Подоконник-столешница в интерьере: 15 удачных решений

Яркий уютный балкон может быть прекрасным местом для отдыха и проведения времени. Но возникает одна проблема: мало места. Если же на балконе соорудить подоконник-столешницу и поставить пару стульев, можно создать удобное место для чаепитий и наблюдений за природой.

Часто из-за нехватки места приходится придумывать различные способы увеличения рабочей зоны. Работать в хорошо освещенном месте очень удобно, так что наличие окна рядом — несомненный плюс. Популярное решение — сделать подоконник-столешницу. Давайте посмотрим, какие существуют варианты применения этого дизайнерского решения.

Фото: hr.pan-yteplyai.com

2. Бесполезный угол

Иногда в доме бывает такое место, как маленький бесполезный угол с окном, в который ничего не поставишь. Чтобы использовать это место, можно продлить поверхность подоконника столом, изготовленным точно по размерам угла. Такой угловой стол уже послужит и как подставка для элементов дизайна, и как небольшая рабочая зона.

Фото: reddit.com

3. Спальня

Красиво смотрится подоконник-столешница в спальной комнате, если его расположить на всю длину стены с окном. Он не занимает много места и при этом довольно функционален. Выполненный в тон стенам, он не будет нагружать комнату, а появившееся рабочее место подойдет для работы за компьютером или чтения книг.

Фото: baomoi.com

4. Ванная

Столешница вместо подоконника в ванной комнате — отличное функциональное решение. Это сэкономит много места и свет лучше будет проникать в помещение. Главное, чтобы окно и столешница сочетались по цвету.

Фото: hogyan-kell.com

5. Детская

Стол в детской комнате — это одновременно и игровая площадка, и место хранения, и рабочее место. Одной такой поверхности почти всегда недостаточно. Выйти из этой ситуации поможет подоконник-столешница в детской комнате. На него, например, можно складывать игрушки, а под ним хранить крупные вещи. Такой подоконник-стол следует делать на небольшой высоте, чтобы дети спокойно могли достать необходимую вещь.

Фото: lovelylife.se

6. Кухня — продолжение стола

Кухня со столешницей вместо подоконника смотрится более целостно и гармонично. Подоконник расширяет кухонную зону, даже если он будет не очень широкий. На него можно поставить красивые фужеры или фруктовую вазу. Лучше делать такой стол-подоконник в светлых тонах, чтобы он не уменьшал пространство визуально.

Фото: all.biz

7. Маленькая кухня — обеденное место

В старых хрущевках кухни маленькие. Подоконник-столешница здесь будет правильным решением. Она сможет вам заменить столовую зону и продлить рабочую. Подобрав правильно расцветку и планировку, вы сделаете кухню уютной.

Фото: baomoi.com

8. Маленький угол

Из маленького окна можно сделать индивидуальное рабочее местечко. Подоконник-стол, сделанный из цельного дерева, элегантно впишется в интерьер. Такое решение подойдет для любителей уединенно заниматься работой.

Фото: livabl.com

9. Маленькая комната

Стол — предмет интерьера, который есть в каждой комнате. Но иногда для него катастрофически не хватает места. В таком случае можно объединить стол и подоконник и организовать яркую рабочую поверхность. Светлые оттенки в помещении поспособствуют тому, что комната будет казаться просторнее.

Фото: lapetiteanne.blogspot.com

10. Ниша

Подоконник-столешница — отличный вариант для окна в нише. Это дает вам полноценное рабочее место, которое сэкономит много пространства. Такое решение идеально подходит для светлых помещений с большими окнами.

Фото: homyfeed.com

11. Библиотека

В библиотеке должно быть много света и комфортное место для чтения. Самое удачное решение — место возле окна. Для создания лаконичного интерьера, подходящего к спокойной атмосфере библиотеки, надо избавиться от лишних элементов. Объединив подоконник со столом, вы сможете это сделать. Деревянные поверхности положительно повлияют на атмосферу в комнате.

Фото: futuristarchitecture.com

12. Эркер

Эркер — место для любования красивым видом из окна. Устройте здесь маленькую рабочую зону! Для этого понадобится небольшая столешница, которая будет продолжением подоконника. Желательно сделать ее тонкой и светлой, чтобы не нагружать пространство.

Фото: reddit.com

13. Кухня — рабочая зона

Довольно популярное решение — расположить раковину в кухне под окном. Вместо подоконника вы получите столешницу, которая вместит раковину. Такое решение позволит экономить на освещении в этой зоне. Да и мытье посуды станет немного интереснее.

Фото: nvbas.com

14. Кабинет

Оптимальное решение использования стола-подоконника в кабинете — опять же создание рабочего места. Вам будет здесь светло и удобно. Можно украсить импровизированный стол цветами в горшках — расположение окна способствует этому. Кстати, не нужно забывать про шторы для окна, ведь в яркие дни солнце может вам мешать.

Фото: homedesignersuite.co

15. Ящики

Подоконник-столешница — неплохое решение для экономии пространства. Пространство под окном можно превратить и в удобные ящики для хранения. Если разместить его в спальне, сюда можно будет складывать подушки, одеяла и постельное белье. В детской же комнате такой подоконник-столешница пригодится для игрушек.

Фото: architizer.com