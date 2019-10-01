Трехкомнатная квартира в современном стиле с элегантной детской

Расскажем и покажем, как создать одновременно роскошную и комфортную квартиру для большой семьи с двумя детьми в стиле контемпорари.

Контемпорари — современный стиль, который не загоняет дизайнеров в жесткие рамки. В этом направлении можно совмещать различные предметы декора, материалы, мебель и текстиль. Таким образом, в квартире могут соседствовать предметы из разных эпох и стилей. Теперь давайте посмотрим, какие решения дизайнеры использовали для каждой комнаты, чтобы создать интерьер в таком необычном стиле.

Прихожая и коридор

Попадая в квартиру, вы сразу же замечаете, насколько красивый и практичный интерьер создали наши дизайнеры. Темно-синий цвет отлично гармонирует со светлой отделкой потолка и пола и деревянными дверьми. Из мебели здесь представлены вешалка для вещей, серебряный пуфик, на который можно присесть и обуться, и большой шкаф-купе без каких-либо декоративных элементов. Такой шкаф выбран не случайно: его гладкая и однотонная поверхность не выбивается из общей композиции помещения и не утяжеляет интерьер. Шкаф становится импровизированной стеной, формирующей коридор. Пол выполнен из плитки песочного оттенка, которую дополняет плиткой коричневого цвета, выложенная в форме ромба.

Из декоративных элементов в прихожей и коридоре представлены живые цветы в белоснежных горшках и черно-белые фотографии в рамках под цвет дверей.

По периметру всего коридора и всей прихожей установили черные бра. В помещениях не остается темных углов, что особенно важно для наших заказчиков.



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Санузел

В трехкомнатной квартире, где живет большая семья с детьми, решили сделать два отдельных санузла и большую полноценную ванную комнату с душевой и ванной.

Первый санузел оформлен в коричнево-бежевых тонах. Чтобы не заставлять и без того маленькое помещение, дизайнеры отдали предпочтение подвесной мебели и унитазу с инсталляцией. Это решение позволило создать ощущение простора.



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Второй санузел выполнен в более светлой гамме. Здесь также пал выбор на унитаз с инсталляцией и закрытую систему хранения: шкаф, который установлен в нише над инсталляцией. Из интересных деталей можно упомянуть акцентную стену возле унитаза: разноцветная геометрическая плитка отлично сочетается здесь с основной отделкой помещения и привносит в него свежести и оригинальности благодаря цветовой гамме.



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Ванная комната

В ванной комнате используются те же отделочные материалы, что и во втором санузле: основная плитка, стилизованная под дерево, и геометрическая в качестве акцента. В большой ванной комнате поместили все, что так необходимо для большой семьи: душевую, ванну, системы хранения, представленные шкафами, две раковины, стиральную машинку. В качестве основного цвета был выбран нежно-голубой, который подчеркивается грамотно подобранным освещением и акцентной плиткой. Из интересных элементов заслуживает внимания коврик с горизонтальными полосками, цвета которых идеально сочетаются со всем помещением.



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Гостиная

Гостиная — одно из самых интересных мест в квартире в плане планировки. Условно здесь можно выделить три зоны:

зона отдыха, где есть вместительный диван, на котором можно расположиться всей семьей и посмотреть телевизор, находящийся возле противоположной стены, изящное кресло, интересный решетчатый столик, компактный столик со стулом. Для этой зоны подобрано очень нежное цветовое решение — голубой в сочетании с бежевым;

зона для игр, которая представлена скалодромом. Такую вещь нечасто встретишь в городских квартирах, но площадь этого помещения и высота потолков отлично подошли для него;

зона для хранения. Здесь расположились навесные и напольные шкафы, в которые можно сложить все необходимые вещи. Основным цветом в этой зоне стал белоснежный, который можно увидеть не только в отделке стен, но и в мебели. Благодаря этому предметы мебели словно растворяются в помещении и не утяжеляют его.

Комната украшена голубыми шторами, которые привносят свежести, большой черно-белой картиной, интересными подушками, ковриком с горизонтальными полосами.

С помощью осветительных приборов было создано зонированное освещение: над каждой зоной повесили белоснежные светильники, также в комнате есть люстра с хрустальными плафонами и лампа для чтения.



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Кухня и столовая

Цветовая гамма кухни сдержанная по сравнению с другими помещениями квартиры: здесь преобладают бежевый и белый цвета. Они представлены в отделке кухонного гарнитура и других поверхностей. Из ярких акцентов можно выделить необычную картину ярких оттенков и текстиль, в котором преобладают геометрические фигуры.

Кухонный гарнитур расположили в форме буквы «п», где одна из сторон — барный столик. Благодаря такой планировке на кухне появилась большая рабочая поверхность и много мест для хранения. Рабочая зона подсвечивается led-лентой и встроенными потолочными светильниками.

Для обеденной зоны дизайнеры выбрали оригинальную мебель: кожаный диванчик с фактурной поверхностью на деревянных ножках, черные стулья с витыми спинками и обеденный стол. Здесь дизайнеры разместили живые растения как на полу, так и на столе, чтобы придать помещению свежести и комфорта. Еще одна изюминка этой зоны — акцентная стена у диванчика, которая отделана деревянными рейками. Такой способ еще больше усиливает природный эффект.

Вместо классических жалюзи используются шторы из натуральной ткани и римские.



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Спальня

Спальня — самое яркое и необычное помещение в квартире. Давайте посмотрим, какие были использованы приемы для достижения такого эффекта:

1. В комнате разместили большое количество фотографий и постеров всевозможных цветов и форм, которые создали интересную акцентную стену. Дополнили ее необычными вазами и живым растением.

2. Дизайнеры также сделали акцент на текстиле: прикроватном коврике и шторах, которые объединены красивым и благородным красным цветом.

3. Особое внимание уделено осветительным приборам: на первый взгляд кажется, что они никак не сочетаются между собой, но это не так. Черная индустриальная люстра необычной конструкции дополняется черными светильниками на кронштейнах, которые расположены на противоположных стенах. Так как в комнате есть акценты темных тонов, они гармонично вписываются в интерьер комнаты. Белый торшер с деревянными элементами сочетается с мебелью.

4. В зоне спального места дизайнеры создали симметрию: по бокам от кровати расположили тумбочки из ротанга и вышеупомянутые светильники.

5. Чтобы разнообразить бежевую отделку комнаты, приняли решение одну из стен отделать с помощью светлого ламината, который плавно перетекает с пола на стену.



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Детская комната

Детская получилась одновременно очень яркой и нежной: для этого были использованы пастельные тона зеленого, желтого и голубого. Для отделки стен использовали нейтральную краску, а одну из стен выделили обоями с вертикальными разноцветными полосами, которые отлично дополнили интерьер детской.

Из декора здесь представлены яркие элементы:

настенный светильник, который создает красивые визуальные эффекты;

постеры с животными;

яркий и необычный текстиль;

разноцветные системы хранения;

игрушки.

В комнате довольно много места для хранения вещей: полки, стеллаж, шкаф, откидной диванчик.



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