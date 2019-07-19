Как обустроить маленькую гостиную: советы и примеры для вдохновения

Гостиная далеко не всегда так просторна, как хотелось бы. И все же ее можно оформить так, что никто и не вспомнит о размерах комнаты. Настолько она будет удобной, уютной, душевной. О способах обустройства маленькой гостиной рассказывает ReRooms.
Гостиная — самое общественное место дома, куда приглашаются не только близкие и друзья, но и малознакомые люди. Это и зона ежевечернего отдыха и общения семьи. Именно поэтому комната требует особого внимания к своему обустройству.
При оформлении маленькой гостиной решаются три основные задачи: вызвать ощущение просторного помещения, создать условия для комфортного досуга и атмосферу тепла и уюта. Все задачи легко решить, если знать приемы визуального расширения пространства, подходящие дизайнерские стили, модели и способы расстановки мебели, установки светильников и украшения стен.ная — самое общественное место дома, куда приглашаются не только близкие и друзья, но и малознакомые люди. Это и зона ежевечернего отдыха и общения семьи. Именно поэтому комната требует особого внимания к своему обустройству.
При оформлении маленькой гостиной решаются три основные задачи: вызвать ощущение просторного помещения, создать условия для комфортного досуга и атмосферу тепла и уюта. Все задачи легко решить, если знать приемы визуального расширения пространства, подходящие дизайнерские стили, модели и способы расстановки мебели, установки светильников и украшения стен.
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Выкрасить стены и потолок в один цвет
Выкрасить стены в белый или один из пастельных тонов, чтобы комната выглядела просторнее, — известный дизайнерский ход. И действительно, светлые поверхности кажутся больше, раздольнее, словно мягкий, струящийся цвет наполняет пространство свежим воздухом, расширяет его. Этот эффект усилится, если в тот же цвет, что и стены, покрасить и потолок. Тогда он не будет выпадать из целостного восприятия комнаты, не будет «рубить» ее на верх и низ. Одинаково окрашенные стены и потолок образуют визуально общую площадь и тем самым увеличивают пространство гостиной.
Выложить пол материалом спокойных тонов
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Пол в гостиной отделывается любым материалом: от простого линолеума до благородного мрамора. Для маленьких гостиных лучше всего подходит паркет, ламинат, модная керамическая плитка, керамогранит. Здесь главный вопрос — цвет материала. Должен ли он контрастировать со стенами или быть близким к ним по тону, оставаться монохромным или украшаться разноцветным узором. Ответ таков: для маленьких гостиных предпочтителен монохромный пол из спектра базовых цветов, например серый, бежевый, коричневый, «под светлую древесину». Такой пол и даст ощущение «твердой почвы под ногами», и поддержит «воздушные» стены и потолок.
Поднять потолок
Чтобы гостиная визуально увеличилась не только вширь, но и ввысь, надо поднять потолок. Не в прямом смысле, конечно, а при помощи дизайнерских хитростей. Например, сделать из гипсокартона на стыке стен и потолка небольшие навесы, тем самым «приподняв» середину потолка. Или нарисовать на потолке прямоугольник из контрастного канта. Он располагается по центру и повторяет очертания потолка по меньшему периметру.
Убрать дверь
Если немного подумать, то окажется, что без дверей в гостиную легко можно обойтись. Да и не нужна она чаще всего, ведь это общее пространство для всей семьи и гостей. Тогда как сами двери занимают значительную площадь там, где высчитывается каждый сантиметр. Поэтому в маленькой гостиной двери лучше не ставить или их убрать, если они уже там есть. В случае необходимости можно установить легкие ширмы и перегородки, например японские.
Повесить большие зеркала
Недостаточно светлых стен и потолка? Хочется усилить иллюзию увеличенного пространства? Тогда вешайте высокие зеркала напротив окон или на стену, охватывающую всю длину комнаты. Зеркала — прекрасные помощники в расширении помещений.
Разместить несколько светильников
Маленькие комнаты любят обильное освещение, ведь тогда они смотрятся внушительно и торжественно. И в то же время в гостиной нередко требуется полумрак, позволяющий расслабиться и поговорить по душам. Чтобы освещение в комнате варьировалось под событие и настроение, надо установить разные светильники. Например, на потолок — люстру и встроенные лампы, на стены — бра, на стол или полку — настольные светильники, на пол возле дивана или кресла — торшер.
Комбинировать разные фактуры и стили
Маленькая гостиная отнюдь не исключает стилистических, цветовых и фактурных экспериментов. Ее можно оформить даже в стиле хай-тек или ар-деко, которые предназначены в первую очередь для больших помещений. Наиболее востребованные интерьерные стили для маленькой гостиной — это скандинавский дизайн, минимализм, функционализм, прованс, винтаж, лофт, фьюжн, эклектика. Сейчас чистые стили вытесняются смешанными, и не стоит бояться миксовать цвета, фактуры, формы, предметы из разных дизайнерских направлений. Это придаст комнате большую выразительность и эмоциональную насыщенность.
Выбрать компактную мебель с закругленными углами
Маленькая гостиная — компактная мебель с закругленными углами. Это непреложное правило дизайнеров интерьеров. Чем меньше размер мебели, тем больше предметов можно разместить и сохранить свободное пространство. Важно жестко ограничить число необходимых вещей. Не ставить в гостиной шкаф или столь любимую в недавнем прошлом стенку, если в квартире есть другие площади, например широкий коридор, где можно устроить системы хранения. В гостиной желательно расположить стандартный для нее набор предметов: телевизор, диван, кресла или пуфы, журнальный или кофейный столик. К ним могут добавиться аудиосистема, стеллаж с книгами или дисками, мини-бар и — крайне редко — обеденная зона.
Отдать предпочтение легкой прозрачной мебели
Когда речь заходит о столах, стульях, этажерках, стеллажах для маленькой гостиной, то здесь выявляется одна интересная деталь: желательно, чтобы они были легкими и светопроницаемыми. Тогда при сохранении всех функций их присутствие в комнате будет малозаметным. Поэтому лучше выбрать журнальный столик со столешницей из прозрачного стекла или пластика. А кресла поставить на тонких металлических ножках.
Расставить мебель в соответствии с формой комнаты
Мебель расставляется в зависимости от формы гостиной. Для квадратных и прямоугольных комнат больше всего подойдут симметричная и круговая расстановка. Здесь есть центр — главный предмет, чаще всего телевизор или диван, от которого на равном расстоянии ставится остальная мебель. Для узких и многоугольных помещений лучшей расстановкой будет асимметричная. Здесь нет четких правил. Предметы берутся разных размеров, цветов и стилей. Главное требование — подобрать их друг к другу со вкусом.
Оформить стены
Не забываем о декоре стен. Не стоит их оставлять просто окрашенными, хоть эта покраска и выполняет благородную роль. Все же гостиная лучше смотрится с настенными украшениями, например фотографиями, постерами и картинами в одинаковых рамках, бронзовым панно или полками с цветочными горшками. При этом стены, конечно же, не должны быть облеплены декором так, что не будет видно, какого они цвета. Все хорошо в меру. Лаконично и нескучно.
Установить камин
Камин в гостиной — это многовековая традиция, и маленькая площадь не повод, чтобы ее нарушать. Тем более сейчас, когда есть прекрасные замены классическому дровяному камину: электрокамин и фальшкамин. Они разработаны специально для квартир и имеют разные размеры и стилистическое оформление.
Задействовать балкон
Чтобы включить балкон в пространство гостиной, совершенно не обязательно проводить грандиозные работы по их объединению. Это можно сделать, оставив все стены, окна, радиаторы и трубы на своих местах. Если утеплить и оборудовать балкон, то он станет дополнительной зоной отдыха, продолжающей основную гостиную. Можно устроить там зимний сад, и цветы и декоративные деревья будут радовать своей зеленью круглый год через открытую балконную дверь. Это станет изюминкой маленькой гостиной.
Примеры дизайна маленькой гостиной: фото для вдохновения
Если внимательно рассмотреть фото интерьеров маленьких гостиных, в каждом примере прослеживается по несколько приемов обустройства. Совершенно не нужно воплощать в одной гостиной все описанные техники. Достаточно выбрать пять — семь приемов — и ваша крохотная гостиная станет любимым местом общения для детей, родителей и друзей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники