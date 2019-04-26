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Пластик в интерьере: 15 идей использования


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Пластик — практичный и современный материал для домашнего интерьера. В последние десятилетия он становится не только красивее, но и экологичнее. Рассказываем, как можно использовать пластик в квартире.

Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности. 

Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!

Использование при отделке

Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам. 

Фото № 1: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: dizainall.com

Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже. 

Фото № 2: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: romancia.cl

Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.ltr">Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности. 

Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!

Использование при отделке

Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам. 

Фото № 1: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: dizainall.com

Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже. 

Фото № 2: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: romancia.cl

Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.

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Фото № 3: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: decorexpro.com

Пластик можно положить даже на пол — в виде длинных панелей, как на фотографии ниже, или квадратных плиток. Рисунок на них может имитировать деревянную или керамическую поверхность. Пластиковый пол отличается высокой прочностью. 

Фото № 4: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: pidloga.org

Поможет пластик также в зонировании кухни-гостиной или любой другой комнаты. Посмотрите, как эстетично выглядит тонкая перегородка с вырезанными узорами. Благодаря своей полупрозрачности она не утяжелит интерьер и при этом условно разделит его на зоны.

Фото № 5: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: cheatersutopia.com

Пластиковую перегородку можно соорудить и по-другому, причем своими руками. Для этого пригодятся части пластиковых ПВХ-труб разного диаметра. На фото ниже показан результат их соединения в цельную конструкцию — получается оригинальная и компактная перегородка, которая впишется в комнаты небольшого метража. Она будет играть и роль современного декоративного украшения.

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Фото № 6: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: merrostore.com

Для кухонного гарнитура можно подобрать красивый пластиковый фартук — с абстрактными узорами или любыми другими рисунками. Современный пластик быстро и легко отмывается от загрязнений, поэтому станет практичным вариантом для использования на кухне. 

Фото № 7: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: obcanskavystavba.cz

Использование в качестве мебели

Большой популярностью пользуются необычные стулья из пластика. Главный их плюс — в бюджетности по сравнению с остальными материалами. А еще такие стулья можно подобрать в различных пестрых расцветках, чтобы внести яркие краски в интерьер квартиры. 

Фото № 8: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: smalldesignideas.com

Еще один вид пластиковой мебели, более оригинальный и декоративный — прозрачные стулья. Они могут быть полностью или частично сделаны из прозрачного композита. Такие стулья сделают облик комнаты просторным и легким. Благодаря современному внешнему виду они прекрасно подойдут для стиля хай-тек или минимализм. 

Фото № 9: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: kalvez.com

В компанию к пластиковым стульям можно приобрести и пластиковый стол. Например, круглый на тонкой изящной ножке, как на фотографии ниже. Он подойдет для современной квартиры, где нет места классическим деревянным столам.

Фото № 10: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: laiki.lv

Можно подобрать дизайнерский вариант стола из пластика. Этот материал позволяет создавать самые замысловатые формы и фигуры — так что ваш стол может иметь волнообразную изогнутую композицию вместо привычной ножки. Столешницу можно сделать стеклянной или прозрачной пластиковой, чтобы красивое основание всегда было на виду.

Фото № 11: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: gotohomerepair.com

Прозрачный пластик также подойдет в качестве материала для журнального столика в гостиную. Он не утяжелит интерьер своим видом и сделает комнату визуально свободнее. 

Фото № 12: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: jessegannontruth.com

Использование в качестве декора

Помимо привычных ваз или статуэток из пластика можно создать очень интересные конструкции, которые украсят комнату и в то же время будут функционально полезными. Например, такая система для хранения в прихожую из обрезков пластиковых труб, как на фото ниже. Она позволит хранить обувь, сумки и любые необходимые мелочи.

Фото № 13: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: kitchendecor.club

Из пластика можно создать и современную яркую люстру, получив еще один вариант функционального декора. Купол из цветного пластика добавит свету красивый оттенок, поэтому по вечерам комната с такой лампой будет преображаться. 

Фото № 14: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: houseology.com

Пластиковая люстра может не состоять из одного купола, а иметь сложную декоративную композицию из множества элементов. На фотографии ниже представлена одна из таких люстр — она состоит из красивых полупрозрачных пластин, которые создают необычный световой эффект.

Фото № 15: Пластик в интерьере: 15 идей использованияФото: zomorodstone.com

#Пластик#пластиковая мебель#отделка из пластика#пластиковые окна
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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