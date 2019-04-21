Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеи


2222
Получить образец дизайн-проекта

Поставить телевизор в ванной — прекрасная идея, если вы хотите сделать комнату более комфортной и совместить прием горячей ванны с просмотром любимых каналов. Рассказываем, какой телевизор выбрать для ванной и как красиво вписать его в интерьер.

В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.

Виды телевизоров для ванной

Навесные 

Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства. 

Фото № 1: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: thegioinoithat.com

Встроенные

Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.

Фото № 2: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: konzeption.com.ua

Экзотические

Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла. 

Фото № 3: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: australianwild.org

Советы по выбору и установке

Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.

Обеспечивайте защиту от влаги

Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.ltr">В наши дни телевизор в ванной — уже не роскошь и не блажь. Это популярное и очень функциональное украшение для ванной, которое разнообразит времяпрепровождение в комнате и делает его более приятным. Но важно выбрать телевизор, наиболее подходящий для вашего интерьера и органично вписывающийся в его облик. Поэтому сейчас мы расскажем, какие бывают телевизоры для ванной комнаты и на что обращать внимание при их выборе.

Виды телевизоров для ванной

Навесные 

Самые простые в установке телевизоры, которые просто вешаются на стену на крепежах и не требуют вмешательства в отделку комнаты. Навесная конструкция позволяет выбрать удобную высоту и место расположения. Однако такой вариант не подойдет для слишком маленьких ванных, так как будет занимать много пространства. 

Фото № 1: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: thegioinoithat.com

Встроенные

Более современный и стильный вариант телевизоров. Они помещаются в специальную нишу в стене и становятся частью комнаты. Но нужно понимать, что замена такого телевизора потребует частичного ремонта — чтобы этого избежать, монтируйте ТВ в шкаф или другую мебель. Еще один популярный и более экономный для пространства вариант — большие функциональные ванны со встроенными в их корпус экранами.

Фото № 2: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: konzeption.com.ua

Экзотические

Можно подойти к выбору творчески и найти экзотический вариант. Например, телевизор, экран которого в выключенном состоянии превращается в зеркало, — очень полезный и практичный для ванной вариант. Распространены также зеркала, которые заняты экраном не полностью — компактному телевизору отведена небольшая часть стекла. 

Фото № 3: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: australianwild.org

Советы по выбору и установке

Понравилась идея повесить в ванной телевизор? Тогда мы с удовольствием расскажем, на что обращать внимание при выборе и как правильно произвести установку, чтобы затея удалась.

Обеспечивайте защиту от влаги

Важно понимать, что обычный телевизор в ванную не повесишь. Нужна специальная модель с высокой степенью влагозащиты, иначе техника может быстро выйти из строя. Выбирайте модели, где уровень защиты не меньше IP65: это означает, что ТВ выдержит прямое попадание воды. Существует и дополнительная мера защиты: можно разместить телевизор за стеклянной створкой. Это продлит технике жизнь, если ее влагостойкость не соответствует стандарту.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 4: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: bohemiadecor.cz

Тщательно выбирайте место

Если навесной прибор можно перевесить, то со встроенным ТВ так сделать не получится, поэтому заранее подумайте, какое место будет для него наиболее подходящим. Важно организовать хороший угол обзора со всех точек ванной и проследить, чтобы телевизор не затруднял доступ к системам хранения и сантехнике.

Фото № 5: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: bouwbedrijftaro.nl

Не переборщите с размером

Вешать в маленькую ванную телевизор с огромной диагональю не самая практичная идея. Даже если он поместится туда и не осложнит использование комнаты, смотреть его все равно будет неудобно. Интерьер тоже пострадает и будет выглядеть менее красиво и стильно. Поэтому соотносите размер телевизора и площадь ванной. 

Фото № 6: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: houzz.es

Подберите подходящий стиль телевизора

Важно, чтобы телевизор органично вписывался в интерьер. Для ванной в стиле хай-тек подойдет почти любая модель, ведь здесь электроника служит самостоятельным украшением и должна выделяться. А для классической ванной лучше поискать другой телевизор: например, если интерьер выполнен в нежных светлых тонах, лучше выбрать белый цвет корпуса.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 7: Телевизор в ванной комнате: полезные советы и модные идеиФото: decor2urdoor.net

#Телевизор#интерьер ванной
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Телевизор#Интерьер
Как спрятать телевизор: 15 крутых способов от ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия