10 крутых студий в стиле лофт: выбор ReRooms

Сегодня перед вами десять крутых студий в стиле лофт , в которых есть все для комфортной жизни. Возможно, теперь и вы решитесь привнести в свое жилье нотки индустриального шика!

Стиль лофт симпатичен многим, но впустить его дух в свой дом отважится не каждый, побаиваясь голых стен, выраженной эклектики и грубых элементов. Однако в руках современных дизайнеров индустриальная стилистика весьма эффектно работает даже в маленьких квартирах — она позволяет преобразовать их в удобное и функциональное жилище, в котором все подстроено под нужды хозяина.

Это собственный проект ReRooms, который наши дизайнеры оформили для молодой семейной пары. В 36-метровой студии все пропитано индустриальной стилистикой — кирпичные стены, отсутствие перегородок, лаконичная мебель, блестящие текстуры, открытые системы освещения собраны в гармоничный ансамбль, который создал очень уютную и домашнюю атмосферу.

Особое внимание специалисты уделили продуманному обустройству функциональных зон. Белый угловой диван в гостиной, компактный черно-белый кухонный гарнитур с глянцевыми фасадами, небольшой обеденный стол со стеклянной столешницей, зеркальный шкаф-купе в прихожей и даже бытовая техника с отражающими поверхностями успешно работают на расширение скромного пространства студии, которое вовсе не выглядит заставленным.



1 /5

rerooms.ru 2 /5

rerooms.ru 3 /5

rerooms.ru 4 /5

rerooms.ru 5 /5

Солнечный лофт

Вот пример еще одного дизайн-проекта ReRooms, доказывающий, что грубый и строгий лофт может быть солнечным и жизнерадостным. Цветовая гамма в этой квартире построена на сочетании белого, светло-серого и оттенков дерева, обволакивающих пространство воздушной и легкой атмосферой. Акценты расставлены на двух стенах — их отделали клинкерным декоративным кирпичом, который подчеркнул индустриальную стилистику в интерьере. Обозначила присутствие лофта мебель лаконичной формы, а также оригинальные светильники и металлические настенные часы.

Стильный лофт

Эту студию в стиле лофт дизайнеры ReRooms оформляли для молодой девушки, которая попросила внести в ее дом индустриальный шик, но без висящих проводов, голых труб и кирпичной кладки на стенах. Наши специалисты отлично справились с задачей даже без характерных лофтовых элементов. Промышленные нотки в интерьер они впустили с помощью имитирующих бетон поверхностей, оригинальной арт-конструкции из дерева, подсвеченной светодиодной лентой и металлическими деталями, встречающимися в светильниках и мебели. Как видите, лофтовый интерьер получился очень стильным, изящным и, так сказать, девичьим, но в нем витает ни с чем не сравнимый характер индустриальной стилистики.

Синтез лофта и скандинавского минимализма

В этом дизайн-проекте ReRooms сочетаются грубые элементы лофта и скандинавского минимализма. Индустриальную роль в интерьере играют отделанные под бетон стены, напольная вешалка из «ржавых» труб и свисающие с потолка оригинальные светильники. Природная цветовая гамма, натуральное дерево, прямолинейные мебельные композиции, присущие нордической стилистике, очень хорошо смотрятся на фоне лофтовых элементов.

Интересно здесь обыграна гостиная, обустроенная журнальным столиком-поддоном из необработанного дерева и настольным футболом. Ее отделяет от кухни барная стойка, которую, чтобы не загромождать проход, поставили к узкой стене, разделяющей окна. Основной декоративный сценарий возложили на подоконники — в этом интерьере они играют роль стеллажей для книг и по совместительству лавки, на которой можно удобно устроиться и почитать.

Брутальный лофт для холостяка

В этой 47-метровой студии воплощен идеальный интерьер для молодого холостяка, который любит устраивать домашние вечеринки с друзьями. Кирпичные стены, дерево и металл, никаких перегородок, открытые окна и трубы по периметру всей квартиры, контрастный декор и аксессуары — здесь каждая деталь пропитана брутальным лофтом, наполнившим помещение выраженной харизматичной атмосферой. Фишкой комнаты стала кухня со складным деревянным фасадом — за ним можно полностью спрятать рабочую поверхность во время прихода гостей.

Уютный лофт

Главный лофтовый акцент в этой современной студии — бетонная стена у окна. Ее холод компенсирован напольным покрытием из ламината с древесным рисунком, мягким ковром и живыми растениями — они наполнили атмосферу теплом и уютом, но не нарушили индустриальную эстетику, которая очень нравится хозяевам этой квартиры.

Комната разбита на три функциональные зоны: кухня, обустроенная лаконичным гарнитуром, в котором удачно разместились варочная поверхность и система хранения; обеденная зона, создавшая визуальный барьер между гостиной и рабочей зоной; место для отдыха с мягким диваном и современным медиаблоком. Цветовая гамма этого интерьера построена на сочетании белого, черного, серого, оттенков дерева с элементами зелени — они задали нужное настроение в студии и при этом сохранили правильный интерьерный баланс, присущий лофтовой стилистике.

Красочный лофт

В этой студии царит веселая атмосфера с марокканскими акцентами. Интерьер здесь построен вокруг ярких цветов и декоративных элементов — они контрастируют на фоне бетонных участков стены и потолка, задающих в комнате индустриальное настроение. Полусферические настенные светильники с поворотными металлическими кронштейнами словно нависли над лавандовым диваном; потолочный вентилятор, эффектно оттеняющий их медное сияние; нефритово-зеленые стены; деревянные фасады мебели; узорная плитка — как видите, в комнате нет ни единого элемента, напоминающего заброшенный фабричный склад, с которым у многих ассоциируется лофт.

Роскошный лофт

Эта студия доказывает, что лофт в интерьере может быть роскошным и богемным. Индустриальная эстетика здесь подчеркнута кирпичной стеной, оригинальными бетонными и стеклянными элементами, а также классной инсталляцией из труб над кухонной плитой. Довершают богемный сценарий лофта сверкающая люстра, ажурные панели на окнах и стильные кованые столики в гостиной.

Функциональный лофт

Вот еще один пример крутой лофтовой студии, которая несмотря на черный потолок и темно-серые стены кажется невероятно легкой и воздушной. Здесь в глаза сразу бросается оригинальная система хранения, нависающая над диваном, а также стильная кухонная зона и удобная столовая. Строгий промышленный декор утеплили золотыми оттенками мебели, шкурой на полу и кофейным столиком. Уютом комнату наполнили живые растения, которые не только прекрасны с эстетической точки зрения, но и служат функциональным инструментом, разделяющим пространство.

Интересные настенные часы, черный холодильник, бетонная раковина, медный кран, металлическая конструкция под потолком — все эти функциональные элементы не хуже мелочей притягивают внимание и играют эффектную декоративную роль в интерьере, в котором нет ни единой лишней безделушки.

Лофт в крошечной студии

Эта крошечная студия в стиле лофт — великолепный пример максимально эффективного использования доступного пространства, в котором все пропитано особой индивидуальностью и отличным вкусом. В этом интерьере эффектно работают сочетания различных текстур, винтажных элементов и эксклюзивного декора, которые сложно не заметить. Старинные сундуки, раскрашенные под цвет британского флага, и мягкий диван с серо-голубой обивкой играют здесь роль оригинальных акцентов, без которых студия казалась бы слегка скучной и прохладной.