Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостяка

Вы мужчина и живете один? Хотите обустроить кухню, но не знаете как? Вместе с ReRooms мы подкинем вам много хороших идей.
Мужская натура сама по себе сдержанная и брутальная. И это отражается на интерьере хозяина квартиры. Не надо думать, что мужчинам не свойственно чувство стиля и красоты. Существует множество примеров того, что мужской дизайн очень интересный и привлекательный. И мы вас сейчас это докажем.
1. Минимализм
Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма.
2. Органайзерая натура сама по себе сдержанная и брутальная. И это отражается на интерьере хозяина квартиры. Не надо думать, что мужчинам не свойственно чувство стиля и красоты. Существует множество примеров того, что мужской дизайн очень интересный и привлекательный. И мы вас сейчас это докажем.
1. Минимализм
Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма.
2. Органайзер
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Интересное решение для кухни холостяка — шкаф-органайзер. В нем можно поместить всю кухонную утварь и некоторые предметы кухонной техники, например духовку и холодильник. Такое решение сэкономит место на кухне и время на поиски необходимых вещей.
3. Темные тона
Преобладание темных цветов в интерьере кухни — один из признаков холостяка. Простые цвета и темные оттенки подчеркивают брутальность помещения и тем самым привлекают мужчин. Это действительно неплохое решение, так как темные поверхности сложнее испачкать.
4. Кабинет
В небольших квартирах часто не хватает рабочего пространства и приходится придумывать, как использовать помещения по максимуму. Например, для мужчин важно иметь свое рабочее место. Поставив на кухню широкий стол с хорошим освещением, вы сможете создать идеальное место как для работы за ноутбуком, так и для приема пищи.
5. Все на виду
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Открывать и закрывать ящики, вспоминать, где что лежит — не самое приятное занятие для мужчины. А что, если убрать все эти дверцы и расположить кухонный инвентарь в полной доступности? Такое решение довольно функционально. А если выдержать интерьер в белых и металлических тонах, это еще будет и стильно выглядеть.
6. Техника
Мужчины любят функциональность и технологичность, поэтому кухни холостяков так часто наполнены разнообразной техникой: встроенные плиты, микроволновки, посудомоечные машины.
7. Металл
Металлические атрибуты в интерьере тоже ассоциируются с брутальностью и мужественностью. Кухня, в который преобладают металлические детали, действительно выглядит очень по-мужски. Отлично смотрится сочетание черного и серого металла.
8. Лофт
Если у вас большая кухня, но не так много мебели, можно использовать стиль лофт для оформления интерьера. Вам не придется закрывать трубы, вытяжки, провода, что существенно снизит затраты на обустройство. А благодаря простым, но стильным вещам интерьер не будет выглядеть пустым.
9. Телевизор
Мужчины любят спорт, так что важная деталь интерьера холостяка — телевизор. Расположив его на кухне, вы сможете, не отвлекаясь от любимых передач, приготовить еду или посидеть с друзьями.
10. Бар
Холостяки — любители вечеринок и посиделок с друзьями. И если украсить кухню спортивными атрибутами, игровыми автоматами, сделать барную стойку — получится великолепное место для развлечения.
11. Классический стиль
Многие мужчины любят классический стиль. Простые формы, приятные тона, неброская мебель создают спокойную домашнюю атмосферу и выглядят довольно стильно.
12. Броские предметы
Кухня холостяка часто оформлена лаконично. Но мужская натура хочет чего-то заметного. Интересным дизайнерским решением будет стол грубой формы из дерева.
13. Дерево
Кухни, целиком отделанные деревом, смотрятся очень дорого и презентабельно. Темная столешница подчеркнет стиль, а приглушенное освещение придаст шарма и таинственности такому мужскому помещению.
14. Шале
Мужчины издревле были охотниками и добытчиками. И кухня такого мужчины должна выглядеть соответствующим образом. Стиль шале подойдет для этого прекрасно. Каменные вставки, грубые деревянные элементы и много пространства и света создадут интерьер кухни настоящего мужчины.
15. Кухня-гостиная
Довольно популярное решение — объединить кухню и гостиную. Для холостяцкого логова большая кухня не нужна. Готовить можно и на небольшом пространстве, а накрывать стол — в удобной гостиной.
16. Яркие цвета
Не все мужские интерьеры должны быть темными. Многие холостяки любят веселые и яркие цвета. Кухня в желтом оттенке и аппетита прибавит, и настроение поднимет.
17. Светлые тона
Кухонный интерьер в светлых тонах хорошо подойдет для больших помещений. Светло-коричневый и белый создадут уютную атмосферу для трапезы, подчеркнут большую площадь, где царствует мужчина.
18. Осознанная небрежность
Многие мужчины не стремятся оформлять кухню идеально. Хорошо продуманная небрежность может выглядеть очень интересно. Несколько каменных поверхностей, в которые будут встроены раковина и плита, станут столами. Обычный стеллаж заменит шкаф. Изюминками такого помещения можно сделать холодильник для напитков и декор.
19. Много света и пространства
Какой мужчина не любит простор! Панорамные окна дадут много света и расширят пространство. В таком помещении нужен большой обеденный стол для больших компаний.
20. Лаунж
Кухня в стиле лаунж — одно из самых интересных решений для холостяка. Это необычное пространство с особой мебелью. Натуральные материалы и естественные природные оттенки подразумеваются.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники