Необычная квартира-студия в эклектичном стиле

Сегодня мы покажем, как оформить эклектичный интерьер в 17-метровой квартире-студии. За основу дизайнеры ReRooms взяли модный лофт с кирпичными стенами и бетонными покрытиями, а домашний облик индустриальному фону придали за счет классических и скандинавских мотивов .

Эклектичный интерьер многие воспринимают как хаотичный набор предметов и ярких красок, но это не так. У эклектики есть свои правила и принципы, без учета которых не получится подружить стилистически разные элементы в одном пространстве. Главное — при создании эклектики не уйти в китч. Низкопробный интерьер с примитивным содержанием вряд ли кому понравится, тут важны вкус и чувство меры.

Заказчиками дизайн-проекта стала молодая семейная пара без детей. В этой крошечной студии они собираются жить временно, пока не появится возможность расширить жилплощадь. Большую часть своего времени супруги проводят на работе, поэтому они попросили прежде всего обустроить в квартире небольшую кухню, где можно на скорую руку перекусить, и комфортную спальню для отдыха.

Давайте пройдемся по каждой зоне квартиры и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры.

Прихожая

Входная зона студии встречает нас светлой отделкой, сдержанным минимализмом и скандинавским уютом. Здесь нет ничего яркого и лишнего — все предметы несут конкретную функциональную нагрузку, прекрасно работая как на интерьер, так и на комфорт хозяев.

Фото: rerooms.ru

За основу цветового оформления взят белый — с его помощью специалисты стерли границы комнаты и приподняли потолок. Лофтовый акцент вынесли на стену с входной дверью — ее отделали выбеленным декоративным кирпичом, наполнившим небольшое пространство динамикой. Компенсировали прохладу строгой белизны темно-зеленым цветом, в котором оформлен гардеробный шкаф, и напольным покрытием из керамической плитки, имитирующим паркетную доску.

Декоративную роль в прихожей играют оригинальный пуф с деревянными ножками и большое вертикальное зеркало в черной металлической раме.

Зона кухни-столовой

В проходе между прихожей и спальней дизайнеры обустроили компактную кухню и столовую. Кухонный гарнитур с рабочей поверхностью разместили в выступающем углу, благодаря чему он не бросается в глаза в прихожей и маскирует архитектурный недостаток помещения.

Здесь есть все необходимое: встроенная раковина, варочная плита, навесные шкафчики для хранения посуды и продуктов, а также мини-холодильник, который спрятали за мебельным фасадом под столешницей. Чтобы привлечь внимание к деталям и не перегрузить цветом интерьер, дизайнеры снова эффектно сыграли на белизне — на ее фоне выразительно выделяется кухонный фартук, отделанный бежевой глянцевой плиткой.

Фото: rerooms.ru

В той же тематике оформлена и столовая зона. Чтобы не было ощущения хаоса и все обустройство кухни-столовой смотрелось как ансамбль, дизайнеры продублировали оттенки кухонного фартука на обеденном столе и стульях.

Из декора здесь есть только несколько абстрактных изображений в рамках на стене — они служат украшением этого участка студии, зонируют пространство и выступают связующим звеном цветового оформления всей студии.

Зона спальни

В эклектике нередко присутствуют элементы классики, что и продемонстрировали дизайнеры в спальной зоне. Ее украшением стала большая двуспальная кровать с высоким изголовьем и мягкой обивкой темно-зеленого цвета. Места для прикроватных тумбочек здесь выделить не удалось — их заменили оригинальным металлическим столиком, который легко переставлять с места на место за ручку.

Фото: rerooms.ru

Стильный лофт в спальной зоне эффектно подчеркивает стена над кроватью — ее отделали декоративной штукатуркой под бетон. На ней размещены черно-белые картины с городскими пейзажами в деревянных рамках — они помогли объединить в цельную композицию на первый взгляд не связанные индустриальные и классические элементы интерьера.

Особое внимание уделили освещению, которое наши специалисты продумали до мелочей. Светильники во всей студии не только выполняют свою основную функцию, но еще и декорируют и зонируют пространство. В центре жилого пространства размещена многорожковая люстра из хромированного металла черного цвета с лампочками-свечами — она отделяет кухню-столовую от спальни. Дополняют световой сценарий бра-подсвечники, установленные над кроватью. Они внесли нотки элегантности и респектабельности в интерьер.

Ванная и санузел

В оформлении крохотной ванной комнате, площадь которой не достигает и двух метров, от выраженной эклектики решили отказаться. От нее здесь оставили только лофтовые светильники с интересными абажурами, свисающие над умывальником, и стеллаж из дерева, который удалось вместить в свободный угол рядом с душевой зоной.

Фото: rerooms.ru

Интерьер ванной и санузла выполнен в светлой гамме. Белоснежная мебель и сантехника сливаются с белыми стенами и потолком, благодаря чему не возникает эффекта утяжеления пространства. При этом комната не выглядит безликой и холодной — белизну компенсируют живые растения и деревянные полочки, между которыми в бликах света эффектно сверкает большое зеркало. Комната кажется теплой, уютной и воздушной.

Фото: rerooms.ru