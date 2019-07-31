Естественный орнамент в интерьере: 15 необычных идей

Интерьер гостиной комнаты можно преобразить всего одной акцентной стеной . Интересно смотрятся крупные яркие элементы орнамента по всей площади. Темный фон и яркие элементы рисунка будут создавать приятный глазу контраст и придавать помещению бодрости. При таком ярком элементе интерьера цветовую гамму остального помещения лучше сделать светлой и спокойной.

Интерьер гостиной комнаты можно преобразить всего одной акцентной стеной . Интересно смотрятся крупные яркие элементы орнамента по всей площади. Темный фон и яркие элементы рисунка будут создавать приятный глазу контраст и придавать помещению бодрости. При таком ярком элементе интерьера цветовую гамму остального помещения лучше сделать светлой и спокойной.ент появился в жилищах людей довольно давно. Современные интерьеры тоже продолжают украшать узорами . Есть множество разновидностей орнаментов. И каждый тип уместен для своего интерьера. Сегодня рассмотрим естественные орнаменты. Изображения элементов, относящихся к природе, климатическим явлениям, животным и растительному миру, принесут интерьеру красоту и умиротворенность.

Орнамент появился в жилищах людей довольно давно. Современные интерьеры тоже продолжают украшать узорами . Есть множество разновидностей орнаментов. И каждый тип уместен для своего интерьера. Сегодня рассмотрим естественные орнаменты. Изображения элементов, относящихся к природе, климатическим явлениям, животным и растительному миру, принесут интерьеру красоту и умиротворенность.

Фото: elsetge.cat

2. Диван для шебби-шик

Орнаментом можно украсить не только стены, его часто используют и для декорирования мягкой мебели. Например, в гостиной в стиле шебби-шик уместно и красиво будет смотреться диван с изображением цветов и птиц. Нежный цвет фона позволит показать себя во всей красе основному узору золотых оттенков.

Фото: northridgecountryclub.net

3. Диван-зебра

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Для декора дивана в гостиной можно использовать орнамент в виде окраса зебры. Черный и белый цвет подходят почти к любому интерьеру. Эта расцветка придаст живости помещению, а настоящие растения подчеркнут стиль. Красиво такой диван будет смотреться на деревянном полу. Природные текстуры хорошо сочетаются вместе. Кожаные края дивана увеличат срок службы и добавят солидности.

Фото: en-blog.furniturefromturkey.com

4. Кактусы на стене

Свежо и стильно можно украсить стену за кроватью при помощи орнамента из кактусов. На светлом фоне яркие зеленые растения будут прекрасно смотреться. Зеленый цвет действует умиротворяюще и в большом количестве не давит на глаза, так что можно добавить в комнату еще несколько зеленых элементов.

Фото: nola.curbed.com

5. Водная рябь на полу

В гостиной зону, где располагаются диваны и кресла, можно выделить орнаментом на полу в виде водной ряби. Такой рисунок выглядит спокойно и способствует хорошему расслаблению. Создается иллюзия нахождения на поверхности воды, а глянцевый пол усилит эффект, отражая такой пол.

Фото: homestratosphere.com

6. Подушки с орнаментом

Для украшения кровати часто используют подушки, а вот для украшения подушек можно уже использовать орнамент. Несколько ярких подушек с цветочным орнаментом оживят интерьер спальни, придав яркие нотки. Для того чтобы не было слишком пестро, советуем разбавить цветные подушки однотонными.

Фото: freshome.com



7. Потолок с деревянным орнаментом

Отличное решение для украшения потолка орнаментом — выполнить его в виде листьев деревьев на потолочных плитках. Свет будет красиво падать на пол сквозь эти вырезанные листья. Дерево идеально подойдет для такой цели. На стенах можно сделать что-то вроде столбов, напоминающих стволы деревьев. Получившийся элемент интерьера будет создавать ощущение нахождения в лесу.

Фоо: homestratosphere.com

8. Растения на всю стену

Привлекательно смотрится орнамент из изображений разных растений. Плотный разнообразный рисунок заставляет вглядываться, чтобы найти в что-то новое, несмотря на то, что это повторяющийся узор. Но такой пестрый элемент придется разместить только на одной стене, чтобы избежать перегрузки цветов в интерьере. Для остальных стен посоветуем применить украшение орнаментом более спокойным и однотонным, например в виде листьев.

Фото: moninteriors.co.uk

9. Лимоны

Орнамент в интерьере используется для украшения стен, мебели и аксессуаров. Но если нет подходящей поверхности, можно установить специальный декоративный стенд для узора. В большой светлой комнате сочно и ярко будет смотреться узор из желтых лимонов. Такой элемент придаст свежести вашему помещению.

Фото: society6.com

10. Гепардовая скамья в коридор

Скамья в коридоре может выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. Каркас можно красиво выполнить из дерева и украсить резными узорами, а обивку предлагаем сделать в виде окраса гепарда. Такой орнамент прекрасно смотрится в подобном сочетании. В спокойном интерьере скамья привлечет внимание и станет главным украшением вашей прихожей.

Фото: nazraney.com

11. Звезды на потолке

Орнамент в спальне может преобразить ваш потолок. Сделайте узор из звезд золотого цвета. Днем они будут отражать свет из окна, а ночью — от ночника, придавая комнате чарующий вид. Интерьер спальни выполните в светлых тонах, чтобы золотой цвет не мерк на темном фоне.

Фото: thechurchoffashion.com

12. Облака над кроватью

Стену над кроватью хочется украсить чем-то легким и ненавязчивым. Изображение облаков отлично подойдет для этой задумки. Идею можно воплотить в виде незамысловатого орнамента из простых рисунков. Такое решение подойдет к современным стилям интерьера. Кровать и тумбочки советуем выполнить из дерева.

Фото: wayfair.com

13. «101 далматинец»

Наверное, каждый смотрел фильм или мультфильм под названием «101 далматинец». И наверняка многим полюбились эти черные пятна на белом фоне. Красивый интерьер в таком стиле можно сделать и дома. Пятнистый орнамент на стене можно дополнить таким же узором на стульях.

Фото: lonny.com

14. Цветы на стене

В интерьер большой гостиной лучше подобрать орнамент с редкими крупными элементами. Цветы в нежных тонах на золотом фоне будут смотреться довольно солидно и привлекательно. Не забудьте продумать правильное освещение и подобрать яркую люстру.

Фото: idealhome.co.uk

15. Орнамент на шторах

При выборе штор обратите внимание на шторы с орнаментом. Они приятно украшают внешний вид комнаты. Для светлого интерьера лучше выбрать шторы со спокойным рисунком.