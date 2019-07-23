Серебряные элементы интерьера: 10 стильных идей

Сделайте свой интерьер роскошным с помощью серебра. Делимся идеями украшения интерьера благородным сиянием драгоценного металла, чтобы получилось стильно и современно, но без намека на помпезность.
При взгляде на мерцающее сияние серебра невольно всплывают ассоциации с солнечным морозным утром или таинственным зимним вечером. В отблесках этого драгоценного металла есть и благородная красота с отголосками аристократического мира, и природная загадка с нотками волшебства. Сегодня серебро в интерьере вновь оказалось на волне популярности, несмотря на бешеную конкуренцию с состаренным золотом, медью, бронзой и латунью. И все благодаря гибкости и скромности своих оттенков, которые в разных цветовых окружениях могут выглядеть как теплыми, так и холодными, как блеклыми, так и яркими.
состаренным золотом, медью, бронзой и латунью. И все благодаря гибкости и скромности своих оттенков, которые в разных цветовых окружениях могут выглядеть как теплыми, так и холодными, как блеклыми, так и яркими.згляде на мерцающее сияние серебра невольно всплывают ассоциации с солнечным морозным утром или таинственным зимним вечером. В отблесках этого драгоценного металла есть и благородная красота с отголосками аристократического мира, и природная загадка с нотками волшебства. Сегодня серебро в интерьере вновь оказалось на волне популярности, несмотря на бешеную конкуренцию с
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Конечно, серебро — материал не из дешевых, но в интерьере и не обязательно использовать металл в чистом виде. Воспроизвести и сымитировать его блеск можно деталями из хрома и нержавеющей стали или серебряной краской, которая отлично выглядит на стенах и мебели. Сегодня ReRooms разбирает модные комбинации и оригинальные решения с использованием серебряных элементов в интерьере. Вдохновляйтесь!
1. Мерцающая отделка
В отличие от золота, серебряный цвет в интерьере не подавляет своим помпезным характером и даже в изобилии смотрится гармонично. Мягкий блеск серебра позволяет использовать его в качестве основной отделки, которая не затмит своим сиянием все, что находится в комнате, и при этом будет выгодно подчеркивать каждый элемент интерьерного ансамбля, отражая его в лучшем свете.
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Серебряный оттенок — грамотный командный игрок. Он сочетается с большинством цветов, с которыми дружит на равных, не перетягивая внимание на себя. К тому же серебро эффектно подчеркивает и оттеняет своих соседей: синий с ним кажется более ярким, черный — глубоким, белый выглядит чище, а мятный становится прохладнее.
2. Выразительные акценты
Несмотря на покладистость серебряных оттенков, с ними нужно быть осторожным. Для создания гармоничных интерьеров в малогабаритных квартирах лучше отказаться от полного облачения в серебряные тона, а остановиться на выразительных акцентах. Присмотритесь к обоям с серебряным орнаментом — они наполнят интерьер благородным духом при небольших затратах. Или же оформите участок стены мозаикой с серебряной поверхностью. Отличная идея для отделки кухонного фартука.
3. Второстепенные детали
Новинка современных интерьеров — серебряные поверхности, которыми выделяют малозаметные и второстепенные детали. Например дверь, основание стула или торец кухонного острова, которые окрашивают под серебро. В таком виде благородный металл становится необычным акцентом. Только не забывайте о сбалансированности деталей. Постепенно наполняйте пространство серебряными элементами с глянцевыми, матовыми, потускневшими или сверкающими поверхностями в оттенках серебра — так вы точно не переборщите.
4. Эффектная сантехника
Кран серебряного цвета — это уже классика, но что, если подобрать прочие детали для ванной в таком же стиле? Особенно эффектно смотрится небольшая посеребренная раковина необычной формы.
В маленькой ванной комнате отлично сработает такая стратегия: обустройте ее кранами и душем в цвете полированного серебра, к ним подберите ручки для тумбы, светильники и зеркала в цвете матового золота. В таком миксе металлы оживят пространство без ярких красок.
5. Изящная мебель
Серебро не такое капризное, как золото. Оно отлично выглядит в роскошных гостиных ар-деко или классических спальнях и не будет казаться лишним в скандинавских интерьерах. Но только при деликатном подходе. Можно облагородить интерьер рафинированным серебром через предметы мебели. Журнальные столики и тумбы с металлическим каркасом, кровати и стулья с изящными ножками наполнят помещение аристократизмом и благородством и не нарушат интерьерный баланс.
6. Оригинальная фурнитура
Чтобы впустить в интерьер блеск серебра, не обязательно затевать ремонт и менять мебель. И в минимальных количествах этот металл способен творить чудеса. Просто поменяйте на старых шкафах, комодах или кухонных гарнитурах ручки — как видите, даже такой незначительной детали хватит, чтобы в интерьере появились выразительные и элегантные штрихи.
7. Драгоценные блики
Серебряный светильник — изысканный и одновременно простой акцент, который привнесет богатый колорит в стиль вашей квартиры. Необычные люстры, оригинальные бра, торшеры с металлическим основанием создадут завораживающую игру света и металлических бликов, в окружении которых помещение днем будет сверкать словно драгоценный камень даже при плохой погоде за окном, а вечером наполнится волшебной атмосферой.
8. Металлизированный текстиль
Вам не нравится фактура металла, но хочется создать стильный, модный и соответствующий трендам интерьер? Впустите в комнату серебряные блики через обивку мебели, текстиль, ковры и шторы с металлическим блеском. Они придадут помещению гламурный облик с легким сиянием современности, а вам не придется идти наперекор своим убеждениям по отношению к металлам.
9. Блестящие детали
Простейший способ вписать серебро в интерьер — разместить в нем декоративные детали с серебряным блеском. Вазы, статуэтки, подсвечники, зеркала, фоторамки, часы, канделябры будут уместны в классических и современных интерьерах. Только важно не перенасытить личную территорию комфорта драгоценным декором. Лучше использовать несколько самодостаточных элементов, чем целую россыпь мелких предметов, чтобы сохранить единство интерьерной концепции.
10. Антикварная посуда
Стильный и изысканный интерьер поможет создать столовое серебро, которое раньше было только в домах знати. Сегодня такая посуда стала доступной: на блошиных рынках и ярмарках можно найти оригинальные подстаканники, сахарницы, чайники, подносы, ведерки для шампанского и разнообразные сервизы, способные стать знаковыми элементами интерьера. Только не переусердствуйте, иначе ваше жилье может превратиться в антикварную лавку.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники