Обои с птицами в интерьере: фотообзор лучших примеров

Птицы — символ свободы и вестник чего-то нового, хорошего. Поэтому многие хотят видеть этих прекрасных созданий у себя в доме, наблюдать, как они парят и рассекают крыльями воздух. Такого эффекта можно добиться, используя реалистичные фотообои, благодаря которым вы сможете разглядеть каждое перышко в мельчайших подробностях. Сегодня мы покажем вам подборку интерьеров, где используются различные обои с птицами. Смотрите и вдохновляйтесь.

Фото: etsy.com

Виды обоев с птицами

1. С тканевым покрытием

Обои с тканевым покрытием выглядят намного дороже и презентабельнее бумажных. Для их изготовления используют два слоя: бумажный и текстильный. Верхний слой может состоять из разных материалов:

предварительно окрашенных и склеенных между собой нитей;

цельных отрезков ткани.

В производстве применяют лен, шелк, джут, жаккард, велюр и хлопок. Иногда добавляют металлизированные нити, которые придают полотну лоска и блеска.

Фото: canacopegdl.com

2. С шелкографией

В состав таких обоев добавляют шелковые нити, которые и придают полотну эффект свечения. Они выглядят так, будто кто-то приклеил драгоценные камни к стенам. Отличный вариант для маленьких помещений, так как за счет блестящей поверхности комната будет казаться визуально больше и светлее, особенно если окна выходят на южную сторону и у вас много осветительных приборов.

Фото: stylelibrary.com

3. С крупным рисунком

Такие обои напоминают о сказочных джунглях с прекрасными птицами и растениями. Тем, кто ценит реалистичность и красочность, стоит присмотреться к подобным фотообоям.

Фото: burkedecor.com

Фото: home-designing.com

4. Со средним рисунком

Рисунок средних размеров смотрится уже не так величественно, но от этого не менее красиво и интересно. Выбирайте обои, на которых изображены не только птицы, но и другие живые существа: животные и насекомые. А если выберете что-то необычное, например полотно, состоящее из множества прямоугольных картинок, интерьер будет выглядеть очень нежно и живо. К такому дизайну обязательно нужно добавить живые растения, которые будут усиливать ощущение присутствия на природе.

Фото: countryliving.com

Фото: etsy.com

5. С мелким рисунком

Маленькие синички, воробьи, дятлы и бабочки, окруженные березами и сочной листвой. Правда, звучит мило? А выглядит еще милее. Подобные обои станут отличным дополнением к стилю кантри. Плетеная мебель и большое количество растений только усилят природный эффект.

Фото: countryliving.com

Фото: ilovewallpaper.co.uk

6. С графикой

Черно-белые обои с очертаниями птиц и растений придутся по душе тем, кто не очень любят яркие краски. Спокойный и в то же время игривый рисунок украсит стиль сканди или минимализм.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

7. С акварелью

Нежные и утонченные обои с акварельным рисунком — отличный вариант для спальни. За что его так любят? Из-за крупных мазков и эффекта градиента рисунок не имеет четких контуров, он немного расплывчатый, что придает обоям и всему интерьеру более легкое настроение. Если вы любите рисовать, создать подобное великолепие не составит большого труда. Для этого приобретите специальные обои под покраску и начинайте творить.

Фото: etsy.com

8. С геометрией

Кто сказал, что геометрия — это скучно и строго? Забудьте, ведь она бывает разная. Геометрические узоры, состоящие из повторяющихся мультяшных птичек и растений, — подтверждение, что подобный декор может быть очень веселым и ярким. Четкие границы и сочные цвета украсят минимализм или сканди, при этом не перегружая его.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

Многообразие вариантов рисунков с изображением разных птиц

Видов птиц так много в природе, а вот стен в квартире — куда меньше. Вдохновляйтесь нашими примерами и приглядывайтесь к птичке, которая придется вам по душе и украсит интерьер вашего жилища.

1. Фламинго

Удивительный по красоте и грации фламинго поражает расцветкой: нежно-розовая, переходящая в сочную фуксию, она однозначно удивит даже самых привередливых покупателей. Такой вариант подойдет, конечно, не всем, однако, решившись на яркий эксперимент, вы получите удивительный результат. Советуем оклеить такими обоями лишь одну стену, а другие оставить в более нейтральном оттенке: белом или нежно-розовом. Мебель тоже подбирайте неброских оттенков, чтобы интерьер комнаты не выглядел так, будто кто-то расплескал ярко-розовую краску в разные стороны.

Фото: gowallpaper.co.uk

2. Совы

Таинственная и хищная птица подойдет для создания чарующего и даже немного мистического интерьера. Подберите обои с густым лесом, окутанным туманом, который заставит вам непроизвольно сделать глубокий вдох. Однако совы — это не всегда мрачно и таинственно. Если хочется чего-то повеселее, обои с пучеглазыми пернатыми, украшенными венками из голубых цветов, — лучший вариант. Отличный выбор для детской комнаты.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

3. Попугаи

Экзотические птицы, которые воспроизводят любые звуки, — чем не украшение для интерьера? Мы советуем выбирать обои не с одной породой пернатых, а с разными. Попугаи с яркими хвостами, с озорными хохолками, с контрастными грудками будут жить рядом и поднимать вам настроение.

Фото: etsy.com

4. Павлины

Статная птица, которая поражает красотой, особенно хвостом, украшенным десятками оттенков зеленого и синего. Однако мы предложим вам другой вариант оформления интерьера, акцентируя внимание не на цветах, а на фактуре и рисунке. Только посмотрите, как величественно выглядят фотообои с белоснежными птицами, будто вылепленными из гипса.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

5. Колибри

Если вам понравился вариант с акварелью, обратите внимание на маленьких и юрких птичек — они будут отлично смотреться в такой технике. Оранжевые, зеленые, синие и изумрудные пернатые, окруженные нежно-розовыми цветами, выглядят контрастно за счет необычной цветовой гаммы. Обои с таким рисунком подойдут для спальни. Подберите постельное белье, которое будет повторять их цвет, и получится очень приятная композиция.

Фото: ffactura.ru

6. Ласточки

Черно-белые ласточки, выполненные в графике, — лучший фон для ярких элементов декора и мебели. Ярко-синий ковер, лазурное кресло, розовые вазы и голубые подушки — малочисленные варианты, которые подойдут для контрастных интерьеров. Хороши будут как сложные орнаменты, так и геометрические композиции.

Фото: etsy.com

7. Тукан

Многие знают эту птичку по мультфильму «Рио» с ярким бразильским колоритом. Черно-белая птица с ярко-желтым клювом влюбит в себя каждого. Чтобы не лишать ее экзотических контрастов, приобретайте обои с повторяющимся рисунком, окруженным фантастическими цветами с изумрудной зеленью. Только помните главное правило: используя яркие обои, подбирайте нейтральную мебель.

Фото: elsetge.cat

Фото: etsy.com

8. Тропические птицы

Мечтаете побывать в тропических джунглях, которые полны невероятных птиц и животных? Думаем, начать нужно с фантазийного интерьера, а потом и путевки покупать можно. Необычно будут смотреться как яркие птицы на черно-белом фоне, так и живописные композиции.

Фото: elsetge.cat

Комбинирование рисунков

1. С цветами

Классическое сочетание цветов и птиц создает игривое и легкое настроение. Подойдет оно для любой комнаты, однако особенно роскошно будет смотреться в гостиной и спальне. Выбирайте размер рисунка в зависимости от площади помещения: в маленьких — небольшие и средние рисунки, а вот для больших — какие душа пожелает.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

2. С деревьями

Сочетание, напоминающее лес, — отличный вариант для тех, кто хочет отвлечься от городской суеты и побыть наедине с природой. Не забывайте про живые цветы и плетеные предметы декора, которые создадут цельную картинку и украсят такие стили, как кантри, сканди, прованс.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

3. С животными

Обои с экзотическими животными и птицами подойдут и для детской, и для гостиной. Хороши как реалистичные яркие композиции, так и мультяшные с пастельной цветовой гаммой. Комбинируйте их с другими обоями, например, зону за диваном или телевизором оформляйте рисунками, а другие стены оставьте нейтральными.

Фото: pipstudio.com

Фото: etsy.com

4. С бабочками

Сочетание птиц с бабочками — настоящее олицетворение летнего настроения. Пусть оно всегда будет с вами. Не выбирайте чересчур большой рисунок. Остановите свое внимание на среднего или маленького размера рисунке — он будет смотреться гармонично и стильно.

Фото: etsy.com

Идеи применения и примеры в интерьере разных комнат

1. Гостиная

Гостиная — то место, где вы можете воплотить в жизнь любую задумку, какой бы сумасшедшей она вам не казалась. Здесь приветствуются как нейтральные варианты, так и насыщенные. Чтобы обои не слились в одно пятно, оформляйте комнату зонально, например стену за диваном или за телевизором.

Фото: elsetge.cat

Фото: muralswallpaper.com

2. Спальня

Чтобы спальня заиграла новыми красками и стала намного интереснее, не нужно менять в ней все. Достаточно выбрать яркие обои с птицами. Да-да, именно яркие. Не обязательно придерживаться правила, что в спальне уместна только нейтральная цветовая гамма, потому что это не так. Темные цвета (особенно насыщенные синие и зеленые) в сочетании с яркими акцентами — один из трендов этого года, поэтому было бы неразумно его игнорировать.

Фото: etsy.com

3. Кухня

Для кухни мы советуем выбирать обои с мелким рисунком или с одной крупной птицей на нейтральном фоне. Только посмотрите, как ярко и величественно выглядит фламинго на белоснежном фоне. Сочетайте обои с деревянной отделкой пола и мебелью с необычными элементами, например витой спинкой.

Фото: artlab.co.za

Фото: etsy.com

4. Ванная

Хочется что-то новенькое в ванную, однако вы не готовы к пестрым рисункам? Не беда. Посмотрите на эти обои с классическим для этого помещения цветом: синим. В сочетании с мраморной раковиной и темной рамой зеркала они выглядят просто потрясающе.

Фото: etsy.com

5. Детская

Для детской лучше всего выбирать мультяшных птичек с повторяющимся рисунком — они и веселее, и оригинальнее. А вот от крупных рисунков или фотообоев с мрачной цветовой гаммой лучше отказаться.

Фото: etsy.com

6. Прихожая

Если площадь помещения большая и позволяет разместить обои с крупным рисунком, советуем присмотреться к фотообоям, которые покажут каждое птичье перышко в мельчайших подробностях. Если же площадь скромная, подойдут обои с маленьким рисунком светлой цветовой гаммы, которая позволит немного увеличить пространство.