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Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформления


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Прозрачная мебель, стеклянные картины и воздушные перегородки… Рассказываем, как необычно и интересно можно разнообразить интерьер с помощью стекла.

Содержание

Стеклянные перегородки в интерьере раньше можно было увидеть только в офисах крупных компаний, так как закаленное стекло было дорогим материалом, и в обычных квартирах многие не могли его себе позволить. Сейчас любой желающий может установить стеклянные двери или купить прозрачную мебель. И даже если бюджет не позволяет купить стекло, можно заменить его на акрил — и все равно создать прозрачный интерьер. Давайте разбираться, как можно преобразить интерьер с помощью этого материала.

Стекло в интерьерах различных стилей

Стекло — универсальный материал, который можно использовать в любом стиле интерьера. Неплохим дополнением классического интерьера станет мебель или декор из стекла. Например, хрустальные вазы или люстры со стеклянными вставками давно стали визитной карточкой этого стиля.

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стиль Минимализм

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стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: reginasturrockdesign.com

В минималистичных стилях стекло ценят за его незаметность и прозрачность. Материал не загромождает интерьер, наоборот, делает его шире и светлее. Посмотрите, как хорошо смотрится прозрачная мебель на фотографии.

Фото № 2: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: sovet.com

Для стиля хай-тек сложно подобрать материал, чтобы он смотрелся в интерьере стальных конструкций органично. Поэтому стекло — лучший выбор в этом случае. И действительно, работы дизайнеров доказывают, что такой материал отлично вписывается в подобный стиль.

Фото № 3: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: nicety.livejournal.com

Цветовая гамма и фактура стекла

Стекло может быть разного цвета и разной текстуры. Например, в ванных комнатах популярно матовое стекло, с помощью которого можно создать зоны для уединения.

Фото № 4: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: masterbathroomsshop.com

Если вам хочется добавить изюминку интерьеру, вы можете заказать стекло нужного вам цвета. Например, на этой фотографии показано, что дизайнеры решили добавить яркости с помощью желтого стекла.

Фото № 5: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: dwell.com

Для любителей ярких цветов существуют яркие витражные перегородки, которые переливаются всеми оттенками радуги, когда через них проходит солнечный свет.

Фото № 6: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: etsy.com

Стеклянные перегородки в интерьере

Это отличный вариант для небольших квартир: стекло тонкое, и перегородка не уменьшит площадь помещения. С помощью раздвигающихся стеклянных перегородок из большой комнаты можно сделать две маленькие. При этом солнечный свет из окна сможет проникать в дальнюю часть пространства даже через матовое стекло.

Фото № 7: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: decorisme.co

В последнее время стали популярны перегородки из стеклянных блоков. Ими можно огородить целую комнату или вставить всего лишь небольшой кусочек в стену.

Фото № 8: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: masonryglass.com

Двери из стекла

Если полностью прозрачные перегородки — не ваш вариант, отгородить комнаты друг от друга можно дверьми со стеклянными вставками. Они могут быть выполнены с помощью разных техник, быть разных цветов и украшены каким-либо узором. Варианты декора в этом случае почти безграничны.

Фото № 9: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: doortodoorco.com

Стеклянный стол на кухне

Прозрачная мебель — тренд последних лет. Невесомые столы и стулья в гостиной и столовой отлично смотрятся в современных стилях. Такая мебель создает визуальный эффект пустоты, поэтому не загромождает помещение. 

Фото № 10: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: wayfair.com

Посмотрите, как стильно смотрится этот стеклянный стол в интерьере кухни.

Фото № 11: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: itepee.com

Декоративные элементы из стекла

Разнообразие декора из стекла поражает. Это может быть посуда, вазы, статуэтки и другие вещи. Декоративными могут быть и функциональные вещи, например прозрачные полки.

Фото № 12: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: cb2.com

И если к стеклянным полкам в интерьере мы уже привыкли, есть вещи, которые до сих пор удивляют. Например, картины из стекла в интерьере выглядят необычно. Взгляните на это произведение искусства. Такая картина точно не оставит никого равнодушным.

Фото № 13: Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформленияФото: seaglasstreasures.net

А как вы относитесь к стеклу в интерьере квартиры? Делитесь своим мнением в комментариях.

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3-к квартира49 990 руб.

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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