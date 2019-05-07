Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенках

Гостиная занимает почти 16 метров, но кажется, что метров тут вдвое больше, а все пространство невероятно теплое, уютное. Такой эффект достигнут с помощью интересного сценария освещения и камина. Он здесь очень уместен, и если вы решите позаимствовать эту концепцию для своего интерьера, мы поможем с выбором подходящей модели . Светлые оттенки отделки, текстиля, воздушные формы небольших столиков поддерживают впечатление легкости и воздушности.

В квартире площадью 93,3 метра дизайнеры предусмотрели все возможные потребности жильцов и оформили пространство с учетом их запросов.

Этот интерьер, оформленный в стиле модернизм , отличается от множества других подобных особой утонченностью. Интересные архитектурные формы, сдержанная цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании различных оттенков, трендовые модели светильников, удобная и функциональная мебель — все это придает пространству современный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции.

Настенные светильники создают игру света на стенах и шторах — собственно, эти бра и призваны не столько освещать, сколько визуально интриговать. При выключенном верхнем свете они выделяют зону над диваном и создают впечатление, что помещение комнаты продолжается за камином.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Спальня площадью 15,2 метра оформлена в чуть более светлых оттенках, чем гостиная. В сочетании с необычными светильниками белого цвета и спокойными оттенками декора и текстиля такая палитра легка и приятна взору. Здесь нет сложных линий и вычурных аксессуаров, спальня даже кажется слишком лаконично оформленной — но именно такую задачу и выполняли дизайнеры. Тумбочки по обе стороны кровати, парящие в воздухе, выполняют больше декоративную функцию.

Фото: rerooms.ru



Такая же парящая декоративная полочка заменяет и комод, и косметический столик.

Фото: rerooms.ru



Окидывая спальню внимательным взором, вы не сразу поймете, что более узкая откатная дверь скрывает гардеробную часть. Благодаря такому приему довольно небольшая спальня избавлена от лишних вещей.

Фото: rerooms.ru

Детская

Детская площадью 15,2 метра оформлена для двоих ребят. Принцип симметрии в обустройстве пространства позволяет избежать конфликта интересов и удовлетворить все потребности детей.

Открытые и закрытые ниши под кроватями смогут вместить много новых вещей, которые обязательно будут появляться у каждого ребенка. Возможно, родители захотят добавить небольшой ковер на пол и выберут его в той же стилистике, в которой оформлена вся комната. Мы же покажем отличные варианты для любого стиля.

Фото: rerooms.ru



Высокий шкаф с глянцевым белым покрытием создает легкий отражающий эффект, что помогает ему выглядеть менее массивным. При ярком освещении обилие белого цвета разных оттенков визуально расширяет эту комнату, чему способствует и обилие естественного света из окна. Оно не закрыто плотными шторами — дизайнеры предпочли оформить окно легкой натуральной тканью, которая больше декорирует интерьер, чем препятствует ярким солнечным лучам.

Фото: rerooms.ru



Столешница у окна достаточно длинная, чтобы на ней поместилось все необходимое для занятий ребят. При этом она визуально очень легкая — такой эффект достигается в том числе благодаря принципу «подвешенного» оформления некоторых предметов мебели, который мы видели и в спальне. Удобные настольные лампы исключат появление нежелательных теней в зоне рабочего стола — это важно для сохранения зрения и осанки.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Кухня площадью 12,4 метра просторна в том числе благодаря необычной отделке пола — контрастные полосы вытягивают помещение и отлично сочетаются с цветом мебели и декором пространства. Лаконичный обеденный гарнитур кажется еще меньше на фоне интересной геометрии пола.

Фото: rerooms.ru



Прозрачные светильники над небольшим обеденным столиком выполняют функцию освещения и эффектно декорируют пространство. Кстати, обратите внимание, что столик для кухни дизайнеры выбрали круглой формы, которая не только оптимально подходит для небольшого помещения, но и удобен при перемещении хозяйки на кухне. Для своей кухни вы можете выбрать интересную модель дизайнерского столика.

Фото: rerooms.ru



Большая картина на стене служит акцентом, хотя выполнена она в спокойной гамме пастельных оттенков и выделяется лишь за счет еще более нейтрального оформления всего помещения. В жаркое время года такое изображение, кажется, сможет добавить немного прохлады в кухню, зимой же ничто не помешает хозяевам разместить на стене яркий предмет живописи или фотографии, сделанные во время летнего отпуска.

Фото: rerooms.ru