглядело одновременно брутально и стильно, пусть стены будут отличаться друг от друга по фактуре и цветам. Например, можно добавить немножко стиля лофт, используя облицовочный кирпич на одной из поверхностей. На смежной стене для яркого акцента используйте фотообои с классическими для поп-арта сюжетами из комиксов.

Фото: architecturesideas.com

Поп-арт очень любит вещи хендмейд, поэтому обязательно пофантазируйте и создайте что-то свое. Это может быть что угодно: самостоятельно нарисованные постеры, вазы из консервных банок или бутылок необычных форм. Не бойтесь экспериментировать и ошибаться, ведь чем необычнее декор, тем лучше. На фотографии представлен очень красочный декоративный элемент: бюст античных времен, окрашенный в ярко-желтый цвет. Просто приобретите в художественном магазине понравившийся гипсовый слепок и оформите его ярко и эффектно.

Фото: architecturesideas.com

Для усиления красочного эффекта используйте либо зеркальный, либо натяжной потолок с глянцевой поверхностью. Во-первых, он поможет зрительно увеличить высоту помещения и сделает его просторнее и светлее. Во-вторых, создаст ощущение второго измерения, отражая убранство гостиной.

Фото: architecturesideas.com

Последний интерьер — самый необычный и футуристический. Он выглядит так, словно в нем живут инопланетяне, а сама квартире находится где-то на Марсе. Для получения такого эффекта приобретайте самые дерзкие и необычные предметы мебели с всевозможными декоративными элементами. Пусть в гостиной бушует ураган из радужных кислотных цветов вперемешку с космическим декором!