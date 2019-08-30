25 самых необычных потолков в интерьере

Хотите сделать интерьер квартиры более оригинальным? В этом вам поможет необычный дизайнерский потолок. А мы покажем подборку таких потолков для вашего вдохновения.
Сделать из потолка яркий акцент интерьера — отличная идея, ведь он всегда на виду и совершенно не прикрыт мебелью. Красивый потолок с ярким и запоминающимся дизайном станет самостоятельным декоративным украшением и при это не займет много пространства в комнате, так что реализовать такую идею можно даже в самом маленьком помещении.
Мы покажем вам самые необычные и оригинальные потолки, которыми можно украсить домашний интерьер.
В гостиной
Первая идея — украсить потолок ярким абстрактным рисунком из пестрых цветов и оттенков. Если аналогичные цвета будут присутствовать в комнате в виде мебели или декора, интерьер станет более цельным и гармоничным.
Одни из лучших материалов для декорирования потолка — лепнина и гипсокартон. Из него можно вырезать фигурные элементы с плавными гранями и создать красивую композицию, как на фото ниже.
Отличная идея для любителей изобразительного искусства — полностью завесить потолок гостиной картинами в красивых резных рамах. А стены оставить под другой разнообразный декор.ltr">Сделать из потолка яркий акцент интерьера — отличная идея, ведь он всегда на виду и совершенно не прикрыт мебелью. Красивый потолок с ярким и запоминающимся дизайном станет самостоятельным декоративным украшением и при это не займет много пространства в комнате, так что реализовать такую идею можно даже в самом маленьком помещении.
Мы покажем вам самые необычные и оригинальные потолки, которыми можно украсить домашний интерьер.
В гостиной
Первая идея — украсить потолок ярким абстрактным рисунком из пестрых цветов и оттенков. Если аналогичные цвета будут присутствовать в комнате в виде мебели или декора, интерьер станет более цельным и гармоничным.
Одни из лучших материалов для декорирования потолка — лепнина и гипсокартон. Из него можно вырезать фигурные элементы с плавными гранями и создать красивую композицию, как на фото ниже.
Отличная идея для любителей изобразительного искусства — полностью завесить потолок гостиной картинами в красивых резных рамах. А стены оставить под другой разнообразный декор.
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Более современный вариант — декорировать потолок волнообразными узкими панелями, которые создадут красивый объемный эффект. Способ отлично подойдет для интерьеров в стиле минимализм или хай-тек.
Очень эффектно и стильно будет выглядеть частичная отделка потолка деревом, которое «наползает» на него со стены. Если использовать толстые деревянные панели, можно создать интересную многоуровневую конструкцию.
Ярко и самобытно будет смотреться золотой потолок с глянцевым эффектом. А если украсить его пересекающимися позолоченными штангами, это придаст потолку объема и сделает его более оригинальным.
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Получить необычный потолок помогут даже обычные деревянные доски — для этого их можно расположить диагонально в виде стрелок, как на фото ниже. Если сделать это с нахлестом, получится объемная конструкция.
Плитка-гексагон — очень модный отделочный материал, которым можно оформить не только стены, но и потолок. А между ромбовидными панелями организуйте красивую светодиодную подсветку.
Для создания дизайнерского необычного потолка можно даже не использовать отделочные материалы — хватит обычных лампочек в огромном количестве, которые заполнят все верхнее пространство комнаты. В них будет очень красиво преломляться и отражаться отблеск работающих светильников.
В спальне
Если ваша спальня оформлена в стиле лофт, ее бетонный потолок можно сделать оригинальным, украсив его фразой или целым текстом по всей площади.
Получить эффектный и оригинальный деревянный потолок можно с помощью яркой и неожиданной детали. Например, перевернутой лодкой с веслами, как на фотографии ниже. А еще в нее можно встроить светильник!
Еще один интересный вариант — расположить потолочные плитки и панели не ровно, а в хаотичном порядке. Такая отделка визуально увеличит пространство комнаты, особенно если использовать материалы светлых тонов.
Для рустикальных и других «деревенских» интерьеров подойдет идея украшения потолка деревянными балками — разных размеров и в разном направлении. Можно использовать не натуральное дерево, а стилизовать под него современные полые балки из пластика.
А еще потолок поможет украсить обычную кровать балдахином — он может держаться не на основании кровати, а на тонких потолочных подвесах. Для реализации этой идеи лучше сделать потолок многоуровневым и расположить подвесы в центральной, самой углубленной нише.
Полноценное оформление потолка в виде звездного неба или космических просторов — прекрасный вариант для спальни подростка. Такая отделка обогатит палитру комнаты и визуально увеличит ее пространство.
Сделать потолок оригинальным поможет гипсокартон: из него можно вырезать красивые орнаментальные узоры. Внутренняя подсветка подчеркнет их объемность и сделает узоры более выразительными.
Отделка потолка тканью с драпировкой и складками добавит в интерьер спальни домашнего уюта, сделает его более комфортным для спокойного отдыха. Самый красивый вариант такого потолка — когда складки на ткани расходятся от центра с люстрой по всему периметру комнаты.
Тканевая отделка может быть и экспрессивной, яркой — чтобы этого добиться, украшайте потолок полотнами разных цветов. Сделать его более выразительным помогут несколько разноцветных светильников, совпадающих с палитрой тканей.
Существует и другой вариант отделки тканью — использовать не натяжные полотна, а мягкую обивку. Продолжить такую отделку можно и на стене, вплоть до кровати, чтобы создать эффект большого и длинного изголовья.
В детской спальне можно организовать «природный» потолок — с открытым небом и кроной зеленого дерева. Малышу будет гораздо интереснее находиться и играть в комнате, очень натурально стилизованной под живую природу.
На кухне
Самым ярким акцентом комнаты станет потолок, который оформлен в виде глянцевой зеркальной поверхности с красивым голографическим эффектом. Это сделает интерьер кухни или столовой очень современным и оригинальным.
Не менее ярко будет смотреться объемный глянцевый потолок, поверхность которого «стекает» в большие встроенные светильники. Чтобы привлечь к такому потолку максимальное внимание, лучше оформить его в пестром насыщенном цвете.
Минималистичную кухню украсит многоуровневый потолок, состоящий из аккуратных плит с острыми углами. В стиле потолка можно оформить и настенные полки, чтобы усилить визуальный эффект и сделать интерьер более гармоничным и цельным.
В минимализме или других современных стилях можно использовать деревянные балки, окрашенные черной краской с глянцевым эффектом. На фоне белого потолка они примут очень стильный контрастный облик.
Для более традиционных кухонь подойдет традиционный деревянный потолок. Но вместо обычных досок используйте элементы деревянных ящиков из-под различных продуктов и товаров.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники