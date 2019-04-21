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Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостяка


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Вы мужчина и живете один? Хотите обустроить кухню, но не знаете как? Вместе с ReRooms мы подкинем вам много хороших идей.

Мужская натура сама по себе сдержанная и брутальная. И это отражается на интерьере хозяина квартиры. Не надо думать, что мужчинам не свойственно чувство стиля и красоты. Существует множество примеров того, что мужской дизайн очень интересный и привлекательный. И мы вас сейчас это докажем.

1. Минимализм

Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма.Фото № 1: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: dwell.com

2. Органайзерая натура сама по себе сдержанная и брутальная. И это отражается на интерьере хозяина квартиры. Не надо думать, что мужчинам не свойственно чувство стиля и красоты. Существует множество примеров того, что мужской дизайн очень интересный и привлекательный. И мы вас сейчас это докажем.

1. Минимализм

Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма.Фото № 1: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: dwell.com

2. Органайзер

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Интересное решение для кухни холостяка — шкаф-органайзер. В нем можно поместить всю кухонную утварь и некоторые предметы кухонной техники, например духовку и холодильник. Такое решение сэкономит место на кухне и время на поиски необходимых вещей.Фото № 2: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: snaidero-usa.com

3. Темные тона

Преобладание темных цветов в интерьере кухни — один из признаков холостяка. Простые цвета и темные оттенки подчеркивают брутальность помещения и тем самым привлекают мужчин. Это действительно неплохое решение, так как темные поверхности сложнее испачкать.Фото № 3: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: adastraerrans.com

4. Кабинет

В небольших квартирах часто не хватает рабочего пространства и приходится придумывать, как использовать помещения по максимуму. Например, для мужчин важно иметь свое рабочее место. Поставив на кухню широкий стол с хорошим освещением, вы сможете создать идеальное место как для работы за ноутбуком, так и для приема пищи.Фото № 4: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: v2bnc00372.v2.webbnc.net

5. Все на виду

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Открывать и закрывать ящики, вспоминать, где что лежит — не самое приятное занятие для мужчины. А что, если убрать все эти дверцы и расположить кухонный инвентарь в полной доступности? Такое решение довольно функционально. А если выдержать интерьер в белых и металлических тонах, это еще будет и стильно выглядеть.Фото № 5: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: houseandgarden.co.uk

6. Техника

Мужчины любят функциональность и технологичность, поэтому кухни холостяков так часто наполнены разнообразной техникой: встроенные плиты, микроволновки, посудомоечные машины.Фото № 6: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: homeinteriorsoutlet.com

7. Металл

Металлические атрибуты в интерьере тоже ассоциируются с брутальностью и мужественностью. Кухня, в который преобладают металлические детали, действительно выглядит очень по-мужски. Отлично смотрится сочетание черного и серого металла.Фото № 7: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: hausbest.com

8. Лофт

Если у вас большая кухня, но не так много мебели, можно использовать стиль лофт для оформления интерьера. Вам не придется закрывать трубы, вытяжки, провода, что существенно снизит затраты на обустройство. А благодаря простым, но стильным вещам интерьер не будет выглядеть пустым.Фото № 8: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: tremontgrand.com

9. Телевизор

Мужчины любят спорт, так что важная деталь интерьера холостяка — телевизор. Расположив его на кухне, вы сможете, не отвлекаясь от любимых передач, приготовить еду или посидеть с друзьями.Фото № 9: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: behance.net

10. Бар

Холостяки — любители вечеринок и посиделок с друзьями. И если украсить кухню спортивными атрибутами, игровыми автоматами, сделать барную стойку — получится великолепное место для развлечения.Фото № 10: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: artsrepublik.com

11. Классический стиль

Многие мужчины любят классический стиль. Простые формы, приятные тона, неброская мебель создают спокойную домашнюю атмосферу и выглядят довольно стильно.Фото № 11: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: eurokitchenart.com

12. Броские предметы

Кухня холостяка часто оформлена лаконично. Но мужская натура хочет чего-то заметного. Интересным дизайнерским решением будет стол грубой формы из дерева.Фото № 12: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: apartmenttherapy.com

13. Дерево

Кухни, целиком отделанные деревом, смотрятся очень дорого и презентабельно. Темная столешница подчеркнет стиль, а приглушенное освещение придаст шарма и таинственности такому мужскому помещению.Фото № 13: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: bestonlinecabinets.com

14. Шале

Мужчины издревле были охотниками и добытчиками. И кухня такого мужчины должна выглядеть соответствующим образом. Стиль шале подойдет для этого прекрасно. Каменные вставки, грубые деревянные элементы и много пространства и света создадут интерьер кухни настоящего мужчины.Фото № 14: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: triumphmountainproperties.com

15. Кухня-гостиная

Довольно популярное решение — объединить кухню и гостиную. Для холостяцкого логова большая кухня не нужна. Готовить можно и на небольшом пространстве, а накрывать стол — в удобной гостиной.Фото № 15: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: dwell.com

16. Яркие цвета

Не все мужские интерьеры должны быть темными. Многие холостяки любят веселые и яркие цвета. Кухня в желтом оттенке и аппетита прибавит, и настроение поднимет.Фото № 16: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: taburetti.kiev.ua

17. Светлые тона

Кухонный интерьер в светлых тонах хорошо подойдет для больших помещений. Светло-коричневый и белый создадут уютную атмосферу для трапезы, подчеркнут большую площадь, где царствует мужчина.Фото № 17: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: thegentlemansjournal.com

18. Осознанная небрежность

Многие мужчины не стремятся оформлять кухню идеально. Хорошо продуманная небрежность может выглядеть очень интересно. Несколько каменных поверхностей, в которые будут встроены раковина и плита, станут столами. Обычный стеллаж заменит шкаф. Изюминками такого помещения можно сделать холодильник для напитков и декор.Фото № 18: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: hotelroomsearch.net

19. Много света и пространства

Какой мужчина не любит простор! Панорамные окна дадут много света и расширят пространство. В таком помещении нужен большой обеденный стол для больших компаний. Фото № 19: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: qua.nl

20. Лаунж

Кухня в стиле лаунж — одно из самых интересных решений для холостяка. Это необычное пространство с особой мебелью. Натуральные материалы и естественные природные оттенки подразумеваются.Фото № 20: Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостякаФото: matuisichiro.com

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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