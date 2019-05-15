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Жидкая плитка в интерьере: за и против


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Расскажем об основных достоинствах и недостатках жидкой плитки и о том, где лучше всего ее использовать.

Надоела классическая однотонная плитка или ламинат? Хочется чего-то более эксклюзивного и яркого? Тогда жидкая плитка — это то, что вам нужно! Каждый год на рынке отделочных материалов появляются необычные модели, способные удивить многих покупателей. Жидкая плитка стала именно таким материалом. 

Такую плитку еще называют живой. Она интересна тем, что меняет свой узор каждый раз, как вы пройдете по ней. Поэтому интерьер комнаты всегда будет ярким и оригинальным, так как рисунок не повторяется два раза подряд. 

Когда ходишь по полу, покрытому жидкой плиткой, создается ощущение, будто идешь по воде. Такое покрытие станет не только ярким декоративным элементом интерьера, но и психологической разгрузкой, что особенно важно после тяжелого дня. 

Фото № 1: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: treezy.co.uk

Давайте поговорим о преимуществах и недостатках такой плитки. 

Преимущества

1. Высокая стойкость к механическим повреждениям 

Если вы вдруг уроните на плитку тяжелый предмет, не беспокойтесь о ее сохранности. Она обладает высокой ударопрочностью, так что выдержит падение массивного предмета. По такому полу можно пройтись даже на высоких шпильках — и гель в плитке останется в целости и сохранности. 

2. Противоскользящая поверхность

Если вы любитель покататься из комнаты в комнату по скользкому полу, этот вариант точно не подойдет. За счет того, что верхний слой плитки выполнен из специального противоскользящего материала, поскользнуться вы не рискуете. Поэтому она отлично подойдет для детской комнаты

3. Высокая устойчивость к воде и влаге

Благодаря этому свойству плитку можно использовать в местах повышенной влажности: в ванной и на кухне. Если у вас частный дом, жидкой плиткой можно отделать пол в бассейне — получится очень яркий и необычный интерьер.

4. Выполнена из экологически безопасных материалов

Не беспокойтесь о том, что плитка будет выделять какие-то вредные вещества. Она изготавливается из поликарбоната и гипоаллергенного цветного геля, поэтому безопасна для здоровья. 

5. Теплый пол

Благодаря материалам, из которых изготавливается плитка, она также обладает теплой поверхностью. Поэтому если вы живете в холодной стране и не хотите тратить большие деньги на настоящий теплый пол, используйте жидкую плитку. В холодное время года она будет не только поднимать настроение, но и согревать ваши ноги. Ходить по ней намного комфортнее, чем по холодному стеклу или кафелю. 

6. Обладает амортизирующими свойствами

Мягкая поверхность плитки не позволит разбиться хрупким вещам. Если вы вдруг уроните любимую мамину вазу, есть шанс, что она останется целой. 

7. Проста в уходе

Жидкая плитка не требует специального ухода или дорогостоящих очищающих средств. При загрязнении просто протрите ее обычной водой. 

8. Обладает шумоизоляционными свойствами

Вы не будете слышать шумных соседей, а они не будут слышать вас. Все останутся довольны. 

9. Не выгорает на солнце

Жидкая плитка не выцветает и сохраняет свои яркие краски под воздействием солнечных лучей как минимум 5 лет. 

Фото № 2: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: ebay.com

Недостатки

1. Плитку нельзя разрезать

Жидкую плитку ни в коем случае нельзя резать — она сразу потеряет все свои эстетические и полезные свойства, так как весь гель просто вытечет. Поэтому при покупке такого отделочного материала обращайте внимание на размер изделия.

2. Не выдерживает слишком низких температур

Использовать такую плитку при температуре ниже нуля градусов нельзя, поэтому лучше отказаться от использования этого отделочного материалы в необогреваемых беседках, на террасах или балконах. 

3. Подойдет только для ровных поверхностей

Если в квартире неровные полы, придется либо отказаться от жидкой плитки, либо выровнять поверхность. Максимально допустимый угол наклона равен трём градусам. 

4. Высокая стоимость

Из-за довольно высокой цены не все покупатели могут позволить себе такой отделочный материал. Чтобы сократить расходы на такую плитку, выделите только определенные зоны помещения, а не покрывайте сразу весь пол — таким образом вы сэкономите деньги и зонируете комнату. Плитку можно комбинировать и с другими материалами, например с кафелем или ламинатом. Тогда интерьер получится еще интереснее и оригинальнее. 

Фото № 3: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: dezinerpanels.com.au 

Где можно использовать жидкую плитку

Как мы уже упомянули выше, использование жидкой плитки ограничено не функциональным назначением комнаты, а лишь ее некоторыми техническими характеристиками. Если вы привыкли ходить дома босиком, обязательно присмотритесь к такой плитке — она будет отлично выглядеть как в детской комнате, так и в просторной гостиной. 

Фото № 4: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: art3d.com

Однако не ограничивайтесь лишь яркой плиткой. Обязательно добавляйте к ней интересные и необычные декоративные детали или дизайнерскую мебель. Например, в детской с помощью такой плитки можно выложить классики. Мы уверены, что не только детям будет весело проводить здесь время, но и взрослым. Или добавьте меловую стену, на которой с помощью ярких мелков можно будет рисовать или писать веселые записки. 


xionsys.com
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piriltivizyon.com
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В гостиной к основным цветам плитки можно подобрать яркие предметы мебели: стулья, кресла или диван. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 5: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: zak.xionsys.com

Есть еще один очень необычный вариант. Использовать плитку можно не только на полу, но и на столешницах или барных стойках. Дизайнеры не стали ограничиваться одним лишь напольным покрытием и пошли дальше. 

Плитка может быть разной геометрической формы, в том числе и круглой, поэтому ее очень удобно использовать в качестве покрытия стола. Интересно она будет смотреться и на кухонной поверхности. Однако помните: резать на ней или ставить на нее горячие предметы не рекомендуется. В первом случае вы рискуете испортить внешний вид плитки или даже повредить ее, а во втором случае покрытие плитки расплавится.  

Фото № 6: Жидкая плитка в интерьере: за и противФото: nda.ac.uk

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