Пластик в интерьере: 15 идей использования

Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности.

Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!

Использование при отделке

Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам.

Фото: dizainall.com

Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже.

Фото: romancia.cl

Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.ltr">Что нужно знать о пластике сегодня? Что стараниями ученых он превратился из дешевого материала с вредными свойствами в очень экологичный и безопасный. А еще обрел повышенные декоративные свойства, ведь можно найти пластиковые панели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности.

Сейчас мы покажем 15 примеров того, как можно включить пластиковые элементы в домашний интерьер и сделать его более современным и стильным. Берите на заметку!

Использование при отделке

Самый очевидный и популярный вариант — установить в квартире стеклопакеты в пластиковых рамах. Они обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, а еще практичны и долговечны. Это могут быть не только окна, но и дверь, ведущая на балкон. Можно использовать классический белый цвет пластика, а можно добавить ярких акцентов при помощи красочных пестрых рам.

Фото: dizainall.com

Стены можно отделать пластиковыми ПВХ-панелями — они гораздо экономичнее деревянных и всех прочих. Для ванной комнаты сгодятся классические белые, а для гостиной или спальни лучше подобрать панели с рисунком дерева, как на фото ниже.

Фото: romancia.cl

Кстати, существует интересная разновидность пластиковых панелей — с 3D-фактурой. По сути, это объемные пластиковые фигуры, которые помогут очень интересно и футуристично оформить стены жилища. Лучше всего такой отделочный материал подойдет для ванной комнаты, если его поддержит своей формой сантехника.