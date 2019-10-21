Современный интерьер квартиры с двумя детскими: проект ReRooms

Просторная 130-метровая квартира на юго-востоке Москвы, о которой мы расскажем сегодня, имеет интересную особенность планировки: в ней есть сразу две детские комнаты. Показываем, как стильно и современно дизайнеры ReRooms оформили пространство большого семейного жилища.
Для оформления интерьера был выбран популярный стиль американской классики: светлый, сдержанный и по-домашнему уютный. В дизайне квартиры преобладают светлые теплые оттенки, традиционные для американской классики — они визуально расширяют пространство и делают атмосферу в доме спокойной и комфортной для отдыха.
На 130 квадратных метрах квартиры поместилось много отдельных комнат: одна взрослая спальня и две детских, кухня, гостиная, раздельные ванная и санузел и даже небольшой балкон. Мы побываем в каждой комнате и полюбуемся работой дизайнеров из ReRooms.
Прихожая
На входе в квартиру нас встречает очень светлая, преимущественно белая отделка с добавлением серых и бежевых тонов. Стены оформлены краской с мелким рельефом, на полу уложена керамическая глянцевая плитка. Примечательно, что вдоль пола по всем стенам установлен высокий плинтус — традиционная черта классики по-американски.
Светлое пространство ничем не нагружено: из мебели в прихожей есть только вешалка с крючками и цветной пуфик, играющий роль яркого акцента. И без того большие коридоры визуально расширяются благодаря эффектному зеркалу, которому отведена целая стена. Все межкомнатные двери также окрашены в белый, чтобы не создавать ненужных контрастов и сохранить спокойствие обстановки.
Гостиная
Гостиная окрашена в более теплые бежевые тона, на полу вместо плитки уложен деревянный ламинат. Вся мебель светлая и органично вписывается в интерьер, подчеркивая уютную домашнюю атмосферу. Шкафы оборудованы прозрачными стеклянными дверцами — это делает облик комнаты легче и просторнее. В качестве декора используются картины с цветочными мотивами и сами цветы в стеклянных вазах — еще одна характерная черта стиля, придающая уюта дому.
В просторной гостиной нашлось место даже для небольшого рабочего уголка с компактным столом и компьютером. Зона отдыха с диваном и телевизором отделена от рабочей при помощи узорчатого напольного ковра и углового дивана.
Кухня
В интерьере кухни, помимо классического белого цвета, использован синий с морским оттенком. Им окрашена целая стена у обеденного стола и мягкие сиденья для стульев. Синий есть и на фартуке гарнитура — в виде стильной ромбовидной плитки-гексагона. Этот цвет органично сочетается со светлой деревянной столешницей и белыми шкафчиками.
На кухне организовано зонированное освещение: над гарнитуром установлены встроенные потолочные светильники, в обеденной зоне размещена блестящая позолоченная лампа — она же играет роль декоративного украшения комнаты наряду с «цветочной» картиной и зеленым растением.
Спальня
Бежевая отделка спальни комбинируется с темной классической мебелью из дерева, которая делает облик помещения богатым и благородным. В качестве ярких акцентов в интерьер добавлены бирюзовые шторы и кресло, которое располагается возле компактного туалетного столика.
В спальне довольно много зеркал: одно располагается над туалетным столиком, второе — на дверце гардероба, а третье, декоративное, в виде кругов разных диаметров, висит над изголовьем кровати. Все они расширяют пространство и делают его ярче, отражая свет из большого окна.
Детская девочки
Две детские организованы в одном большом помещении, разделенном стеной-перегородкой. Начнем с комнаты девочки. Она выполнена в сочетании белого и бежевого цветов, как и остальное пространство квартиры. В качестве дополнительного яркого оттенка использован зеленый: он используется в основном в спальной зоне — в виде кровати и чехлов для подушек.
Большое внимание уделено украшению спальни. Для этого используются статуэтки, картины с изображением животных и большой принт на стене с фантазийным сюжетом. Вся мебель выполнена исключительно в белом цвете — на ее фоне пестро выделяются все украшения и яркие акценты.
Детская мальчика
В комнате мальчика роль яркого цвета также играет зеленый, но он использован не в одной зоне, а по всему пространству комнаты: в виде вставок на шкафах и кровати. Вместо белого цвета отделки доминирует бежевый, органично сочетающийся со светлой деревянной мебелью.
В качестве украшения здесь выбран принт на всю стену — на нем мы видим большую географическую карту мира с изображениями животных. Еще в детской мальчика нашлось место спортивному уголку с турниками, кольцами и канатом.
Санузел
В компактном, менее двух метров светлом санузле пространство организовано очень практично, чтобы оставить больше свободного места. Для хранения используются встроенные закрытые шкафы в верхней части стены, стиральная машина располагается в углубленной нише.
Помогают экономить место безручечная тумба под раковину и сантехника в виде инсталляций.
Ванная
Площадь ванной гораздо больше — она составляет 4,84 метра. Отделка здесь более теплая, чем в санузле — на стены уложена керамическая плитка бежевых оттенков. Здесь поместилась полноценная ванна с душем и несколько отдельных шкафчиков для хранения вещей.
Пространство оформлено рационально: вся техника выбрана в виде инсталляций, в качестве душевой перегородки использовано тонкое стекло.
Балкон
Узкое пространство балкона выполнено в бело-бежевой палитре. Здесь установлены закрытые напольные и подвесные шкафы для хранения вещей не первой необходимости.
Для экономии места выбраны тонкие рулонные шторы. А сами окна оборудованы матовыми полупрозрачными стеклами, которые не только ограничивают видимость снаружи, но и делают интерьер более современным и стильным.
Стоимость дизайн-проекта для такой просторной семейной квартиры — 49 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные для оформления интерьера, вы можете изучить в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники