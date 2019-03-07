Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом

Некоторые считают, что если помещение имеет большую площадь, то оно непременно будет уютным и удобным. Кажется, что с тесными маленькими комнатами много проблем и сложностей, а вот с просторной гостиной площадью более двадцати метров можно делать что угодно, и результат получится хорошим.

Спешим вас разубедить! Большая площадь — это только первый пункт в длинном списке. Важна еще и геометрия помещения, его форма, расположение и количество окон и дверей, высота потолка, наличие коммуникаций, несущих стен и мокрых зон. Часто у владельца квартиры очень много пожеланий, которые необходимо выполнить, и вот тут-то начинается самое сложное.

От мастерства и профессионализма дизайнера зависит, получится ли у него создать хороший интерьер, грамотно расставить мебель, справиться с недостатками и использовать преимущества. Сегодня мы покажем вам проект дизайнеров ReRooms , где в не самой удобной комнате площадью около сорока квадратных метров нужно было разместить кухню-гостиную. Здесь несколько окон разной величины, две двери и не так уж много способов уместить все необходимое. Но нет ничего невозможного для ReRooms , а к удачной планировке присоединился еще и оригинальный дизайн.

Планировка

Задача упрощалась тем, что владельцам не требовалась отдельная обеденная зона, достаточно было небольшого уголка для завтраков или барной стойки. Поэтому помещение решили визуально разделить на две части: кухню и гостиную. Для кухни выделили более узкую часть, нишу с одним окном, и там же организовали зону для принятия пищи на четырех человек.

Таким образом, освободилось немало места для гостиной, форма этой зоны оказалась почти квадратной, и оставалось только расставить мебель так, чтобы не мешать ни окнам, ни дверям. В результате поместился целый диван, кресло, столик и консоль, а еще целая система хранения рядом с телевизором. Все, что было важно иметь хозяевам в своей гостиной!



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Отделка и цвет

Интерьер получился эклектичным, но все-таки по большей части это минимализм с современными и неоклассическими элементами. Такой микс идеален для тех, кто хочет жить в практичной и организованной обстановке, но нуждается в уюте, красоте и роскоши. Цветовую гамму выбрали теплую, но сдержанную, нейтральную. Стены выкрасили в теплый персиковый оттенок в гостиной, и в белый — в кухне. Это отличный способ зонирования, когда нет места для дополнительной мебели и перегородок.

Обратите внимание на напольное покрытие, оно гордость проекта, придает ему шика и респектабельности. Темная керамическая плитка с мраморным узором выглядит очень солидно и дорого, и на ее фоне нежные оттенки интерьера становятся более строгими. К тому же из-за отсутствия текстур, узоров и принтов в отделке эта плитка стала одной из двух главных точек притяжения в пространстве.

Кухня

Но все-таки главное, что бросается в глаза в этом интерьере, — сама кухня. Кухонный гарнитур выполнен на заказ и представляет собой воплощение основных трендов. Принт очень напоминает текстуру бамбука, имеет естественный, но контрастный рисунок, привлекает внимание, при этом универсален, потому что может сочетаться с чем угодно. Если предположить, что владельцы захотят перекрасить стены в другой цвет и заменить мебель, эта кухня будет все так же актуальна.

Деревянные текстуры и фактуры, деревянные узоры, следы спилов и сучков сегодня как никогда в моде, а вместе с ними и глянцевые идеально гладкие поверхности, и безручечные фасады. Все это вы можете найти в проекте. Причем несмотря на довольно заметный принт, кухня не выглядит раздражающей или вульгарной, потому что бамбуковые фасады прекрасно гармонируют с белыми поверхностями, которые их уравновешивают. В интерьере нет практически никакого декора, который мог бы перегрузить обстановку.

Мебель

Главным акцентом в интерьере решили сделать кухню. Она занимает довольно много места, а значит, вся остальная мебель должна была стать максимально незаметной и сдержанной. На фоне стен теплого оттенка и темного пола особенно хотелось чего-то светлого, приятного и привычного для взора. Лучшее решение всегда самое простое! Специалисты ReRooms остановились на белом цвете и минималистичных формах. Стол на прозрачных ножках, безручечная и почти закрытая система хранения, современные диван и кресло выглядят очень просто, но ими будет удобно пользоваться. В такой кухне-гостиной действительно можно хорошо отдохнуть!

В проекте использовали: