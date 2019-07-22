Почему дизайнеры так любят цвет тиффани: раскрываем карты

Известная на весь мир ювелирная компания Tiffany & Co появилась на свет в далеком 1837 году. Знаменита компания и благодаря цвету, который стал ее символом и находится под защитой авторского права: ярко-голубой с бирюзовым оттенком. Он влюбляет в себя каждого, поражает своей глубиной и насыщенностью.

Слово «тиффани» сегодня ассоциируется с роскошью, богатством и великолепием. Такие мысли возникают благодаря не только одноименной компании, но и популярной киноленте с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани».

Расскажем и покажем, как сочетать тиффани с другими цветами и каких правил нужно придерживаться для создания гармоничного интерьера в дизайн проектах таунхаусов , коттеджей и т.п.

Известная на весь мир ювелирная компания Tiffany & Co появилась на свет в далеком 1837 году. Знаменита компания и благодаря цвету, который стал ее символом и находится под защитой авторского права: ярко-голубой с бирюзовым оттенком. Он влюбляет в себя каждого, поражает своей глубиной и насыщенностью.ltr">Цвет тиффани — самый популярный среди голубых и бирюзовых оттенков . Он яркий и одновременно нежный, способен ощутимо изменить интерьер комнаты. Сочные небесные мазки помогут забыть серость будней, взбодрят с утра и зарядят энергией и хорошим настроением на весь день.

Слово «тиффани» сегодня ассоциируется с роскошью, богатством и великолепием. Такие мысли возникают благодаря не только одноименной компании, но и популярной киноленте с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани».

Расскажем и покажем, как сочетать тиффани с другими цветами и каких правил нужно придерживаться для создания гармоничного интерьера в дизайн проектах таунхаусов , коттеджей и т.п.

Цвет тиффани — самый популярный среди голубых и бирюзовых оттенков . Он яркий и одновременно нежный, способен ощутимо изменить интерьер комнаты. Сочные небесные мазки помогут забыть серость будней, взбодрят с утра и зарядят энергией и хорошим настроением на весь день.

Чарльз Льюис, основатель Tiffany & Co, сам подобрал цвет на обложку Blue Book — «Голубой книги». В ней, начиная еще с середины девятнадцатого столетия, показывают самые роскошные ювелирные украшения «от кутюр».

Выбран этот цвет не случайно. В ювелирной отрасли позапрошлого века бирюзовый был одним из самых популярных оттенков не только у мастеров, но и у знатных людей. Существовала негласная традиция, согласно которой в викторианские времена невеста дарила гостям брошки в виде голубя, выполненную из бирюзы.

Маленькие бирюзовые коробочки, обернутые белоснежной лентой, известны по всему миру как символ роскоши и богатства.

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Фото: impressiveinteriordesign.com

Сочетание с другими цветами в интерьере

1. Белый цвет

Тиффани и белый создают классическое сочетание, которое напоминает милую коробочку для ювелирных украшений с белоснежной лентой. Такая комбинация смотрится эффектно, и ее просто невозможно испортить.

Мы советуем использовать белый в качестве фона, так как на нем насыщенный голубой цвет с бирюзовым оттенком приобретет еще большую выразительность, а белый будет казаться кристально чистым. С помощью тиффани расставьте акценты, например приобретите декоративные подушки с голубыми чехлами, мебель или картины.

В комнатах, окна которых выходят на юг, подобное сочетание будет освежать помещение. А вот в комнатах, где солнышко почти не появляется, цветовая гамма создаст неприятное чувство безжизненности. Обязательно учитывайте этот нюанс.

Фото: homedit.com

2. Оранжевый цвет

Несмотря на свою яркость, тиффани отлично смотрится вместе с другими насыщенными теплыми цветами. Цветовая гамма прекрасно подойдет для оформления гостиной. Главное — не перестарайтесь. Не нужно с жадностью набрасываться на оранжевые предметы декора и меблировки. Пусть всего будет в меру. Сделайте упор на голубой цвет (чехлы на мебель, вазы, светильники, обои с рисунком), а с помощью контрастного оттенка расставьте акценты: цветы, подушки. Чтобы быть более оригинальным, приобретите вещь, которая сочетала бы оранжевый и тиффани. На эту роль отлично подойдут шторы.

Фото: thegolfclub.info

3. Красный цвет

Игривое и взбалмошное сочетание, которое придется по вкусу творческим личностям, да и всем людям, которые ценят нестандартный подход к оформлению интерьеров. Красный цвет нужно с осторожностью вписывать в дизайн, а в такой цветовой гамме тем более. Мы советуем использовать этот насыщенный оттенок акцентно, его доля во всем интерьере не должна превышать 25 процентов. Если же вы добавите декора, скорее всего, ваши глаза не вынесут кричащих оттенков.

Фото: thegolfclub.info

4. Зеленый цвет

Зеленый и тиффани — почти родственники в цветовом мире. Именно поэтому такой тандем дарит сбалансированный и приятный глазу интерьер. Однако опять же многое зависит от выбранного оттенка и количества декора в помещении. Лучше воздержаться от пятого зеленого светильника или десятой зеленой вазы. И касается это не только зеленого цвета, но и всех остальных, так как тиффани сам по себе очень насыщенный оттенок.

Фото: donpedrobrooklyn.com

5. Коричневый цвет

Очень приятная и красивая цветовая гамма. Коричневый лучше всего использовать в напольном покрытии, а тиффани — на стенах. Получится интересный переход. Чтобы композиция смотрелась более гармоничной, а не разорванной, повесьте картину, содержащую коричневые цвета. Подойдут изображения пейзажей или натуральных камней, в частности мрамора.

Фото: homedit.com

6. Бежевый цвет

Цветовая гамма бежевого и тиффани — почти что брат-близнец для сочетания голубого и белого. Однако здесь есть существенное отличие: температура цветов. Если белый создает более контрастный интерьер и освежает его, то бежевый, наоборот, смягчает резкость тиффани и делает комнату более комфортной и теплой.

Фото: homedit.com

7. Серый цвет

Тоже довольно часто встречающееся сочетание. Так как оба цвета имеют холодный подтон, использовать их нужно только в хорошо освещенных помещениях. Если естественного освещения не хватает, приобретите парочку точечных светильников, которые не только сделают комнату светлее, но и подчеркнут интересные фактуры в интерьере.

Фото: home-designing.com

8. Черный цвет

Очень необычное и редко встречающееся сочетание, так как многие опасаются использовать черный цвет, боясь, что испортят весь внешний вид комнаты. Опасения не напрасны, так как тут действительно можно увлечься и испортить интерьер. Однако если подойти к выбору отделочных материалов и декора обдуманно, все получится. Используйте только один вид декора черного цвета, например рамки для фотографий. Смотрится кабинет очень благородно и насыщенно. Для спальни можно приобрести черное постельное белье, а большую часть мебели — в оттенке тиффани.

Фото: evadesigns.com



Фото: donpedrobrooklyn.com

Комнаты разного назначения в цвете тиффани

1. Спальня

Если вы хотите получить спокойный и умиротворяющий интерьер спальни, сразу скажите нет кричащим оттенкам. Вам подойдут сочетания тиффани с белым, бежевым или коричневым. Однако мы бы не советовали полностью отказываться от интересных деталей. Повесьте 1-2 картины с яркими красками и поставьте контрастный светильник на прикроватную тумбочку. Всего несколько штрихов — и спальня будет выглядеть совершенно по-другому: весело и живенько.

Фото: homedit.com



Фото: donpedrobrooklyn.com



Фото: donpedrobrooklyn.com



Фото: desenho.ynccf.net

2. Кухня

Если не знаете, какой выбрать цвет для кухонного фасада или отделочных материалов, обязательно присмотритесь к тиффани. Шкафы, плиточный фартук, стулья, остров или посуда — это лишь малая часть того, что будет стильно смотреться в пространстве кухни.

Самым смелым рекомендуем сочетание голубого и красного. Бордовый, плавно перетекающий в томатный, хорошо выглядит на поверхности шкафов или открытых стеллажей. В таком случае отделка помещения должна быть нейтральной: белой или бежевой.

Фото: homedit.com

Фото: freeinteriorimages.com



Фото: hgtv.com



Фото: hgtv.com

3. Ванная

Что может быть лучше, чем синий цвет в ванной комнате? Правильно: цвет тиффани. Он будто специально был создан для этого помещения, так как навевает мысли о лазурной воде Средиземного моря. Чтобы разнообразить ровные поверхности, выбирайте плитку в форме кирпичиков или чешуи в бирюзовых оттенках. В качестве компаньонов к нему подойдут белый, коричневый, бежевый. Творческие личности могут замахнуться на желтые или оранжевые цвета.

Фото: homedit.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: freshome.com

Фото: meni.onedecor.club

4. Гостиная

Здесь тиффани можно использовать в качестве доминирующего, так как обычно гостиная — самое большое помещение в квартире. Наиболее гармонично тиффани смотрится на текстиле (ковры с геометрическими узорами, декоративные подушки, шторы, чехлы на мебель), светильниках, картинах. Цветовые сочетания в гостиной ограничены лишь вашей фантазией и здравым смыслом. Так что фантазируйте и претворяйте ваши задумки в жизнь.

Фото: simpleinterior.com.tw

Фото: thegolfclub.info

Фото: donpedrobrooklyn.com

Фото: impressiveinteriordesign.com

Правила использования тиффани в дизайне

при оформлении маленьких помещений воздержитесь от использования большого количества предметов декора и мебели в цвете тиффани. Это довольно насыщенный цвет, который сделает комнату неуютной.

при декорировании комнат с окнами, выходящими на север, тоже лучше отказаться от чрезмерного использования тиффани. Разбавляйте его теплыми оттенками: бежевым, оранжевым, коричневым, красным.

для создания более интересного и разнообразного интерьера вводите в цветовую гамму с тиффани третий оттенок.

для зрительного увеличения пространства подойдут классические цветовые гаммы: тиффани с белым или бежевым. В таком случае нейтральные оттенки должны превалировать в интерьере, а с помощью бирюзового расставьте акценты.