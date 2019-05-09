Удобно, просто, современно: три вида кухни в стиле хай-тек

Показываем на трех реальных примерах, какой должна быть кухня в стиле хай-тек, и рассказываем о главных особенностях этого интерьерного направления.
Кухня в стиле хай-тек — отличное решение для тех, кто ценит простоту форм, функциональность, современность и минималистичность. Все благодаря тому, что хай-тек вписывается как в просторные, так и в небольшие помещения, а для его создания не обязательно располагать существенным бюджетом.
Если вы хотите оформить кухню в стиле хай-тек, но не можете определиться с выбором цветовой гаммы, мебели, фурнитуры и отделочных материалов, — вы нашли нужную статью!
10 ключевых особенностей кухни хай-тек
Как самостоятельный стиль хай-тек сформировался в архитектуре и дизайне в Европе в 1970—1980-х на основе позднего модернизма. Основателями хай-тека называют ярких представителей нового поколения модернистов, среди которых — итальянский и британский архитекторы Ренцо Пиано и Ричард Роджерс. В рамках этого стиля дизайнеры и архитекторы решили отказаться от всего старого, привычного и сложного в пользу минимализма, простых форм, неординарных и современных отделочных материалов.
Особенности стиля хай-тек в интерьере кухни:
практичные материалы — стекло, пластик, металл, камень, дерево, искусственный кирпич, керамика;
простота отделки;
обилие матовых и глянцевых поверхностей;
хорошая освещенность помещения;
сдержанность и строгость форм с преобладанием прямых линий;
современная бытовая техника, часто встроенная в кухонный гарнитур и ниши;
минимум декора — яркие акценты в стиле хай-тек расставляются при помощи отделочных материалов или мебели контрастного цвета;
многофункциональная мебель и всевозможные трансформеры, обилие гаджетов;
полное отсутствие текстиля;
максимум свободного пространства и отсутствие перегородок.
Мебель и бытовая техника для кухни хай-тек
При выборе столовой группы и кухонного гарнитура в стиле хай-тек лучше всего ориентироваться на модели со строгим дизайном в монохромной цветовой гамме — не прогадаете. И в маленькой, и в просторной кухне будет отлично смотреться встроенный гарнитур в тон стенам: он буквально растворится в кухне, визуально расширив пространство.
В стиле хай-тек особое внимание уделяется фасадам и функциональности мебели. Обратите внимание, что на фотографиях кухонь, которые вам нравятся, часто используются п- и г-образные гарнитуры с глухими дверцами без ручек и стеклянных вставок — они открываются нажатием. Гарнитуры и шкафчики со скрытыми ручками или ручками-профилями тоже приветствуются в этом стиле. Что касается внешнего вида, модули кухни обычно глянцевые: эффект достигается благодаря отделке эмалью, акрилом, пленкой ПВХ или пластиком HPL.
Если при создании кухни в стиле хай-тек бюджет не ограничен и площадь помещения позволяет применить разные решения, можно выбрать гарнитур с радиусным фасадом. Такая модель придаст интерьеру футуристичный вид и сделает кухню индивидуальной.
Столовая группа в кухне хай-тек подбирается по аналогичному принципу. В интерьер отлично впишутся:
обеденный стол на металлической основе с простой геометрией и глянцевой столешницей — например стеклянной;
барная стойка, которая может быть и одним из модулей гарнитура, и отдельным предметом интерьера;
высокие барные стулья.
Если вы планируете разместить в кухне полноценную обеденную зону, подбирайте для нее стулья из металла и пластика. Отлично будут смотреться прозрачные пластиковые стулья или лаконичные модели с кожаными сиденьями и на металлических ножках.
Цветовая гамма и отделочные материалы
Классический хай-тек — это монотонные кухни в светлых оттенках и интерьеры, где базовый светлый цвет сочетается с любым контрастным. Чаще всего встречаются белые и бежевые кухни с яркими черными, зелеными, красными, синими, темно-коричневыми, серыми акцентами. Контрастный оттенок может проявиться в виде акцентной стены, аксессуаров или мебели.
Для создания такой цветовой гаммы в стиле хай-тек практически не используются обои: стены, как правило, оформлены при помощи водоэмульсионной краски, декоративной штукатурки и керамогранита. Если вы планируете использовать в интерьере кухни обои, обратите внимание на однотонные виниловые варианты или под окраску.
Пол и потолок в стиле хай-тек, в отличие от многих других стилей, особого внимания к себе не требуют. При минимальных затратах времени и средств достаточно сделать следующее:
выровнять и оформить потолок при помощи белой интерьерной краски;
использовать в качестве напольного покрытия ламинат или керамогранит под камень, бетон или металл.
Футуристичности интерьеру можно придать при помощи многоуровневого потолка из гипсокартона со встроенными светильниками и светодиодной подсветкой. Самый распространенный и практичный вариант — натяжной потолок с глянцевой поверхностью, который визуально расширит помещение.
Освещение
Освещение в стиле хай-тек — один из ключевых пунктов, ему нужно уделить максимум внимания. С одной стороны, все просто: нужно отказаться от классических люстр в пользу встроенных светильников или моделей футуристичной формы и организовать подсветку всех зон кухни. С другой стороны, схема освещения обязательно должна быть продуманной: именно нестандартное размещение светильников и спотов помогут создать атмосферу технологичности и современности.
Основные правила:
Выбирайте децентрализацию. Представить себе кухню в стиле хай-тек с одним лишь центральным светильником почти невозможно, поэтому используйте в рабочей и обеденной зоне отдельные светильники.
Используйте точечные акценты. В интерьерах хай-тек отлично смотрятся гарнитуры со светодиодной подсветкой фасадов и рабочей зоны. Приветствуется встраивание точечных светильников в стены (снизу или под потолком).
Декор и текстиль
В хай-тек-интерьере почти не используется текстиль: стиль приветствует глянцевые, хромированные поверхности. Допускается использование текстиля для оформления окон, но шторы в таком случае следует брать со строгим дизайном — их часто подбирают в тон базовому цвету кухни. Для оформления окон используются:
римские шторы;
прямые портьеры;
тюль-вуаль;
нитяные шторы (кисея из нитей).
Если вы планируете разместить в обеденной зоне диван, обращайте внимание на модели с кожаной обивкой. Смягчить дизайн можно при помощи текстиля: несколько ярких декоративных подушек на диване не навредят интерьеру кухни.
Декора в кухне тоже должно быть минимум, чтобы не перегружать интерьер деталями. От аксессуаров на обеденном столе и кухонном гарнитуре лучше отказаться вовсе, стены можно украсить при помощи абстрактных картин, черно-белых фотографий, футуристичных часов. Главное — не переборщить с аксессуарами и помнить, что в основе нашего интерьера лежат минимализм и сложная простота.
Три вида кухни в стиле хай-тек
Предлагаем рассмотреть, как раскрывается хай-тек, на примере трех видов кухонь: привычного для России классического хай-тек-интерьера в отдельном помещении, кухни-гостиной с признаками модерна и типичной люксовой кухни холостяка.
1. Классика жанра — собственный дизайн-проект кухни от ReRooms
К дизайнерам ReRooms обратился владелец квартиры в Москве, поставив задачу: оформить кухню площадью почти 11 метров в стиле хай-тек, чтобы в ней нашлось место для обеденной зоны и хранения всего необходимого. Особенностью кухни был выход на лоджию.
Наши специалисты приняли решение в пользу серо-белой цветовой гаммы и акцентов в виде темного дерева. Дизайнеры предложили разместить в кухне линейный кухонный гарнитур с глянцевым фасадом в темно-бежевом оттенке с дверцами без ручек и белой столешницей — в тон стоящему напротив обеденному столу. Стена, у которой размещен гарнитур, отделана при помощи керамогранита под металл. Обратите внимание: этот же материал используется в качестве напольного покрытия.
Особенности этой кухни в стиле хай-тек:
В интерьере преобладают дерево, стекло, металл и керамика, благодаря чему в помещении создается эффект мерцания.
Система освещения реализована при помощи накладных светильников и центрального потолочного светильника — все зоны получили персональную подсветку.
Окно с видом на лоджию оформлено при помощи жалюзи, как того и требует хай-тек;
Свежесть и экологичность в интерьер вносят комнатные растения на подоконнике.
2. Кухня-гостиная, в которой хай-тек граничит с модерном
В этой квартире кухня — часть интерьера гостиной, и владельцы жилища решили смешать базовый стиль с модерном, чтобы смягчить строгость последнего и сделать интерьер помещения максимально уютным.
В кухонной зоне мы видим белый линейный гарнитур с нишей для холодильника и множеством шкафчиков для хранения. Напротив гарнитура расположился остров с вмонтированной мойкой, он же выполняет роль барной стойки.
Стена в кухне отделана керамогранитом прямоугольной формы, обеденная и рабочая зоны оснащены отдельной подсветкой, используется современная бытовая техника. Смягчают интерьер типичные для модерна барные стулья с красными сиденьями, мини-фартук из плитки-мозаики и цветовая гамма.
3. Люксовая кухня холостяка
Наше портфолио более 10 000 проектов
В мужских интерьерах хай-тек — одно из топовых направлений.
Предлагаем рассмотреть люксовую кухню холостяка: несмотря на то что площадь квартиры составляет почти 118 метров, для кухни в ней нашлось буквально несколько метров — это обусловлено ритмом жизни владельца жилища.
Кухня оформлена в серо-белых тонах, акценты расставлены при помощи дерева. Обратите внимание на стены: они отделаны керамогранитом под мрамор, который гармонично сочетается с мраморной столешницей кухонного гарнитура. В кухне используется современная бытовая техника с металлическими фасадами, она вся встроена в гарнитур, изготовленный на заказ.
Еще одно типичное для хай-тека решение — вмонтированная в гарнитур подсветка, которая эффектно мерцает на глянцевых поверхностях. А вот в выборе аксессуаров владелец этой кухни решил отойти от классики: яркие краски в интерьер вносят живые цветы и керамические статуэтки на массивных деревянных полках.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники