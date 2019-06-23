Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьера

Одним из самых интересных трендов 2019 года стало использование различных металлов в интерьерах. Скрытый интерьерный потенциал металла оказался намного шире, чем мы себе представляли, а прочность и способность дружить со многими материалами сделали его желанным гостем в современных интерьерах . В мейнстриме сегодня медь, латунь и нержавеющая сталь в сочетании с темным деревом, бетоном, гранитом и сланцем. Они уверенно потеснили элегантное сочетание белого мрамора со светлым деревом, которое было в моде на протяжении прошлых сезонов.

Микс текстуры состаренного металла с блеском нового — основная тенденция использования этого материала в интерьере. Такое смешение позволяет даже из металлической сущности вытянуть необыкновенную живость и теплоту, без которых невозможно обустроить современное и комфортное жилье. И если раньше соседство различных металлов в интерьере считалось моветоном, теперь оно только приветствуется.

Сегодня ReRooms рассказывает, как наиболее эффектно расставить металлические акценты в интерьере. Оказывается, даже стены из металла смотрятся очень роскошно.

1. Изысканная отделка

Жилая зона призвана быть теплой и уютной, поэтому о каком металле в отделке может идти речь, скажете вы? Сейчас покажем. Гладкими листами из нержавейки можно выложить целую стену, чтобы слегка охладить жаркое помещение, постоянно залитое из окна солнечным светом. Или же, напротив, утеплить комнату, в которой лучи солнца — нечастые гости. Для последней цели лучше использовать медные листы красноватого цвета — в отличие от холодного стального оттенка они привнесут в атмосферу помещения уют и придадут ему определенный статус.

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Фото: home-designing.com

Фото: friendsofthecommons.org

2. Модные перегородки

Металл в интерьере может не только взять на себя основную декоративную роль, но и стать важным функциональным элементом, таким как перегородка в студийных пространствах.

Фото: homebnc.com

При этом такой материал прекрасно соседствует с любой отделкой, будь то дерево, стекло, штукатурка или просто обои. Так что простора для фантазии достаточно!

Фото: atouchofclassflorist.info

3. Украшение камина

Многим кажется, что металл может органично вписаться только в интерьеры в стиле лофт или хай-тек. Не обязательно. Он прекрасно себя чувствует даже в классических интерьерах, правда, только в умеренном количестве. Посмотрите, как выглядит камин, обрамленный металлом: он привлекает внимание, к тому же отлично отражает свет.

Фото: interiorgod.com

Для такой оригинальной отделки каминной зоны не обязательно использовать исключительно стальные листы — подойдут и резные панели яркого цвета, которые будут смотреться не хуже.

Фото: residential2017.tableaux.com

4. 3D-эффект

Металл — отличный материал для центрального акцента в лаконичных и немного аскетичных интерьерах. Используйте на нейтральных стенах металлические панели с объемной геометрией или кованые вставки в рамках. За счет насыщенного металлического блеска они смотрятся как настоящие арт-объекты, которые в зависимости от степени освещенности комнаты будут меняться на протяжении всего дня. Используя такие панно из металла, можно смело играть фактурами и формами: сочетайте несочетаемое, от этого интерьер только выиграет.

Фото: archiproducts.com

Фото: patioyarddesign.com

5. Практичная сантехника

В вашей квартире есть элементы, которые портят всю интерьерную картину, но избавиться от них нет возможности? Сделайте их акцентными. Например, коммуникации в ванной и санузле можно обработать краской, имитирующей металл, — получится стильно, необычно и красиво.

Фото: kellysdepot.com

Еще одна модная тенденция в современных интерьерах — медная или латунная сантехника. Кроме своего эстетичного вида, она имеет еще одно преимущество перед изделиями из других металлов. Дело в том, что медь и латунь — прекрасные биостатики, которые предотвращают размножение бактерий. А это очень важно для создания благоприятной атмосферы в ванных и кухнях, где эти самые бактерии множатся с космической скоростью.

Фото: gunnitrentino.es

Фото: drummonds-uk.com

6. Мебельная геометрия

В интерьерную моду уверенно входит геометрия. Ромбы, квадраты, круги, треугольники и прочие геометрические фигуры в современных интерьерах можно встретить повсюду: в отделке, в декоре, в текстиле. Однако наиболее эффектно геометрические хитросплетения смотрятся на мебельных каркасах. Журнальные столики, стулья, тумбы, шкафы, стеллажи и кровати с изящными металлическими ножками или основаниями выглядят изысканно и вносят в интерьер нотки шикарной винтажности.

Фото: thespruce.com

Фото: refdsg.co

Хотите большего блеска металла? Отделайте нержавеющей сталью фасады кухонного гарнитура — этот металл не подвержен коррозии, поэтому станет наиболее удачным вариантом для рабочей зоны, в которой создаст эффект стерильной чистоты.

Фото: elledecor.com

7. Внимание на ручки

Хотите внести металлические нотки в интерьер, но без особых затрат и глобальных изменений? Обновите мебель металлическим ручками из меди или бронзы. Даже с такой незначительной деталью ваши старые шкафы, комоды или же створки душевой кабины будут смотреться совсем по-другому.

Фото: hafele.co.uk

Фото: montenegrin.org

8. Игра света

Металлические блики потолочных люстр и светильников способны создать завораживающую игру света в интерьере: днем комната в их обрамлении будет сверкать, словно драгоценный камень, а по вечерам здесь появится волшебная атмосфера, которую сложно создать в минималистичных пространствах. Если в вашем интерьере доминируют строгие линии, уравновесьте их моделями светильников с плафонами округлых форм. Хотите сделать интерьер харизматичным? Выбирайте люстры причудливых форм.

Фото: cellcode.us

9. Стильные детали

Простейший способ вписать металл в интерьер — разместить медный, бронзовый, латунный или стальной декор. Хотите эклектичного шика? Украсьте спальню или гостиную зеркалом в стиле ар-деко — в сочетании с бархатными покрытиями и растительными принтами оно смотрится особенно стильно. Нужен более спокойный декор? Металлические вазы, подносы, статуэтки, подсвечники, рамки для фото станут универсальными солдатами в декоративном сценарии любого интерьера.

Фото: bernasjogja.co

10. Блестящий текстиль

Вы не фанат металла, но хотите оформить интерьер по всем модным канонам? Используйте обивку мебели, декоративный текстиль, ковры, шторы, пледы или покрывала с металлическим блеском. Они ненавязчивы и неплохо смотрятся в интерьерах разной стилистики, вносят в них оригинальную изюминку. Так вы и от своих убеждений по отношению к металлам в чистом виде не отступитесь, и получите интерьер, который будет точно в тренде!

Фото: wearefound.com