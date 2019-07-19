Как обустроить маленькую гостиную: советы и примеры для вдохновения

При оформлении маленькой гостиной решаются три основные задачи: вызвать ощущение просторного помещения, создать условия для комфортного досуга и атмосферу тепла и уюта. Все задачи легко решить, если знать приемы визуального расширения пространства, подходящие дизайнерские стили, модели и способы расстановки мебели , установки светильников и украшения стен.

При оформлении маленькой гостиной решаются три основные задачи: вызвать ощущение просторного помещения, создать условия для комфортного досуга и атмосферу тепла и уюта. Все задачи легко решить, если знать приемы визуального расширения пространства, подходящие дизайнерские стили, модели и способы расстановки мебели , установки светильников и украшения стен.ная — самое общественное место дома, куда приглашаются не только близкие и друзья, но и малознакомые люди. Это и зона ежевечернего отдыха и общения семьи. Именно поэтому комната требует особого внимания к своему обустройству.

Гостиная — самое общественное место дома, куда приглашаются не только близкие и друзья, но и малознакомые люди. Это и зона ежевечернего отдыха и общения семьи. Именно поэтому комната требует особого внимания к своему обустройству.

Фото: homededicated.com

Выкрасить стены и потолок в один цвет

Выкрасить стены в белый или один из пастельных тонов, чтобы комната выглядела просторнее, — известный дизайнерский ход. И действительно, светлые поверхности кажутся больше, раздольнее, словно мягкий, струящийся цвет наполняет пространство свежим воздухом, расширяет его. Этот эффект усилится, если в тот же цвет, что и стены, покрасить и потолок. Тогда он не будет выпадать из целостного восприятия комнаты, не будет «рубить» ее на верх и низ. Одинаково окрашенные стены и потолок образуют визуально общую площадь и тем самым увеличивают пространство гостиной.

Фото: planete-deco.fr

Выложить пол материалом спокойных тонов

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Пол в гостиной отделывается любым материалом: от простого линолеума до благородного мрамора. Для маленьких гостиных лучше всего подходит паркет, ламинат, модная керамическая плитка, керамогранит. Здесь главный вопрос — цвет материала. Должен ли он контрастировать со стенами или быть близким к ним по тону, оставаться монохромным или украшаться разноцветным узором. Ответ таков: для маленьких гостиных предпочтителен монохромный пол из спектра базовых цветов, например серый, бежевый, коричневый, «под светлую древесину». Такой пол и даст ощущение «твердой почвы под ногами», и поддержит «воздушные» стены и потолок.

Фото: homystyle.com

Поднять потолок

Чтобы гостиная визуально увеличилась не только вширь, но и ввысь, надо поднять потолок. Не в прямом смысле, конечно, а при помощи дизайнерских хитростей. Например, сделать из гипсокартона на стыке стен и потолка небольшие навесы, тем самым «приподняв» середину потолка. Или нарисовать на потолке прямоугольник из контрастного канта. Он располагается по центру и повторяет очертания потолка по меньшему периметру.

Фото: diningandlivingroom.com

Убрать дверь

Если немного подумать, то окажется, что без дверей в гостиную легко можно обойтись. Да и не нужна она чаще всего, ведь это общее пространство для всей семьи и гостей. Тогда как сами двери занимают значительную площадь там, где высчитывается каждый сантиметр. Поэтому в маленькой гостиной двери лучше не ставить или их убрать, если они уже там есть. В случае необходимости можно установить легкие ширмы и перегородки, например японские.

Фото: futuristarchitecture.com

Повесить большие зеркала

Недостаточно светлых стен и потолка? Хочется усилить иллюзию увеличенного пространства? Тогда вешайте высокие зеркала напротив окон или на стену, охватывающую всю длину комнаты. Зеркала — прекрасные помощники в расширении помещений.

Фото: homedesignlover.com

Разместить несколько светильников

Маленькие комнаты любят обильное освещение, ведь тогда они смотрятся внушительно и торжественно. И в то же время в гостиной нередко требуется полумрак, позволяющий расслабиться и поговорить по душам. Чтобы освещение в комнате варьировалось под событие и настроение, надо установить разные светильники. Например, на потолок — люстру и встроенные лампы, на стены — бра, на стол или полку — настольные светильники, на пол возле дивана или кресла — торшер.

Фото: arhipura.com

Комбинировать разные фактуры и стили

Маленькая гостиная отнюдь не исключает стилистических, цветовых и фактурных экспериментов. Ее можно оформить даже в стиле хай-тек или ар-деко, которые предназначены в первую очередь для больших помещений. Наиболее востребованные интерьерные стили для маленькой гостиной — это скандинавский дизайн, минимализм, функционализм, прованс, винтаж, лофт, фьюжн, эклектика. Сейчас чистые стили вытесняются смешанными, и не стоит бояться миксовать цвета, фактуры, формы, предметы из разных дизайнерских направлений. Это придаст комнате большую выразительность и эмоциональную насыщенность.

Фото: soanetworkarchitect.com

Выбрать компактную мебель с закругленными углами

Маленькая гостиная — компактная мебель с закругленными углами. Это непреложное правило дизайнеров интерьеров. Чем меньше размер мебели, тем больше предметов можно разместить и сохранить свободное пространство. Важно жестко ограничить число необходимых вещей. Не ставить в гостиной шкаф или столь любимую в недавнем прошлом стенку, если в квартире есть другие площади, например широкий коридор, где можно устроить системы хранения. В гостиной желательно расположить стандартный для нее набор предметов: телевизор, диван, кресла или пуфы, журнальный или кофейный столик. К ним могут добавиться аудиосистема, стеллаж с книгами или дисками, мини-бар и — крайне редко — обеденная зона.

Фото: bostonglobe.com

Отдать предпочтение легкой прозрачной мебели

Когда речь заходит о столах, стульях, этажерках, стеллажах для маленькой гостиной, то здесь выявляется одна интересная деталь: желательно, чтобы они были легкими и светопроницаемыми. Тогда при сохранении всех функций их присутствие в комнате будет малозаметным. Поэтому лучше выбрать журнальный столик со столешницей из прозрачного стекла или пластика. А кресла поставить на тонких металлических ножках.

Фото: lanternlanedesigns.com

Расставить мебель в соответствии с формой комнаты

Мебель расставляется в зависимости от формы гостиной. Для квадратных и прямоугольных комнат больше всего подойдут симметричная и круговая расстановка. Здесь есть центр — главный предмет, чаще всего телевизор или диван, от которого на равном расстоянии ставится остальная мебель. Для узких и многоугольных помещений лучшей расстановкой будет асимметричная. Здесь нет четких правил. Предметы берутся разных размеров, цветов и стилей. Главное требование — подобрать их друг к другу со вкусом.

Фото: hgtv.com

Оформить стены

Не забываем о декоре стен. Не стоит их оставлять просто окрашенными, хоть эта покраска и выполняет благородную роль. Все же гостиная лучше смотрится с настенными украшениями, например фотографиями, постерами и картинами в одинаковых рамках, бронзовым панно или полками с цветочными горшками. При этом стены, конечно же, не должны быть облеплены декором так, что не будет видно, какого они цвета. Все хорошо в меру. Лаконично и нескучно.

Фото: braceforimpactmovie.com

Установить камин

Камин в гостиной — это многовековая традиция, и маленькая площадь не повод, чтобы ее нарушать. Тем более сейчас, когда есть прекрасные замены классическому дровяному камину: электрокамин и фальшкамин. Они разработаны специально для квартир и имеют разные размеры и стилистическое оформление.

Фото: designingidea.com

Задействовать балкон

Чтобы включить балкон в пространство гостиной, совершенно не обязательно проводить грандиозные работы по их объединению. Это можно сделать, оставив все стены, окна, радиаторы и трубы на своих местах. Если утеплить и оборудовать балкон, то он станет дополнительной зоной отдыха, продолжающей основную гостиную. Можно устроить там зимний сад, и цветы и декоративные деревья будут радовать своей зеленью круглый год через открытую балконную дверь. Это станет изюминкой маленькой гостиной.

Фото: 24spaces.com

Примеры дизайна маленькой гостиной: фото для вдохновения

Если внимательно рассмотреть фото интерьеров маленьких гостиных, в каждом примере прослеживается по несколько приемов обустройства. Совершенно не нужно воплощать в одной гостиной все описанные техники. Достаточно выбрать пять — семь приемов — и ваша крохотная гостиная станет любимым местом общения для детей, родителей и друзей.