Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом

Оказывается, легко создать запоминающийся интерьер при помощи нейтральных оттенков и простых форм.
Некоторые считают, что если помещение имеет большую площадь, то оно непременно будет уютным и удобным. Кажется, что с тесными маленькими комнатами много проблем и сложностей, а вот с просторной гостиной площадью более двадцати метров можно делать что угодно, и результат получится хорошим.
Спешим вас разубедить! Большая площадь — это только первый пункт в длинном списке. Важна еще и геометрия помещения, его форма, расположение и количество окон и дверей, высота потолка, наличие коммуникаций, несущих стен и мокрых зон. Часто у владельца квартиры очень много пожеланий, которые необходимо выполнить, и вот тут-то начинается самое сложное.
От мастерства и профессионализма дизайнера зависит, получится ли у него создать хороший интерьер, грамотно расставить мебель, справиться с недостатками и использовать преимущества. Сегодня мы покажем вам проект дизайнеров
Планировка
Задача упрощалась тем, что владельцам не требовалась отдельная обеденная зона, достаточно было небольшого уголка для завтраков или барной стойки. Поэтому помещение решили визуально разделить на две части: кухню и гостиную. Для кухни выделили более узкую часть, нишу с одним окном, и там же организовали зону для принятия пищи на четырех человек.
Таким образом, освободилось немало места для гостиной, форма этой зоны оказалась почти квадратной, и оставалось только расставить мебель так, чтобы не мешать ни окнам, ни дверям. В результате поместился целый диван, кресло, столик и консоль, а еще целая система хранения рядом с телевизором. Все, что было важно иметь хозяевам в своей гостиной!
Отделка и цвет
Интерьер получился эклектичным, но все-таки по большей части это минимализм с современными и неоклассическими элементами. Такой микс идеален для тех, кто хочет жить в практичной и организованной обстановке, но нуждается в уюте, красоте и роскоши. Цветовую гамму выбрали теплую, но сдержанную, нейтральную. Стены выкрасили в теплый персиковый оттенок в гостиной, и в белый — в кухне. Это отличный способ зонирования, когда нет места для дополнительной мебели и перегородок.
Обратите внимание на напольное покрытие, оно гордость проекта, придает ему шика и респектабельности. Темная керамическая плитка с мраморным узором выглядит очень солидно и дорого, и на ее фоне нежные оттенки интерьера становятся более строгими. К тому же из-за отсутствия текстур, узоров и принтов в отделке эта плитка стала одной из двух главных точек притяжения в пространстве.
Кухня
Но все-таки главное, что бросается в глаза в этом интерьере, — сама кухня. Кухонный гарнитур выполнен на заказ и представляет собой воплощение основных трендов. Принт очень напоминает текстуру бамбука, имеет естественный, но контрастный рисунок, привлекает внимание, при этом универсален, потому что может сочетаться с чем угодно. Если предположить, что владельцы захотят перекрасить стены в другой цвет и заменить мебель, эта кухня будет все так же актуальна.
Деревянные текстуры и фактуры, деревянные узоры, следы спилов и сучков сегодня как никогда в моде, а вместе с ними и глянцевые идеально гладкие поверхности, и безручечные фасады. Все это вы можете найти в проекте. Причем несмотря на довольно заметный принт, кухня не выглядит раздражающей или вульгарной, потому что бамбуковые фасады прекрасно гармонируют с белыми поверхностями, которые их уравновешивают. В интерьере нет практически никакого декора, который мог бы перегрузить обстановку.
Мебель
Главным акцентом в интерьере решили сделать кухню. Она занимает довольно много места, а значит, вся остальная мебель должна была стать максимально незаметной и сдержанной. На фоне стен теплого оттенка и темного пола особенно хотелось чего-то светлого, приятного и привычного для взора. Лучшее решение всегда самое простое! Специалисты
В проекте использовали:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники