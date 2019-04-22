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Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44Т


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Рассказываем о нюансах ремонта и о том, как можно оформить двухкомнатную квартиру в домах особой серии.

Содержание

Планировка двушки-«распашонки» в панельном доме имеет ряд преимуществ: эркер на кухне, полуэркер в одной из комнат, большой балкон и лоджия. Двухкомнатные квартиры в этом типе домов чаще всего угловые и совсем немного отличаются по метражу (62—64 метра). У них неплохие изначальные планировки, которые при правильном подходе можно превратить в квартиру мечты.

Фото № 1: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: tipdoma.com

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 37.0 м²
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика, 36.6 м²
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль, 35.6 м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм, 35.0 м²

Минусы в такой планировке тоже есть. Коридор расположен во внутреннем углу квартиры, поэтому он обычно довольно темный. Большая проблема в том, что в домах серии П-44Т почти все стены несущие и трогать их нельзя.

Разработчики категорически запрещают делать проемы в несущих стенах домов, построенных до 2007 года. При вмешательстве нарушается специальная защита от разрушений здания. Если вы хотите сделать перепланировку, вы можете попытаться получить на нее разрешение, но чаще всего в таких случаях жильцы получают отказ.

Но расстраиваться не стоит — все-таки некоторые легальные варианты есть. Давайте их рассмотрим.

Актуальные варианты перепланировки в двушке серии П-44Т

Объединение кухни и гостиной

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В домах, построенных после 2007 года, в квартирах выше пятого этажа между кухней и комнатой спроектированы специальные ниши в форме дверного проема. Их можно использовать для перепланировки и соединения кухни и гостиной.

Фото № 2: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: social.apartmenttherapy.com

В этом случае гостиная становится проходной, а участок прихожей можно использовать в различных целях: продлить ванную либо оборудовать здесь кладовку или гардеробную.

Фото № 3: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: clevelandcourage.org

Зонирование комнаты

Комнату, в которой находится полуэркер, можно зонировать с помощью стеклянных перегородок или занавесок. Официальной перепланировкой это не считается, но квартира с таким зонированием почти превращается в трехкомнатную. Такой вариант будет неплохо смотреться, так как все зоны хорошо освещены. В дальнюю часть комнаты свет будет попадать с лоджии, а в ближнюю — из широких окон полуэркера.

Фото № 4: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: thehouser.com

Объединение туалета и ванной

Стена, разделяющая санузел, не несущая, поэтому ее можно демонтировать. Метраж ванной комнаты в двушке небольшой, поэтому такое решение разумно. Если убрать ванну, а вместо нее сделать душевую, хватит места и для стиральной машинки.

Фото № 5: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: vosgesparis.com

Дизайн двушки в панельном доме П-44Т без перепланировки

Планировка квартиры в таких домах очень удачная, поэтому стильно обустроить интерьер можно и без дополнительных вмешательств. Выбрать подходящий вариант поможет 3D дизайн квартиры, наглядно отображающий все нюансы планировочных решений.

Планировка для большой семьи

Для удобного размещения семьи с детьми важно, чтобы у каждого в доме было свое пространство. В таком случае родители обычно отдают одну комнату детям, а вторую занимают сами. Под рабочую зону выделяют один из балконов, благо в такой планировке метраж позволяет сделать комфортное рабочее пространство. А столовую и гостиную зону можно устроить в эркере.

Фото № 6: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: livingaftermidnite.com

Если в квартире живут больше двух взрослых человек, лучше не объединять туалет и ванную, так как ванная по утрам необходима всем. Чтобы сэкономить пространство, замените ванну на душевую кабину. Тогда в комнате станет больше места.

Фото № 7: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: recentlytheblog.com

Эркеры на кухне

Дополненная эркером кухня смотрится очень стильно, в ней появляется масса возможностей для дизайна. Нишу можно оформить как зону отдыха...

Фото № 8: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: drivenbydecor.com

... или использовать как уютное обеденное пространство, поставив в ней стол и оборудовав угол мягкими скамейками.

Фото № 9: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: interiordesigninghome.com

В угловой зоне также можно обустроить зону для готовки: столешницу со шкафчиками для дополнительного хранения. Мойку перенести в эркер тоже возможно, однако непросто, так как коммуникации находятся в противоположном углу. Для этого нужно обязательно получить разрешение соответствующих инстанций.

Фото № 10: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: lifeasmama.com

Функциональная детская

Если в семье не один ребенок, можно использовать трансформирующуюся или двухъярусную мебель.

Фото № 11: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: bradsknutson.com

Коридор

В двухкомнатных квартирах панельных домов коридор небольшой и узкий. В нем сложно разместить широкий шкаф, поэтому там неплохо будут смотреться узкие шкафы-купе с зеркальными дверцами. Они подойдут по ширине и за счет зеркала визуально увеличат пространство.

Фото № 12: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: theheritagewardrobecompany.com

Еще в коридор можно поставить узкую невысокую тумбу для обуви. Она спрячет туфли и ботинки и одновременно послужит тумбочкой при входе, над которой можно повесить зеркало.

Фото № 13: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: alvhem.com

Балкон как отдельная комната

Один из балконов в двушке имеет форму буквы «г» и большой метраж, поэтому его можно утеплить и оборудовать как гардеробную или кабинет. Это хороший вариант для большой семьи — поскольку все комнаты будут спальными, рабочая зона в них не поместится.

Фото № 14: Дизайн двушки-«распашонки» в панельном доме серии П-44ТФото: architectureartdesigns.com

Расскажите в комментариях, какие приемы вы бы использовали для планировки двушки-«распашонки» в панельном доме.

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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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