Выбор скатерти на стол в гостиную или кухню: что нужно знать

Столовый текстиль — отличный способ задать тон застолью. Он включает в себя скатерти, подложки, салфетки и дорожки, которые могут быть изготовлены из разных тканей и доступны в различных размерах и цветах. Выбирайте столовый текстиль, который соответствует декору вашего дома или празднику, который вы отмечаете.

Столовый текстиль — отличный способ задать тон застолью. Он включает в себя скатерти, подложки, салфетки и дорожки, которые могут быть изготовлены из разных тканей и доступны в различных размерах и цветах. Выбирайте столовый текстиль, который соответствует декору вашего дома или празднику, который вы отмечаете.

Если вы ждете гостей или просто хотите украсить свой дом, скатерть наверняка поможет преобразить гостиную или кухню и станет лучшим декором. Выбор правильной скатерти — это настоящее искусство! И ему вполне можно научиться.

Приобретая скатерть, важно убедиться, что она подходит вашему столу. Нужно учесть следующие параметры:

комната назначения;

размер и форма стола;

предназначение скатерти;

количество гостей;

статус мероприятия;

стиль интерьера.

Нужно обязательно сочетать материал, из которого изготовлена скатерть, с остальным текстилем в комнате и даже материалами отделки и декора.

Если вы выбираете скатерть для какого-то мероприятия, учитывайте его статус. От этого зависит не только качество ткани, но и особенности размещения скатерти на столе. В зависимости от типа события скатерть должна свисать на строго определенную длину. Например, для свадьбы следует выбирать скатерти, которые смогут укрыть весь стол полностью, красиво ложась складками на пол. По менее торжественному поводу принято опускать края скатерти на 25—30 сантиметров. Среднее расстояние от кромки стола до края скатерти в обычные дни должно составлять около 15 сантиметров.

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Фото: activeescapes.co

Разновидности скатертей

По форме

С формой скатерти все просто: она может быть круглой, овальной, квадратной, прямоугольной и асимметричной. Кажется логичным, что форма скатерти должна повторять форму стола. Ничто не мешает вам подбирать скатерти именно по такому принципу. Однако дизайнеры предлагают отойти от стереотипов и напрашивающихся решений и попробовать положить, к примеру, на круглый стол квадратную скатерть. Эффект будет очень интересным! Свисающие края скатерти оригинально нарушат геометрию столовой группы и вызовут большой интерес у ваших гостей.

Фото: decoist.com

По размеру

В этом случае можно позволить себе любые эксперименты. Скатерть может закрывать только столешницу и немного опускаться по краям, а может свисать на любую высоту (рекомендации выше по оптимальной длине складок не требуют строжайшего их соблюдения). Стол из дорогой древесины жаль скрывать от взоров гостей даже за очень красивой скатертью. А вот старый, но очень удобный и любимый столик можно выдать за дизайнерский предмет мебели, закрыв его скатертью почти полностью.

Фото: decoist.com

Интересные варианты можно использовать для оформления стола, имеющего круглую форму. Например, выбирайте стильные комплекты, состоящие из двух скатертей. На столе круглой формы интересно смотрится применение круглой скатерти в качестве основного варианта, а дополнением послужит квадратный элемент, который располагается сверху.

Фото: activeescapes.co

По дизайну

Скатерти могут быть повседневные и праздничные. Причем выбирать вторые можно долго и с удовольствием. К дню рождения, по случаю наступления весны, пасхальные и новогодние скатерти… Вариантов не счесть!

Фото: ugandayouthconventionuk.org

Особое место в интерьерах занимают авторские скатерти, изготовленные по образцам знаменитых дизайнеров. Например, такой вариант, который предложил Александр Жирар — американский дизайнер послевоенной эпохи. Вместе со своими коллегами Чарльзом и Рэй Имз и Джорджем Нельсоном он создал удивительные образцы текстильного дизайна, который ценится сейчас во всем мире.

Жирар привнес чувственную игривость в дизайн двадцатого века, который отсутствовал в строгой эстетике классического модернизма. Стильные скатерти были созданы Александром Жираром в 1961 году для магазина текстиля в Нью-Йорке.

Фото: vitra.com

Материал для изготовления скатертей

Столовые скатерти изготавливают из текстиля (хлопок, лен, журавинка, мати) и искусственных материалов: силиконовые и тефлоновые. Наиболее эффектно выглядят льняные и хлопковые скатерти. Мода последних двух лет: такие скатерти не нужно гладить утюгом перед тем, как накрыть ею стол. Достаточно расправить ее руками и дать ей немного «отлежаться и отвисеться» на столе, прежде чем сажать за него гостей.

Силиконовые и тефлоновые скатерти — вариант для вечеринок на открытой террасе или на природе. Они неприхотливы, не пачкаются, не требуют стирки и выдерживают много использований при условии довольно аккуратного с ними обращения.

Фото: linenme.com

Когда дело доходит до сервировки идеального стола, цвет скатерти имеет большое значение. Официальные и обычные ужины подразумевают разные правила оформления стола, когда речь идет о цвете.

Столовая для торжественных застолий должна быть оформлена в светлых оттенках. Предпочтительны белые и тона слоновой кости. Если вы хотите добавить немного цвета, используйте легкий пастельный оттенок.

Дружеские застолья менее требовательны к цвету. Для таких случаев подходит любой оттенок, от ярких основных тонов до светлых.

Фото: decoist.com

Вы можете добавить другие аксессуары к вашему столу. Вазы, цветы, свечи и красивые безделушки показывают индивидуальность хозяев и стиль интерьера. И будьте осторожны с живыми цветами. Избегайте букетов с сильным ароматом, так как это может повлиять на вкус еды и напитков.

Фото: linenme.com

Отдельное внимание нужно уделить вязаным скатертям. Они выглядят роскошно и не предназначены для украшения стола во время торжественных и повседневных обедов. На них любуются издали, они наполняют интерьер настоящим домашним уютом.

Фото: tutorialhijabmu.com

Фото: tutorialhijabmu.com

Фотопримеры интерьеров с красивыми скатертями