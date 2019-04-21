Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеи

Поставить телевизор в ванной — прекрасная идея, если вы хотите сделать комнату более комфортной и совместить прием горячей ванны с просмотром любимых каналов. Рассказываем, какой телевизор выбрать для ванной и как красиво вписать его в интерьер.
В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.
Виды телевизоров для ванной
Навесные
Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства.
Встроенные
Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.
Экзотические
Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла.
Советы по выбору и установке
Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.
Обеспечивайте защиту от влаги
Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.ltr">В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.
Виды телевизоров для ванной
Навесные
Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства.
Встроенные
Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.
Экзотические
Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла.
Советы по выбору и установке
Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.
Обеспечивайте защиту от влаги
Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.
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Тщательно выбирайте место
Если навесной прибор можно перевесить, то со встроенным ТВ так сделать не получится, поэтому заранее подумайте, какое место будет для него наиболее подходящим. Важно организовать хороший угол обзора со всех точек ванной и проследить, чтобы телевизор не затруднял доступ к системам хранения и сантехнике.
Не переборщите с размером
Вешать в маленькую ванную телевизор с огромной диагональю не самая практичная идея. Даже если он поместится туда и не осложнит использование комнаты, смотреть его все равно будет неудобно. Интерьер тоже пострадает и будет выглядеть менее красиво и стильно. Поэтому соотносите размер телевизора и площадь ванной.
Подберите подходящий стиль телевизора
Важно, чтобы телевизор органично вписывался в интерьер. Для ванной в стиле хай-тек подойдет почти любая модель, ведь здесь электроника служит самостоятельным украшением и должна выделяться. А для классической ванной лучше поискать другой телевизор: например, если интерьер выполнен в нежных светлых тонах, лучше выбрать белый цвет корпуса.
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