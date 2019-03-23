Стиль минимализм в серой трешке с эклектичной детской

Суть минимализма не в нарочитой простоте, а в функциональном и организованном пространстве. И простота здесь как раз помогает избавить интерьер от ненужных ему деталей, чтобы создать комфортную и спокойную квартиру, в которой можно расслабиться после тяжелого дня в мегаполисе. Нейтральная цветовая гамма, обилие прямых линий и ровных поверхностей, необходимый минимум мебели — вот главные черты минимализма.

Кстати, проект реализован в большой трешке площадью 85 метров, так что у дизайнеров было много пространства для экспериментов. И они не стали ограничиваться одним стилем. Оформив большую часть квартиры в оригинальном минимализме с яркими акцентами, в детской создали яркий эклектичный интерьер, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате.

Вся квартира состоит из почти тридцатиметровой кухни-столовой, двух жилых комнат — шестнадцатиметровой спальни и почти пятнадцатиметровой детской, а также из объединенного санузла и прихожей с небольшой гардеробной. Показываем каждую комнату просторного жилища во всех деталях.

Прихожая

При входе в квартиру нас встречает светлый легкий интерьер в серо-белом сочетании. Строгая гамма смягчена утопленными в стену полками из светлого же дерева, разнообразия добавляет напольный керамогранит, имитирующий мраморную плиту.

Прихожая, следуя канонам минимализма, выглядит как идеальный ровный прямоугольник, есть лишь несколько компактных светильников. При этом здесь достаточно места для хранения всего необходимого.

Так как минимализм — это прежде всего организация пространства, в прихожей создано четкое зонирование, нет ни одной перегородки или другой конструкции, задействована только отделка. В зоне, где прихожая переходит в коридор с входами в комнаты, серо-белые стены резко продолжаются полностью зеркальным шкафом-купе. На этой же границе меняется пол: вместо белого керамогранита — светлый деревянный ламинат.



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Для оформления прихожей дизайнерами ReRooms были использованы:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка ALBATROS (KUTAHYA) 6 450 руб.* Купить *Цена может измениться Массивная трехфиленчатая окрашенная дверь JELD-Wen 10 790 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ по индивидуальному проекту.

Кухня-столовая

Она же — просторная гостиная, которая находится ближе всего к входной двери. Интерьер комнаты не так прост, его сложно отнести к традиционному минимализму: скорее, это разновидность экоминимализма с элементами фьюжна. О первом нам говорит сочетание строгих и плавных форм, натуральных и искусственных материалов, а также использование искусственной зелени по одной из стен. Фьюжн проявляется в виде ярких акцентов: необычных светильников из мыльных пузырей и пестрого фиолетового дивана в самом центре.

Кухонная и столовая зоны четко разделены между собой — зонирование легко прослеживается по стенам. Основная часть комнаты занята гостиной, где чередуются белая настенная краска и голая штукатурка под бетон. На кухне всю стену занимает деревянный гарнитур с настенной белой плиткой внутри. От гостиной кухню отделяют несколько элементов: небольшой остров с барной стойкой и приподнятый над полом подиум.

Несмотря на наличие ярких акцентов, в комнате все же главенствует спокойная и сдержанная атмосфера минимализма — благодаря минимуму мебели, а также органичной комбинации серого, белого и бежевого оттенков.



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Если хотите сделать такую же кухню-столовую, обратите внимание на использованные в проекте товары:

Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Барный стул BN1054 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE 600 руб.* Купить *Цена может измениться

Фитостена от Wall Garden .

Кухонный гарнитур и остров из проекта в продаже не найти — они сделаны на заказ.

Спальня

Выходим из гостиной, проходим дальше по коридору — и попадаем в спальню. Здесь сразу заметно грамотное зонирование. Вдоль серой бетонной стены расположен телевизор и свойственный стилю туалетный столик без изысков — только массивная полка и зеркало от пола до потолка. Рабочая зона располагается в белом уголке со светлым деревом — там, как и на каждом отдельном участке спальни, имеется собственное освещение. Классическая кровать с широким мягким изголовьем стоит у деревянной дощатой стены, которая тоже обозначает свою зону.

Все материалы — бетон, стекло, дерево, матовый текстиль — имеют прямое отношение к минимализму. Как и угловатые прямые формы, в которых выполнена вся спальня. Так что констатируем: стиль и здесь остается максимально выраженным и проявляет себя во всей красе. Кое-где разбавляется только живыми растениями — и никакого лишнего декора.



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Отделочные материалы и осветительные приборы для спальни, выбранные дизайнерами ReRooms:

Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE 600 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Selene Copper by Sandra Lindner D15 3 500 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Selene Gold by Sandra Lindner D20 4 900 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Вся установленная в спальне мебель (кровать, стол, навесная тумба и туалетный столик) изготовлена по индивидуальному проекту на заказ.

Детская

А что находится за дверью в небольшом ответвлении коридора? Там — детская, в оформлении которой дизайнеры ReRooms отошли от минималистичного стиля. Ребенку должно быть интересно, что-то должно будоражить его воображение — поэтому для оформления выбрали умеренную эклектику.

Здесь нет пестрой, бросающейся в глаза палитры, которая могла бы раздражать детскую психику. Использованы яркие и одновременно спокойные тона: в учебной зоне главенствует голубой с белым, в спальной — коричневый с яркими акцентами в виде подушек и текстиля. Обратите внимание на кровать: она имеет второй ярус в виде небольшого балкона — в этом месте на стенах преобладает более насыщенный желтый цвет, это самый яркий и самый интересный для ребенка уголок.

Эклектика проявляется не только в контрастной палитре. Классическая светлая мебель с плавными формами и резными элементами соседствует здесь с современной — например с ярким плетеным креслом в форме яйца. Благодаря этому создается свойственный стилю колорит.



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3 /3 ltr">Суть минимализма не в нарочитой простоте, а в функциональном и организованном пространстве. И простота здесь как раз помогает избавить интерьер от ненужных ему деталей, чтобы создать комфортную и спокойную квартиру, в которой можно расслабиться после тяжелого дня в мегаполисе. Нейтральная цветовая гамма, обилие прямых линий и ровных поверхностей, необходимый минимум мебели — вот главные черты минимализма. Кстати, проект реализован в большой трешке площадью 85 метров, так что у дизайнеров было много пространства для экспериментов. И они не стали ограничиваться одним стилем. Оформив большую часть квартиры в оригинальном минимализме с яркими акцентами, в детской создали яркий эклектичный интерьер, чтобы ребенку было интереснее проводить время в своей комнате. Вся квартира состоит из почти тридцатиметровой кухни-столовой, двух жилых комнат — шестнадцатиметровой спальни и почти пятнадцатиметровой детской, а также из объединенного санузла и прихожей с небольшой гардеробной. Показываем каждую комнату просторного жилища во всех деталях. Прихожая При входе в квартиру нас встречает светлый легкий интерьер в серо-белом сочетании. Строгая гамма смягчена утопленными в стену полками из светлого же дерева, разнообразия добавляет напольный керамогранит, имитирующий мраморную плиту. Прихожая, следуя канонам минимализма, выглядит как идеальный ровный прямоугольник, есть лишь несколько компактных светильников. При этом здесь достаточно места для хранения всего необходимого. Так как минимализм — это прежде всего организация пространства, в прихожей создано четкое зонирование, нет ни одной перегородки или другой конструкции, задействована только отделка. В зоне, где прихожая переходит в коридор с входами в комнаты, серо-белые стены резко продолжаются полностью зеркальным шкафом-купе. На этой же границе меняется пол: вместо белого керамогранита — светлый деревянный ламинат.

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2 /2 Для оформления прихожей дизайнерами ReRooms были использованы: Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка ALBATROS (KUTAHYA) 6 450 руб.* Купить *Цена может измениться Массивная трехфиленчатая окрашенная дверь JELD-Wen 10 790 руб.* Купить *Цена может измениться Шкаф-купе изготовлен на заказ по индивидуальному проекту. Кухня-столовая Она же — просторная гостиная, которая находится ближе всего к входной двери. Интерьер комнаты не так прост, его сложно отнести к традиционному минимализму: скорее, это разновидность экоминимализма с элементами фьюжна. О первом нам говорит сочетание строгих и плавных форм, натуральных и искусственных материалов, а также использование искусственной зелени по одной из стен. Фьюжн проявляется в виде ярких акцентов: необычных светильников из мыльных пузырей и пестрого фиолетового дивана в самом центре. Кухонная и столовая зоны четко разделены между собой — зонирование легко прослеживается по стенам. Основная часть комнаты занята гостиной, где чередуются белая настенная краска и голая штукатурка под бетон. На кухне всю стену занимает деревянный гарнитур с настенной белой плиткой внутри. От гостиной кухню отделяют несколько элементов: небольшой остров с барной стойкой и приподнятый над полом подиум. Несмотря на наличие ярких акцентов, в комнате все же главенствует спокойная и сдержанная атмосфера минимализма — благодаря минимуму мебели, а также органичной комбинации серого, белого и бежевого оттенков.

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3 /3 Если хотите сделать такую же кухню-столовую, обратите внимание на использованные в проекте товары: Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Барный стул BN1054 3 950 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE 600 руб.* Купить *Цена может измениться Фитостена от Wall Garden . Кухонный гарнитур и остров из проекта в продаже не найти — они сделаны на заказ. Спальня Выходим из гостиной, проходим дальше по коридору — и попадаем в спальню. Здесь сразу заметно грамотное зонирование. Вдоль серой бетонной стены расположен телевизор и свойственный стилю туалетный столик без изысков — только массивная полка и зеркало от пола до потолка. Рабочая зона располагается в белом уголке со светлым деревом — там, как и на каждом отдельном участке спальни, имеется собственное освещение. Классическая кровать с широким мягким изголовьем стоит у деревянной дощатой стены, которая тоже обозначает свою зону. Все материалы — бетон, стекло, дерево, матовый текстиль — имеют прямое отношение к минимализму. Как и угловатые прямые формы, в которых выполнена вся спальня. Так что констатируем: стиль и здесь остается максимально выраженным и проявляет себя во всей красе. Кое-где разбавляется только живыми растениями — и никакого лишнего декора.

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4 /4 Отделочные материалы и осветительные приборы для спальни, выбранные дизайнерами ReRooms: Декоративная штукатурка с эффектом бетона CEBO TIME METAL CORE 600 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Selene Copper by Sandra Lindner D15 3 500 руб.* Купить *Цена может измениться Светильник Selene Gold by Sandra Lindner D20 4 900 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат Kronotex Mammut Plus D4725 Дуб горный природный 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной потолочный спот Novotech Pipe 370399 500 руб.* Купить *Цена может измениться Вся установленная в спальне мебель (кровать, стол, навесная тумба и туалетный столик) изготовлена по индивидуальному проекту на заказ. Детская А что находится за дверью в небольшом ответвлении коридора? Там — детская, в оформлении которой дизайнеры ReRooms отошли от минималистичного стиля. Ребенку должно быть интересно, что-то должно будоражить его воображение — поэтому для оформления выбрали умеренную эклектику. Здесь нет пестрой, бросающейся в глаза палитры, которая могла бы раздражать детскую психику. Использованы яркие и одновременно спокойные тона: в учебной зоне главенствует голубой с белым, в спальной — коричневый с яркими акцентами в виде подушек и текстиля. Обратите внимание на кровать: она имеет второй ярус в виде небольшого балкона — в этом месте на стенах преобладает более насыщенный желтый цвет, это самый яркий и самый интересный для ребенка уголок. Эклектика проявляется не только в контрастной палитре. Классическая светлая мебель с плавными формами и резными элементами соседствует здесь с современной — например с ярким плетеным креслом в форме яйца. Благодаря этому создается свойственный стилю колорит.

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