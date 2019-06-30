ДВП и ДСП — в чем отличие

Вы тоже путаетесь в этих аббревиатурах и не знаете, чем один материал отличается от другого? Сейчас все расскажем и покажем, как можно использовать ДСП и ДВП в интерьере.
Листовые пиломатериалы под названием древесно-стружечная и древесно-волокнистая плиты пользуются у покупателей большим спросом по нескольким причинам. Во-первых, эти материалы недорогие. Во-вторых, их очень просто обрабатывать и использовать для изготовления многих предметов с помощью простых инструментов. Причем для этого даже не нужно иметь особых навыков — достаточно минимального опыта и большого желания.
При ремонте в квартире или доме ДСП и ДВП незаменимы. Но это не означает, что они взаимозаменяемы. Общее между ДСП и ДВП в том, что в качестве сырья при производстве этих плит используются фракции древесины или компоненты на ее основе. А разница заключается в особенности изготовления плит, точнее, в их структурном составе. Именно этот нюанс и определяет основные эксплуатационные характеристики древесно-стружечной и древесно-волокнистой плит.
Особенности ДСПвые пиломатериалы под названием древесно-стружечная и древесно-волокнистая плиты пользуются у покупателей большим спросом по нескольким причинам. Во-первых, эти материалы недорогие. Во-вторых, их очень просто обрабатывать и использовать для изготовления многих предметов с помощью простых инструментов. Причем для этого даже не нужно иметь особых навыков — достаточно минимального опыта и большого желания.
При ремонте в квартире или доме ДСП и ДВП незаменимы. Но это не означает, что они взаимозаменяемы. Общее между ДСП и ДВП в том, что в качестве сырья при производстве этих плит используются фракции древесины или компоненты на ее основе. А разница заключается в особенности изготовления плит, точнее, в их структурном составе. Именно этот нюанс и определяет основные эксплуатационные характеристики древесно-стружечной и древесно-волокнистой плит.
Особенности ДСП
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Технологии изготовления ДСП и ДВП похожи: плиты формируются методом прессования исходной массы при повышенных температурах. По прочности древесно-стружечные плиты превосходят древесно-волокнистые изделия. ДСП выпускаются большей толщины (до 5 см), чем ДВП, благодаря чему могут выдерживать нагрузку, при которой древесно-волокнистые образцы деформируются или ломаются.
Как видно из названия, древесно-стружечная плита изготавливается из стружек или опилок с применением синтетических полимеров и специальных добавок при помощи метода горячего прессования. В качестве материала исходного обычно используют древесину хвойных и лиственных пород.
Примеры использования и недостатки
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С помощью древесно-стружечной плиты при производстве ремонтных и строительных работ делается так называемая сухая стяжка, монтаж настилов. ДСП используется в качестве сплошной обрешетки — для усиления вертикальной основы. Кроме того, древесно-стружечные плиты применяются для строительства навесов, перегородок, ограждений, настилов, ларей, некоторых предметов мебели — чаще всего кроватей и столов.
К минусам ДСП следует отнести некоторую рыхлость и гигроскопичность материала, а также жесткость, которая провоцирует трещины в плите при попытках ее крепления к неровной основе. Данные нюансы следует учитывать в строительном дизайн проекте.
Не рекомендуется использовать ДСП в условиях постоянной сырости или частых перепадов влажности — срок службы таких конструкций может резко сократиться. Многократное применение древесно-стружечной плиты тоже под вопросом — из них нельзя делать сборно-разборные конструкции, потому что переустановка крепежных деталей приводит к тому, что материал на этом сегменте начинает трескаться и ломаться, а саморезы или шурупы уже не держат плиту.
Древесно-стружечные плиты бывают малой, средней и высокой плотности, средней и высокой водостойкости, а также шлифованные, нешлифованные и ламинированные. Плиты с повышенной водостойкостью, как правило, используют при изготовлении столешниц для кухонь, мебели для ванных комнат, а также специальных строительных целей. Ламинированные ДСП имеют многообразие цветов и фактур, устойчивость к механическим повреждениям, к термическому воздействию.
Особенности ДВП
Древесно-волокнистая плита изготавливается из нескольких компонентов: древесной пыли, синтетического волокна и полимерных добавок. От типа таких добавок зависят некоторые свойства ДВП. К примеру, парафин способствует снижению уровня влагопоглощения материала.
Технология производства древесно-волокнистой плиты та же, что и для производства древесно-стружечной: горячее прессование. Однако за счет того, что в качестве сырья используются мельчайшие фракции, листы ДВП получаются более тонкими — всего от 2 до 10 мм.
К плюсам древесно-волокнистой плиты можно отнести более высокую плотность, чем у древесно-стружечной. Этот материал более податлив на изгиб, благодаря чему из него можно делать больший ассортимент изделий, в том числе и в отделке интерьеров. ДВП имеет низкий уровень гигроскопичности по сравнению с ДСП. Стоимость листа ДВП ниже, чем ДСП с такими же размерами.
Древесно-волокнистая отделка обладает высокой степенью тепло- и звукоизоляции, чего нельзя сказать о древесно-стружечных изделиях. ДВП бывают простыми, окрашенными или с ламинированием, но в целом их ассортимент более разнообразен, чем у ДСП.
Примеры использования и недостатки
Древесно-волокнистая плита применяется для изготовление различной тары, но наиболее широко используется в мебельном производстве для выпуска днищ ящичков и задних стенок комодов, шкафов, стеллажей и полок.
Используется ДВП при монтаже многоуровневых потолков и точечном ремонте рассохшихся дощатых полов. Древесно-волокнистыми листами обшивают разные каркасные конструкции, утепляют поверхности — чаще всего металлические.
Древесно-волокнистые плиты более устойчивы к разного рода механическим повреждениям, чем древесно-стружечные.
К минусам ДВП можно отнести недостаточную прочность — такой лист не выдержит серьезной нагрузки. Впрочем, такой недостаток не мешает дизайнерам использовать панели из ДВП в качестве отделки стен в разных помещениях домов и квартир.
Древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты отличаются по своим свойствам и характеристикам, имеют разное предназначение, поэтому нельзя утверждать, что один из этих материалов хуже другого. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, так что для каждого вида работ и предназначения изделия можно подобрать оптимальный вариант.
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