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Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьера


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Полированный металл, латунь, медь и бронза снова на пике дизайнерской моды. Делимся идеями, как вписать трендовые металлы в современный интерьер.

Одним из самых интересных трендов 2019 года стало использование различных металлов в интерьерах. Скрытый интерьерный потенциал металла оказался намного шире, чем мы себе представляли, а прочность и способность дружить со многими материалами сделали его желанным гостем в современных интерьерах. В мейнстриме сегодня медь, латунь и нержавеющая сталь в сочетании с темным деревом, бетоном, гранитом и сланцем. Они уверенно потеснили элегантное сочетание белого мрамора со светлым деревом, которое было в моде на протяжении прошлых сезонов. 

Фото № 1: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: architizer.com 

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Микс текстуры состаренного металла с блеском нового — основная тенденция использования этого материала в интерьере. Такое смешение позволяет даже из металлической сущности вытянуть необыкновенную живость и теплоту, без которых невозможно обустроить современное и комфортное жилье. И если раньше соседство различных металлов в интерьере считалось моветоном, теперь оно только приветствуется. 

Сегодня ReRooms рассказывает, как наиболее эффектно расставить металлические акценты в интерьере. Оказывается, даже стены из металла смотрятся очень роскошно.

1. Изысканная отделка

Жилая зона призвана быть теплой и уютной, поэтому о каком металле в отделке может идти речь, скажете вы? Сейчас покажем. Гладкими листами из нержавейки можно выложить целую стену, чтобы слегка охладить жаркое помещение, постоянно залитое из окна солнечным светом. Или же, напротив, утеплить комнату, в которой лучи солнца — нечастые гости. Для последней цели лучше использовать медные листы красноватого цвета — в отличие от холодного стального оттенка они привнесут в атмосферу помещения уют и придадут ему определенный статус.

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Фото № 2: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: home-designing.com 

Фото № 3: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: friendsofthecommons.org 

2. Модные перегородки

Металл в интерьере может не только взять на себя основную декоративную роль, но и стать важным функциональным элементом, таким как перегородка в студийных пространствах

Фото № 4: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: homebnc.com 

При этом такой материал прекрасно соседствует с любой отделкой, будь то дерево, стекло, штукатурка или просто обои. Так что простора для фантазии достаточно!

Фото № 5: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: atouchofclassflorist.info 

3. Украшение камина

Многим кажется, что металл может органично вписаться только в интерьеры в стиле лофт или хай-тек. Не обязательно. Он прекрасно себя чувствует даже в классических интерьерах, правда, только в умеренном количестве. Посмотрите, как выглядит камин, обрамленный металлом: он привлекает внимание, к тому же отлично отражает свет. 

Фото № 6: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: interiorgod.com 

Для такой оригинальной отделки каминной зоны не обязательно использовать исключительно стальные листы — подойдут и резные панели яркого цвета, которые будут смотреться не хуже.

Фото № 7: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: residential2017.tableaux.com 

4. 3D-эффект

Металл — отличный материал для центрального акцента в лаконичных и немного аскетичных интерьерах. Используйте на нейтральных стенах металлические панели с объемной геометрией или кованые вставки в рамках. За счет насыщенного металлического блеска они смотрятся как настоящие арт-объекты, которые в зависимости от степени освещенности комнаты будут меняться на протяжении всего дня. Используя такие панно из металла, можно смело играть фактурами и формами: сочетайте несочетаемое, от этого интерьер только выиграет.  

Фото № 8: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: archiproducts.com 

Фото № 9: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: patioyarddesign.com 

5. Практичная сантехника

В вашей квартире есть элементы, которые портят всю интерьерную картину, но избавиться от них нет возможности? Сделайте их акцентными. Например, коммуникации в ванной и санузле можно обработать краской, имитирующей металл, — получится стильно, необычно и красиво.

Фото № 10: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: kellysdepot.com 

Еще одна модная тенденция в современных интерьерах — медная или латунная сантехника. Кроме своего эстетичного вида, она имеет еще одно преимущество перед изделиями из других металлов. Дело в том, что медь и латунь — прекрасные биостатики, которые предотвращают размножение бактерий. А это очень важно для создания благоприятной атмосферы в ванных и кухнях, где эти самые бактерии множатся с космической скоростью. 

Фото № 11: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: gunnitrentino.es 

Фото № 12: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: drummonds-uk.com 

6. Мебельная геометрия

В интерьерную моду уверенно входит геометрия. Ромбы, квадраты, круги, треугольники и прочие геометрические фигуры в современных интерьерах можно встретить повсюду: в отделке, в декоре, в текстиле. Однако наиболее эффектно геометрические хитросплетения смотрятся на мебельных каркасах. Журнальные столики, стулья, тумбы, шкафы, стеллажи и кровати с изящными металлическими ножками или основаниями выглядят изысканно и вносят в интерьер нотки шикарной винтажности.

Фото № 13: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: thespruce.com 

Фото № 14: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: refdsg.co 

Хотите большего блеска металла? Отделайте нержавеющей сталью фасады кухонного гарнитура — этот металл не подвержен коррозии, поэтому станет наиболее удачным вариантом для рабочей зоны, в которой создаст эффект стерильной чистоты.

Фото № 15: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: elledecor.com 

7. Внимание на ручки

Хотите внести металлические нотки в интерьер, но без особых затрат и глобальных изменений? Обновите мебель металлическим ручками из меди или бронзы. Даже с такой незначительной деталью ваши старые шкафы, комоды или же створки душевой кабины будут смотреться совсем по-другому. 

Фото № 16: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: hafele.co.uk 

Фото № 17: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: montenegrin.org 

8. Игра света

Металлические блики потолочных люстр и светильников способны создать завораживающую игру света в интерьере: днем комната в их обрамлении будет сверкать, словно драгоценный камень, а по вечерам здесь появится волшебная атмосфера, которую сложно создать в минималистичных пространствах. Если в вашем интерьере доминируют строгие линии, уравновесьте их моделями светильников с плафонами округлых форм. Хотите сделать интерьер харизматичным? Выбирайте люстры причудливых форм

Фото № 18: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: cellcode.us 

9. Стильные детали

Простейший способ вписать металл в интерьер — разместить медный, бронзовый, латунный или стальной декор. Хотите эклектичного шика? Украсьте спальню или гостиную зеркалом в стиле ар-деко — в сочетании с бархатными покрытиями и растительными принтами оно смотрится особенно стильно. Нужен более спокойный декор? Металлические вазы, подносы, статуэтки, подсвечники, рамки для фото станут универсальными солдатами в декоративном сценарии любого интерьера. 

Фото № 19: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: bernasjogja.co 

10. Блестящий текстиль

Вы не фанат металла, но хотите оформить интерьер по всем модным канонам? Используйте обивку мебели, декоративный текстиль, ковры, шторы, пледы или покрывала с металлическим блеском. Они ненавязчивы и неплохо смотрятся в интерьерах разной стилистики, вносят в них оригинальную изюминку. Так вы и от своих убеждений по отношению к металлам в чистом виде не отступитесь, и получите интерьер, который будет точно в тренде!

Фото № 20: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: wearefound.com 

Фото № 21: Металл снова на волне популярности: 10 оригинальных идей для преображения интерьераФото: freshome.com 

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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