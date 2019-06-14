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Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонах


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Темные цвета остаются на пике интерьерной моды в 2019 году. Рассказываем, как воплотить модные веяния в интерьере спальни, на какие оттенки сделать ставку сегодня, чтобы декор оставался актуальным долгие годы.

Светлый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни, где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.

Фото № 1: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com ый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни, где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.

Фото № 1: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com 

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Поэтому не стоит бояться темных тонов и избегать их — у них есть множество неоспоримых преимуществ перед светлой цветовой палитрой. Они прекрасно сочетаются друг с другом, дружат со многими интерьерными стилями, дают возможность подкорректировать пропорции комнаты и подчеркнуть ее архитектурные достоинства — а главное, позволяют создать небанальный и стильный интерьер, который долго не надоест. Вы еще не решились ступить на тропу смелых решений и кардинальных перемен? Предлагаем посмотреть стильные варианты оформления и декорирования спальни в темных тонах — берите на заметку модные тенденции 2019 года.

Модная цветовая палитра

Мода на оформление жилья в строгом соответствии с канонами определенного стиля постепенно уходит. Ей на смену приходят тенденции создания интерьеров, полностью приспособленных к потребностям людей, — ведь только так можно создать обстановку, в которой комфортно и удобно жить так, как нравится, а не так, как диктует интерьерная стилистика.

Фото № 2: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: hgtv.com 

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Вам хочется окутать свою спальню будуарной атмосферой с нотками роскоши? Оформите ее в изумрудно-зеленых оттенках, глубоких синих, пыльных фиолетовых, коричневых или соблазнительных вишневых тонах — они сегодня самые актуальные. 

Фото № 3: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: bocadolobo.com 

Фото № 4: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: designingidea.com 

Игра контрастов

В темных интерьерах, не хуже чем в светлых, можно эффектно сыграть на насыщенных оттенках — темные стены не только способны невероятным образом объединить и гармонизировать стилистически разные элементы обстановки, но еще и подчеркнут особенности каждого из них. Не бойтесь диссонанса! Даже мебель с яркой обивкой на темно-зеленом или графитово-синем фоне не будет казаться пестрой и вызывающей — она освежит темный фон и наполнит комнату поистине расслабляющей атмосферой.

Фото № 5: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: secretlinenstore.com 

Светлые акценты

Маленькие спальни, где мало естественного света, полностью погружать в темное обрамление не стоит, иначе в комнате может возникнуть подавляющая атмосфера, в которой не то что отдыхать, но и находиться не захочется. Лучшим решением для оформления модного интерьера в малогабаритной спальне будет сочетание оттенков темной и светлой палитры, перекликающихся между собой. 

Например, темными могут быть стены и пол, а мебель и потолок — светлыми. Такой колористический прием визуально раздвинет границы помещения, и комната больше не будет казаться тесной.

Фото № 6: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: decoist.com 

Фото № 7: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: decoist.com 

Ставка на пол и потолок

Современная интерьерная тенденция, которой прогнозируют долгое пребывание в трендах, — темный потолок с украшениями в виде интересных дизайнерских люстр, подвесов и софитов.  

Фото № 8: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: hgtv.com 

Фото № 9: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com 

Пол также перестал быть фоновым и нейтральным — для спальни лучше подойдет паркет или ламинат с выразительным рисунком.

Фото № 10: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com 

Принты и орнаменты

Акцент в интерьерах раньше было принято делать с помощью ярких цветов — сегодня же на первый план выходят принты и орнаменты. Используйте для отделки обои с темными растительными узорами или же контрастные монохромные расцветки с крупной и объемной геометрией — они будут особенно эффектно смотреться в спальне, в которой воцарится интимная и уютная атмосфера. 

Фото № 11: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: freshome.com 

Фото № 12: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: nonagon.style

В моде также восточные узоры, в которых одновременно сочетаются несколько насыщенных цветов, — они отлично гармонируют с темными стенами любого оттенка. 

Фото № 13: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: usualhouse.com 

Грамотное освещение

Темный интерьер спальни может смотреться по-разному при различных сценариях освещения. Помните: чем темнее тон, тем сильнее он поглощает свет. Если в вашей спальне есть только одно маленькое окно и оно выходит на северную сторону, нужно обязательно позаботиться об искусственном свете и усилить мощность ламп в светильниках. Если же, наоборот, окна спальни смотрят на юг и комната постоянно залита солнечным светом, темные насыщенные стены и плотные шторы станут настоящим спасением от изнуряющей жары. 

Фото № 14: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: deconewyork.net 

Фото № 15: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com 

Светоотражающее дополнение

Чтобы исключить возникновение в спальне подавляющей атмосферы, добавьте в интерьер стеклянные, металлические, глянцевые или зеркальные поверхности. Они приумножат световые блики и сделают комнату гораздо светлее. Не обязательно это могут быть зеркала — акриловой консоли или стеклянной вазы с живыми растениями достаточно, чтобы наполнить комнату нужной легкостью и добавить обстановке немного лоска. 

Фото № 16: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: homestratosphere.com 

Фото № 17: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: home-designing.com 

Богатство текстур

Темные оттенки в интерьерах отлично сочетаются с текстурами — они играют ключевую роль в современном дизайне. Поэтому мебель и отделка должны быть не только функциональными, но и приятными на ощупь. Бархат, шелк, вельвет, замша, кожа — смело добавляйте их в любом количестве в спальню, если хотите создать интерьер вне времени.

Фото № 18: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: decoratrend.com 

Фото № 19: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: deskgram.net 

Минимум декора

В современных интерьерах все должно быть максимально полезным и практичным — декоративная ставка делается на функциональные предметы, а не на захламляющие пространство ненужные мелочи. В темной спальне акцент можно сделать на ярких светильниках или мебельных предметах нестандартных форм — они не хуже множества свечей и рамок с фото помогут создать нужный настрой в комнате отдыха. 

Фото № 20: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: annacasainteriors.com 

Фото № 21: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: architonic.com 

Выразительно будет смотреться одна или несколько картин на темной стене — отличным вариантом станет изображение с преобладанием белого цвета в тонкой черной раме. Такая картина будет вызывать ассоциацию с окном, в которое захочется заглянуть, — комната наполнится глубиной, от чего интерьер только выиграет. 

Фото № 22: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: sdesigns.co 

Фото № 23: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: nickyholender.com 

Золотые всплески

Акценты из золота прекрасно дружат с модными темными цветами 2019 года. Туалетный столик с изящными золотыми ножками, настенное панно, обрамленное металлическими золотистыми лучами, люстры с латунными вставками отлично впишутся в интерьер спальни и внесут в нее привлекательный блеск.

Фото № 24: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: hgtv.com 

Фото № 25: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: nickyholender.com 

Обилие зелени

Темный интерьер спальни вам кажется неуютным? Добавьте в комнату живые растения — они компенсируют насыщенность темных стен, отодвинут их на задний план и создадут ощущение глубины. Всего пара оригинальных кашпо с цветами или напольная кадка с комнатным деревом — и в вашей спальне возникнет иллюзия миниатюрного домашнего леса, в окружении которого будет очень приятно и комфортно отдыхать.

Фото № 26: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: happyinteriorblog.com 

Фото № 27: Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонахФото: freshome.com 

#Отделочные материалы#Спальня#темные цвета#Мебель
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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