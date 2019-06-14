Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонах

Темные цвета остаются на пике интерьерной моды в 2019 году. Рассказываем, как воплотить модные веяния в интерьере спальни, на какие оттенки сделать ставку сегодня, чтобы декор оставался актуальным долгие годы.
Светлый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни, где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.
темные стены или потолок делают помещение теснее, вызывают депрессию и меланхолию, ну и, наконец, утверждают, что темные интерьеры требуют умений и мастерства опытного дизайнера. Однако важно учитывать, что и светлые оттенки в интерьере спальни, где не будет акцентов, игры фактур и цвета, могут визуально сузить границы комнаты, которая в итоге будет выглядеть плоской и безликой.ый или темный интерьер спальни — какой лучше? Этим вопросом задаются многие, затевая ремонт. Существует много предрассудков и стереотипов о сложном характере темных оттенков: считается, что
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Поэтому не стоит бояться темных тонов и избегать их — у них есть множество неоспоримых преимуществ перед светлой цветовой палитрой. Они прекрасно сочетаются друг с другом, дружат со многими интерьерными стилями, дают возможность подкорректировать пропорции комнаты и подчеркнуть ее архитектурные достоинства — а главное, позволяют создать небанальный и стильный интерьер, который долго не надоест. Вы еще не решились ступить на тропу смелых решений и кардинальных перемен? Предлагаем посмотреть стильные варианты оформления и декорирования спальни в темных тонах — берите на заметку модные тенденции 2019 года.
Модная цветовая палитра
Мода на оформление жилья в строгом соответствии с канонами определенного стиля постепенно уходит. Ей на смену приходят тенденции создания интерьеров, полностью приспособленных к потребностям людей, — ведь только так можно создать обстановку, в которой комфортно и удобно жить так, как нравится, а не так, как диктует интерьерная стилистика.
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Вам хочется окутать свою спальню будуарной атмосферой с нотками роскоши? Оформите ее в изумрудно-зеленых оттенках, глубоких синих, пыльных фиолетовых, коричневых или соблазнительных вишневых тонах — они сегодня самые актуальные.
Игра контрастов
В темных интерьерах, не хуже чем в светлых, можно эффектно сыграть на насыщенных оттенках — темные стены не только способны невероятным образом объединить и гармонизировать стилистически разные элементы обстановки, но еще и подчеркнут особенности каждого из них. Не бойтесь диссонанса! Даже мебель с яркой обивкой на темно-зеленом или графитово-синем фоне не будет казаться пестрой и вызывающей — она освежит темный фон и наполнит комнату поистине расслабляющей атмосферой.
Светлые акценты
Маленькие спальни, где мало естественного света, полностью погружать в темное обрамление не стоит, иначе в комнате может возникнуть подавляющая атмосфера, в которой не то что отдыхать, но и находиться не захочется. Лучшим решением для оформления модного интерьера в малогабаритной спальне будет сочетание оттенков темной и светлой палитры, перекликающихся между собой.
Например, темными могут быть стены и пол, а мебель и потолок — светлыми. Такой колористический прием визуально раздвинет границы помещения, и комната больше не будет казаться тесной.
Ставка на пол и потолок
Современная интерьерная тенденция, которой прогнозируют долгое пребывание в трендах, — темный потолок с украшениями в виде интересных дизайнерских люстр, подвесов и софитов.
Пол также перестал быть фоновым и нейтральным — для спальни лучше подойдет паркет или ламинат с выразительным рисунком.
Принты и орнаменты
Акцент в интерьерах раньше было принято делать с помощью ярких цветов — сегодня же на первый план выходят принты и орнаменты. Используйте для отделки обои с темными растительными узорами или же контрастные монохромные расцветки с крупной и объемной геометрией — они будут особенно эффектно смотреться в спальне, в которой воцарится интимная и уютная атмосфера.
В моде также восточные узоры, в которых одновременно сочетаются несколько насыщенных цветов, — они отлично гармонируют с темными стенами любого оттенка.
Грамотное освещение
Темный интерьер спальни может смотреться по-разному при различных сценариях освещения. Помните: чем темнее тон, тем сильнее он поглощает свет. Если в вашей спальне есть только одно маленькое окно и оно выходит на северную сторону, нужно обязательно позаботиться об искусственном свете и усилить мощность ламп в светильниках. Если же, наоборот, окна спальни смотрят на юг и комната постоянно залита солнечным светом, темные насыщенные стены и плотные шторы станут настоящим спасением от изнуряющей жары.
Светоотражающее дополнение
Чтобы исключить возникновение в спальне подавляющей атмосферы, добавьте в интерьер стеклянные, металлические, глянцевые или зеркальные поверхности. Они приумножат световые блики и сделают комнату гораздо светлее. Не обязательно это могут быть зеркала — акриловой консоли или стеклянной вазы с живыми растениями достаточно, чтобы наполнить комнату нужной легкостью и добавить обстановке немного лоска.
Богатство текстур
Темные оттенки в интерьерах отлично сочетаются с текстурами — они играют ключевую роль в современном дизайне. Поэтому мебель и отделка должны быть не только функциональными, но и приятными на ощупь. Бархат, шелк, вельвет, замша, кожа — смело добавляйте их в любом количестве в спальню, если хотите создать интерьер вне времени.
Минимум декора
В современных интерьерах все должно быть максимально полезным и практичным — декоративная ставка делается на функциональные предметы, а не на захламляющие пространство ненужные мелочи. В темной спальне акцент можно сделать на ярких светильниках или мебельных предметах нестандартных форм — они не хуже множества свечей и рамок с фото помогут создать нужный настрой в комнате отдыха.
Выразительно будет смотреться одна или несколько картин на темной стене — отличным вариантом станет изображение с преобладанием белого цвета в тонкой черной раме. Такая картина будет вызывать ассоциацию с окном, в которое захочется заглянуть, — комната наполнится глубиной, от чего интерьер только выиграет.
Золотые всплески
Акценты из золота прекрасно дружат с модными темными цветами 2019 года. Туалетный столик с изящными золотыми ножками, настенное панно, обрамленное металлическими золотистыми лучами, люстры с латунными вставками отлично впишутся в интерьер спальни и внесут в нее привлекательный блеск.
Обилие зелени
Темный интерьер спальни вам кажется неуютным? Добавьте в комнату живые растения — они компенсируют насыщенность темных стен, отодвинут их на задний план и создадут ощущение глубины. Всего пара оригинальных кашпо с цветами или напольная кадка с комнатным деревом — и в вашей спальне возникнет иллюзия миниатюрного домашнего леса, в окружении которого будет очень приятно и комфортно отдыхать.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
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