11 идей мебели-трансформера для маленькой квартиры

ReRooms подобрал интересные варианты мебели-трансформера для маленькой квартиры, которые сэкономят ценные метры и подчеркнут креативность владельца жилища.
Мебель-трансформер — отличное и, главное, функциональное дополнение современного интерьера. Сложно сказать, кто первым придумал совмещать несколько функций в одном предмете: историкам известно, что многофункциональной мебелью вроде табуретов-раскладушек, складных секретеров и столов пользовались и египетские фараоны, и английская элита, и русские цари… Считается, что за прототипами мебели-трансформера стоят практичные немцы. Мы с этим спорить не будем, а скажем изобретателям спасибо и перейдем к современным моделям, которые способны разгрузить интерьер от лишних деталей и сэкономить пространство в небольшом помещении.
1. Раздвижной стол-трансформер с регулировкой высоты
Стол — один из самых распространенных вариантов мебели-трансформера. Такие столы обычно позволяют расширять площадь столешницы: все мы видели советские столы-«книжки», которые в период праздников выставлялись в центре гостиной или столовой, позволяя разместиться за праздничной трапезой всем гостям. Современные столы-трансформеры получили более привлекательный вид и еще больше возможностей. Некоторые модели позволяют регулировать высоту стола и трансформировать форму столешницы в несколько разных положений.
2. Стол-книжка
Кстати, и столы-«книжки» не утратили своей актуальности. Сегодня они выглядят ярко и современно и вполне гармонично вписываются в интерьер спальни, гостиной или столовой. В собранном положении такой стол может выполнять роль тумбы под телевизор или места для акцентных аксессуаров и при этом трансформируется в полноценный стол за считаные секунды.
3. Минималистичная кухня-тумба
В маленьких квартирах гостиная, столовая и кухня часто располагаются в одном помещении, и полноценному кухонному гарнитуру в нем не всегда удается найти достаточно места. Как насчет того, чтобы кухня появлялась, когда нужно, и была незаметной в остальное время? Дизайнер Тобиас Шварцер придумал идеальное решение: миниатюрная кухня MINIKI, которая путем несложных манипуляций прячется, превращаясь в подвесную тумбу с полезной площадью.
4. Стол, которого нет
Практичное решение для маленькой кухни — отказаться от классического стола в пользу откидной столешницы (стола со стенным креплением). Во время трапезы она будет выполнять роль обеденного стола. Если вы увлекаетесь хендмейдом, обратную сторону столешницы можно превратить в фальшпанно, чтобы в сложенном положении она выглядела как настенный декор.
5. Пуф-трансформер
Часто принимаете гостей, а полноценной гостевой комнаты в вашей квартире нет? Обратите внимание на пуфы-трансформеры: в экстренной ситуации они за несколько секунд превращаются в отдельное спальное место.
6. Кровать в шкафу
Это решение позволяет быстро трансформировать гостиную в полноценную спальню: днем кровать не занимает ценное пространство и никто из гостей не догадается о секрете в шкафу — в сложенном положении кровать выглядит как шкаф. Некоторые модели кроватей-трансформеров напоминают стеллаж во всю стену с нишами для хранения по бокам.
7. Встраиваемая гладильная доска
Если в помещении есть шкаф с выдвижными ящиками и одним из них вы готовы пожертвовать ради комфортной глажки, обратите внимание на идею с встраиваемой гладильной доской. Ее можно разместить внутри любого выдвижного ящика: доска появляется, когда нужно, а в остальное время прячется за фасадом шкафа.
8. Комод со встроенной гладильной доской
Кстати, если вы присматриваете для прихожей или гостиной комод и при этом проблема с размещением гладильной доски не решена, выбирайте комод-трансформер. Сегодня производители предлагают компактные модели с откидной столешницей, под которой скрывается гладильная доска. Это удобно еще и потому, что в комоде всегда найдется несколько вместительных выдвижных ящиков для выглаженного белья.
9. Диван-трансформер
Идеальное решение для семьи с двумя детьми, которые делят детскую, — диван-трансформер. В сложенном положении это полноценный диван, на котором удобно отдыхать и играть, а вечером он легко трансформируется в полноценную двухъярусную кровать с лестницей. Фантазия производителей подобных диванов почти безгранична: встречаются складные двухъярусные кровати со встроенным письменным столом и шкафчиком для одежды — выбирайте то, что актуально для ваших детей.
10. Столик-трансформер
Кофейный столик в вашей гостиной может оказаться незаменимым помощником, если вы обратите внимание на трансформеры. Некоторые из них способны превращаться в полноценный обеденный стол, а в некоторых скрываются выдвижные ящики для хранения важных мелочей.
11. Стол-кровать
В маленьких квартирах наши спальни нередко оснащены «мини-офисом»: столом с компьютером и ящиками для бумаг и книг. Как насчет трансформера, который объединит спальное и рабочее место, освободив ценные метры для чего-то более интересного? В зависимости от комплектации такие столы-кровати напоминают стеллаж во всю стену со встроенным столом, под которым скрывается выдвижная кровать. Некоторые модели позволяют использовать спальное место без необходимости освобождать стол от вещей и гаджетов.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники