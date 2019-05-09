Удобно, просто, современно: три вида кухни в стиле хай-тек

Кухня в стиле хай-тек — отличное решение для тех, кто ценит простоту форм, функциональность, современность и минималистичность. Все благодаря тому, что хай-тек вписывается как в просторные, так и в небольшие помещения, а для его создания не обязательно располагать существенным бюджетом.

Если вы хотите оформить кухню в стиле хай-тек, но не можете определиться с выбором цветовой гаммы, мебели, фурнитуры и отделочных материалов, — вы нашли нужную статью!

10 ключевых особенностей кухни хай-тек

Как самостоятельный стиль хай-тек сформировался в архитектуре и дизайне в Европе в 1970—1980-х на основе позднего модернизма. Основателями хай-тека называют ярких представителей нового поколения модернистов, среди которых — итальянский и британский архитекторы Ренцо Пиано и Ричард Роджерс. В рамках этого стиля дизайнеры и архитекторы решили отказаться от всего старого, привычного и сложного в пользу минимализма, простых форм, неординарных и современных отделочных материалов.

Особенности стиля хай-тек в интерьере кухни:

практичные материалы — стекло, пластик, металл, камень, дерево, искусственный кирпич, керамика; простота отделки; обилие матовых и глянцевых поверхностей; хорошая освещенность помещения; сдержанность и строгость форм с преобладанием прямых линий; современная бытовая техника, часто встроенная в кухонный гарнитур и ниши; минимум декора — яркие акценты в стиле хай-тек расставляются при помощи отделочных материалов или мебели контрастного цвета; многофункциональная мебель и всевозможные трансформеры, обилие гаджетов; полное отсутствие текстиля; максимум свободного пространства и отсутствие перегородок.

Мебель и бытовая техника для кухни хай-тек

При выборе столовой группы и кухонного гарнитура в стиле хай-тек лучше всего ориентироваться на модели со строгим дизайном в монохромной цветовой гамме — не прогадаете. И в маленькой, и в просторной кухне будет отлично смотреться встроенный гарнитур в тон стенам: он буквально растворится в кухне, визуально расширив пространство.

В стиле хай-тек особое внимание уделяется фасадам и функциональности мебели. Обратите внимание, что на фотографиях кухонь, которые вам нравятся, часто используются п- и г-образные гарнитуры с глухими дверцами без ручек и стеклянных вставок — они открываются нажатием. Гарнитуры и шкафчики со скрытыми ручками или ручками-профилями тоже приветствуются в этом стиле. Что касается внешнего вида, модули кухни обычно глянцевые: эффект достигается благодаря отделке эмалью, акрилом, пленкой ПВХ или пластиком HPL.

Фото: akuhnja.com

Если при создании кухни в стиле хай-тек бюджет не ограничен и площадь помещения позволяет применить разные решения, можно выбрать гарнитур с радиусным фасадом. Такая модель придаст интерьеру футуристичный вид и сделает кухню индивидуальной.

Фото: italdesign.it

Столовая группа в кухне хай-тек подбирается по аналогичному принципу. В интерьер отлично впишутся:

обеденный стол на металлической основе с простой геометрией и глянцевой столешницей — например стеклянной;

барная стойка, которая может быть и одним из модулей гарнитура, и отдельным предметом интерьера;

высокие барные стулья.

Если вы планируете разместить в кухне полноценную обеденную зону, подбирайте для нее стулья из металла и пластика. Отлично будут смотреться прозрачные пластиковые стулья или лаконичные модели с кожаными сиденьями и на металлических ножках.

Цветовая гамма и отделочные материалы

Классический хай-тек — это монотонные кухни в светлых оттенках и интерьеры, где базовый светлый цвет сочетается с любым контрастным. Чаще всего встречаются белые и бежевые кухни с яркими черными, зелеными, красными, синими, темно-коричневыми, серыми акцентами. Контрастный оттенок может проявиться в виде акцентной стены, аксессуаров или мебели.

Для создания такой цветовой гаммы в стиле хай-тек практически не используются обои: стены, как правило, оформлены при помощи водоэмульсионной краски, декоративной штукатурки и керамогранита. Если вы планируете использовать в интерьере кухни обои, обратите внимание на однотонные виниловые варианты или под окраску.

Пол и потолок в стиле хай-тек, в отличие от многих других стилей, особого внимания к себе не требуют. При минимальных затратах времени и средств достаточно сделать следующее:

выровнять и оформить потолок при помощи белой интерьерной краски;

использовать в качестве напольного покрытия ламинат или керамогранит под камень, бетон или металл.

Футуристичности интерьеру можно придать при помощи многоуровневого потолка из гипсокартона со встроенными светильниками и светодиодной подсветкой. Самый распространенный и практичный вариант — натяжной потолок с глянцевой поверхностью, который визуально расширит помещение.

Освещение

Освещение в стиле хай-тек — один из ключевых пунктов, ему нужно уделить максимум внимания. С одной стороны, все просто: нужно отказаться от классических люстр в пользу встроенных светильников или моделей футуристичной формы и организовать подсветку всех зон кухни. С другой стороны, схема освещения обязательно должна быть продуманной: именно нестандартное размещение светильников и спотов помогут создать атмосферу технологичности и современности.

Основные правила:

Выбирайте децентрализацию. Представить себе кухню в стиле хай-тек с одним лишь центральным светильником почти невозможно, поэтому используйте в рабочей и обеденной зоне отдельные светильники. Используйте точечные акценты. В интерьерах хай-тек отлично смотрятся гарнитуры со светодиодной подсветкой фасадов и рабочей зоны. Приветствуется встраивание точечных светильников в стены (снизу или под потолком).

Декор и текстиль

В хай-тек-интерьере почти не используется текстиль: стиль приветствует глянцевые, хромированные поверхности. Допускается использование текстиля для оформления окон, но шторы в таком случае следует брать со строгим дизайном — их часто подбирают в тон базовому цвету кухни. Для оформления окон используются:

римские шторы;

прямые портьеры;

тюль-вуаль;

нитяные шторы (кисея из нитей).

Если вы планируете разместить в обеденной зоне диван, обращайте внимание на модели с кожаной обивкой. Смягчить дизайн можно при помощи текстиля: несколько ярких декоративных подушек на диване не навредят интерьеру кухни.

Декора в кухне тоже должно быть минимум, чтобы не перегружать интерьер деталями. От аксессуаров на обеденном столе и кухонном гарнитуре лучше отказаться вовсе, стены можно украсить при помощи абстрактных картин, черно-белых фотографий, футуристичных часов. Главное — не переборщить с аксессуарами и помнить, что в основе нашего интерьера лежат минимализм и сложная простота.

Три вида кухни в стиле хай-тек

Предлагаем рассмотреть, как раскрывается хай-тек, на примере трех видов кухонь: привычного для России классического хай-тек-интерьера в отдельном помещении, кухни-гостиной с признаками модерна и типичной люксовой кухни холостяка.

1. Классика жанра — собственный дизайн-проект кухни от ReRooms

К дизайнерам ReRooms обратился владелец квартиры в Москве, поставив задачу: оформить кухню площадью почти 11 метров в стиле хай-тек, чтобы в ней нашлось место для обеденной зоны и хранения всего необходимого. Особенностью кухни был выход на лоджию.

Фото: rerooms.ru

Наши специалисты приняли решение в пользу серо-белой цветовой гаммы и акцентов в виде темного дерева. Дизайнеры предложили разместить в кухне линейный кухонный гарнитур с глянцевым фасадом в темно-бежевом оттенке с дверцами без ручек и белой столешницей — в тон стоящему напротив обеденному столу. Стена, у которой размещен гарнитур, отделана при помощи керамогранита под металл. Обратите внимание: этот же материал используется в качестве напольного покрытия.

Фото: rerooms.ru

Особенности этой кухни в стиле хай-тек:

В интерьере преобладают дерево, стекло, металл и керамика, благодаря чему в помещении создается эффект мерцания.

Система освещения реализована при помощи накладных светильников и центрального потолочного светильника — все зоны получили персональную подсветку.

Окно с видом на лоджию оформлено при помощи жалюзи, как того и требует хай-тек;

Свежесть и экологичность в интерьер вносят комнатные растения на подоконнике.

2. Кухня-гостиная, в которой хай-тек граничит с модерном

В этой квартире кухня — часть интерьера гостиной, и владельцы жилища решили смешать базовый стиль с модерном, чтобы смягчить строгость последнего и сделать интерьер помещения максимально уютным.

Фото: apartmenttherapy.com

В кухонной зоне мы видим белый линейный гарнитур с нишей для холодильника и множеством шкафчиков для хранения. Напротив гарнитура расположился остров с вмонтированной мойкой, он же выполняет роль барной стойки.

Фото: apartmenttherapy.com

Стена в кухне отделана керамогранитом прямоугольной формы, обеденная и рабочая зоны оснащены отдельной подсветкой, используется современная бытовая техника. Смягчают интерьер типичные для модерна барные стулья с красными сиденьями, мини-фартук из плитки-мозаики и цветовая гамма.

3. Люксовая кухня холостяка