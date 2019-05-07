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Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенках


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Модернизм в новом прочтении — от дизайнеров ReRooms.

Этот интерьер, оформленный в стиле модернизм, отличается от множества других подобных особой утонченностью. Интересные архитектурные формы, сдержанная цветовая гамма, построенная на гармоничном сочетании различных оттенков, трендовые модели светильников, удобная и функциональная мебель — все это придает пространству современный вид и работает на поддержание выбранной стилистической концепции.

В квартире площадью 93,3 метра дизайнеры предусмотрели все возможные потребности жильцов и оформили пространство с учетом их запросов.

Гостиная

Гостиная занимает почти 16 метров, но кажется, что метров тут вдвое больше, а все пространство невероятно теплое, уютное. Такой эффект достигнут с помощью интересного сценария освещения и камина. Он здесь очень уместен, и если вы решите позаимствовать эту концепцию для своего интерьера, мы поможем с выбором подходящей модели. Светлые оттенки отделки, текстиля, воздушные формы небольших столиков поддерживают впечатление легкости и воздушности.

Фото № 1: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Настенные светильники создают игру света на стенах и шторах — собственно, эти бра и призваны не столько освещать, сколько визуально интриговать. При выключенном верхнем свете они выделяют зону над диваном и создают впечатление, что помещение комнаты продолжается за камином. 

Фото № 2: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Спальня

Спальня площадью 15,2 метра оформлена в чуть более светлых оттенках, чем гостиная. В сочетании с необычными светильниками белого цвета и спокойными оттенками декора и текстиля такая палитра легка и приятна взору. Здесь нет сложных линий и вычурных аксессуаров, спальня даже кажется слишком лаконично оформленной — но именно такую задачу и выполняли дизайнеры. Тумбочки по обе стороны кровати, парящие в воздухе, выполняют больше декоративную функцию. 

Фото № 3: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Такая же парящая декоративная полочка заменяет и комод, и косметический столик. 

Фото № 4: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Окидывая спальню внимательным взором, вы не сразу поймете, что более узкая откатная дверь скрывает гардеробную часть. Благодаря такому приему довольно небольшая спальня избавлена от лишних вещей.

Фото № 5: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Детская

Детская площадью 15,2 метра оформлена для двоих ребят. Принцип симметрии в обустройстве пространства позволяет избежать конфликта интересов и удовлетворить все потребности детей. 

Открытые и закрытые ниши под кроватями смогут вместить много новых вещей, которые обязательно будут появляться у каждого ребенка. Возможно, родители захотят добавить небольшой ковер на пол и выберут его в той же стилистике, в которой оформлена вся комната. Мы же покажем отличные варианты для любого стиля

Фото № 6: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Высокий шкаф с глянцевым белым покрытием создает легкий отражающий эффект, что помогает ему выглядеть менее массивным. При ярком освещении обилие белого цвета разных оттенков визуально расширяет эту комнату, чему способствует и обилие естественного света из окна. Оно не закрыто плотными шторами — дизайнеры предпочли оформить окно легкой натуральной тканью, которая больше декорирует интерьер, чем препятствует ярким солнечным лучам.  

Фото № 7: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Столешница у окна достаточно длинная, чтобы на ней поместилось все необходимое для занятий ребят. При этом она визуально очень легкая — такой эффект достигается в том числе благодаря принципу «подвешенного» оформления некоторых предметов мебели, который мы видели и в спальне. Удобные настольные лампы исключат появление нежелательных теней в зоне рабочего стола — это важно для сохранения зрения и осанки. 

Фото № 8: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Кухня

Кухня площадью 12,4 метра просторна в том числе благодаря необычной отделке пола — контрастные полосы вытягивают помещение и отлично сочетаются с цветом мебели и декором пространства. Лаконичный обеденный гарнитур кажется еще меньше на фоне интересной геометрии пола.

Фото № 9: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Прозрачные светильники над небольшим обеденным столиком выполняют функцию освещения и эффектно декорируют пространство. Кстати, обратите внимание, что столик для кухни дизайнеры выбрали круглой формы, которая не только оптимально подходит для небольшого помещения, но и удобен при перемещении хозяйки на кухне. Для своей кухни вы можете выбрать интересную модель дизайнерского столика.

Фото № 10: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Большая картина на стене служит акцентом, хотя выполнена она в спокойной гамме пастельных оттенков и выделяется лишь за счет еще более нейтрального оформления всего помещения. В жаркое время года такое изображение, кажется, сможет добавить немного прохлады в кухню, зимой же ничто не помешает хозяевам разместить на стене яркий предмет живописи или фотографии, сделанные во время летнего отпуска. 

Фото № 11: Современный интерьер четырехкомнатной квартиры в натуральных оттенкахФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой четырехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться подробнее с планировкой, ведомостью отделочных материалов, освещения, мебели и сантехники можно здесь.

#Четырехкомнатная квартира#Модернизм
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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