Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44Т

Рассказываем о нюансах ремонта и о том, как можно оформить двухкомнатную квартиру в домах особой серии.
Планировка двушки-«распашонки» в панельном доме имеет ряд преимуществ: эркер на кухне, полуэркер в одной из комнат, большой балкон и лоджия. Двухкомнатные квартиры в этом типе домов чаще всего угловые и совсем немного отличаются по метражу (62—64 метра). У них неплохие изначальные планировки, которые при правильном подходе можно превратить в квартиру мечты.
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Минусы в такой планировке тоже есть. Коридор расположен во внутреннем углу квартиры, поэтому он обычно довольно темный. Большая проблема в том, что в домах серии П-44Т почти все стены несущие и трогать их нельзя.
Разработчики категорически запрещают делать проемы в несущих стенах домов, построенных до 2007 года. При вмешательстве нарушается специальная защита от разрушений здания. Если вы хотите сделать перепланировку, вы можете попытаться получить на нее разрешение, но чаще всего в таких случаях жильцы получают отказ.
Но расстраиваться не стоит — все-таки некоторые легальные варианты есть. Давайте их рассмотрим.
Актуальные варианты перепланировки в двушке серии П-44Т
Объединение кухни и гостиной
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В домах, построенных после 2007 года, в квартирах выше пятого этажа между кухней и комнатой спроектированы специальные ниши в форме дверного проема. Их можно использовать для перепланировки и соединения кухни и гостиной.
В этом случае гостиная становится проходной, а участок прихожей можно использовать в различных целях: продлить ванную либо оборудовать здесь кладовку или гардеробную.
Зонирование комнаты
Комнату, в которой находится полуэркер, можно зонировать с помощью стеклянных перегородок или занавесок. Официальной перепланировкой это не считается, но квартира с таким зонированием почти превращается в трехкомнатную. Такой вариант будет неплохо смотреться, так как все зоны хорошо освещены. В дальнюю часть комнаты свет будет попадать с лоджии, а в ближнюю — из широких окон полуэркера.
Объединение туалета и ванной
Стена, разделяющая санузел, не несущая, поэтому ее можно демонтировать. Метраж ванной комнаты в двушке небольшой, поэтому такое решение разумно. Если убрать ванну, а вместо нее сделать душевую, хватит места и для стиральной машинки.
Дизайн двушки в панельном доме П-44Т без перепланировки
Планировка квартиры в таких домах очень удачная, поэтому стильно обустроить интерьер можно и без дополнительных вмешательств. Выбрать подходящий вариант поможет 3D дизайн квартиры, наглядно отображающий все нюансы планировочных решений.
Планировка для большой семьи
Для удобного размещения семьи с детьми важно, чтобы у каждого в доме было свое пространство. В таком случае родители обычно отдают одну комнату детям, а вторую занимают сами. Под рабочую зону выделяют один из балконов, благо в такой планировке метраж позволяет сделать комфортное рабочее пространство. А столовую и гостиную зону можно устроить в эркере.
Если в квартире живут больше двух взрослых человек, лучше не объединять туалет и ванную, так как ванная по утрам необходима всем. Чтобы сэкономить пространство, замените ванну на душевую кабину. Тогда в комнате станет больше места.
Эркеры на кухне
Дополненная эркером кухня смотрится очень стильно, в ней появляется масса возможностей для дизайна. Нишу можно оформить как зону отдыха...
... или использовать как уютное обеденное пространство, поставив в ней стол и оборудовав угол мягкими скамейками.
В угловой зоне также можно обустроить зону для готовки: столешницу со шкафчиками для дополнительного хранения. Мойку перенести в эркер тоже возможно, однако непросто, так как коммуникации находятся в противоположном углу. Для этого нужно обязательно получить разрешение соответствующих инстанций.
Функциональная детская
Если в семье не один ребенок, можно использовать трансформирующуюся или двухъярусную мебель.
Коридор
В двухкомнатных квартирах панельных домов коридор небольшой и узкий. В нем сложно разместить широкий шкаф, поэтому там неплохо будут смотреться узкие шкафы-купе с зеркальными дверцами. Они подойдут по ширине и за счет зеркала визуально увеличат пространство.
Еще в коридор можно поставить узкую невысокую тумбу для обуви. Она спрячет туфли и ботинки и одновременно послужит тумбочкой при входе, над которой можно повесить зеркало.
Балкон как отдельная комната
Один из балконов в двушке имеет форму буквы «г» и большой метраж, поэтому его можно утеплить и оборудовать как гардеробную или кабинет. Это хороший вариант для большой семьи — поскольку все комнаты будут спальными, рабочая зона в них не поместится.
Расскажите в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки двушки-«распашонки» в панельном доме.
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1-к квартира – 29 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники