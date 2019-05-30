Стекло в интерьере разных комнат: особенности применения и оформления

Прозрачная мебель, стеклянные картины и воздушные перегородки… Рассказываем, как необычно и интересно можно разнообразить интерьер с помощью стекла.
Стеклянные перегородки в интерьере раньше можно было увидеть только в офисах крупных компаний, так как закаленное стекло было дорогим материалом, и в обычных квартирах многие не могли его себе позволить. Сейчас любой желающий может установить стеклянные двери или купить прозрачную мебель. И даже если бюджет не позволяет купить стекло, можно заменить его на акрил — и все равно создать прозрачный интерьер. Давайте разбираться, как можно преобразить интерьер с помощью этого материала.
Стекло в интерьерах различных стилей
Стекло — универсальный материал, который можно использовать в любом стиле интерьера. Неплохим дополнением классического интерьера станет мебель или декор из стекла. Например, хрустальные вазы или люстры со стеклянными вставками давно стали визитной карточкой этого стиля.
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В минималистичных стилях стекло ценят за его незаметность и прозрачность. Материал не загромождает интерьер, наоборот, делает его шире и светлее. Посмотрите, как хорошо смотрится прозрачная мебель на фотографии.
Для стиля хай-тек сложно подобрать материал, чтобы он смотрелся в интерьере стальных конструкций органично. Поэтому стекло — лучший выбор в этом случае. И действительно, работы дизайнеров доказывают, что такой материал отлично вписывается в подобный стиль.
Цветовая гамма и фактура стекла
Стекло может быть разного цвета и разной текстуры. Например, в ванных комнатах популярно матовое стекло, с помощью которого можно создать зоны для уединения.
Если вам хочется добавить изюминку интерьеру, вы можете заказать стекло нужного вам цвета. Например, на этой фотографии показано, что дизайнеры решили добавить яркости с помощью желтого стекла.
Для любителей ярких цветов существуют яркие витражные перегородки, которые переливаются всеми оттенками радуги, когда через них проходит солнечный свет.
Стеклянные перегородки в интерьере
Это отличный вариант для небольших квартир: стекло тонкое, и перегородка не уменьшит площадь помещения. С помощью раздвигающихся стеклянных перегородок из большой комнаты можно сделать две маленькие. При этом солнечный свет из окна сможет проникать в дальнюю часть пространства даже через матовое стекло.
В последнее время стали популярны перегородки из стеклянных блоков. Ими можно огородить целую комнату или вставить всего лишь небольшой кусочек в стену.
Двери из стекла
Если полностью прозрачные перегородки — не ваш вариант, отгородить комнаты друг от друга можно дверьми со стеклянными вставками. Они могут быть выполнены с помощью разных техник, быть разных цветов и украшены каким-либо узором. Варианты декора в этом случае почти безграничны.
Стеклянный стол на кухне
Прозрачная мебель — тренд последних лет. Невесомые столы и стулья в гостиной и столовой отлично смотрятся в современных стилях. Такая мебель создает визуальный эффект пустоты, поэтому не загромождает помещение.
Посмотрите, как стильно смотрится этот стеклянный стол в интерьере кухни.
Декоративные элементы из стекла
Разнообразие декора из стекла поражает. Это может быть посуда, вазы, статуэтки и другие вещи. Декоративными могут быть и функциональные вещи, например прозрачные полки.
И если к стеклянным полкам в интерьере мы уже привыкли, есть вещи, которые до сих пор удивляют. Например, картины из стекла в интерьере выглядят необычно. Взгляните на это произведение искусства. Такая картина точно не оставит никого равнодушным.
А как вы относитесь к стеклу в интерьере квартиры? Делитесь своим мнением в комментариях.
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