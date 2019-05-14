Подоконник-столешница в интерьере: 15 удачных решений

Хотите сделать из подоконника удобную рабочую зону? Вместе с ReRooms мы представим вам несколько интересных идей.
Часто из-за нехватки места приходится придумывать различные способы увеличения рабочей зоны. Работать в хорошо освещенном месте очень удобно, так что наличие окна рядом — несомненный плюс. Популярное решение — сделать подоконник-столешницу. Давайте посмотрим, какие существуют варианты применения этого дизайнерского решения.
1. Балкон
Яркий уютный балкон может быть прекрасным местом для отдыха и проведения времени. Но возникает одна проблема: мало места. Если же на балконе соорудить подоконник-столешницу и поставить пару стульев, можно создать удобное место для чаепитий и наблюдений за природой.
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2. Бесполезный угол
Иногда в доме бывает такое место, как маленький бесполезный угол с окном, в который ничего не поставишь. Чтобы использовать это место, можно продлить поверхность подоконника столом, изготовленным точно по размерам угла. Такой угловой стол уже послужит и как подставка для элементов дизайна, и как небольшая рабочая зона.
3. Спальня
Красиво смотрится подоконник-столешница в спальной комнате, если его расположить на всю длину стены с окном. Он не занимает много места и при этом довольно функционален. Выполненный в тон стенам, он не будет нагружать комнату, а появившееся рабочее место подойдет для работы за компьютером или чтения книг.
4. Ванная
Столешница вместо подоконника в ванной комнате — отличное функциональное решение. Это сэкономит много места и свет лучше будет проникать в помещение. Главное, чтобы окно и столешница сочетались по цвету.
5. Детская
Стол в детской комнате — это одновременно и игровая площадка, и место хранения, и рабочее место. Одной такой поверхности почти всегда недостаточно. Выйти из этой ситуации поможет подоконник-столешница в детской комнате. На него, например, можно складывать игрушки, а под ним хранить крупные вещи. Такой подоконник-стол следует делать на небольшой высоте, чтобы дети спокойно могли достать необходимую вещь.
6. Кухня — продолжение стола
Кухня со столешницей вместо подоконника смотрится более целостно и гармонично. Подоконник расширяет кухонную зону, даже если он будет не очень широкий. На него можно поставить красивые фужеры или фруктовую вазу. Лучше делать такой стол-подоконник в светлых тонах, чтобы он не уменьшал пространство визуально.
7. Маленькая кухня — обеденное место
В старых хрущевках кухни маленькие. Подоконник-столешница здесь будет правильным решением. Она сможет вам заменить столовую зону и продлить рабочую. Подобрав правильно расцветку и планировку, вы сделаете кухню уютной.
8. Маленький угол
Из маленького окна можно сделать индивидуальное рабочее местечко. Подоконник-стол, сделанный из цельного дерева, элегантно впишется в интерьер. Такое решение подойдет для любителей уединенно заниматься работой.
9. Маленькая комната
Стол — предмет интерьера, который есть в каждой комнате. Но иногда для него катастрофически не хватает места. В таком случае можно объединить стол и подоконник и организовать яркую рабочую поверхность. Светлые оттенки в помещении поспособствуют тому, что комната будет казаться просторнее.
10. Ниша
Подоконник-столешница — отличный вариант для окна в нише. Это дает вам полноценное рабочее место, которое сэкономит много пространства. Такое решение идеально подходит для светлых помещений с большими окнами.
11. Библиотека
В библиотеке должно быть много света и комфортное место для чтения. Самое удачное решение — место возле окна. Для создания лаконичного интерьера, подходящего к спокойной атмосфере библиотеки, надо избавиться от лишних элементов. Объединив подоконник со столом, вы сможете это сделать. Деревянные поверхности положительно повлияют на атмосферу в комнате.
12. Эркер
Эркер — место для любования красивым видом из окна. Устройте здесь маленькую рабочую зону! Для этого понадобится небольшая столешница, которая будет продолжением подоконника. Желательно сделать ее тонкой и светлой, чтобы не нагружать пространство.
13. Кухня — рабочая зона
Довольно популярное решение — расположить раковину в кухне под окном. Вместо подоконника вы получите столешницу, которая вместит раковину. Такое решение позволит экономить на освещении в этой зоне. Да и мытье посуды станет немного интереснее.
14. Кабинет
Оптимальное решение использования стола-подоконника в кабинете — опять же создание рабочего места. Вам будет здесь светло и удобно. Можно украсить импровизированный стол цветами в горшках — расположение окна способствует этому. Кстати, не нужно забывать про шторы для окна, ведь в яркие дни солнце может вам мешать.
15. Ящики
Подоконник-столешница — неплохое решение для экономии пространства. Пространство под окном можно превратить и в удобные ящики для хранения. Если разместить его в спальне, сюда можно будет складывать подушки, одеяла и постельное белье. В детской же комнате такой подоконник-столешница пригодится для игрушек.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники