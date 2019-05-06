50 вариантов дизайна интерьера гостиной

Нужно создать грамотный дизайн, который будет эффектно работать в гостиной, а все идеи уже исчерпаны? Сегодня ReRooms делится еще несколькими классными вариантами для оформления гостиных с разными архитектурными особенностями. Возможно, среди них есть именно тот, который нужен вам!

Оформить оригинальный дизайн гостиной комнаты — одновременно сложная и интересная задача, ведь здесь мы встречаем гостей, на которых важно произвести впечатление, да и для семейных посиделок она должна быть приспособлена. Для идеального интерьера важно все: и палитра, и отделочные материалы, и мебель, и декор — они способны удачно обыграть пространство любой планировки и площади, но, правда, только при продуманном подходе.

Обустройство гостиных в квартирах-хрущевках с низкими потолками и крохотным метражом — головная боль для многих россиян. Архитектурные особенности таких комнат обычно состоят сплошь из неудачных для создания комфортного интерьера моментов. Как правило, комнаты в хрущевках проходные, с выступающими углами, которые довольно сложно замаскировать. Но и для них можно найти эффективные интерьерные решения.

Если есть возможность, увеличьте дверной проем — сделайте вход настолько высоким и широким, насколько возможно. Так вы избавитесь от витающего в хрущевке ощущения ловушки, возникающего при взгляде на низкую одностворчатую дверь.

Растворите мебель в маленькой гостиной — подберите предметы, перекликающиеся с цветом стен. Такой прием позволит даже обычный диван визуально уменьшить.

Избавьтесь от высоких шкафов, заменив их на компактные комоды — когда мебель занимает только нижнюю треть стены, в комнате визуально приподнимаются потолки и помещение кажется объемнее.

Свет — еще одно важное условие для оформления уютной гостиной в хрущевке. Поставьте по периметру комнаты точечные потолочные светильники и отдельно подсветите зону отдыха, чтобы усилить световой эффект.

Добавьте в интерьер зеркальные, стеклянные и глянцевые элементы — они будут отражать свечение ламп и комната покажется светлее и просторнее.

Интерьер кухни-гостиной

В современных интерьерах приветствуется открытое пространство и объединение нескольких функциональных зон в одном помещении. Чаще всего к такому приему дизайнеры прибегают в гостиных и кухнях, чтобы выделить, например, в одно- или двухкомнатных квартирах место для спальни или детской. Да и одна большая площадь смотрится намного респектабельнее, чем отдельные комнатки-норки.

Главное — при оформлении кухни-гостиной правильно провести зрительное деление пространства. На помощь придут разные цвета и фактуры, с которыми легко задать нужный колорит и добавить изюминку в интерьер. Например, практично обозначить гостиную и кухню можно обеденной зоной: есть место — смело ставьте между ними раздвижной стол, если каждый сантиметр на счету — барную стойку. Легкие перегородки, открытые стеллажи, необычные светильники тоже великолепно справятся с задачей зонирования кухни-гостиной — с ними ее интерьер станет оригинальным и самобытным.

Интерьер гостиной с камином

Камин — отличный предмет для создания уюта в гостиной. Как правило, в интерьерах он выступает центральным элементом, вокруг которого расставляют функциональные зоны. Сегодня такое украшение можно установить и в городской квартире — электрокамины или биокамины не хуже дровяных моделей наполняют комнату атмосферой теплоты живого огня.

Чаще всего гостиные с камином оформляют в классическом стиле, но и в современных интерьерах они смотрятся уместно. Обустройте каминную зону максимально комфортно: кресло-качалка, мягкие пуфы, уютный диван и журнальный столик — идеальный набор для зоны отдыха в просторной гостиной.

В узких и маленьких комнатах лучше обойтись минимальным количеством мебели, иначе перегруженный интерьер перечеркнет создаваемый камином эффект уюта. В этом случае не стоит обходить вниманием декоративный сценарий. Интересно обыграть зону у камина можно и с помощью мелочей — несколько семейных фото в рамках, красивая картина, вазочка или шкатулка помогут красиво оформить каминный уголок, а комната при этом освободится от лишних предметов, загромождающих пространство.

Гостиная с эркером

Многие считают наличие эркера в квартире архитектурным недостатком, а его обустройство — сплошной проблемой. И зря! Обладателям гостиных с эркером по сравнению с жильцами хрущевок крупно повезло — этот застекленный выступ, если грамотно подойти к его оформлению, способен нести весомую функциональную роль в интерьере. Ведь в нем можно удачно разместить рабочую зону, обустроить домашнюю библиотеку или же поставить диван, который в небольших гостиных занимает значительную часть пространства.

Создайте в эркере нишу с открытыми полками, а на ее поверхность положите несколько мягких подушек — вот вам и дополнительное место для хранения книг или коллекции журналов, и уютный уголок для чтения. Аналогичным образом можно создать и дополнительную систему хранения. Будут это открытые ниши, заполненные плетеными корзинами, откидные или выдвижные ящики — не имеет значения, главное, чтобы они не выбивались из общей интерьерной стилистики.

Дизайн гостиной с балконом

Дверь вашей гостиной ведет на балкон и вы нередко задумывались о том, чтобы снести стены и объединить их? Да, это хороший способ увеличить площадь комнаты, но для его реализации нужно брать разрешение, которого в наших реалиях добиться нелегко. Да и нужно ли так заморачиваться? Выход на балкон можно видоизменить минимально: оформить дверной проем в виде арки или немного убрать примыкающее к балконной двери пространство под окном — такая реорганизация пространства будет оптимальной и, что важно, законной.

Балконы в типовых квартирах, как правило, маленькие, поэтому лучше всего там оформить рабочую зону со столешницей на подоконнике — так и пространство будет четко зонировано, и место на крохотном балконе не придется столом занимать. На утепленном балконе отлично расположится и дополнительная зона отдыха — обустройте ее компактным креслом или мини-диваном, прикрепите на стену небольшую полочку, на которую можно положить книгу или поставить чашечку кофе. Таким образом уютный уголок на балконе можно обустроить без глобальных архитектурных перемен.