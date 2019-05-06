50 вариантов дизайна интерьера гостиной

Рассказываем, как сделать так, чтобы даже небольшая гостиная выглядела стильно, модно и просторно.
Оформить оригинальный дизайн гостиной комнаты — одновременно сложная и интересная задача, ведь здесь мы встречаем гостей, на которых важно произвести впечатление, да и для семейных посиделок она должна быть приспособлена. Для идеального интерьера важно все: и палитра, и отделочные материалы, и мебель, и декор — они способны удачно обыграть пространство любой планировки и площади, но, правда, только при продуманном подходе.
Нужно создать грамотный дизайн, который будет эффектно работать в гостиной, а все идеи уже исчерпаны? Сегодня ReRooms делится еще несколькими классными вариантами для оформления гостиных с разными архитектурными особенностями. Возможно, среди них есть именно тот, который нужен вам!
Дизайн гостиной в хрущевке
Наше портфолио более 10 000 проектов
Обустройство гостиных в квартирах-хрущевках с низкими потолками и крохотным метражом — головная боль для многих россиян. Архитектурные особенности таких комнат обычно состоят сплошь из неудачных для создания комфортного интерьера моментов. Как правило, комнаты в хрущевках проходные, с выступающими углами, которые довольно сложно замаскировать. Но и для них можно найти эффективные интерьерные решения.
- Если есть возможность, увеличьте дверной проем — сделайте вход настолько высоким и широким, насколько возможно. Так вы избавитесь от витающего в хрущевке ощущения ловушки, возникающего при взгляде на низкую одностворчатую дверь.
- Растворите мебель в маленькой гостиной — подберите предметы, перекликающиеся с цветом стен. Такой прием позволит даже обычный диван визуально уменьшить.
- Избавьтесь от высоких шкафов, заменив их на компактные комоды — когда мебель занимает только нижнюю треть стены, в комнате визуально приподнимаются потолки и помещение кажется объемнее.
- Свет — еще одно важное условие для оформления уютной гостиной в хрущевке. Поставьте по периметру комнаты точечные потолочные светильники и отдельно подсветите зону отдыха, чтобы усилить световой эффект.
- Добавьте в интерьер зеркальные, стеклянные и глянцевые элементы — они будут отражать свечение ламп и комната покажется светлее и просторнее.
Интерьер кухни-гостиной
В современных интерьерах приветствуется открытое пространство и объединение нескольких функциональных зон в одном помещении. Чаще всего к такому приему дизайнеры прибегают в гостиных и кухнях, чтобы выделить, например, в одно- или двухкомнатных квартирах место для спальни или детской. Да и одна большая площадь смотрится намного респектабельнее, чем отдельные комнатки-норки.
Главное — при оформлении кухни-гостиной правильно провести зрительное деление пространства. На помощь придут разные цвета и фактуры, с которыми легко задать нужный колорит и добавить изюминку в интерьер. Например, практично обозначить гостиную и кухню можно обеденной зоной: есть место — смело ставьте между ними раздвижной стол, если каждый сантиметр на счету — барную стойку. Легкие перегородки, открытые стеллажи, необычные светильники тоже великолепно справятся с задачей зонирования кухни-гостиной — с ними ее интерьер станет оригинальным и самобытным.
Интерьер гостиной с камином
Камин — отличный предмет для создания уюта в гостиной. Как правило, в интерьерах он выступает центральным элементом, вокруг которого расставляют функциональные зоны. Сегодня такое украшение можно установить и в городской квартире — электрокамины или биокамины не хуже дровяных моделей наполняют комнату атмосферой теплоты живого огня.
Чаще всего гостиные с камином оформляют в классическом стиле, но и в современных интерьерах они смотрятся уместно. Обустройте каминную зону максимально комфортно: кресло-качалка, мягкие пуфы, уютный диван и журнальный столик — идеальный набор для зоны отдыха в просторной гостиной.
В узких и маленьких комнатах лучше обойтись минимальным количеством мебели, иначе перегруженный интерьер перечеркнет создаваемый камином эффект уюта. В этом случае не стоит обходить вниманием декоративный сценарий. Интересно обыграть зону у камина можно и с помощью мелочей — несколько семейных фото в рамках, красивая картина, вазочка или шкатулка помогут красиво оформить каминный уголок, а комната при этом освободится от лишних предметов, загромождающих пространство.
Гостиная с эркером
Многие считают наличие эркера в квартире архитектурным недостатком, а его обустройство — сплошной проблемой. И зря! Обладателям гостиных с эркером по сравнению с жильцами хрущевок крупно повезло — этот застекленный выступ, если грамотно подойти к его оформлению, способен нести весомую функциональную роль в интерьере. Ведь в нем можно удачно разместить рабочую зону, обустроить домашнюю библиотеку или же поставить диван, который в небольших гостиных занимает значительную часть пространства.
Создайте в эркере нишу с открытыми полками, а на ее поверхность положите несколько мягких подушек — вот вам и дополнительное место для хранения книг или коллекции журналов, и уютный уголок для чтения. Аналогичным образом можно создать и дополнительную систему хранения. Будут это открытые ниши, заполненные плетеными корзинами, откидные или выдвижные ящики — не имеет значения, главное, чтобы они не выбивались из общей интерьерной стилистики.
Дизайн гостиной с балконом
Дверь вашей гостиной ведет на балкон и вы нередко задумывались о том, чтобы снести стены и объединить их? Да, это хороший способ увеличить площадь комнаты, но для его реализации нужно брать разрешение, которого в наших реалиях добиться нелегко. Да и нужно ли так заморачиваться? Выход на балкон можно видоизменить минимально: оформить дверной проем в виде арки или немного убрать примыкающее к балконной двери пространство под окном — такая реорганизация пространства будет оптимальной и, что важно, законной.
Балконы в типовых квартирах, как правило, маленькие, поэтому лучше всего там оформить рабочую зону со столешницей на подоконнике — так и пространство будет четко зонировано, и место на крохотном балконе не придется столом занимать. На утепленном балконе отлично расположится и дополнительная зона отдыха — обустройте ее компактным креслом или мини-диваном, прикрепите на стену небольшую полочку, на которую можно положить книгу или поставить чашечку кофе. Таким образом уютный уголок на балконе можно обустроить без глобальных архитектурных перемен.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники