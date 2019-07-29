11 идей мебели-трансформера для маленькой квартиры

Мебель-трансформер — отличное и, главное, функциональное дополнение современного интерьера. Сложно сказать, кто первым придумал совмещать несколько функций в одном предмете: историкам известно, что многофункциональной мебелью вроде табуретов-раскладушек, складных секретеров и столов пользовались и египетские фараоны, и английская элита, и русские цари… Считается, что за прототипами мебели-трансформера стоят практичные немцы. Мы с этим спорить не будем, а скажем изобретателям спасибо и перейдем к современным моделям, которые способны разгрузить интерьер от лишних деталей и сэкономить пространство в небольшом помещении.

1. Раздвижной стол-трансформер с регулировкой высоты

Фото: mebelshara.ru

Стол — один из самых распространенных вариантов мебели-трансформера. Такие столы обычно позволяют расширять площадь столешницы: все мы видели советские столы-«книжки», которые в период праздников выставлялись в центре гостиной или столовой, позволяя разместиться за праздничной трапезой всем гостям. Современные столы-трансформеры получили более привлекательный вид и еще больше возможностей. Некоторые модели позволяют регулировать высоту стола и трансформировать форму столешницы в несколько разных положений.

2. Стол-книжка

Фото: megadizajn.ru

Кстати, и столы-«книжки» не утратили своей актуальности. Сегодня они выглядят ярко и современно и вполне гармонично вписываются в интерьер спальни, гостиной или столовой. В собранном положении такой стол может выполнять роль тумбы под телевизор или места для акцентных аксессуаров и при этом трансформируется в полноценный стол за считаные секунды.

3. Минималистичная кухня-тумба

Фото: edilportale.com

В маленьких квартирах гостиная, столовая и кухня часто располагаются в одном помещении, и полноценному кухонному гарнитуру в нем не всегда удается найти достаточно места. Как насчет того, чтобы кухня появлялась, когда нужно, и была незаметной в остальное время? Дизайнер Тобиас Шварцер придумал идеальное решение: миниатюрная кухня MINIKI, которая путем несложных манипуляций прячется, превращаясь в подвесную тумбу с полезной площадью.

4. Стол, которого нет

Фото: berkem.ru

Практичное решение для маленькой кухни — отказаться от классического стола в пользу откидной столешницы (стола со стенным креплением). Во время трапезы она будет выполнять роль обеденного стола. Если вы увлекаетесь хендмейдом, обратную сторону столешницы можно превратить в фальшпанно, чтобы в сложенном положении она выглядела как настенный декор.

5. Пуф-трансформер

Фото: prom.ua

Часто принимаете гостей, а полноценной гостевой комнаты в вашей квартире нет? Обратите внимание на пуфы-трансформеры: в экстренной ситуации они за несколько секунд превращаются в отдельное спальное место.

6. Кровать в шкафу

Фото: ikea.com

Это решение позволяет быстро трансформировать гостиную в полноценную спальню: днем кровать не занимает ценное пространство и никто из гостей не догадается о секрете в шкафу — в сложенном положении кровать выглядит как шкаф. Некоторые модели кроватей-трансформеров напоминают стеллаж во всю стену с нишами для хранения по бокам.

7. Встраиваемая гладильная доска

Фото: web-3.ru

Если в помещении есть шкаф с выдвижными ящиками и одним из них вы готовы пожертвовать ради комфортной глажки, обратите внимание на идею с встраиваемой гладильной доской. Ее можно разместить внутри любого выдвижного ящика: доска появляется, когда нужно, а в остальное время прячется за фасадом шкафа.

8. Комод со встроенной гладильной доской

Фото: prom.ua

Кстати, если вы присматриваете для прихожей или гостиной комод и при этом проблема с размещением гладильной доски не решена, выбирайте комод-трансформер. Сегодня производители предлагают компактные модели с откидной столешницей, под которой скрывается гладильная доска. Это удобно еще и потому, что в комоде всегда найдется несколько вместительных выдвижных ящиков для выглаженного белья.

9. Диван-трансформер

Фото: mediene-habitat.fr

Идеальное решение для семьи с двумя детьми, которые делят детскую, — диван-трансформер. В сложенном положении это полноценный диван, на котором удобно отдыхать и играть, а вечером он легко трансформируется в полноценную двухъярусную кровать с лестницей. Фантазия производителей подобных диванов почти безгранична: встречаются складные двухъярусные кровати со встроенным письменным столом и шкафчиком для одежды — выбирайте то, что актуально для ваших детей.

10. Столик-трансформер

Фото: its-richard-love.tumblr.com

Кофейный столик в вашей гостиной может оказаться незаменимым помощником, если вы обратите внимание на трансформеры. Некоторые из них способны превращаться в полноценный обеденный стол, а в некоторых скрываются выдвижные ящики для хранения важных мелочей.

11. Стол-кровать

Фото: aviarydecor.com



В маленьких квартирах наши спальни нередко оснащены «мини-офисом»: столом с компьютером и ящиками для бумаг и книг. Как насчет трансформера, который объединит спальное и рабочее место, освободив ценные метры для чего-то более интересного? В зависимости от комплектации такие столы-кровати напоминают стеллаж во всю стену со встроенным столом, под которым скрывается выдвижная кровать. Некоторые модели позволяют использовать спальное место без необходимости освобождать стол от вещей и гаджетов.