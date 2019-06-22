Оформляем интерьер в стиле эклектика: рекомендации дизайнеров

По одной из версий, появлению этого стиля мы обязаны переселенцам, устремившимся в дальние страны за лучшей жизнью. Обустраивая быт на чужбине, в непривычных климатических условиях и новой культурной среде, они пытались хотя бы частично воссоздать образ покинутой родины, привнося в свои заморские жилища то, что было знакомо с детства и грело душу воспоминаниями.

Эклектика – сочетание, казалось бы, несочетаемого. Наши дизайнеры подскажут, как можно и нужно использовать этот стиль для оформления вашего дома, чтобы вместо оригинального изысканного интерьера не получить банальную, утомляющую глаз сборную солянку.

Фото: lookboxliving.com



На рубеже XIX-XX столетий в поисках неординарных идей к эклектике пришли авангардисты. Неустанно экспериментируя с цветом, формой, материалом, манерой выражения мыслей и чувств, они однажды обнаружили, что новое можно создавать, искусно «перемешивая» между собой элементы старых, хорошо знакомых направлений и сдабривая их последними тенденциями.

Свобода, отсутствие штампов, многокомпонентность, содружество всевозможных форм, цветов, материалов, пропорций, природных и этнических мотивов – все это дает максимум возможностей для полета фантазии в оформлении интерьеров. Здесь нет глубинного внутреннего содержания, важен лишь эксцентричный внешний эффект.

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По большому счету эклектика – это даже не один из стилей как таковой, а их причудливое и в то же время гармоничное сплетение, наполненное жизнью, эмоциями и компромиссами.

1. Сочетание стилей

Создать дизайн в стиле эклектика – значит объединить в одном помещении разные эпохи, культуры, традиции, художественные направления. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Заблуждаются те, кто считает, что эклектика – это произвольный набор понравившейся мебели и аксессуаров из разных стилей. При таком подходе очень легко превратить обстановку помещения в режущий глаза хаос. Чтобы избежать нелепого результата, дизайнеры рекомендуют для оформления интерьера использовать не более трех направлений в рамках одного цветового решения и близости текстур. За основу лучше брать стили попроще (например, такие как лофт или минимализм) и уже на них «накладывать» другие.

Фото: wordwebvocabulary.com

2. Цветовые решения

Аккуратности требует и выбор общей цветовой гаммы. Зачастую именно одинаковые оттенки становятся связующим звеном для объединения элементов в интерьере. Желательно использовать не больше четырех базовых цветов. Для стен подойдет нейтральная фоновая или темная приглушенная окраска, второй основной цвет – для предметов мебели, крупных аксессуаров, ковров и штор, остальные – для небольших акцентных деталей.

Фото: chucksidea.com



3. Размеры и пропорции

В стиле эклектика легко уживаются любые размеры и пропорции, но при условии, что их сосуществование не нарушает общей гармонии и целостности интерьера. Нужно разместить все предметы и элементы таким образом, чтобы одни не затмевали другие, а напротив, подчеркивали их достоинства. Например, при расстановке мебели крупную лучше расположить на заднем плане в дальней части комнаты, небольшую – наоборот, поближе. Это к тому же создаст эффект глубины и зрительно разгрузит помещение.

Фото: realestate.com



4. Много контраста

Не бойтесь экспериментировать с любыми направлениями, формами и цветовыми решениями. Эклектика – это игра контрастов. Соединяйте белое с черным, яркое с тусклым, прямые линии с изогнутыми, строгое с легкомысленным, гладкое с фактурным. Совмещаете объекты из непохожих стилей, например, классические винтажные стулья с ярким простым диваном и пестрым журнальным столиком или строгий старинный комод с современными постерами и техникой.

Фото: centeroom.co



5. Аксессуары

Характерная черта эклектики в интерьере – обилие всевозможных декоративных элементов. В этом стиле аксессуары играют важную роль. Чаще всего как раз именно они создают контрасты в помещении, будучи в то же время и связующим звеном. Аксессуар может совпадать по стилю с одним предметом интерьера, по цвету – совершенно с другим, а по фактуре – с третьим, что делает их сочетание более гармоничным.

Фото: thegolfclub.info



6. Стены

Для отделки стен в эклектике приемлемы любые материалы: краска, побелка, декоративная штукатурка, обои, тканевые покрытия, дерево, камень… Приветствуются ручная роспись, лепнина, мозаика. Интерьеры в этом стиле полны картин, гобеленов, постеров, панно. Тут можно сочетать старинные портреты и современные фотографии, яркие пейзажи и графику, крупные абстрактные полотна и мелкие детальные рисунки. Человеческим глазом большое количество объектов воспринимается как единое целое, что не дает каждому из них выглядеть отчужденно и неуместно.

Фото: apartmenttherapy.com



7. Ткани

Тканевые поверхности – одна из составляющих эклектичного интерьера. Они придают уюта и тепла помещению. Используйте ковры, салфетки, скатерти, накидки, подушечки, платки и другие текстильные аксессуары самых разных расцветок и узоров.

Фото: cmstudioparis.com



8. Универсальность

Главное преимущество стиля эклектика – его универсальность. Он хорош для любых помещений, от гостиной до санузла, к тому же позволяет избежать «освежающих» ремонтов. Достаточно переставить, убрать или добавить некоторые предметы мебели, сменить текстиль, аксессуары, элементы декора… И, voilà! Новый интерьер опять удивит ваших гостей.