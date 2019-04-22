Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44Т

Планировка двушки-«распашонки» в панельном доме имеет ряд преимуществ: эркер на кухне, полуэркер в одной из комнат, большой балкон и лоджия. Двухкомнатные квартиры в этом типе домов чаще всего угловые и совсем немного отличаются по метражу (62—64 метра). У них неплохие изначальные планировки, которые при правильном подходе можно превратить в квартиру мечты.

Минусы в такой планировке тоже есть. Коридор расположен во внутреннем углу квартиры, поэтому он обычно довольно темный. Большая проблема в том, что в домах серии П-44Т почти все стены несущие и трогать их нельзя.

Разработчики категорически запрещают делать проемы в несущих стенах домов, построенных до 2007 года. При вмешательстве нарушается специальная защита от разрушений здания. Если вы хотите сделать перепланировку, вы можете попытаться получить на нее разрешение, но чаще всего в таких случаях жильцы получают отказ.

Но расстраиваться не стоит — все-таки некоторые легальные варианты есть. Давайте их рассмотрим.

Актуальные варианты перепланировки в двушке серии П-44Т

Объединение кухни и гостиной

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

В домах, построенных после 2007 года, в квартирах выше пятого этажа между кухней и комнатой спроектированы специальные ниши в форме дверного проема. Их можно использовать для перепланировки и соединения кухни и гостиной.

Фото: social.apartmenttherapy.com

В этом случае гостиная становится проходной, а участок прихожей можно использовать в различных целях: продлить ванную либо оборудовать здесь кладовку или гардеробную.

Фото: clevelandcourage.org

Зонирование комнаты

Комнату, в которой находится полуэркер, можно зонировать с помощью стеклянных перегородок или занавесок. Официальной перепланировкой это не считается, но квартира с таким зонированием почти превращается в трехкомнатную. Такой вариант будет неплохо смотреться, так как все зоны хорошо освещены. В дальнюю часть комнаты свет будет попадать с лоджии, а в ближнюю — из широких окон полуэркера.

Фото: thehouser.com

Объединение туалета и ванной

Стена, разделяющая санузел, не несущая, поэтому ее можно демонтировать. Метраж ванной комнаты в двушке небольшой, поэтому такое решение разумно. Если убрать ванну, а вместо нее сделать душевую, хватит места и для стиральной машинки.

Фото: vosgesparis.com

Дизайн двушки в панельном доме П-44Т без перепланировки

Планировка квартиры в таких домах очень удачная, поэтому стильно обустроить интерьер можно и без дополнительных вмешательств. Выбрать подходящий вариант поможет 3D дизайн квартиры, наглядно отображающий все нюансы планировочных решений.

Планировка для большой семьи

Для удобного размещения семьи с детьми важно, чтобы у каждого в доме было свое пространство. В таком случае родители обычно отдают одну комнату детям, а вторую занимают сами. Под рабочую зону выделяют один из балконов, благо в такой планировке метраж позволяет сделать комфортное рабочее пространство. А столовую и гостиную зону можно устроить в эркере.

Фото: livingaftermidnite.com

Если в квартире живут больше двух взрослых человек, лучше не объединять туалет и ванную, так как ванная по утрам необходима всем. Чтобы сэкономить пространство, замените ванну на душевую кабину. Тогда в комнате станет больше места.

Фото: recentlytheblog.com

Эркеры на кухне

Дополненная эркером кухня смотрится очень стильно, в ней появляется масса возможностей для дизайна. Нишу можно оформить как зону отдыха...

Фото: drivenbydecor.com

... или использовать как уютное обеденное пространство, поставив в ней стол и оборудовав угол мягкими скамейками.

Фото: interiordesigninghome.com

В угловой зоне также можно обустроить зону для готовки: столешницу со шкафчиками для дополнительного хранения. Мойку перенести в эркер тоже возможно, однако непросто, так как коммуникации находятся в противоположном углу. Для этого нужно обязательно получить разрешение соответствующих инстанций.

Фото: lifeasmama.com

Функциональная детская

Если в семье не один ребенок, можно использовать трансформирующуюся или двухъярусную мебель.

Фото: bradsknutson.com

Коридор

В двухкомнатных квартирах панельных домов коридор небольшой и узкий. В нем сложно разместить широкий шкаф, поэтому там неплохо будут смотреться узкие шкафы-купе с зеркальными дверцами. Они подойдут по ширине и за счет зеркала визуально увеличат пространство.

Фото: theheritagewardrobecompany.com

Еще в коридор можно поставить узкую невысокую тумбу для обуви. Она спрячет туфли и ботинки и одновременно послужит тумбочкой при входе, над которой можно повесить зеркало.

Фото: alvhem.com

Балкон как отдельная комната

Один из балконов в двушке имеет форму буквы «г» и большой метраж, поэтому его можно утеплить и оборудовать как гардеробную или кабинет. Это хороший вариант для большой семьи — поскольку все комнаты будут спальными, рабочая зона в них не поместится.

Фото: architectureartdesigns.com

Расскажите в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки двушки-«распашонки» в панельном доме.