Минимализм и комфорт: 20 идей обустройства кухни для холостяка

Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма. Фото: dwell.com

Мужчинам свойственно избавляться от лишних вещей и деталей. На кухне этому будет способствовать минималистичный стиль. Ровные ящики, минимум фурнитуры, никаких лишних крючков и полок — только необходимые вещи. Ко всему этому — сдержанная цветовая гамма. Фото: dwell.com

Мужская натура сама по себе сдержанная и брутальная. И это отражается на интерьере хозяина квартиры. Не надо думать, что мужчинам не свойственно чувство стиля и красоты. Существует множество примеров того, что мужской дизайн очень интересный и привлекательный. И мы вас сейчас это докажем.

Интересное решение для кухни холостяка — шкаф-органайзер. В нем можно поместить всю кухонную утварь и некоторые предметы кухонной техники, например духовку и холодильник. Такое решение сэкономит место на кухне и время на поиски необходимых вещей. Фото: snaidero-usa.com

3. Темные тона

Преобладание темных цветов в интерьере кухни — один из признаков холостяка. Простые цвета и темные оттенки подчеркивают брутальность помещения и тем самым привлекают мужчин. Это действительно неплохое решение, так как темные поверхности сложнее испачкать. Фото: adastraerrans.com

4. Кабинет

В небольших квартирах часто не хватает рабочего пространства и приходится придумывать, как использовать помещения по максимуму. Например, для мужчин важно иметь свое рабочее место. Поставив на кухню широкий стол с хорошим освещением, вы сможете создать идеальное место как для работы за ноутбуком, так и для приема пищи. Фото: v2bnc00372.v2.webbnc.net

5. Все на виду

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Открывать и закрывать ящики, вспоминать, где что лежит — не самое приятное занятие для мужчины. А что, если убрать все эти дверцы и расположить кухонный инвентарь в полной доступности? Такое решение довольно функционально. А если выдержать интерьер в белых и металлических тонах, это еще будет и стильно выглядеть. Фото: houseandgarden.co.uk

6. Техника

Мужчины любят функциональность и технологичность, поэтому кухни холостяков так часто наполнены разнообразной техникой: встроенные плиты, микроволновки, посудомоечные машины. Фото: homeinteriorsoutlet.com

7. Металл

Металлические атрибуты в интерьере тоже ассоциируются с брутальностью и мужественностью. Кухня, в который преобладают металлические детали, действительно выглядит очень по-мужски. Отлично смотрится сочетание черного и серого металла. Фото: hausbest.com

8. Лофт

Если у вас большая кухня, но не так много мебели, можно использовать стиль лофт для оформления интерьера. Вам не придется закрывать трубы, вытяжки, провода, что существенно снизит затраты на обустройство. А благодаря простым, но стильным вещам интерьер не будет выглядеть пустым. Фото: tremontgrand.com

9. Телевизор

Мужчины любят спорт, так что важная деталь интерьера холостяка — телевизор. Расположив его на кухне, вы сможете, не отвлекаясь от любимых передач, приготовить еду или посидеть с друзьями. Фото: behance.net

10. Бар

Холостяки — любители вечеринок и посиделок с друзьями. И если украсить кухню спортивными атрибутами, игровыми автоматами, сделать барную стойку — получится великолепное место для развлечения. Фото: artsrepublik.com

11. Классический стиль

Многие мужчины любят классический стиль. Простые формы, приятные тона, неброская мебель создают спокойную домашнюю атмосферу и выглядят довольно стильно. Фото: eurokitchenart.com

12. Броские предметы

Кухня холостяка часто оформлена лаконично. Но мужская натура хочет чего-то заметного. Интересным дизайнерским решением будет стол грубой формы из дерева. Фото: apartmenttherapy.com

13. Дерево

Кухни, целиком отделанные деревом, смотрятся очень дорого и презентабельно. Темная столешница подчеркнет стиль, а приглушенное освещение придаст шарма и таинственности такому мужскому помещению. Фото: bestonlinecabinets.com

14. Шале

Мужчины издревле были охотниками и добытчиками. И кухня такого мужчины должна выглядеть соответствующим образом. Стиль шале подойдет для этого прекрасно. Каменные вставки, грубые деревянные элементы и много пространства и света создадут интерьер кухни настоящего мужчины. Фото: triumphmountainproperties.com

15. Кухня-гостиная

Довольно популярное решение — объединить кухню и гостиную. Для холостяцкого логова большая кухня не нужна. Готовить можно и на небольшом пространстве, а накрывать стол — в удобной гостиной. Фото: dwell.com

16. Яркие цвета

Не все мужские интерьеры должны быть темными. Многие холостяки любят веселые и яркие цвета. Кухня в желтом оттенке и аппетита прибавит, и настроение поднимет. Фото: taburetti.kiev.ua

17. Светлые тона

Кухонный интерьер в светлых тонах хорошо подойдет для больших помещений. Светло-коричневый и белый создадут уютную атмосферу для трапезы, подчеркнут большую площадь, где царствует мужчина. Фото: thegentlemansjournal.com

18. Осознанная небрежность

Многие мужчины не стремятся оформлять кухню идеально. Хорошо продуманная небрежность может выглядеть очень интересно. Несколько каменных поверхностей, в которые будут встроены раковина и плита, станут столами. Обычный стеллаж заменит шкаф. Изюминками такого помещения можно сделать холодильник для напитков и декор. Фото: hotelroomsearch.net

19. Много света и пространства

Какой мужчина не любит простор! Панорамные окна дадут много света и расширят пространство. В таком помещении нужен большой обеденный стол для больших компаний. Фото: qua.nl

20. Лаунж