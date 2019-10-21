Современный интерьер квартиры с двумя детскими: проект ReRooms

Просторная 130-метровая квартира на юго-востоке Москвы, о которой мы расскажем сегодня, имеет интересную особенность планировки: в ней есть сразу две детские комнаты. Показываем, как стильно и современно дизайнеры ReRooms оформили пространство большого семейного жилища.

Для оформления интерьера был выбран популярный стиль американской классики: светлый, сдержанный и по-домашнему уютный. В дизайне квартиры преобладают светлые теплые оттенки, традиционные для американской классики — они визуально расширяют пространство и делают атмосферу в доме спокойной и комфортной для отдыха.

На 130 квадратных метрах квартиры поместилось много отдельных комнат: одна взрослая спальня и две детских, кухня, гостиная, раздельные ванная и санузел и даже небольшой балкон. Мы побываем в каждой комнате и полюбуемся работой дизайнеров из ReRooms.

Прихожая

На входе в квартиру нас встречает очень светлая, преимущественно белая отделка с добавлением серых и бежевых тонов. Стены оформлены краской с мелким рельефом, на полу уложена керамическая глянцевая плитка. Примечательно, что вдоль пола по всем стенам установлен высокий плинтус — традиционная черта классики по-американски.



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Светлое пространство ничем не нагружено: из мебели в прихожей есть только вешалка с крючками и цветной пуфик, играющий роль яркого акцента. И без того большие коридоры визуально расширяются благодаря эффектному зеркалу, которому отведена целая стена. Все межкомнатные двери также окрашены в белый, чтобы не создавать ненужных контрастов и сохранить спокойствие обстановки.

Гостиная

Гостиная окрашена в более теплые бежевые тона, на полу вместо плитки уложен деревянный ламинат. Вся мебель светлая и органично вписывается в интерьер, подчеркивая уютную домашнюю атмосферу. Шкафы оборудованы прозрачными стеклянными дверцами — это делает облик комнаты легче и просторнее. В качестве декора используются картины с цветочными мотивами и сами цветы в стеклянных вазах — еще одна характерная черта стиля, придающая уюта дому.



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В просторной гостиной нашлось место даже для небольшого рабочего уголка с компактным столом и компьютером. Зона отдыха с диваном и телевизором отделена от рабочей при помощи узорчатого напольного ковра и углового дивана.

Кухня

В интерьере кухни, помимо классического белого цвета, использован синий с морским оттенком. Им окрашена целая стена у обеденного стола и мягкие сиденья для стульев. Синий есть и на фартуке гарнитура — в виде стильной ромбовидной плитки-гексагона. Этот цвет органично сочетается со светлой деревянной столешницей и белыми шкафчиками.



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На кухне организовано зонированное освещение: над гарнитуром установлены встроенные потолочные светильники, в обеденной зоне размещена блестящая позолоченная лампа — она же играет роль декоративного украшения комнаты наряду с «цветочной» картиной и зеленым растением.

Спальня

Бежевая отделка спальни комбинируется с темной классической мебелью из дерева, которая делает облик помещения богатым и благородным. В качестве ярких акцентов в интерьер добавлены бирюзовые шторы и кресло, которое располагается возле компактного туалетного столика.



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В спальне довольно много зеркал: одно располагается над туалетным столиком, второе — на дверце гардероба, а третье, декоративное, в виде кругов разных диаметров, висит над изголовьем кровати. Все они расширяют пространство и делают его ярче, отражая свет из большого окна.

Детская девочки

Две детские организованы в одном большом помещении, разделенном стеной-перегородкой. Начнем с комнаты девочки. Она выполнена в сочетании белого и бежевого цветов, как и остальное пространство квартиры. В качестве дополнительного яркого оттенка использован зеленый: он используется в основном в спальной зоне — в виде кровати и чехлов для подушек.



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Большое внимание уделено украшению спальни. Для этого используются статуэтки, картины с изображением животных и большой принт на стене с фантазийным сюжетом. Вся мебель выполнена исключительно в белом цвете — на ее фоне пестро выделяются все украшения и яркие акценты.

Детская мальчика

В комнате мальчика роль яркого цвета также играет зеленый, но он использован не в одной зоне, а по всему пространству комнаты: в виде вставок на шкафах и кровати. Вместо белого цвета отделки доминирует бежевый, органично сочетающийся со светлой деревянной мебелью.



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В качестве украшения здесь выбран принт на всю стену — на нем мы видим большую географическую карту мира с изображениями животных. Еще в детской мальчика нашлось место спортивному уголку с турниками, кольцами и канатом.

Санузел

В компактном, менее двух метров светлом санузле пространство организовано очень практично, чтобы оставить больше свободного места. Для хранения используются встроенные закрытые шкафы в верхней части стены, стиральная машина располагается в углубленной нише.



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Помогают экономить место безручечная тумба под раковину и сантехника в виде инсталляций.

Ванная

Площадь ванной гораздо больше — она составляет 4,84 метра. Отделка здесь более теплая, чем в санузле — на стены уложена керамическая плитка бежевых оттенков. Здесь поместилась полноценная ванна с душем и несколько отдельных шкафчиков для хранения вещей.



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Пространство оформлено рационально: вся техника выбрана в виде инсталляций, в качестве душевой перегородки использовано тонкое стекло.

Балкон

Узкое пространство балкона выполнено в бело-бежевой палитре. Здесь установлены закрытые напольные и подвесные шкафы для хранения вещей не первой необходимости.



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Для экономии места выбраны тонкие рулонные шторы. А сами окна оборудованы матовыми полупрозрачными стеклами, которые не только ограничивают видимость снаружи, но и делают интерьер более современным и стильным.