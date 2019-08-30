25 самых необычных потолков в интерьере

Отличная идея для любителей изобразительного искусства — полностью завесить потолок гостиной картинами в красивых резных рамах. А стены оставить под другой разнообразный декор.

Одни из лучших материалов для декорирования потолка — лепнина и гипсокартон. Из него можно вырезать фигурные элементы с плавными гранями и создать красивую композицию, как на фото ниже.

Первая идея — украсить потолок ярким абстрактным рисунком из пестрых цветов и оттенков. Если аналогичные цвета будут присутствовать в комнате в виде мебели или декора, интерьер станет более цельным и гармоничным.

Мы покажем вам самые необычные и оригинальные потолки, которыми можно украсить домашний интерьер.

Отличная идея для любителей изобразительного искусства — полностью завесить потолок гостиной картинами в красивых резных рамах. А стены оставить под другой разнообразный декор.ltr">Сделать из потолка яркий акцент интерьера — отличная идея, ведь он всегда на виду и совершенно не прикрыт мебелью. Красивый потолок с ярким и запоминающимся дизайном станет самостоятельным декоративным украшением и при это не займет много пространства в комнате, так что реализовать такую идею можно даже в самом маленьком помещении.

Одни из лучших материалов для декорирования потолка — лепнина и гипсокартон. Из него можно вырезать фигурные элементы с плавными гранями и создать красивую композицию, как на фото ниже.

Первая идея — украсить потолок ярким абстрактным рисунком из пестрых цветов и оттенков. Если аналогичные цвета будут присутствовать в комнате в виде мебели или декора, интерьер станет более цельным и гармоничным.

Мы покажем вам самые необычные и оригинальные потолки, которыми можно украсить домашний интерьер.

Сделать из потолка яркий акцент интерьера — отличная идея, ведь он всегда на виду и совершенно не прикрыт мебелью. Красивый потолок с ярким и запоминающимся дизайном станет самостоятельным декоративным украшением и при это не займет много пространства в комнате, так что реализовать такую идею можно даже в самом маленьком помещении.

Фото: dikidaycare.com

Более современный вариант — декорировать потолок волнообразными узкими панелями, которые создадут красивый объемный эффект. Способ отлично подойдет для интерьеров в стиле минимализм или хай-тек.

Фото: blogdecodesign.fr

Очень эффектно и стильно будет выглядеть частичная отделка потолка деревом, которое «наползает» на него со стены. Если использовать толстые деревянные панели, можно создать интересную многоуровневую конструкцию.

Фото: directoryofgreatdeals.co

Ярко и самобытно будет смотреться золотой потолок с глянцевым эффектом. А если украсить его пересекающимися позолоченными штангами, это придаст потолку объема и сделает его более оригинальным.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: imagicasa.be

Получить необычный потолок помогут даже обычные деревянные доски — для этого их можно расположить диагонально в виде стрелок, как на фото ниже. Если сделать это с нахлестом, получится объемная конструкция.

Фото: bosarchitecture.co.nz

Плитка-гексагон — очень модный отделочный материал, которым можно оформить не только стены, но и потолок. А между ромбовидными панелями организуйте красивую светодиодную подсветку.

Фото: lrd.kz

Для создания дизайнерского необычного потолка можно даже не использовать отделочные материалы — хватит обычных лампочек в огромном количестве, которые заполнят все верхнее пространство комнаты. В них будет очень красиво преломляться и отражаться отблеск работающих светильников.

Фото: widewalls.ch

В спальне

Если ваша спальня оформлена в стиле лофт, ее бетонный потолок можно сделать оригинальным, украсив его фразой или целым текстом по всей площади.

Фото: archilovers.com

Получить эффектный и оригинальный деревянный потолок можно с помощью яркой и неожиданной детали. Например, перевернутой лодкой с веслами, как на фотографии ниже. А еще в нее можно встроить светильник!

Фото: blissfilmnight.co

Еще один интересный вариант — расположить потолочные плитки и панели не ровно, а в хаотичном порядке. Такая отделка визуально увеличит пространство комнаты, особенно если использовать материалы светлых тонов.

Фото: shelterness.com

Для рустикальных и других «деревенских» интерьеров подойдет идея украшения потолка деревянными балками — разных размеров и в разном направлении. Можно использовать не натуральное дерево, а стилизовать под него современные полые балки из пластика.

Фото: venidair.com

А еще потолок поможет украсить обычную кровать балдахином — он может держаться не на основании кровати, а на тонких потолочных подвесах. Для реализации этой идеи лучше сделать потолок многоуровневым и расположить подвесы в центральной, самой углубленной нише.

Фото: aviarydecor.com

Полноценное оформление потолка в виде звездного неба или космических просторов — прекрасный вариант для спальни подростка. Такая отделка обогатит палитру комнаты и визуально увеличит ее пространство.

Фото: dikidaycare.com

Сделать потолок оригинальным поможет гипсокартон: из него можно вырезать красивые орнаментальные узоры. Внутренняя подсветка подчеркнет их объемность и сделает узоры более выразительными.

Фото: aviarydecor.com

Отделка потолка тканью с драпировкой и складками добавит в интерьер спальни домашнего уюта, сделает его более комфортным для спокойного отдыха. Самый красивый вариант такого потолка — когда складки на ткани расходятся от центра с люстрой по всему периметру комнаты.

Фото: homy.com.ua

Тканевая отделка может быть и экспрессивной, яркой — чтобы этого добиться, украшайте потолок полотнами разных цветов. Сделать его более выразительным помогут несколько разноцветных светильников, совпадающих с палитрой тканей.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Существует и другой вариант отделки тканью — использовать не натяжные полотна, а мягкую обивку. Продолжить такую отделку можно и на стене, вплоть до кровати, чтобы создать эффект большого и длинного изголовья.

Фото: dream-home-ideas.com

В детской спальне можно организовать «природный» потолок — с открытым небом и кроной зеленого дерева. Малышу будет гораздо интереснее находиться и играть в комнате, очень натурально стилизованной под живую природу.

Фото: laboratoriograffe.com

На кухне

Самым ярким акцентом комнаты станет потолок, который оформлен в виде глянцевой зеркальной поверхности с красивым голографическим эффектом. Это сделает интерьер кухни или столовой очень современным и оригинальным.

Фото: jeffreylgreen.com

Не менее ярко будет смотреться объемный глянцевый потолок, поверхность которого «стекает» в большие встроенные светильники. Чтобы привлечь к такому потолку максимальное внимание, лучше оформить его в пестром насыщенном цвете.

Фото: toolboxprodhouse.com

Минималистичную кухню украсит многоуровневый потолок, состоящий из аккуратных плит с острыми углами. В стиле потолка можно оформить и настенные полки, чтобы усилить визуальный эффект и сделать интерьер более гармоничным и цельным.

Фото: karmatrendz.wordpress.com

В минимализме или других современных стилях можно использовать деревянные балки, окрашенные черной краской с глянцевым эффектом. На фоне белого потолка они примут очень стильный контрастный облик.

Фото: interiordesign.net

Для более традиционных кухонь подойдет традиционный деревянный потолок. Но вместо обычных досок используйте элементы деревянных ящиков из-под различных продуктов и товаров.