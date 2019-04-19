Шинуазри в современном интерьере: 10 особенностей и яркие фотопримеры

Именно такой, выдуманный европейцами, шинуазри сегодня оказался на волне популярности. Но не в чистом виде, а только в качестве отдельных предметов с примесью восточной экзотики — в сочетании с элегантной классикой они создают в домах поистине сказочную атмосферу с китайским колоритом. ReRooms подобрал самые оригинальные и яркие элементы шинуазри — они помогут вам создать фантазийный антураж в китайском духе в современном интерьере. Вдохновляйтесь!

Именно такой, выдуманный европейцами, шинуазри сегодня оказался на волне популярности. Но не в чистом виде, а только в качестве отдельных предметов с примесью восточной экзотики — в сочетании с элегантной классикой они создают в домах поистине сказочную атмосферу с китайским колоритом. ReRooms подобрал самые оригинальные и яркие элементы шинуазри — они помогут вам создать фантазийный антураж в китайском духе в современном интерьере. Вдохновляйтесь!

Из всех дизайнерских направлений, которые проникли в западные интерьеры из восточных культур , шинуазри считается одним из самых старых, экзотических и неотразимых. Оно заключается в использовании мотивов и приемов китайского интерьерного искусства, которые европейцы стилизовали еще в начале XVIII века. Изначально фирменные китайские элементы — резная мебель, изящный фарфор, роскошные шелковые драпировки, утонченные ширмы — занимали почетное место только в королевских дворцах и домах аристократической знати, потому что из-за высокой стоимости позволить их себе мог далеко не каждый. Предприимчивые европейцы решили копировать китайский декор на свой лад — так они получили возможность воплощать в интерьерах дизайнерскую стилистику Поднебесной без больших финансовых затрат и адаптировать ее к своей сдержанной эстетике.

Самый простой способ впустить впечатляющую атмосферу шинуазри в интерьер — купить китайскую ширму. Деревянные перегородки с лакированной поверхностью, расписанные китайскими узорами, выглядят ярко и эффектно в любой комнате. В гостиной, например, китайская ширма может зонировать пространство, в спальне выступать в роли изголовья кровати.

Дизайнеры умело используют декоративные ширмы, чтобы скрыть архитектурные недостатки помещения, создать красивый фон для мебели или спрятать за ними потайные двери. В любом случае такой элемент внесет в интерьер немного восточного шарма и таинственности, причем устраивать ремонт для придания комнате китайского облика не придется.

2. Шелковые обои

Для стилизации шинуазри отлично подойдут обои, фактура которых напоминает шелк. Использование в отделке стен узоров природной тематики с изящными пионами, лотосами, хризантемами или символических изображений двуглавых драконов и птиц дизайнеры считают одним из наиболее эффектных и доступных в наших реалиях способов преображения современных интерьеров.

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Но не стоит такой красотой покрывать все стены, иначе помещение задохнется от экзотики и будет угнетающе воздействовать на людей. Лучше используйте расписные шелковые обои на акцентной стене или же применяйте на небольших участках поверхностей, чтобы выделить некоторые элементы интерьера.

3. Сочные краски

Цветовая гамма шинуазри, как правило, состоит из черных, красных, сапфировых, изумрудных, желтых и золотых оттенков. Но сегодня это стилевое направление воспроизводят в более нейтральных и легких цветах — чтобы следовать китайским традициям, можно гармонично миксовать яркие и сочные краски с серебристыми, салатовыми, перламутровыми, голубыми и бирюзовыми оттенками. В таких сочетаниях интерьер получается эффектным и выразительным, при этом глубокие и темные тона не «съедают» площадь, а в комнате сохраняется воздушность и простор.

4. Лакированная мебель с резьбой

Китайцы издавна были мастерами лаковой отделки, поэтому в интерьерах шинуазри используется лакированная мебель с замысловатой резьбой. Китайский колорит в гостиные, спальни и домашние кабинеты помогут внести шкафы, секретеры, комоды или тумбы, украшенные резным орнаментом в позолоте или вручную расписанные асимметричными композициями из красочных птиц, цветов и изображений экзотической природы.

Непринужденную атмосферу в комнате можно создать с помощью китайских садовых табуретов, похожих на барабаны. Они могут играть роль журнальных столиков или прикроватных тумб — такой вариант отлично подойдет для крохотных помещений, в которых нет места для громоздких шкафов или декора.

5. Табуреты в стиле чиппендейл

Прекрасным дополнением шинуазри могут стать реплики мебели английского мастера Томаса Чиппендейла, который вдохновившись китайскими пагодами и геометрическими орнаментами, интерпретировал их в своих популярных на весь мир коллекциях. Даже одного мебельного элемента с узнаваемым рисунком в стиле чиппендейл будет достаточно, чтобы подчеркнуть китайскую стилизацию в интерьере.

6. Расписные панно

Еще один интересный элемент шинуазри — расписные панно с изображениями диковинных птиц, садов и сцен придворной жизни. Они внесут уют, изысканность и шик в интерьеры и будут уместны как в спальнях и гостиных, так и в гардеробных, прихожих и ванных. Главное — выбрать сюжет, который будет вам нравиться и сочетаться с общим фоном интерьера комнаты.

7. Сине-белый фарфор

Белоснежный фарфор с кобальтовой росписью, появившийся в эпоху династии Мин, — характерная черта китайского стиля, которую также в полной мере скопировали европейцы. Сине-белые вазы, декоративные тарелки и чайные сервизы обладают неизменной привлекательностью и никогда не выходят из моды. Они эффектно смотрятся в современном интерьере как в больших компаниях, так и поодиночке.

8. Экзотические пагоды

Если цветочные и растительные принты вам не по душе, настроение стиля шинуазри в интерьер помогут внести имитации экзотических пагод — священных сооружений культового характера. Например, можно сымитировать форму интересных конструкций в зеркальной раме или оформить карниз над окном в виде фронтона китайской пагоды — как видите, даже небольшой элемент позволит получить стилистический эффект шинуазри в интерьере.

9. Птичьи клетки

Певчие птицы в клетках в китайских интерьерах испокон веков выступают символами роскоши и богатства. Поэтому позолоченные или бамбуковые птичьи домики, вырезанные из дорогого дерева со вставками из драгоценных камней, стали характерными для европейского шинуазри. В современных интерьерах клетки для птиц используют не только как декоративный элемент — такая конструкция идеально подходит на роль абажура к светильнику или места для размещения домашней мини-оранжереи. Независимо от того, будет клетка свисать с потолка, стоять на полу, подоконнике или столе, она выразительно подчеркнет стилистику шинуазри.

10. Статуэтки

Статуэтки в виде драконов или собачек Фу могут стать эффектным завершающим аккордом в псевдокитайском интерьере. Правда, расставлять их нужно со смыслом. Например, фигурки драконов китайцы считают символами благополучия и процветания, а в статуэтках собачек Фу видят львов-хранителей, защищающих обитель от проникновения врагов.