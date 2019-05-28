Полосатые обои в интерьере разных стилей: 15 фото

Размеры полосок на обоях тоже имеют значение. Если хотите создать в комнате спокойную и уютную домашнюю атмосферу, смело выбирайте обои в широкую полоску. Такой визуальный эффект создает именно большая ширина полос. Совет: если дополнить такую комнату теплым мягким освещением , эффект усилится.

Очень современный и модный вариант — стены с обоями с диагональными полосами. Они тоже влияют на расширение пространства, хотя в большей степени играют декоративную роль и создают в комнате оригинальный, индивидуальный интерьер.

А вот обои в горизонтальную полоску как раз идеально впишутся в узкое тесное помещение, расширив его границы благодаря своему рисунку. Но будьте аккуратны в их использовании, если у вас низкий потолок: горизонтальная полоса может визуально опустить их еще больше.

Один из самых популярных видов обоев для использования в интерьере — обои с вертикальными полосами. Главная их функция — визуальное поднятие потолка, что положительно сказывается на просторности и освещенности комнаты. Однако помните: такие обои не подойдут для узких комнат , так как еще больше сузят пространство.

В каких интерьерах обои в полоску для стен будут выглядеть лучше всего и какими они бывают — рассказываем ниже.

Главное, чем интересны обои в полоску — они влияют на визуальное восприятие помещения. Прямые линии на стенах могут помочь расширить комнату, раздвинуть стены, тем самым делая интерьер помещения свободнее, легче, уютнее. А еще полосатые обои — это черта некоторый стилей.

Фото: houzz.in

Узкая полоска

Геометрические узоры из узких частых полос, наоборот, бросаются в глаза и создают ощущение ряби на стенах. Логичнее будет использовать такие обои в гостиной или коридоре, где не требуется спокойная обстановка для отдыха и допускается энергичность и экспрессивность дизайна. С другой стороны, при нежной цветовой гамме и мягком освещении такими обоями можно оформить даже спальню — как на фото ниже.

Фото: homeawakening.com

Разноцветные полосы

Хотите создать пестрый интерьер с яркими акцентами? Тогда оформите стены разноцветными полосками, в тон основным цветам комнаты — это усилит цветовую палитру и концентрацию основных оттенков. Такие полосатые обои в спальне или гостиной помогут создать яркую акцентную стену, если мебель и остальная отделка выполнены в нейтральных светлых тонах.

Фото: homerenovates.com/hr

Однотонные полосы

Использовать обои с полосками одного цвета в разных оттенках — это более спокойный и традиционный вариант. Стены помогут подчеркнуть основную палитру и при этом будут органично смотреться в интерьере, сделают его более цельным.

Фото: cellcode.us

Обои с полосками и цветами

Можно создать и универсальный облик полосатых обоев в интерьере, совместив их с каким-то другим рисунком. С чем в интерьере сочетается полоска на обоях? Один из самых популярных вариантов — цветочный узор. Лучше всего применять его в комбинации с широкими полосами, ведь они наряду с рисунками цветов привносят в интерьер спокойствие и домашний уют.

Фото: neanderthals.ru

Полосатые обои с рисунком

Существует и более творческий подход, который заключается в стилизации обычных полос в большой полноразмерный рисунок. Например, в виде громадной книжной полки, как на фотографии ниже.

Фото: houseofdream.com.ua

Блестящие полоски на обоях

Этот вариант больше подходит для классических интерьеров, где нужно подчеркнуть роскошь и богатство обстановки. Однако если вы создаете комнату с полосатыми обоями в эклектичном дизайне с сочетанием современных и традиционных элементов, богемные блестящие обои тоже будут уместны.

Фото: alessandrodangeli.com

Обои в полоску в различных стилях интерьера

Стиль прованс

Отлично подойдут обои в полоску для стен романтической французской спальни в стиле прованс. Широкая полоса в сочетании с рисунками цветов создаст умиротворяющий провинциальный облик помещения.

Фото: emupauto.ru

Средиземноморский стиль

Обои в полоску на кухне, в гостиной или любой другой комнате, оформленной в средиземноморской стилистике, — одна из традиционных черт этого стиля. Как правило, здесь для обоев подбирают «морские» цвета, чтобы выразить близость интерьера к прибрежным районам.

Фото: jowhitecandy.pt

Стиль поп-арт

Экспрессивный и энергичный стиль поп-арт тоже любит обои в полоску. Подберите максимально контрастное сочетание оттенков на обоях, чтобы они выглядели очень ярко и привлекали внимание.

Фото: pouted.com

Стиль минимализм

Одна из черт минимализма — контрастный облик комнаты, который чаще всего создают при помощи традиционных расцветок: белой и черной. Полосатые обои именно в такой палитре можно наклеить на стены в квартире с минималистичным дизайном. Они усилят контраст и сделают интерьер более привлекательным.

Фото: tradesy.com

Классический интерьер

Если в вашем жилище главенствует английская или французская классика, обои в полоску придутся как нельзя более кстати. Самыми уместными будут полосы средней ширины, оформленные в однотонной цветовой гамме, которая сочетается с остальной отделкой. Подойдут также обои в полоску с узором в виде вензелей или монохромных растительных узоров.