Оформляем интерьер в стиле эклектика: рекомендации дизайнеров

Сейчас мы вам вместе с Rerooms расскажем и покажем, как можно и нужно использовать стиль эклектика в вашем интерьере.
Эклектика – сочетание, казалось бы, несочетаемого. Наши дизайнеры подскажут, как можно и нужно использовать этот стиль для оформления вашего дома, чтобы вместо оригинального изысканного интерьера не получить банальную, утомляющую глаз сборную солянку.
По одной из версий, появлению этого стиля мы обязаны переселенцам, устремившимся в дальние страны за лучшей жизнью. Обустраивая быт на чужбине, в непривычных климатических условиях и новой культурной среде, они пытались хотя бы частично воссоздать образ покинутой родины, привнося в свои заморские жилища то, что было знакомо с детства и грело душу воспоминаниями.
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На рубеже XIX-XX столетий в поисках неординарных идей к эклектике пришли авангардисты. Неустанно экспериментируя с цветом, формой, материалом, манерой выражения мыслей и чувств, они однажды обнаружили, что новое можно создавать, искусно «перемешивая» между собой элементы старых, хорошо знакомых направлений и сдабривая их последними тенденциями.
Свобода, отсутствие штампов, многокомпонентность, содружество всевозможных форм, цветов, материалов, пропорций, природных и этнических мотивов – все это дает максимум возможностей для полета фантазии в оформлении интерьеров. Здесь нет глубинного внутреннего содержания, важен лишь эксцентричный внешний эффект.
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По большому счету эклектика – это даже не один из стилей как таковой, а их причудливое и в то же время гармоничное сплетение, наполненное жизнью, эмоциями и компромиссами.
1. Сочетание стилей
Создать дизайн в стиле эклектика – значит объединить в одном помещении разные эпохи, культуры, традиции, художественные направления. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд. Заблуждаются те, кто считает, что эклектика – это произвольный набор понравившейся мебели и аксессуаров из разных стилей. При таком подходе очень легко превратить обстановку помещения в режущий глаза хаос. Чтобы избежать нелепого результата, дизайнеры рекомендуют для оформления интерьера использовать не более трех направлений в рамках одного цветового решения и близости текстур. За основу лучше брать стили попроще (например, такие как лофт или минимализм) и уже на них «накладывать» другие.
2. Цветовые решения
Аккуратности требует и выбор общей цветовой гаммы. Зачастую именно одинаковые оттенки становятся связующим звеном для объединения элементов в интерьере. Желательно использовать не больше четырех базовых цветов. Для стен подойдет нейтральная фоновая или темная приглушенная окраска, второй основной цвет – для предметов мебели, крупных аксессуаров, ковров и штор, остальные – для небольших акцентных деталей.
3. Размеры и пропорции
В стиле эклектика легко уживаются любые размеры и пропорции, но при условии, что их сосуществование не нарушает общей гармонии и целостности интерьера. Нужно разместить все предметы и элементы таким образом, чтобы одни не затмевали другие, а напротив, подчеркивали их достоинства. Например, при расстановке мебели крупную лучше расположить на заднем плане в дальней части комнаты, небольшую – наоборот, поближе. Это к тому же создаст эффект глубины и зрительно разгрузит помещение.
4. Много контраста
Не бойтесь экспериментировать с любыми направлениями, формами и цветовыми решениями. Эклектика – это игра контрастов. Соединяйте белое с черным, яркое с тусклым, прямые линии с изогнутыми, строгое с легкомысленным, гладкое с фактурным. Совмещаете объекты из непохожих стилей, например, классические винтажные стулья с ярким простым диваном и пестрым журнальным столиком или строгий старинный комод с современными постерами и техникой.
5. Аксессуары
Характерная черта эклектики в интерьере – обилие всевозможных декоративных элементов. В этом стиле аксессуары играют важную роль. Чаще всего как раз именно они создают контрасты в помещении, будучи в то же время и связующим звеном. Аксессуар может совпадать по стилю с одним предметом интерьера, по цвету – совершенно с другим, а по фактуре – с третьим, что делает их сочетание более гармоничным.
6. Стены
Для отделки стен в эклектике приемлемы любые материалы: краска, побелка, декоративная штукатурка, обои, тканевые покрытия, дерево, камень… Приветствуются ручная роспись, лепнина, мозаика. Интерьеры в этом стиле полны картин, гобеленов, постеров, панно. Тут можно сочетать старинные портреты и современные фотографии, яркие пейзажи и графику, крупные абстрактные полотна и мелкие детальные рисунки. Человеческим глазом большое количество объектов воспринимается как единое целое, что не дает каждому из них выглядеть отчужденно и неуместно.
7. Ткани
Тканевые поверхности – одна из составляющих эклектичного интерьера. Они придают уюта и тепла помещению. Используйте ковры, салфетки, скатерти, накидки, подушечки, платки и другие текстильные аксессуары самых разных расцветок и узоров.
8. Универсальность
Главное преимущество стиля эклектика – его универсальность. Он хорош для любых помещений, от гостиной до санузла, к тому же позволяет избежать «освежающих» ремонтов. Достаточно переставить, убрать или добавить некоторые предметы мебели, сменить текстиль, аксессуары, элементы декора… И, voilà! Новый интерьер опять удивит ваших гостей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники