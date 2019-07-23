Серебряные элементы интерьера: 10 стильных идей

Фото: lifesharephoto.com згляде на мерцающее сияние серебра невольно всплывают ассоциации с солнечным морозным утром или таинственным зимним вечером. В отблесках этого драгоценного металла есть и благородная красота с отголосками аристократического мира, и природная загадка с нотками волшебства. Сегодня серебро в интерьере вновь оказалось на волне популярности, несмотря на бешеную конкуренцию с состаренным золотом , медью, бронзой и латунью. И все благодаря гибкости и скромности своих оттенков, которые в разных цветовых окружениях могут выглядеть как теплыми, так и холодными, как блеклыми, так и яркими.

При взгляде на мерцающее сияние серебра невольно всплывают ассоциации с солнечным морозным утром или таинственным зимним вечером. В отблесках этого драгоценного металла есть и благородная красота с отголосками аристократического мира, и природная загадка с нотками волшебства. Сегодня серебро в интерьере вновь оказалось на волне популярности, несмотря на бешеную конкуренцию с состаренным золотом , медью, бронзой и латунью. И все благодаря гибкости и скромности своих оттенков, которые в разных цветовых окружениях могут выглядеть как теплыми, так и холодными, как блеклыми, так и яркими.

Конечно, серебро — материал не из дешевых, но в интерьере и не обязательно использовать металл в чистом виде. Воспроизвести и сымитировать его блеск можно деталями из хрома и нержавеющей стали или серебряной краской, которая отлично выглядит на стенах и мебели. Сегодня ReRooms разбирает модные комбинации и оригинальные решения с использованием серебряных элементов в интерьере. Вдохновляйтесь!

1. Мерцающая отделка

В отличие от золота, серебряный цвет в интерьере не подавляет своим помпезным характером и даже в изобилии смотрится гармонично. Мягкий блеск серебра позволяет использовать его в качестве основной отделки, которая не затмит своим сиянием все, что находится в комнате, и при этом будет выгодно подчеркивать каждый элемент интерьерного ансамбля, отражая его в лучшем свете.

Фото: wearefound.com

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Серебряный оттенок — грамотный командный игрок. Он сочетается с большинством цветов, с которыми дружит на равных, не перетягивая внимание на себя. К тому же серебро эффектно подчеркивает и оттеняет своих соседей: синий с ним кажется более ярким, черный — глубоким, белый выглядит чище, а мятный становится прохладнее.

Фото: decorpad.com

2. Выразительные акценты

Несмотря на покладистость серебряных оттенков, с ними нужно быть осторожным. Для создания гармоничных интерьеров в малогабаритных квартирах лучше отказаться от полного облачения в серебряные тона, а остановиться на выразительных акцентах. Присмотритесь к обоям с серебряным орнаментом — они наполнят интерьер благородным духом при небольших затратах. Или же оформите участок стены мозаикой с серебряной поверхностью. Отличная идея для отделки кухонного фартука.

Фото: decoist.com

Фото: apartmentlist.com

3. Второстепенные детали

Новинка современных интерьеров — серебряные поверхности, которыми выделяют малозаметные и второстепенные детали. Например дверь, основание стула или торец кухонного острова, которые окрашивают под серебро. В таком виде благородный металл становится необычным акцентом. Только не забывайте о сбалансированности деталей. Постепенно наполняйте пространство серебряными элементами с глянцевыми, матовыми, потускневшими или сверкающими поверхностями в оттенках серебра — так вы точно не переборщите.

Фото: decoist.com

Фото: newdesignporte.com

4. Эффектная сантехника

Кран серебряного цвета — это уже классика, но что, если подобрать прочие детали для ванной в таком же стиле? Особенно эффектно смотрится небольшая посеребренная раковина необычной формы.

Фото: decoredo.com

В маленькой ванной комнате отлично сработает такая стратегия: обустройте ее кранами и душем в цвете полированного серебра, к ним подберите ручки для тумбы, светильники и зеркала в цвете матового золота. В таком миксе металлы оживят пространство без ярких красок.

Фото: thespruce.com

5. Изящная мебель

Серебро не такое капризное, как золото. Оно отлично выглядит в роскошных гостиных ар-деко или классических спальнях и не будет казаться лишним в скандинавских интерьерах. Но только при деликатном подходе. Можно облагородить интерьер рафинированным серебром через предметы мебели. Журнальные столики и тумбы с металлическим каркасом, кровати и стулья с изящными ножками наполнят помещение аристократизмом и благородством и не нарушат интерьерный баланс.

Фото: freshome.com

Фото: freshome.com

6. Оригинальная фурнитура

Чтобы впустить в интерьер блеск серебра, не обязательно затевать ремонт и менять мебель. И в минимальных количествах этот металл способен творить чудеса. Просто поменяйте на старых шкафах, комодах или кухонных гарнитурах ручки — как видите, даже такой незначительной детали хватит, чтобы в интерьере появились выразительные и элегантные штрихи.

Фото: lamora.me

Фото: haddington.com

7. Драгоценные блики

Серебряный светильник — изысканный и одновременно простой акцент, который привнесет богатый колорит в стиль вашей квартиры. Необычные люстры, оригинальные бра, торшеры с металлическим основанием создадут завораживающую игру света и металлических бликов, в окружении которых помещение днем будет сверкать словно драгоценный камень даже при плохой погоде за окном, а вечером наполнится волшебной атмосферой.

Фото: melodymaison.co.uk

8. Металлизированный текстиль

Вам не нравится фактура металла, но хочется создать стильный, модный и соответствующий трендам интерьер? Впустите в комнату серебряные блики через обивку мебели, текстиль, ковры и шторы с металлическим блеском. Они придадут помещению гламурный облик с легким сиянием современности, а вам не придется идти наперекор своим убеждениям по отношению к металлам.

Фото: decorpad.com

9. Блестящие детали

Простейший способ вписать серебро в интерьер — разместить в нем декоративные детали с серебряным блеском. Вазы, статуэтки, подсвечники, зеркала, фоторамки, часы, канделябры будут уместны в классических и современных интерьерах. Только важно не перенасытить личную территорию комфорта драгоценным декором. Лучше использовать несколько самодостаточных элементов, чем целую россыпь мелких предметов, чтобы сохранить единство интерьерной концепции.

Фото: juliettesinteriors.co.uk

10. Антикварная посуда

Стильный и изысканный интерьер поможет создать столовое серебро, которое раньше было только в домах знати. Сегодня такая посуда стала доступной: на блошиных рынках и ярмарках можно найти оригинальные подстаканники, сахарницы, чайники, подносы, ведерки для шампанского и разнообразные сервизы, способные стать знаковыми элементами интерьера. Только не переусердствуйте, иначе ваше жилье может превратиться в антикварную лавку.