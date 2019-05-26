Необычная квартира-студия в эклектичном стиле

Показываем на примере дизайн-проекта ReRooms, как в эклектичном интерьере маленькой квартиры-студии гармонично объединить лофт, классику и скандинавский стиль.
Эклектичный интерьер многие воспринимают как хаотичный набор предметов и ярких красок, но это не так. У эклектики есть свои правила и принципы, без учета которых не получится подружить стилистически разные элементы в одном пространстве. Главное — при создании эклектики не уйти в китч. Низкопробный интерьер с примитивным содержанием вряд ли кому понравится, тут важны вкус и чувство меры.
Сегодня мы покажем, как оформить эклектичный интерьер в 17-метровой квартире-студии. За основу дизайнеры ReRooms взяли модный лофт с кирпичными стенами и бетонными покрытиями, а домашний облик индустриальному фону придали за счет классических и скандинавских мотивов.
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Заказчиками дизайн-проекта стала молодая семейная пара без детей. В этой крошечной студии они собираются жить временно, пока не появится возможность расширить жилплощадь. Большую часть своего времени супруги проводят на работе, поэтому они попросили прежде всего обустроить в квартире небольшую кухню, где можно на скорую руку перекусить, и комфортную спальню для отдыха.
Давайте пройдемся по каждой зоне квартиры и посмотрим, какие решения приняли наши дизайнеры.
Прихожая
Входная зона студии встречает нас светлой отделкой, сдержанным минимализмом и скандинавским уютом. Здесь нет ничего яркого и лишнего — все предметы несут конкретную функциональную нагрузку, прекрасно работая как на интерьер, так и на комфорт хозяев.
За основу цветового оформления взят белый — с его помощью специалисты стерли границы комнаты и приподняли потолок. Лофтовый акцент вынесли на стену с входной дверью — ее отделали выбеленным декоративным кирпичом, наполнившим небольшое пространство динамикой. Компенсировали прохладу строгой белизны темно-зеленым цветом, в котором оформлен гардеробный шкаф, и напольным покрытием из керамической плитки, имитирующим паркетную доску.
Декоративную роль в прихожей играют оригинальный пуф с деревянными ножками и большое вертикальное зеркало в черной металлической раме.
Зона кухни-столовой
В проходе между прихожей и спальней дизайнеры обустроили компактную кухню и столовую. Кухонный гарнитур с рабочей поверхностью разместили в выступающем углу, благодаря чему он не бросается в глаза в прихожей и маскирует архитектурный недостаток помещения.
Здесь есть все необходимое: встроенная раковина, варочная плита, навесные шкафчики для хранения посуды и продуктов, а также мини-холодильник, который спрятали за мебельным фасадом под столешницей. Чтобы привлечь внимание к деталям и не перегрузить цветом интерьер, дизайнеры снова эффектно сыграли на белизне — на ее фоне выразительно выделяется кухонный фартук, отделанный бежевой глянцевой плиткой.
В той же тематике оформлена и столовая зона. Чтобы не было ощущения хаоса и все обустройство кухни-столовой смотрелось как ансамбль, дизайнеры продублировали оттенки кухонного фартука на обеденном столе и стульях.
Из декора здесь есть только несколько абстрактных изображений в рамках на стене — они служат украшением этого участка студии, зонируют пространство и выступают связующим звеном цветового оформления всей студии.
Зона спальни
В эклектике нередко присутствуют элементы классики, что и продемонстрировали дизайнеры в спальной зоне. Ее украшением стала большая двуспальная кровать с высоким изголовьем и мягкой обивкой темно-зеленого цвета. Места для прикроватных тумбочек здесь выделить не удалось — их заменили оригинальным металлическим столиком, который легко переставлять с места на место за ручку.
Стильный лофт в спальной зоне эффектно подчеркивает стена над кроватью — ее отделали декоративной штукатуркой под бетон. На ней размещены черно-белые картины с городскими пейзажами в деревянных рамках — они помогли объединить в цельную композицию на первый взгляд не связанные индустриальные и классические элементы интерьера.
Особое внимание уделили освещению, которое наши специалисты продумали до мелочей. Светильники во всей студии не только выполняют свою основную функцию, но еще и декорируют и зонируют пространство. В центре жилого пространства размещена многорожковая люстра из хромированного металла черного цвета с лампочками-свечами — она отделяет кухню-столовую от спальни. Дополняют световой сценарий бра-подсвечники, установленные над кроватью. Они внесли нотки элегантности и респектабельности в интерьер.
Ванная и санузел
В оформлении крохотной ванной комнате, площадь которой не достигает и двух метров, от выраженной эклектики решили отказаться. От нее здесь оставили только лофтовые светильники с интересными абажурами, свисающие над умывальником, и стеллаж из дерева, который удалось вместить в свободный угол рядом с душевой зоной.
Интерьер ванной и санузла выполнен в светлой гамме. Белоснежная мебель и сантехника сливаются с белыми стенами и потолком, благодаря чему не возникает эффекта утяжеления пространства. При этом комната не выглядит безликой и холодной — белизну компенсируют живые растения и деревянные полочки, между которыми в бликах света эффектно сверкает большое зеркало. Комната кажется теплой, уютной и воздушной.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Детально ознакомиться с использованными в интерьере мебелью и отделочными материалами можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники