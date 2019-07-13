Как разместить на кухне все нужное: 15 идей

Чтобы задействовать максимальное количество полезного пространства, складывайте вещи не стопками (горизонтально), а рядами (вертикально). Тем более такой способ позволит свободно находить и доставать нужные вещи и не нарушать порядок. Чтобы хранить вещи вертикально, можно купить мебель с выдвижными шкафами, воспользоваться специальными разделителями, лотками или же создать проект мебели на заказ .

Чтобы задействовать максимальное количество полезного пространства, складывайте вещи не стопками (горизонтально), а рядами (вертикально). Тем более такой способ позволит свободно находить и доставать нужные вещи и не нарушать порядок. Чтобы хранить вещи вертикально, можно купить мебель с выдвижными шкафами, воспользоваться специальными разделителями, лотками или же создать проект мебели на заказ .у вас маленькая или большая кухня, вопрос о продуманном хранении всегда будоражит умы хозяек. Грамотно организованное пространство позволит сделать кухню суперудобной и оптимизирует все существующие системы. ReRooms подготовил 15 классных идей, которые помогут вам обустроить кухню.

Будь у вас маленькая или большая кухня, вопрос о продуманном хранении всегда будоражит умы хозяек. Грамотно организованное пространство позволит сделать кухню суперудобной и оптимизирует все существующие системы. ReRooms подготовил 15 классных идей, которые помогут вам обустроить кухню.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: goodhousekeeping.com

2. Используйте баночки для специй

Каждая хозяйка сталкивалась с ситуацией, когда куча разных пакетиков со специями была разбросана по шкафу или приправы рассыпались. Чтобы не допускать этого, используйте специальные баночки. Идеальным местом для их расположения станут узкие полочки, которые запросто поместятся вдоль рабочей поверхности. Разместить их можно не в один ряд, а даже в два, если их много и вы любитель различных пряностей.

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Фото: architectureartdesigns.com

3. Не забудьте про пегборд

Пегборд — настоящее чудо для людей, которые любят порядок. На такой доске можно хранить все, что угодно: начиная от маленьких ножниц и заканчивая большими кастрюлями. Разместить такую доску тоже можно на любых поверхностях, в том числе на кухонном фартуке или внешней стенке шкафа. Чтобы уместить вещи, которые не помещаются в шкафы, мы предлагаем вам создать целую стену-пегборд, а можно даже две. Благодаря различным полочкам, крючкам, рейлингам и корзинам хранение станет намного удобнее.

Фото: architectureartdesigns.com

Фото: blockdesign.co.uk

4. Создайте отдельное место для чашек

Чашки чаще всего дарят на праздники, будь то день рождения или Новый год. Поэтому, как правило, их скапливается такое большое количество, что ставить просто некуда. Если шкафы уже ломятся от посуды, самое время создать дополнительное место для хранения снаружи. Чтобы чашки не бились друг о друга, можно самостоятельно сделать такую систему, как на фотографии ниже.

Фото: blockdesign.co.uk

5. Придумайте узкие шкафчики

Узкое неиспользуемое пространство на вашей кухне можно снабдить выдвижными шкафчиками. В них можно хранить как посуду, так и продукты. Плюс таких шкафчиков — возможность менять их наполнение.

Фото: homebnc.com

6. Приобретите настенный держатель

Еще один классный вариант для хранения кружек и стаканов. Как правило, они занимают очень много места в шкафу. Такой держатель легко установить на свободную стену, таким образом освободится много места для хранения другой посуды или продуктов. Кружки и стаканы всегда будут в пределах досягаемости.

Фото: homebnc.com

7. Создайте на кухне праздничное настроение

По сравнению с другими способами этот выглядит, конечно, не так стильно и практично, однако кому из нас не хотелось создать что-то яркое и необычное на кухне!

После дня рождения остались разноцветные колпачки? Не торопитесь их выкидывать. Только посмотрите, какую милую систему хранения можно создать с их помощью. Для кухонной утвари, особенно для различных ложек и поварешек, такие веселые шляпки просто необходимы. Их можно декорировать, украсив живыми растениями или надписями. Повесьте их на стену возле кухонного фартука или на внутреннюю часть дверцы шкафа, чтобы задействовать пространство на кухне максимально.

Фото: cellcode.us

8. Прикрепите рейлинги

Когда заканчивается место внутри шкафов, самое время подумать о том, как грамотно организовать хранение снаружи. Мы советуем повесить пару рейлингов в зоне кухонного фартука и разместить на них корзины или различные держатели (для специй или ножей). Подобные вещи можно приобрести в магазинах ИКЕА.

Фото: homebnc.com

9. Перенесите стеллаж из комнаты на кухню

Такой стеллаж обеспечит легкий доступ к громоздкой технике и освободит место в шкафу и на рабочей поверхности. Мы советуем расположить вещи так, чтобы самые тяжелые были внизу, обеспечивая тем самым устойчивость мебели, а легкие — сверху. Благодаря такой конструкции можно создать свой мини-бар и устраивать кофейные пятиминутки.

Фото: homebnc.com

10. Используйте внешнюю часть шкафов

Боковая стенка кухонного гарнитура игнорируется зря, так как на этой поверхности можно уместить содержимое целой полки из шкафа. При творческом подходе к размещению кухонной утвари можно не только практично использовать пространство, но и придать помещению привлекательный вид.

Фото: homebnc.com

11. Скажите уверенное «да» тележке и корзинкам

Не знаете, как разместить овощи и фрукты? Используйте передвижные тележки, оснащенные корзинами для хранения продуктов.

Фото: homebnc.com

Если у вас не хватает места для такой системы хранения, есть еще один способ разместить продукты, которые не требуют охлаждения. Купите глубокие пластмассовые корзины, которые можно поставить в выдвижные ящики. Они отлично подойдут для сортировки овощей и помогут сохранить драгоценное пространство для других вещей.

Фото: goodhousekeeping.com

12. Используйте «умную» мебель

Часто в кухонных гарнитурах есть труднодоступные углы, откуда сложно достать нужную вещь. Обратите внимание на «умную» мебель с угловыми выдвигающимися системами, которые включают в себя полки, корзины, этажерки и карусели.

Фото: shelterness.com

Фото: marthastewart.com

13. Разделите одну полку на две

Специальные железные подставки помогут приумножить вертикальное и горизонтальное пространство для хранения вашей посуды.

Фото: goodhousekeeping.com

14. Добавьте ящики в глубокие шкафы

Храните скатерти, салфетки и полотенца в пластиковых ящиках. Многие сталкивались с проблемой, когда куча полотенец свалена в горку и никак не получается вытащить нужное. Сложите стопочкой все скатерти и полотенца, затем положите в ящик и доставайте нужную вещь.

Фото: goodhousekeeping.com

15. Не оставляйте неиспользуемое пространство

Не забудьте использовать даже самые маленькие пространства, чтобы получить максимальную отдачу от вашей кухни. Например, выдвижной ящик под раковиной — это удобный способ хранения губок и других предметов, которые иначе заняли бы ценное пространство.