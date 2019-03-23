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Стиль минимализм в серой трешке с эклектичной детской


2279
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Минимализм может показаться слишком простым стилем для интерьера, но на самом деле он очень эстетичен и красив. Доказываем это на примере дизайна трехкомнатной квартиры от ReRooms.

Суть минимализма не в нарочитой простоте, а в функциональном и организованном пространстве. И простота здесь как раз помогает избавить интерьер от ненужных ему деталей, чтобы создать комфортную и спокойную квартиру, в которой можно расслабиться после тяжелого дня в мегаполисе. Нейтральная цветовая гамма, обилие прямых линий и ровных поверхностей, необходимый минимум мебели — вот главные черты минимализма. 

Кстати, проект реализован в большой трешке площадью 85 метров, так что у дизайнеров было много пространства для экспериментов. И они не стали ограничиваться одним стилем. Оформив большую часть квартиры в оригинальном минимализме с яркими акцентами, в детской создали яркий эклектичный интерьер, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате.

Вся квартира состоит из почти тридцатиметровой кухни-столовой, двух жилых комнат — шестнадцатиметровой спальни и почти пятнадцатиметровой детской, а также из объединенного санузла и прихожей с небольшой гардеробной. Показываем каждую комнату просторного жилища во всех деталях.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает светлый легкий интерьер в серо-белом сочетании. Строгая гамма смягчена утопленными в стену полками из светлого же дерева, разнообразия добавляет напольный керамогранит, имитирующий мраморную плиту. 

Прихожая, следуя канонам минимализма, выглядит как идеальный ровный прямоугольник, есть лишь несколько компактных светильников. При этом здесь достаточно места для хранения всего необходимого. 

Так как минимализм — это прежде всего организация пространства, в прихожей создано четкое зонирование, нет ни одной перегородки или другой конструкции, задействована только отделка. В зоне, где прихожая переходит в коридор с входами в комнаты, серо-белые стены резко продолжаются полностью зеркальным шкафом-купе. На этой же границе меняется пол: вместо белого керамогранита — светлый деревянный ламинат. 


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Для оформления прихожей дизайнерами ReRooms были использованы:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка ALBATROS (KUTAHYA)
6 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Массивная трехфиленчатая окрашенная дверь JELD-Wen
10 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ по индивидуальному проекту.

Кухня-столовая

Она же — просторная гостиная, которая находится ближе всего к входной двери. Интерьер комнаты не так прост, его сложно отнести к традиционному минимализму: скорее, это разновидность экоминимализма с элементами фьюжна. О первом нам говорит сочетание строгих и плавных форм, натуральных и искусственных материалов, а также использование искусственной зелени по одной из стен. Фьюжн проявляется в виде ярких акцентов: необычных светильников из мыльных пузырей и пестрого фиолетового дивана в самом центре.

Кухонная и столовая зоны четко разделены между собой — зонирование легко прослеживается по стенам. Основная часть комнаты занята гостиной, где чередуются белая настенная краска и голая штукатурка под бетон. На кухне всю стену занимает деревянный гарнитур с настенной белой плиткой внутри. От гостиной кухню отделяют несколько элементов: небольшой остров с барной стойкой и приподнятый над полом подиум.  

Несмотря на наличие ярких акцентов, в комнате все же главенствует спокойная и сдержанная атмосфера минимализма — благодаря минимуму мебели, а также органичной комбинации серого, белого и бежевого оттенков. 


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Если хотите сделать такую же кухню-столовую, обратите внимание на использованные в проекте товары:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Барный стул BN1054
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE
600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фитостена от Wall Garden.

Кухонный гарнитур и остров из проекта в продаже не найти — они сделаны на заказ.

Спальня

Выходим из гостиной, проходим дальше по коридору — и попадаем в спальню. Здесь сразу заметно грамотное зонирование. Вдоль серой бетонной стены расположен телевизор и свойственный стилю туалетный столик без изысков — только массивная полка и зеркало от пола до потолка. Рабочая зона располагается в белом уголке со светлым деревом — там, как и на каждом отдельном участке спальни, имеется собственное освещение. Классическая кровать с широким мягким изголовьем стоит у деревянной дощатой стены, которая тоже обозначает свою зону.

Все материалы — бетон, стекло, дерево, матовый текстиль — имеют прямое отношение к минимализму. Как и угловатые прямые формы, в которых выполнена вся спальня. Так что констатируем: стиль и здесь остается максимально выраженным и проявляет себя во всей красе. Кое-где разбавляется только живыми растениями — и никакого лишнего декора.


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Отделочные материалы и осветительные приборы для спальни, выбранные дизайнерами ReRooms:

Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE
600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Selene Copper by Sandra Lindner D15
3 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Selene Gold by Sandra Lindner D20
4 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вся установленная в спальне мебель (кровать, стол, навесная тумба и туалетный столик) изготовлена по индивидуальному проекту на заказ.

Детская

А что находится за дверью в небольшом ответвлении коридора? Там — детская, в оформлении которой дизайнеры ReRooms отошли от минималистичного стиля. Ребенку должно быть интересно, что-то должно будоражить его воображение — поэтому для оформления выбрали умеренную эклектику. 

Здесь нет пестрой, бросающейся в глаза палитры, которая могла бы раздражать детскую психику. Использованы яркие и одновременно спокойные тона: в учебной зоне главенствует голубой с белым, в спальной — коричневый с яркими акцентами в виде подушек и текстиля. Обратите внимание на кровать: она имеет второй ярус в виде небольшого балкона — в этом месте на стенах преобладает более насыщенный желтый цвет, это самый яркий и самый интересный для ребенка уголок.

Эклектика проявляется не только в контрастной палитре. Классическая светлая мебель с плавными формами и резными элементами соседствует здесь с современной — например с ярким плетеным креслом в форме яйца. Благодаря этому создается свойственный стилю колорит. 


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ltr">Суть минимализма не в нарочитой простоте, а в функциональном и организованном пространстве. И простота здесь как раз помогает избавить интерьер от ненужных ему деталей, чтобы создать комфортную и спокойную квартиру, в которой можно расслабиться после тяжелого дня в мегаполисе. Нейтральная цветовая гамма, обилие прямых линий и ровных поверхностей, необходимый минимум мебели — вот главные черты минимализма. 

Кстати, проект реализован в большой трешке площадью 85 метров, так что у дизайнеров было много пространства для экспериментов. И они не стали ограничиваться одним стилем. Оформив большую часть квартиры в оригинальном минимализме с яркими акцентами, в детской создали яркий эклектичный интерьер, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате.

Вся квартира состоит из почти тридцатиметровой кухни-столовой, двух жилых комнат — шестнадцатиметровой спальни и почти пятнадцатиметровой детской, а также из объединенного санузла и прихожей с небольшой гардеробной. Показываем каждую комнату просторного жилища во всех деталях.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает светлый легкий интерьер в серо-белом сочетании. Строгая гамма смягчена утопленными в стену полками из светлого же дерева, разнообразия добавляет напольный керамогранит, имитирующий мраморную плиту. 

Прихожая, следуя канонам минимализма, выглядит как идеальный ровный прямоугольник, есть лишь несколько компактных светильников. При этом здесь достаточно места для хранения всего необходимого. 

Так как минимализм — это прежде всего организация пространства, в прихожей создано четкое зонирование, нет ни одной перегородки или другой конструкции, задействована только отделка. В зоне, где прихожая переходит в коридор с входами в комнаты, серо-белые стены резко продолжаются полностью зеркальным шкафом-купе. На этой же границе меняется пол: вместо белого керамогранита — светлый деревянный ламинат. 


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Для оформления прихожей дизайнерами ReRooms были использованы:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка ALBATROS (KUTAHYA)
6 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Массивная трехфиленчатая окрашенная дверь JELD-Wen
10 790 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ по индивидуальному проекту.

Кухня-столовая

Она же — просторная гостиная, которая находится ближе всего к входной двери. Интерьер комнаты не так прост, его сложно отнести к традиционному минимализму: скорее, это разновидность экоминимализма с элементами фьюжна. О первом нам говорит сочетание строгих и плавных форм, натуральных и искусственных материалов, а также использование искусственной зелени по одной из стен. Фьюжн проявляется в виде ярких акцентов: необычных светильников из мыльных пузырей и пестрого фиолетового дивана в самом центре.

Кухонная и столовая зоны четко разделены между собой — зонирование легко прослеживается по стенам. Основная часть комнаты занята гостиной, где чередуются белая настенная краска и голая штукатурка под бетон. На кухне всю стену занимает деревянный гарнитур с настенной белой плиткой внутри. От гостиной кухню отделяют несколько элементов: небольшой остров с барной стойкой и приподнятый над полом подиум.  

Несмотря на наличие ярких акцентов, в комнате все же главенствует спокойная и сдержанная атмосфера минимализма — благодаря минимуму мебели, а также органичной комбинации серого, белого и бежевого оттенков. 


1/3

2/3

3/3

Если хотите сделать такую же кухню-столовую, обратите внимание на использованные в проекте товары:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Барный стул BN1054
3 950 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE
600 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фитостена от Wall Garden.

Кухонный гарнитур и остров из проекта в продаже не найти — они сделаны на заказ.

Спальня

Выходим из гостиной, проходим дальше по коридору — и попадаем в спальню. Здесь сразу заметно грамотное зонирование. Вдоль серой бетонной стены расположен телевизор и свойственный стилю туалетный столик без изысков — только массивная полка и зеркало от пола до потолка. Рабочая зона располагается в белом уголке со светлым деревом — там, как и на каждом отдельном участке спальни, имеется собственное освещение. Классическая кровать с широким мягким изголовьем стоит у деревянной дощатой стены, которая тоже обозначает свою зону.

Все материалы — бетон, стекло, дерево, матовый текстиль — имеют прямое отношение к минимализму. Как и угловатые прямые формы, в которых выполнена вся спальня. Так что констатируем: стиль и здесь остается максимально выраженным и проявляет себя во всей красе. Кое-где разбавляется только живыми растениями — и никакого лишнего декора.


1/4

2/4

3/4

4/4

Отделочные материалы и осветительные приборы для спальни, выбранные дизайнерами ReRooms:

Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE
600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Selene Copper by Sandra Lindner D15
3 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильник Selene Gold by Sandra Lindner D20
4 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399
500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вся установленная в спальне мебель (кровать, стол, навесная тумба и туалетный столик) изготовлена по индивидуальному проекту на заказ.

Детская

А что находится за дверью в небольшом ответвлении коридора? Там — детская, в оформлении которой дизайнеры ReRooms отошли от минималистичного стиля. Ребенку должно быть интересно, что-то должно будоражить его воображение — поэтому для оформления выбрали умеренную эклектику. 

Здесь нет пестрой, бросающейся в глаза палитры, которая могла бы раздражать детскую психику. Использованы яркие и одновременно спокойные тона: в учебной зоне главенствует голубой с белым, в спальной — коричневый с яркими акцентами в виде подушек и текстиля. Обратите внимание на кровать: она имеет второй ярус в виде небольшого балкона — в этом месте на стенах преобладает более насыщенный желтый цвет, это самый яркий и самый интересный для ребенка уголок.

Эклектика проявляется не только в контрастной палитре. Классическая светлая мебель с плавными формами и резными элементами соседствует здесь с современной — например с ярким плетеным креслом в форме яйца. Благодаря этому создается свойственный стилю колорит. 


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Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Чтобы получилась такая детская, понадобились следующие материалы:

Английские обои Harlequin, коллекция Momentum III
5 802 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный
370 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Молдинг для стен из экополимера М13 Cosca
149 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Вся мебель из детской комнаты была изготовлена на заказ.

Ванная

Между спальнями располагается узкая ванная комната небольшой площади — всего пять с половиной метров. При таком размере минимализм, не приветствующий излишеств, — оптимальный стиль для интерьера. Причем оформлен он в своем классическом облике: стены отделаны черным и белым керамогранитом с рисунком под камень, который в традициях стиля сочетается со стеклом в виде зеркала и душевой перегородки. Настенная плитка отвечает за зонирование: душевая расположена в светлой зоне, санузел — в темной.

Сантехника тоже установлена классическая белая. Получившаяся двухцветная гамма местами разбавлена яркими пятнами в виде светло-коричневых подставок и корзинок из дерева, которые добавляют в минимализм еще один традиционный для него материал. И еще один важный нюанс: все эти элементы функциональны — в минималистичном дизайне нет декора ради декора.


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Какую отделку и сантехнику использовали специалисты из ReRooms в этой ванной?

Керамогранит COSMOS LUX 3060 BLANCO 30 х 60
3 857 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Отдельно стоящая ванна Astra-Form Нейт 170 x 80 белая
18 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина «Акватон РИЧМОНД 120»
13 176 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Инсталляция Roca Active WC ПЭК (893104100) в комплекте с унитазом Roca The Gap Rimless микролифт
19 468 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит COSMOS LUX 3060 NEGRO 30 х 60
3 857 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит COSMOS LUX 60 NEGRO 60 х 60 от
3 857 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гигиенический душ Hansgrohe 32129000
5 040 руб.*
Купить
*Цена может измениться
RS-400 Верхний душ (тропический душ) 40 x 40 см
4 850 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Навесная тумба под раковину выполнена на заказ.

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#детская#дизайн#минимализм#Интерьер#трехкомнатная#Квартира#эклектика
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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