Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеи

В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.

Виды телевизоров для ванной

Навесные

Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства.

Фото: thegioinoithat.com

Встроенные

Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.

Фото: konzeption.com.ua

Экзотические

Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла.

Фото: australianwild.org

Советы по выбору и установке

Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.

Обеспечивайте защиту от влаги

Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.ltr">В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.

Виды телевизоров для ванной

Навесные

Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства.

Фото: thegioinoithat.com

Встроенные

Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.

Фото: konzeption.com.ua

Экзотические

Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла.

Фото: australianwild.org

Советы по выбору и установке

Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.

Обеспечивайте защиту от влаги

Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.