Полосатые обои в интерьере разных стилей: 15 фото

Обои в полоску — один из самых популярных отделочных материалов. Ведь помимо эстетических качеств такие обои обладают несколькими необычными свойствами. Какими? Рассказываем и показываем на ярких примерах.
Главное, чем интересны обои в полоску — они влияют на визуальное восприятие помещения. Прямые линии на стенах могут помочь расширить комнату, раздвинуть стены, тем самым делая интерьер помещения свободнее, легче, уютнее. А еще полосатые обои — это черта некоторый стилей.
В каких интерьерах обои в полоску для стен будут выглядеть лучше всего и какими они бывают — рассказываем ниже.
Какие бывают виды полосок
Вертикальная полоска
Один из самых популярных видов обоев для использования в интерьере — обои с вертикальными полосами. Главная их функция — визуальное поднятие потолка, что положительно сказывается на просторности и освещенности комнаты. Однако помните: такие обои не подойдут для узких комнат, так как еще больше сузят пространство.
Горизонтальная полоска
А вот обои в горизонтальную полоску как раз идеально впишутся в узкое тесное помещение, расширив его границы благодаря своему рисунку. Но будьте аккуратны в их использовании, если у вас низкий потолок: горизонтальная полоса может визуально опустить их еще больше.
Диагональная полоска
Очень современный и модный вариант — стены с обоями с диагональными полосами. Они тоже влияют на расширение пространства, хотя в большей степени играют декоративную роль и создают в комнате оригинальный, индивидуальный интерьер.
Размеры полос и примеры дизайна
Широкая полоска
Размеры полосок на обоях тоже имеют значение. Если хотите создать в комнате спокойную и уютную домашнюю атмосферу, смело выбирайте обои в широкую полоску. Такой визуальный эффект создает именно большая ширина полос. Совет: если дополнить такую комнату теплым мягким освещением, эффект усилится.
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Узкая полоска
Геометрические узоры из узких частых полос, наоборот, бросаются в глаза и создают ощущение ряби на стенах. Логичнее будет использовать такие обои в гостиной или коридоре, где не требуется спокойная обстановка для отдыха и допускается энергичность и экспрессивность дизайна. С другой стороны, при нежной цветовой гамме и мягком освещении такими обоями можно оформить даже спальню — как на фото ниже.
Разноцветные полосы
Хотите создать пестрый интерьер с яркими акцентами? Тогда оформите стены разноцветными полосками, в тон основным цветам комнаты — это усилит цветовую палитру и концентрацию основных оттенков. Такие полосатые обои в спальне или гостиной помогут создать яркую акцентную стену, если мебель и остальная отделка выполнены в нейтральных светлых тонах.
Однотонные полосы
Использовать обои с полосками одного цвета в разных оттенках — это более спокойный и традиционный вариант. Стены помогут подчеркнуть основную палитру и при этом будут органично смотреться в интерьере, сделают его более цельным.
Обои с полосками и цветами
Можно создать и универсальный облик полосатых обоев в интерьере, совместив их с каким-то другим рисунком. С чем в интерьере сочетается полоска на обоях? Один из самых популярных вариантов — цветочный узор. Лучше всего применять его в комбинации с широкими полосами, ведь они наряду с рисунками цветов привносят в интерьер спокойствие и домашний уют.
Полосатые обои с рисунком
Существует и более творческий подход, который заключается в стилизации обычных полос в большой полноразмерный рисунок. Например, в виде громадной книжной полки, как на фотографии ниже.
Блестящие полоски на обоях
Этот вариант больше подходит для классических интерьеров, где нужно подчеркнуть роскошь и богатство обстановки. Однако если вы создаете комнату с полосатыми обоями в эклектичном дизайне с сочетанием современных и традиционных элементов, богемные блестящие обои тоже будут уместны.
Обои в полоску в различных стилях интерьера
Стиль прованс
Отлично подойдут обои в полоску для стен романтической французской спальни в стиле прованс. Широкая полоса в сочетании с рисунками цветов создаст умиротворяющий провинциальный облик помещения.
Средиземноморский стиль
Обои в полоску на кухне, в гостиной или любой другой комнате, оформленной в средиземноморской стилистике, — одна из традиционных черт этого стиля. Как правило, здесь для обоев подбирают «морские» цвета, чтобы выразить близость интерьера к прибрежным районам.
Стиль поп-арт
Экспрессивный и энергичный стиль поп-арт тоже любит обои в полоску. Подберите максимально контрастное сочетание оттенков на обоях, чтобы они выглядели очень ярко и привлекали внимание.
Стиль минимализм
Одна из черт минимализма — контрастный облик комнаты, который чаще всего создают при помощи традиционных расцветок: белой и черной. Полосатые обои именно в такой палитре можно наклеить на стены в квартире с минималистичным дизайном. Они усилят контраст и сделают интерьер более привлекательным.
Классический интерьер
Если в вашем жилище главенствует английская или французская классика, обои в полоску придутся как нельзя более кстати. Самыми уместными будут полосы средней ширины, оформленные в однотонной цветовой гамме, которая сочетается с остальной отделкой. Подойдут также обои в полоску с узором в виде вензелей или монохромных растительных узоров.
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