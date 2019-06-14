Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонах

Фото: home-designing.com ый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни , где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.

Светлый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни , где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.

Поэтому не стоит бояться темных тонов и избегать их — у них есть множество неоспоримых преимуществ перед светлой цветовой палитрой. Они прекрасно сочетаются друг с другом, дружат со многими интерьерными стилями, дают возможность подкорректировать пропорции комнаты и подчеркнуть ее архитектурные достоинства — а главное, позволяют создать небанальный и стильный интерьер, который долго не надоест. Вы еще не решились ступить на тропу смелых решений и кардинальных перемен? Предлагаем посмотреть стильные варианты оформления и декорирования спальни в темных тонах — берите на заметку модные тенденции 2019 года.

Модная цветовая палитра

Мода на оформление жилья в строгом соответствии с канонами определенного стиля постепенно уходит. Ей на смену приходят тенденции создания интерьеров, полностью приспособленных к потребностям людей, — ведь только так можно создать обстановку, в которой комфортно и удобно жить так, как нравится, а не так, как диктует интерьерная стилистика.

Фото: hgtv.com

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Вам хочется окутать свою спальню будуарной атмосферой с нотками роскоши? Оформите ее в изумрудно-зеленых оттенках, глубоких синих, пыльных фиолетовых, коричневых или соблазнительных вишневых тонах — они сегодня самые актуальные.

Фото: bocadolobo.com

Фото: designingidea.com

Игра контрастов

В темных интерьерах, не хуже чем в светлых, можно эффектно сыграть на насыщенных оттенках — темные стены не только способны невероятным образом объединить и гармонизировать стилистически разные элементы обстановки, но еще и подчеркнут особенности каждого из них. Не бойтесь диссонанса! Даже мебель с яркой обивкой на темно-зеленом или графитово-синем фоне не будет казаться пестрой и вызывающей — она освежит темный фон и наполнит комнату поистине расслабляющей атмосферой.

Фото: secretlinenstore.com

Светлые акценты

Маленькие спальни, где мало естественного света, полностью погружать в темное обрамление не стоит, иначе в комнате может возникнуть подавляющая атмосфера, в которой не то что отдыхать, но и находиться не захочется. Лучшим решением для оформления модного интерьера в малогабаритной спальне будет сочетание оттенков темной и светлой палитры, перекликающихся между собой.

Например, темными могут быть стены и пол, а мебель и потолок — светлыми. Такой колористический прием визуально раздвинет границы помещения, и комната больше не будет казаться тесной.

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

Ставка на пол и потолок

Современная интерьерная тенденция, которой прогнозируют долгое пребывание в трендах, — темный потолок с украшениями в виде интересных дизайнерских люстр, подвесов и софитов.

Фото: hgtv.com

Фото: home-designing.com

Пол также перестал быть фоновым и нейтральным — для спальни лучше подойдет паркет или ламинат с выразительным рисунком.

Фото: home-designing.com

Принты и орнаменты

Акцент в интерьерах раньше было принято делать с помощью ярких цветов — сегодня же на первый план выходят принты и орнаменты. Используйте для отделки обои с темными растительными узорами или же контрастные монохромные расцветки с крупной и объемной геометрией — они будут особенно эффектно смотреться в спальне, в которой воцарится интимная и уютная атмосфера.

Фото: freshome.com

Фото: nonagon.style

В моде также восточные узоры, в которых одновременно сочетаются несколько насыщенных цветов, — они отлично гармонируют с темными стенами любого оттенка.

Фото: usualhouse.com

Грамотное освещение

Темный интерьер спальни может смотреться по-разному при различных сценариях освещения. Помните: чем темнее тон, тем сильнее он поглощает свет. Если в вашей спальне есть только одно маленькое окно и оно выходит на северную сторону, нужно обязательно позаботиться об искусственном свете и усилить мощность ламп в светильниках. Если же, наоборот, окна спальни смотрят на юг и комната постоянно залита солнечным светом, темные насыщенные стены и плотные шторы станут настоящим спасением от изнуряющей жары.

Фото: deconewyork.net

Фото: home-designing.com

Светоотражающее дополнение

Чтобы исключить возникновение в спальне подавляющей атмосферы, добавьте в интерьер стеклянные, металлические, глянцевые или зеркальные поверхности. Они приумножат световые блики и сделают комнату гораздо светлее. Не обязательно это могут быть зеркала — акриловой консоли или стеклянной вазы с живыми растениями достаточно, чтобы наполнить комнату нужной легкостью и добавить обстановке немного лоска.

Фото: homestratosphere.com

Фото: home-designing.com

Богатство текстур

Темные оттенки в интерьерах отлично сочетаются с текстурами — они играют ключевую роль в современном дизайне. Поэтому мебель и отделка должны быть не только функциональными, но и приятными на ощупь. Бархат, шелк, вельвет, замша, кожа — смело добавляйте их в любом количестве в спальню, если хотите создать интерьер вне времени.

Фото: decoratrend.com

Фото: deskgram.net

Минимум декора

В современных интерьерах все должно быть максимально полезным и практичным — декоративная ставка делается на функциональные предметы, а не на захламляющие пространство ненужные мелочи. В темной спальне акцент можно сделать на ярких светильниках или мебельных предметах нестандартных форм — они не хуже множества свечей и рамок с фото помогут создать нужный настрой в комнате отдыха.

Фото: annacasainteriors.com

Фото: architonic.com

Выразительно будет смотреться одна или несколько картин на темной стене — отличным вариантом станет изображение с преобладанием белого цвета в тонкой черной раме. Такая картина будет вызывать ассоциацию с окном, в которое захочется заглянуть, — комната наполнится глубиной, от чего интерьер только выиграет.

Фото: sdesigns.co

Фото: nickyholender.com

Золотые всплески

Акценты из золота прекрасно дружат с модными темными цветами 2019 года. Туалетный столик с изящными золотыми ножками, настенное панно, обрамленное металлическими золотистыми лучами, люстры с латунными вставками отлично впишутся в интерьер спальни и внесут в нее привлекательный блеск.

Фото: hgtv.com

Фото: nickyholender.com

Обилие зелени

Темный интерьер спальни вам кажется неуютным? Добавьте в комнату живые растения — они компенсируют насыщенность темных стен, отодвинут их на задний план и создадут ощущение глубины. Всего пара оригинальных кашпо с цветами или напольная кадка с комнатным деревом — и в вашей спальне возникнет иллюзия миниатюрного домашнего леса, в окружении которого будет очень приятно и комфортно отдыхать.

Фото: happyinteriorblog.com