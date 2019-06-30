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Как отличить паркетную доску от ламината


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Паркетная доска и ламинат — абсолютно разные материалы как по цене, так и по долговечности, хоть и имеют внешнее сходство. Давайте разберемся, на какое покрытие для пола лучше сделать ставку с перспективой на долгие годы.

Содержание

Все мы сталкиваемся со сложностями выбора покрытия для пола, затевая глобальный ремонт. Причина тому — разнообразие рынка отделочных материалов: тут и паркетная доска, и керамогранит, и ламинат, и пробковое покрытие. Конечно, есть и более дорогостоящие решения. Но стоит ли сразу вкладывать солидные суммы в интерьер, когда за плечами еще не выплаченная ипотека, а въехать в собственный дом хочется как можно скорее? Здравое решение в этом случае одно: остановиться на качественном ламинате или паркетной доске, которые сильно не ударят по кошельку. Эти материалы сочетают надежность, прочность, устойчивость к внешним воздействиям, но к выбору между ними следует подойти взвешенно и соотнести плюсы и минусы каждого со своими потребностями.

Фото № 1: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRoomsы сталкиваемся со сложностями выбора покрытия для пола, затевая глобальный ремонт. Причина тому — разнообразие рынка отделочных материалов: тут и паркетная доска, и керамогранит, и ламинат, и пробковое покрытие. Конечно, есть и более дорогостоящие решения. Но стоит ли сразу вкладывать солидные суммы в интерьер, когда за плечами еще не выплаченная ипотека, а въехать в собственный дом хочется как можно скорее? Здравое решение в этом случае одно: остановиться на качественном ламинате или паркетной доске, которые сильно не ударят по кошельку. Эти материалы сочетают надежность, прочность, устойчивость к внешним воздействиям, но к выбору между ними следует подойти взвешенно и соотнести плюсы и минусы каждого со своими потребностями.

Фото № 1: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRooms

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Сегодня ReRooms рассказывает, в чем отличие ламината от паркетной доски, а также показывает, на какие нюансы нужно обратить внимание при выборе красивого и долговечного напольного покрытия.

Ламинат: плюсы и минусы

Ламинат — один из самых популярных и экономичных напольных материалов, имитирующих древесину, хотя к дереву он не имеет вообще никакого отношения. Ламинат состоит из нескольких спрессованных слоев на основе ДВП или ДСП, которая облицована бумагой, пропитанной синтетическими смолами. Поверхность ламината можно сравнить с фотообоями, обладающими высокими имитирующими способностями: она может копировать как керамическую плитку под камень, так и художественный паркет, уложенный елочкой. Разумеется, никаких ограничений по цвету и рисунку не существует, как, собственно, и наценок за изображение экзотической породы дерева. Поэтому, выбирая ламинат, вы можете подключать всю фантазию и воплощать в интерьере даже самые неожиданные задумки.

Фото № 2: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRooms

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Ламинат Vinilam в проекте ReRooms

Плюсы ламината:

  • материал почти неубиваемый — он прослужит вам не менее десяти лет, если, конечно, не ездить по нему в офисном кресле;
  • неприхотлив в уходе;
  • прост в укладке;
  • не деформируется при перепадах температур, поэтому прекрасно уживется с системой «теплый пол»;
  • недорогой.

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Ламинат Ritter

Однако несмотря на всю практичность ламината, он имеет ряд значительных минусов. Да, вам не придется менять туфли на шпильках на домашние тапочки, чтобы не поцарапать его поверхность, но босиком будет приятнее пройтись по теплой паркетной доске, чем по холодному ламинату. 

Фото № 3: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRooms

Ламинат Ritter в проекте ReRooms

При выборе учитывайте, что этот материал статичный и довольно «шумный»: чтобы не было скрипа, укладывать его нужно только на идеально ровную поверхность с подложкой, которая будет поглощать вибрацию от шагов. Учитывайте, что ламинат невозможно отреставривровать — при повреждениях придется заменять все покрытие. 

Паркетная доска: преимущества и недостатки

Паркетная доска — натуральный отделочный материал, что добавляет ей бонусов по сравнению с искусственным ламинатом. По своей структуре она похожа на сэндвич, состоящий из трех слоев древесного шпона: нижние изготавливаются из дешевых хвойных пород, верхний — из ценных пород древесины, покрытых лаком, маслом или воском. 

Фото № 4: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRoom

Преимущества паркетной доски:

  • эффектный внешний вид — ламели паркетной доски идентичны по рисунку с натуральным массивом;
  • высокие тепло- и звукоизолирующие свойства;
  • длительный срок службы;
  • возможность реставрации и демонтажа;
  • доступная цена.

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Паркет Bauwerk

Паркетные доски не так практичны, как ламинат: они легко царапаются, капризны в уходе, не любят влагу и не терпят резких перепадов температур. Поэтому уборку в доме придется проводить только с применением специальной паркетной химии, которая будет поддерживать идеальное состояние пола. Но при правильном уходе паркетная доска способна прослужить в два раза дольше, чем ламинат (до 35 лет), несмотря на то, что каждое механическое повреждение не проходит для нее бесследно. Секрет такой долговечности заключается в возможности циклевания: во время такой реставрации поврежденная поверхность доски шлифуется от царапин и потертостей, лакируется и приобретает первоначальный вид. 

Фото № 5: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRooms

Что лучше: ламинат или паркетная доска

Отличие ламината от паркетной доски заключается не только в технических характеристиках и свойствах, но и во внешнем виде, хотя такое различие и незначительно. Дело в том, что природная структура древесины случайна, поэтому рисунок на паркетных ламелях ни в одном месте не будет повторяться. На ламинированных же полах сразу видны дощечки с паттернами. На таком визуальном отличии, конечно, паркетная доска серьезно выигрывает у ламината: на полу она смотрится дороже и роскошнее.

Как ни странно, но и экономия от выбора паркетной доски выше, несмотря на то, что она намного дороже ламината. Подумайте о том, что спустя 5—10 лет вам захочется изменить интерьер. Ламинат придется полностью снять и положить новый, а вот паркетная доска может зажить новой жизнью — для этого ее нужно будет только отциклевать и покрыть лаком другого оттенка. 

Фото № 6: Как отличить паркетную доску от ламинатаФото ReRooms

Паркет Vinilam в дизайн-проекте ReRooms

Что касается эксплуатации, тут лидирует ламинат. Ухаживать за ним намного проще, да и повредить сложнее, чем паркетное покрытие. На паркетном полу навсегда останутся следы от массивной и модульной мебели, да и последствия падения тяжелого предмета скрыть не удастся. 

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