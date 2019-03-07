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Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом


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Оказывается, легко создать запоминающийся интерьер при помощи нейтральных оттенков и простых форм.

Некоторые считают, что если помещение имеет большую площадь, то оно непременно будет уютным и удобным. Кажется, что с тесными маленькими комнатами много проблем и сложностей, а вот с просторной гостиной площадью более двадцати метров можно делать что угодно, и результат получится хорошим. 

Спешим вас разубедить! Большая площадь — это только первый пункт в длинном списке. Важна еще и геометрия помещения, его форма, расположение и количество окон и дверей, высота потолка, наличие коммуникаций, несущих стен и мокрых зон. Часто у владельца квартиры очень много пожеланий, которые необходимо выполнить, и вот тут-то начинается самое сложное.

От мастерства и профессионализма дизайнера зависит, получится ли у него создать хороший интерьер, грамотно расставить мебель, справиться с недостатками и использовать преимущества. Сегодня мы покажем вам проект дизайнеров ReRooms, где в не самой удобной комнате площадью около сорока квадратных метров нужно было разместить кухню-гостиную. Здесь несколько окон разной величины, две двери и не так уж много способов уместить все необходимое. Но нет ничего невозможного для ReRooms, а к удачной планировке присоединился еще и оригинальный дизайн.

Планировка

Задача упрощалась тем, что владельцам не требовалась отдельная обеденная зона, достаточно было небольшого уголка для завтраков или барной стойки. Поэтому помещение решили визуально разделить на две части: кухню и гостиную. Для кухни выделили более узкую часть, нишу с одним окном, и там же организовали зону для принятия пищи на четырех человек.

Таким образом, освободилось немало места для гостиной, форма этой зоны оказалась почти квадратной, и оставалось только расставить мебель так, чтобы не мешать ни окнам, ни дверям. В результате поместился целый диван, кресло, столик и консоль, а еще целая система хранения рядом с телевизором. Все, что было важно иметь хозяевам в своей гостиной!


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Отделка и цвет

Интерьер получился эклектичным, но все-таки по большей части это минимализм с современными и неоклассическими элементами. Такой микс идеален для тех, кто хочет жить в практичной и организованной обстановке, но нуждается в уюте, красоте и роскоши. Цветовую гамму выбрали теплую, но сдержанную, нейтральную. Стены выкрасили в теплый персиковый оттенок в гостиной, и в белый — в кухне. Это отличный способ зонирования, когда нет места для дополнительной мебели и перегородок.

Обратите внимание на напольное покрытие, оно гордость проекта, придает ему шика и респектабельности. Темная керамическая плитка с мраморным узором выглядит очень солидно и дорого, и на ее фоне нежные оттенки интерьера становятся более строгими. К тому же из-за отсутствия текстур, узоров и принтов в отделке эта плитка стала одной из двух главных точек притяжения в пространстве.

Фото № 1: Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом

Кухня

Но все-таки главное, что бросается в глаза в этом интерьере, — сама кухня. Кухонный гарнитур выполнен на заказ и представляет собой воплощение основных трендов. Принт очень напоминает текстуру бамбука, имеет естественный, но контрастный рисунок, привлекает внимание, при этом универсален, потому что может сочетаться с чем угодно. Если предположить, что владельцы захотят перекрасить стены в другой цвет и заменить мебель, эта кухня будет все так же актуальна.

Деревянные текстуры и фактуры, деревянные узоры, следы спилов и сучков сегодня как никогда в моде, а вместе с ними и глянцевые идеально гладкие поверхности, и безручечные фасады. Все это вы можете найти в проекте. Причем несмотря на довольно заметный принт, кухня не выглядит раздражающей или вульгарной, потому что бамбуковые фасады прекрасно гармонируют с белыми поверхностями, которые их уравновешивают. В интерьере нет практически никакого декора, который мог бы перегрузить обстановку.

Фото № 2: Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом

Мебель

Главным акцентом в интерьере решили сделать кухню. Она занимает довольно много места, а значит, вся остальная мебель должна была стать максимально незаметной и сдержанной. На фоне стен теплого оттенка и темного пола особенно хотелось чего-то светлого, приятного и привычного для взора. Лучшее решение всегда самое простое! Специалисты ReRooms остановились на белом цвете и минималистичных формах. Стол на прозрачных ножках, безручечная и почти закрытая система хранения, современные диван и кресло выглядят очень просто, но ими будет удобно пользоваться. В такой кухне-гостиной действительно можно хорошо отдохнуть!

Фото № 3: Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом

В проекте использовали:

Керамическая плитка Kerama Marazzi, “Орсэ”
1 008 руб.*
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*Цена может измениться
Диван-кровать Hoff, “Мэдисон”
39 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Оскар Brown
8 680 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра Branching Bubbles Summer, Cosmorelax
45 590 руб.*
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*Цена может измениться
Подвес Odeon Light, Drop
7 200 руб.*
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*Цена может измениться

#гостинная#бамбук#Интерьер#Кухня
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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