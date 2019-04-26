Пластик в интерьере: 15 идей использования

Пластик — практичный и современный материал для домашнего интерьера. В последние десятилетия он становится не только красивее, но и экологичнее. Рассказываем, как можно использовать пластик в квартире.
Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности.
Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!
Использование при отделке
Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам.
Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже.
Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.ltr">Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности.
Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!
Использование при отделке
Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам.
Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже.
Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.
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Пластик можно положить даже на пол — в виде длинных панелей, как на фотографии ниже, или квадратных плиток. Рисунок на них может имитировать деревянную или керамическую поверхность. Пластиковый пол отличается высокой прочностью.
Поможет пластик также в зонировании кухни-гостиной или любой другой комнаты. Посмотрите, как эстетично выглядит тонкая перегородка с вырезанными узорами. Благодаря своей полупрозрачности она не утяжелит интерьер и при этом условно разделит его на зоны.
Пластиковую перегородку можно соорудить и по-другому, причем своими руками. Для этого пригодятся части пластиковых ПВХ-труб разного диаметра. На фото ниже показан результат их соединения в цельную конструкцию — получается оригинальная и компактная перегородка, которая впишется в комнаты небольшого метража. Она будет играть и роль современного декоративного украшения.
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Для кухонного гарнитура можно подобрать красивый пластиковый фартук — с абстрактными узорами или любыми другими рисунками. Современный пластик быстро и легко отмывается от загрязнений, поэтому станет практичным вариантом для использования на кухне.
Использование в качестве мебели
Большой популярностью пользуются необычные стулья из пластика. Главный их плюс — в бюджетности по сравнению с остальными материалами. А еще такие стулья можно подобрать в различных пестрых расцветках, чтобы внести яркие краски в интерьер квартиры.
Еще один вид пластиковой мебели, более оригинальный и декоративный — прозрачные стулья. Они могут быть полностью или частично сделаны из прозрачного композита. Такие стулья сделают облик комнаты просторным и легким. Благодаря современному внешнему виду они прекрасно подойдут для стиля хай-тек или минимализм.
В компанию к пластиковым стульям можно приобрести и пластиковый стол. Например, круглый на тонкой изящной ножке, как на фотографии ниже. Он подойдет для современной квартиры, где нет места классическим деревянным столам.
Можно подобрать дизайнерский вариант стола из пластика. Этот материал позволяет создавать самые замысловатые формы и фигуры — так что ваш стол может иметь волнообразную изогнутую композицию вместо привычной ножки. Столешницу можно сделать стеклянной или прозрачной пластиковой, чтобы красивое основание всегда было на виду.
Прозрачный пластик также подойдет в качестве материала для журнального столика в гостиную. Он не утяжелит интерьер своим видом и сделает комнату визуально свободнее.
Использование в качестве декора
Помимо привычных ваз или статуэток из пластика можно создать очень интересные конструкции, которые украсят комнату и в то же время будут функционально полезными. Например, такая система для хранения в прихожую из обрезков пластиковых труб, как на фото ниже. Она позволит хранить обувь, сумки и любые необходимые мелочи.
Из пластика можно создать и современную яркую люстру, получив еще один вариант функционального декора. Купол из цветного пластика добавит свету красивый оттенок, поэтому по вечерам комната с такой лампой будет преображаться.
Пластиковая люстра может не состоять из одного купола, а иметь сложную декоративную композицию из множества элементов. На фотографии ниже представлена одна из таких люстр — она состоит из красивых полупрозрачных пластин, которые создают необычный световой эффект.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники