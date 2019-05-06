10 крутых студий в стиле лофт: выбор ReRooms

Индустриальная стилистика в интерьере — это не только кирпичные стены, открытая проводка и коммуникации. Мы собрали десять интересных вариантов оформления студий в стиле лофт, чтобы доказать это.
Стиль лофт симпатичен многим, но впустить его дух в свой дом отважится не каждый, побаиваясь голых стен, выраженной эклектики и грубых элементов. Однако в руках современных дизайнеров индустриальная стилистика весьма эффектно работает даже в маленьких квартирах — она позволяет преобразовать их в удобное и функциональное жилище, в котором все подстроено под нужды хозяина.
Сегодня перед вами десять крутых студий в стиле лофт, в которых есть все для комфортной жизни. Возможно, теперь и вы решитесь привнести в свое жилье нотки индустриального шика!
Семейный лофт
Наше портфолио более 10 000 проектов
Это собственный проект ReRooms, который наши дизайнеры оформили для молодой семейной пары. В 36-метровой студии все пропитано индустриальной стилистикой — кирпичные стены, отсутствие перегородок, лаконичная мебель, блестящие текстуры, открытые системы освещения собраны в гармоничный ансамбль, который создал очень уютную и домашнюю атмосферу.
Особое внимание специалисты уделили продуманному обустройству функциональных зон. Белый угловой диван в гостиной, компактный черно-белый кухонный гарнитур с глянцевыми фасадами, небольшой обеденный стол со стеклянной столешницей, зеркальный шкаф-купе в прихожей и даже бытовая техника с отражающими поверхностями успешно работают на расширение скромного пространства студии, которое вовсе не выглядит заставленным.
Солнечный лофт
Вот пример еще одного дизайн-проекта ReRooms, доказывающий, что грубый и строгий лофт может быть солнечным и жизнерадостным. Цветовая гамма в этой квартире построена на сочетании белого, светло-серого и оттенков дерева, обволакивающих пространство воздушной и легкой атмосферой. Акценты расставлены на двух стенах — их отделали клинкерным декоративным кирпичом, который подчеркнул индустриальную стилистику в интерьере. Обозначила присутствие лофта мебель лаконичной формы, а также оригинальные светильники и металлические настенные часы.
Стильный лофт
Эту студию в стиле лофт дизайнеры ReRooms оформляли для молодой девушки, которая попросила внести в ее дом индустриальный шик, но без висящих проводов, голых труб и кирпичной кладки на стенах. Наши специалисты отлично справились с задачей даже без характерных лофтовых элементов. Промышленные нотки в интерьер они впустили с помощью имитирующих бетон поверхностей, оригинальной арт-конструкции из дерева, подсвеченной светодиодной лентой и металлическими деталями, встречающимися в светильниках и мебели. Как видите, лофтовый интерьер получился очень стильным, изящным и, так сказать, девичьим, но в нем витает ни с чем не сравнимый характер индустриальной стилистики.
Синтез лофта и скандинавского минимализма
В этом дизайн-проекте ReRooms сочетаются грубые элементы лофта и скандинавского минимализма. Индустриальную роль в интерьере играют отделанные под бетон стены, напольная вешалка из «ржавых» труб и свисающие с потолка оригинальные светильники. Природная цветовая гамма, натуральное дерево, прямолинейные мебельные композиции, присущие нордической стилистике, очень хорошо смотрятся на фоне лофтовых элементов.
Интересно здесь обыграна гостиная, обустроенная журнальным столиком-поддоном из необработанного дерева и настольным футболом. Ее отделяет от кухни барная стойка, которую, чтобы не загромождать проход, поставили к узкой стене, разделяющей окна. Основной декоративный сценарий возложили на подоконники — в этом интерьере они играют роль стеллажей для книг и по совместительству лавки, на которой можно удобно устроиться и почитать.
Брутальный лофт для холостяка
В этой 47-метровой студии воплощен идеальный интерьер для молодого холостяка, который любит устраивать домашние вечеринки с друзьями. Кирпичные стены, дерево и металл, никаких перегородок, открытые окна и трубы по периметру всей квартиры, контрастный декор и аксессуары — здесь каждая деталь пропитана брутальным лофтом, наполнившим помещение выраженной харизматичной атмосферой. Фишкой комнаты стала кухня со складным деревянным фасадом — за ним можно полностью спрятать рабочую поверхность во время прихода гостей.
Уютный лофт
Главный лофтовый акцент в этой современной студии — бетонная стена у окна. Ее холод компенсирован напольным покрытием из ламината с древесным рисунком, мягким ковром и живыми растениями — они наполнили атмосферу теплом и уютом, но не нарушили индустриальную эстетику, которая очень нравится хозяевам этой квартиры.
Комната разбита на три функциональные зоны: кухня, обустроенная лаконичным гарнитуром, в котором удачно разместились варочная поверхность и система хранения; обеденная зона, создавшая визуальный барьер между гостиной и рабочей зоной; место для отдыха с мягким диваном и современным медиаблоком. Цветовая гамма этого интерьера построена на сочетании белого, черного, серого, оттенков дерева с элементами зелени — они задали нужное настроение в студии и при этом сохранили правильный интерьерный баланс, присущий лофтовой стилистике.
Красочный лофт
В этой студии царит веселая атмосфера с марокканскими акцентами. Интерьер здесь построен вокруг ярких цветов и декоративных элементов — они контрастируют на фоне бетонных участков стены и потолка, задающих в комнате индустриальное настроение. Полусферические настенные светильники с поворотными металлическими кронштейнами словно нависли над лавандовым диваном; потолочный вентилятор, эффектно оттеняющий их медное сияние; нефритово-зеленые стены; деревянные фасады мебели; узорная плитка — как видите, в комнате нет ни единого элемента, напоминающего заброшенный фабричный склад, с которым у многих ассоциируется лофт.
Роскошный лофт
Эта студия доказывает, что лофт в интерьере может быть роскошным и богемным. Индустриальная эстетика здесь подчеркнута кирпичной стеной, оригинальными бетонными и стеклянными элементами, а также классной инсталляцией из труб над кухонной плитой. Довершают богемный сценарий лофта сверкающая люстра, ажурные панели на окнах и стильные кованые столики в гостиной.
Функциональный лофт
Вот еще один пример крутой лофтовой студии, которая несмотря на черный потолок и темно-серые стены кажется невероятно легкой и воздушной. Здесь в глаза сразу бросается оригинальная система хранения, нависающая над диваном, а также стильная кухонная зона и удобная столовая. Строгий промышленный декор утеплили золотыми оттенками мебели, шкурой на полу и кофейным столиком. Уютом комнату наполнили живые растения, которые не только прекрасны с эстетической точки зрения, но и служат функциональным инструментом, разделяющим пространство.
Интересные настенные часы, черный холодильник, бетонная раковина, медный кран, металлическая конструкция под потолком — все эти функциональные элементы не хуже мелочей притягивают внимание и играют эффектную декоративную роль в интерьере, в котором нет ни единой лишней безделушки.
Лофт в крошечной студии
Эта крошечная студия в стиле лофт — великолепный пример максимально эффективного использования доступного пространства, в котором все пропитано особой индивидуальностью и отличным вкусом. В этом интерьере эффектно работают сочетания различных текстур, винтажных элементов и эксклюзивного декора, которые сложно не заметить. Старинные сундуки, раскрашенные под цвет британского флага, и мягкий диван с серо-голубой обивкой играют здесь роль оригинальных акцентов, без которых студия казалась бы слегка скучной и прохладной.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники